O₂ Telefónica vertraut auf innovative Colocation-Infrastruktur von noris network – Mit Sicherheit in die digitale Zukunft

Mit 34,4 Millionen Mobilfunkanschlüssen ist O₂ Telefónica einer der führenden Telekommunikationsanbieter Deutschlands. Um sich für zukünftiges Wachstum zu rüsten und den Anforderungen der digitalen Transformation gerecht zu werden, entschied sich O₂ Telefónica für eine strategische Partnerschaft mit der noris network AG. Im Fokus des Projekts standen höchste Sicherheitsstandards und effiziente Remote-Hands-Services auf Basis einer leistungsfähigen Colocation-Infrastruktur des IT-Dienstleisters und Rechenzentrumsbetreibers mit Standorten in Nürnberg, München und Hof.
Ob Smart Cities, intelligente Energiesysteme oder autonomes Fahren – die digitale Vernetzung hat sich zum Rückgrat für die moderne Gesellschaft entwickelt. Auch die Klimawende kann ohne leistungsfähige Netze nicht gelingen. Als einer der zentralen Netzbetreiber Deutschlands, dessen Infrastruktur aktuell von mehr als der Hälfte der deutschen Haushalte genutzt wird, trägt O₂ Telefónica maßgeblich zu dieser Digitalisierung bei. Doch mit dem steigenden Datenverkehr und Anforderungen an neue Innovationen wie dem 5G-Netz wachsen auch die Herausforderungen: Netzwerke müssen hoch verfügbar, flexibel und skalierbar sein, gleichzeitig jedoch auch strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen.
»Für O₂ Telefónica war klar, dass diese Anforderungen am besten gemeinsam mit einem erfahrenen Rechenzentrumsanbieter bewältigt werden können«, sagt Stefan Paul, Site Support Engineer bei Telefónica Germany. Gleichzeitig sollte im Rahmen einer neuen Kooperation die IT-Infrastruktur nachhaltig gestaltet werden, um den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens zu minimieren.
Starker Partner mit umfassender Expertise. Gründe genug für die Verantwortlichen bei O₂ Telefónica, sich mit diesen Anforderungen an noris network, einen renommierten Anbieter von IT-Dienstleistungen und hochsicheren Rechenzentren, zu wenden. Die drei zentralen Säulen des Infrastruktur-projekts: Colocation, Remote Hands und fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen.
Mit der Colocation von noris network steht O₂ Telefónica eine hochmoderne Rechenzentrumsumgebung zur Verfügung, die exakt auf die geschäftskritischen Anforderungen des Kommunikationskonzerns zugeschnitten ist: Ein 164 Quadratmeter großer Rechenzen-trums-Cage mit 32 Rack-Einheiten und einer Gesamtstromaufnahme von rund 73.000 kWh pro Monat stellt die technische Basis für das O₂ Telefónica-Kernnetz bereit. Diese IT-Infrastruktur ist mit redundanten Stromversorgungen ausgestattet und erfüllt wichtige Standards wie ISO 27001 und EN 50600. Die Infrastruktur von noris network erlaubt es dem Konzern, Ressourcen des Netzwerks dynamisch zu skalieren und an veränderte Nutzungsbedingungen anzupassen sowie neue Anwendungen und Funktionen rasch zu implementieren. Die besonders hohe Verfügbarkeit des Kernnetzes sorgt zudem dafür, dass der Datenverkehr bei Serverausfällen automatisch umgeleitet wird, wodurch Unterbrechungen vermieden werden. Diese Eigenschaft ist besonders bei 5G-Anwendungen wichtig, die auf niedrige Latenzzeiten und kontinuierliche Verfügbarkeit angewiesen sind.
Remote Hands: Unterstützung vor Ort rund um die Uhr. Ein herausragendes Merkmal des Projekts sind die Remote-Hands-Dienste von noris network. Sie sorgen dafür, dass Techniker des Nürnberger Providers eine Vielzahl von Aufgaben direkt im Rechenzentrum durchführen können – von der Wartung und Reparatur defekter Hardware bis hin zu umfangreichen Installationen und Konfigurationsarbeiten. Die Möglichkeit, technische Probleme schnell beheben zu können, minimiert Ausfallzeiten, während die Notwendigkeit fürO₂ Telefónicaentfällt, eigenes Personal vor Ort einsetzen zu müssen. Dies spart nicht nur Zeit und Ressourcen, sondern bietet insbesondere in Notfallsituationen, in denen schnelle Eingriffe erforderlich sind, einen entscheidenden Vorteil. Durch die 24/7-Verfügbarkeit der Remote Hands kann O₂ Telefónica sicherstellen, dass technische Probleme jederzeit kompetent adressiert werden.
Die Effizienz zeigt sich besonders bei Routineaufgaben – etwa beim Austausch von Hardware oder im Kabelmanagement. Diese Arbeiten werden von geschulten noris network Experten durchgeführt, die nicht nur über die notwendigen Qualifikationen verfügen, sondern auch mit den spezifischen Anforderungen des Rechenzentrums vertraut sind. So lassen sich menschliche Fehler minimieren und alle Sicherheits- und Compliance-Vorgaben strikt einhalten.
Schutz auf höchstem Niveau. Sicherheit steht im Zentrum jeder Rechenzentrumsstrategie – das gilt ganz besonders auch bei der Colocation für O₂ Telefónica. Das Rechenzentrum von noris network wurde nach Schutzklasse VK4 der EN 50600 konzipiert und garantiert dem Anbieter von Mobilfunk- und Breitbandnetzen ein Höchstmaß an Katastrophensicherheit. Die europäische Norm EN 50600 definiert die Anforderungen an die Planung, den Bau und den Betrieb von Rechenzentren, um Sicherheit, Energieeffizienz und Verfügbarkeit zu gewährleisten. Ergänzend dazu sorgen mehrstufige Zugangskontrollen, biometrische Authentifizierungen und eine durchgehende Videoüberwachung für eine lückenlose Absicherung. Geschultes Sicherheitspersonal und physische Schutzmaßnahmen wie Perimeterschutz gewährleisten darüber hinaus, dass unbefugter Zugriff effektiv verhindert wird.
Mit der Colocation-Infrastruktur von noris network ist O₂ Telefónica bestens positioniert, um die Digitalisierung Deutschlands weiter voranzutreiben und den Übergang in die 5G-Ära als wichtiger Player im Geschäft mit Kommuni-kationsservices aktiv mitzugestalten.
Illustration: © Ljupco | Dreamstime.com
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
