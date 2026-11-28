Fast die Hälfte der Beschäftigten nutzt bereits KI-Tools, doch der organisatorische Wandel hält nicht Schritt: Eine repräsentative Studie der IU Internationalen Hochschule zeigt, dass vielen Unternehmen eine klare KI-Strategie, verständliche Kommunikation und kompetente Führung fehlen. Die Folge: mehr Arbeitsbelastung, teils sinkende Produktivität und ungenutztes Potenzial.
Management Summary
- Nutzung: 46 % der Beschäftigten setzen KI ein – Tool da, Wirkung offen.
- Strategie: Nur 28 % erkennen eine klare KI-Strategie im Unternehmen.
- Führung: 30 % fühlen sich von der Führungskraft allein gelassen; 38 % bewerten deren KI-Kompetenz als gering.
- Risiko: 28 % berichten höhere Arbeitsbelastung, 22 % sinkende Produktivität.
- Handlungsbedarf: Change-Management, Qualifizierung und Beteiligung der Mitarbeitenden sind der Hebel.
Repräsentative Studie der IU Internationalen Hochschule zum KI-Wandel offenbart Defizite bei Strategie, Kommunikation und Führung
- Arbeitnehmende sehen Mitarbeitende als häufigste Antriebskraft für den Einsatz von KI im Unternehmen.
- Fast jeder Dritte fühlt sich beim Thema KI von der eigenen Führungskraft allein gelassen.
- Mehr als jeder Vierte berichtet von einer höheren Arbeitsbelastung seitdem KI-Tools eingesetzt werden, mehr als jeder Fünfte von sinkender Produktivität.
Deutschland soll bis 2030 zur KI-Nation werden. Die Bundesregierung setzt dabei auf KI als Motor für Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum. Doch wie weit sind deutsche Unternehmen auf diesem Weg?
Die repräsentative Studie »KI in der Arbeitswelt: Wie gelingt der Change?« der IU Internationalen Hochschule geht dieser Frage nach: Sie untersucht, wie Unternehmen den KI-Wandel gestalten und welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Einführung von KI am Arbeitsplatz noch geschaffen werden müssen.
Dazu wurden vom 31. März bis 14. April 2026 insgesamt 2.000 Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren befragt, die in einem Arbeitsverhältnis stehen – repräsentativ für den deutschen Arbeitsmarkt nach Alter und Geschlecht.
Die Ergebnisse zeigen, dass künstliche Intelligenz den Arbeitsalltag in Deutschland bisher nur teilweise erreicht hat: Weniger als die Hälfte der befragten Arbeitnehmenden (46 Prozent) nutzt KI-Tools wie ChatGPT oder Claude in ihrer Tätigkeit.
Die Hälfte der Arbeitnehmenden (50 Prozent), die bislang keine KI einsetzen, begründet dies damit, dass Künstliche Intelligenz für ihre Tätigkeit nicht geeignet sei. Jeder Zehnte (11 Prozent) gibt an, dass KI im eigenen Unternehmen nicht erlaubt sei (siehe PR-Grafik).
Unterschiedliche Sicht auf den KI-Wandel
Je nach Rolle wird jedoch unterschiedlich wahrgenommen, wer den KI-Einsatz im Unternehmen hauptsächlich vorantreibt. Nach Einschätzung der Arbeitnehmenden ohne Führungsposition sind es vor allem die Mitarbeitenden selbst, die die Verwendung von KI vorantreiben:
- Ein Viertel (26 Prozent) von ihnen, die KI-Tools in ihrer Tätigkeit nutzen, gibt an, dass Mitarbeitende den Einsatz von KI-Tools im Unternehmen hauptsächlich vorantreiben.
- Es folgen Geschäftsführung bzw. Management (21 Prozent), die IT-Abteilung (19 Prozent) und an vierter Stelle Führungskräfte (14 Prozent).
- Bei den befragten Arbeitnehmenden mit Führungsposition, die KI-Tools in ihrer Tätigkeit nutzen, zeigt sich hingegen ein anderes Bild:
- Sie sehen mit 27 Prozent vor allem Führungskräfte als diejenigen, die den Einsatz von KI-Tools im Unternehmen hauptsächlich vorantreiben.
