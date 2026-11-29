Arbeitsplatzverluste werden höchstens 1,8 Prozent der weltweiten Arbeitnehmer betreffen.

Über 20 Prozent der weltweiten Arbeitnehmer werden ihre Arbeitsplätze verändert sehen.

KI dürfte laut Gartner bis 2030 netto 1,7 Millionen Arbeitsplätze schaffen. Der Prognose zufolge wird KI mehr Arbeitsplätze schaffen als verdrängen: Weltweit sollen bis 2030 10,6 Millionen neue Stellen entstehen, während 8,9 Millionen wegfallen.

Beim Gartner IT Symposium/Xpo in Barcelona sagte Helen Poitevin, Distinguished VP Analyst bei Gartner: »Unternehmen, die bei der Umsetzung von KI am weitesten sind, betrachten KI nicht als Ersatz für Arbeitskräfte, sondern als Impuls, Abläufe neu zu gestalten. Sie richten die Fähigkeiten ihrer Belegschaft und die technologischen Möglichkeiten neu aufeinander aus, um sich in sich verändernden Märkten zu behaupten. Sie sorgen dafür, dass der wirtschaftliche Nutzen von KI über den Ersatz menschlicher Arbeit hinausgeht.«

Eine der größten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt im Jahr 2026 war, dass Unternehmen die Schaffung und Besetzung von 1,3 Millionen Stellen aufschoben. Gleichzeitig gingen 2,2 Millionen Arbeitsplätze verloren und 1,6 Millionen kamen hinzu. Bis 2030 werden insgesamt fünf Millionen Menschen von verzögerten Einstellungen betroffen gewesen sein, weil Unternehmens- und IT-Führungskräfte die Schaffung neuer Stellen vertagt haben. »Aufgeschobene Stellen sind nicht dasselbe wie verlorene Arbeitsplätze. Sie werden schlicht nicht geschaffen«, sagte John Lovelock, Distinguished VP Analyst und Chief of Research bei Gartner.

Arbeitsplatzverluste werden höchstens 1,8 Prozent der Beschäftigten weltweit betreffen

Gartner prognostiziert, dass bis 2030 zwischen 0,4 und 1,8 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsplatzverlust erleben werden, der direkt auf KI zurückzuführen ist. Bis 2030 müssen sich gut 20 Prozent der Beschäftigten (435,5 Millionen Arbeitnehmer weltweit) an die neue Gestalt der Arbeit anpassen: Sie verändern, was sie tun, wie sie es tun und wo ihre Verantwortung beginnt und endet.

»Die Auswirkungen von KI auf Arbeitsplätze sind je nach Region, Berufsfeld und Branche ungleich verteilt. Der größte Fehler, den Führungskräfte aus Business und IT machen können, ist, Erkenntnisse aus einer Branche oder Rolle auf eine andere zu übertragen. Das kann zu Fehleinschätzungen und verfehlten Zielen führen«, sagte Poitevin. »Jede Branche steht vor eigenen Herausforderungen und Risiken, die Führungskräfte verstehen und angehen müssen.«

Gartner skizzierte, wie sich KI-bezogene Arbeitsplätze in drei Branchentypen entwickeln dürften: anlagenintensive Branchen, öffentlicher Sektor und Technologie:

Anlagenintensive Branchen handeln mit physischen Produkten oder erbringen Dienstleistungen innerhalb kapitalintensiver physischer Infrastrukturen und stellen weltweit den größten Anteil der Arbeitsplätze. Bis 2030 werden in diesen Branchen 6,4 Millionen Arbeitsplätze entstehen und 6 Millionen wegfallen. KI-bedingte Arbeitsplatzverluste dürften bis 2030 0,4 Prozent der weltweiten Arbeitnehmer dieser Branche betreffen.

Öffentlicher Sektor: KI-Investitionen im öffentlichen Sektor dürften kaum ausreichen, um den künftigen gravierenden Fachkräftemangel abzufedern, der von anderen Faktoren getrieben wird. Bis 2030 wird der öffentliche Sektor 0,4 Millionen neue und 0,9 Millionen wegfallende Arbeitsplätze verzeichnen. KI-bedingte Arbeitsplatzverluste dürften bis 2030 insgesamt 0,4 Prozent der weltweiten Beschäftigten im öffentlichen Sektor ausmachen.

Technologie: Die Technologiebranche ist stark von KI betroffen; fast 70 Prozent der Beschäftigten sind in hohem Maß KI-exponiert. Bis 2030 werden im Technologiesektor 1,9 Millionen Arbeitsplätze geschaffen und 0,4 Millionen gehen verloren. Die KI-bedingten Arbeitsplatzverluste dürften bis 2030 1,8 Prozent der weltweiten Beschäftigten im Technologiesektor entsprechen.

Gartner-Kunden können mehr dazu im Bericht »AI Won’t Cause a Jobs Apocalypse, but Will Unleash Job Chaos Through 2030« lesen.

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