- Geschäftsführung bzw. Management folgen mit 24 Prozent, Mitarbeitende werden erst an dritter Stelle genannt (22 Prozent).
Prof. Dr. Anne Gfrerer, Professorin für Wirtschaftsinformatik an der IU Internationalen Hochschule, wirkte als wissenschaftliche Expertin an der Studie mit. Für sie verdeutlichen die Ergebnisse eine zentrale Herausforderung der KI-Transformation:
»Die Ergebnisse zeigen: KI-Innovation lässt sich nicht einfach anordnen. Führungskräfte sollten Mitarbeitenden gezielt Freiräume zum Experimentieren geben, sie frühzeitig in Veränderungsprozesse einbinden und den Austausch von Wissen und Erfahrungen fördern. So können Mitarbeitende unternehmerisch handeln, Innovationen aus dem Unternehmen heraus vorantreiben und zu einem nachhaltigen Wandel beitragen.«
Fehlende Orientierung bremst den KI-Wandel
Die Ergebnisse verdeutlichen jedoch auch, dass viele Unternehmen bislang nicht die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, um Eigeninitiative und Innovation durch ihre Mitarbeitenden zu fördern:
- Weniger als jede:r Dritte aller befragten Arbeitnehmenden (28 Prozent) erkennt eine klare KI-Strategie im eigenen Unternehmen. Führungskräfte erkennen diese häufiger (39 Prozent) als Arbeitnehmende ohne Führungsposition (25 Prozent).
- 21 Prozent aller Befragten können dies nicht beurteilen. Auch hier zeigt sich eine Diskrepanz zwischen Führungskräften (12 Prozent) und Nicht-Führungskräften (24 Prozent).
- Zudem sagen 41 Prozent aller Befragten, ihr Unternehmen kommuniziere nicht klar, welche Kompetenzen künftig von ihnen erwartet werden.
Viele Arbeitnehmende fühlen sich mit KI allein gelassen
Auch die direkte Unterstützung durch die eigene Führungskraft wird von vielen Arbeitnehmenden, die KI-Tools in ihrer Tätigkeit nutzen, als unzureichend wahrgenommen:
- Fast ein Drittel der Befragten (30 Prozent) fühlt sich beim Thema KI von der eigenen Führungskraft allein gelassen.
- Bei den befragten Führungskräften selbst ist der Anteil mit 35 Prozent tendenziell höher als bei Arbeitnehmenden ohne Führungsposition (28 Prozent)
Hinzu kommt:
- Mehr als ein Drittel der Arbeitnehmenden mit direkter Führungskraft (38 Prozent), die KI-Tools in ihrer Tätigkeit nutzen, schätzt die KI-Kompetenz der eigenen direkten Führungskraft als eher gering oder nicht vorhanden ein.
- Auffällig ist, dass Arbeitnehmende ohne Führungsposition die KI-Kompetenzen ihrer direkten Führungskraft seltener als hoch oder sehr hoch einschätzen (44 Prozent) als Befragte mit Führungsposition (60 Prozent).
Prof. Dr. Philipp Diebold, Professor für Wirtschaftsinformatik an der IU Internationalen Hochschule und Experte der Studie sagt:
»Dass fast ein Drittel der Arbeitnehmenden die KI-Kompetenz ihrer direkten Führungskraft als eher gering einschätzt, sollte Unternehmen zu denken geben. Wer im KI-Wandel führen will, muss KI verstehen und als Vorbild agieren: Führungskräfte müssen einschätzen können, was mit KI geht und was nicht – und vor allem, wie sich dadurch Arbeitsweisen verändern. Wer KI erfolgreich im Unternehmen verankern will, muss deshalb auch in die KI-Kompetenz seiner Führungskräfte investieren.«
Risiko KI: mehr Arbeitsbelastung, weniger Produktivität
Beim Blick auf die konkreten Effekte zeigt sich, dass KI kein Selbstläufer ist:
- 28 Prozent der Arbeitnehmenden, die KI-Tools nutzen, geben an, dass ihre Arbeitsbelastung gestiegen ist, seitdem sie KI-Tools in ihrer Arbeit verwenden.
- 22 Prozent von denen, die KI-Tools in ihrer Tätigkeit einsetzen, berichten von gesunkener Produktivität seit dem Einsatz von KI-Tools.
Fehlende Vorbereitung, fehlende Mitbestimmung
Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmenden (51 Prozent) gibt an, sich nicht gut auf die fortschreitende KI-Entwicklung vorbereitet zu fühlen – befragte Führungskräfte (43 Prozent) fühlen sich etwas häufiger gut darauf vorbereitet als Befragte ohne Führungsposition (32 Prozent).
Auch bei der Mitbestimmung scheint es häufig zu haken: Weniger als die Hälfte der Arbeitnehmenden ohne Führungsposition (44 Prozent) stimmen zu, dass Veränderungen in ihrem Unternehmen gemeinsam mit Mitarbeitenden entwickelt werden. Bei den befragten Führungskräften ist die Zustimmung mit 59 Prozent deutlich häufiger.
Anne Gferer und Philip Diebold äußern sich abschließend zur Studie:
»Die IU-Studie macht deutlich: Deutsche Unternehmen machen technologisch Fortschritte bei der Einführung von KI, hinken bei der organisatorischen Transformation jedoch häufig hinterher. KI entfaltet ihren Mehrwert nämlich erst dann, wenn Technologieeinführung und der menschliche Faktor im Rahmen von Change-Management zusammengedacht werden.«
[1] Über die Studie: Die Studie »KI in der Arbeitswelt: Wie gelingt der Change?« der IU Internationalen Hochschule untersucht, wie Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt in Deutschland verändert und welche Rolle Führung und Change-Management dabei spielen. Für die Studie wurden 2.000 Arbeitnehmende in Deutschland im Alter von 16 bis 65 Jahren befragt. Die Stichprobe ist repräsentativ für den deutschen Arbeitsmarkt nach Alter und Geschlecht. Die Befragung wurde im Zeitraum vom 31.03. bis 14.04.2026 durchgeführt (Panel: Horizoom).
Die vollständige Studie ist abrufbar unter: https://www.iu.de/forschung/studien/ki-und-arbeitswelt/
Tipps für Unternehmen
- Strategie sichtbar machen: KI-Ziele, Spielregeln und Zuständigkeiten klar und wiederholt kommunizieren.
- Freiräume schaffen: Mitarbeitenden Zeit und Raum zum Experimentieren geben und Erfahrungsaustausch fördern.
- Führungskräfte befähigen: In die KI-Kompetenz der Führung investieren, besonders im mittleren Management.
- Kompetenzen definieren: Transparent machen, welche KI-Skills künftig erwartet werden, und Schulungen in der Arbeitszeit anbieten.
- Belastung messen: Arbeitsbelastung und Produktivität nach der KI-Einführung regelmäßig prüfen und nachsteuern.
- Beteiligung sichern: Veränderungen gemeinsam mit den Mitarbeitenden entwickeln.
Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen
1. Strategie sichtbar machen
Eine KI-Strategie wirkt nur, wenn sie jeder kennt. Formulieren Sie wenige klare Ziele, definieren Sie Spielregeln (erlaubte Tools, Umgang mit Daten) und benennen Sie Verantwortliche. Wiederholen Sie die Botschaft über mehrere Kanäle.
Praxisbeispiel (illustrativ): Die Geschäftsführung stellt die KI-Strategie in einem Townhall vor, veröffentlicht eine einseitige KI-Leitlinie im Intranet und benennt eine Ansprechperson pro Abteilung.
2. Freiräume schaffen
Innovation lässt sich nicht anordnen. Geben Sie Teams geschützte Zeit, um KI-Tools auszuprobieren, und schaffen Sie Formate für den Austausch von Erfahrungen.
Praxisbeispiel (illustrativ): Jeden Freitag gibt es eine Stunde »KI-Labor«; im monatlichen »Show & Tell« zeigen Mitarbeitende ihre besten Anwendungen und teilen Prompt-Vorlagen in einer gemeinsamen Sammlung.
3. Führungskräfte befähigen
Führungskräfte müssen einschätzen können, was KI leistet und was nicht. Investieren Sie gezielt in deren Kompetenz und beziehen Sie das mittlere Management früh ein.
Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Workshop-Programm für alle Teamleitungen kombiniert KI-Grundlagen mit Praxisübungen am eigenen Arbeitsalltag; anschließend begleiten Peer-Gruppen die Umsetzung im Team.
4. Kompetenzen definieren
Mitarbeitende wollen wissen, welche Fähigkeiten künftig gefragt sind. Beschreiben Sie Kompetenzprofile und ermöglichen Sie Weiterbildung innerhalb der Arbeitszeit.
Praxisbeispiel (illustrativ): Eine Kompetenzmatrix legt je Rolle fest, welche KI-Skills (z. B. Prompting, Quellenprüfung, Datenschutz) erwartet werden; pro Quartal stehen vier Stunden Lernzeit zur Verfügung.
5. Belastung messen
KI kann Arbeit auch verdichten. Prüfen Sie nach der Einführung regelmäßig Belastung und Produktivität und steuern Sie nach, statt Effekte nur zu vermuten.
Praxisbeispiel (illustrativ): Eine kurze Pulsbefragung alle sechs Wochen fragt nach Arbeitsbelastung und Zeitgewinn; die Ergebnisse werden im Team besprochen und fließen in Aufgabenverteilung und Schulung ein.
6. Beteiligung sichern
Veränderungen, die gemeinsam entwickelt werden, finden mehr Akzeptanz. Binden Sie Mitarbeitende und Mitbestimmungsgremien frühzeitig ein.
Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Projektteam aus Fachabteilungen, IT und Betriebsrat wählt Pilotanwendungen aus, sammelt Feedback und entscheidet gemeinsam über die Ausweitung.
FAQ
- Worum geht es in der IU-Studie?
Die repräsentative Studie »KI in der Arbeitswelt: Wie gelingt der Change?« befragte 2.000 Arbeitnehmende (16 bis 65 Jahre) und untersucht, wie Unternehmen den KI-Wandel gestalten [1].
- Wie viele Beschäftigte nutzen KI bereits?
Laut Studie nutzen 46 % der Arbeitnehmenden KI-Tools wie ChatGPT oder Copilot [1].
- Wie verbreitet ist KI in Unternehmen insgesamt?
Eine in der Studie zitierte Bitkom-Erhebung nennt für 2025 einen KI-Einsatz in 36 % der Unternehmen, nach 20 % im Jahr 2024 [1].
- Was versteht man unter Change-Management?
Veränderungen werden systematisch geplant, gesteuert und erklärt, damit Mitarbeitende sie verstehen, akzeptieren und dauerhaft nutzen [1].
- Was sind Erfolgsfaktoren im KI-Change?
Genannt werden unter anderem klare Kommunikation und frühe Beteiligung der Mitarbeitenden [1].
- Wer treibt den KI-Einsatz voran?
Nutzende ohne Führungsposition nennen am häufigsten Mitarbeitende (26 %); Führungskräfte sehen sich selbst vorn (27 %) [2].
- Wie steht es um Schulung und Erwartungen?
28 % der Befragten geben an, dass ihr Unternehmen KI-Schulungen anbietet; 44 % nutzten in zwölf Monaten keine Arbeitszeit für KI-Weiterbildung [1][2].
- Warum scheitern KI-Projekte häufig?
Eine Studie des Mittelstand-Digital Zentrums WertNetzWerke sieht die Ursache oft nicht in technischen Mängeln, sondern in unzureichendem Change-Management [4].
- Welche Kompetenzen brauchen Führungskräfte?
KI-Grundwissen, kritische Urteilskraft und die Fähigkeit, Veränderungen zu begleiten; die Verantwortung für Entscheidungen bleibt bei der Führungskraft [3].
- Wie kann KI selbst das Change-Management unterstützen?
Laut IBM hilft KI, Widerstände früh zu erkennen sowie Kommunikation und Schulung zu personalisieren [5].
Quellen
[1] https://www.iu.de/forschung/studien/ki-und-arbeitswelt/
[2] https://www.iu.de/forschung/studien/ki-und-arbeitswelt/ki-fuehrung/
[3] https://www.haufe-akademie.de/blog/themen/data-analytics-ki/ki-fuehrungskraefte/
[4] https://www.mittelstand-digital-wertnetzwerke.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Wissensbox/mdz-werknetzwerke-studie-ki-und-change.pdf
[5] https://www.ibm.com/de-de/think/topics/ai-change-management
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
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