So wird die WM 2026 den Arbeitsalltag beeinflussen

Wenn im Juni die Fußball‑WM im Aztekenstadion in Mexiko‑Stadt eröffnet wird, bedeutet das für viele Fans in Deutschland lange Fußballnächte und müde Arbeitstage. Zahlreiche Topspiele werden wegen der Zeitverschiebung erst nach Mitternacht angepfiffen.
In einer deutschlandweiten Umfrage hat casino.ch untersucht, wie Fans ihren Berufsalltag zwischen Job und WM‑Fieber organisieren wollen – und welche Tricks sie dafür in Betracht ziehen.
Rund jeder Zweite nimmt Leistungseinbußen im Job in Kauf
Während 42 % der Befragten der Meinung sind, dass Spiele nach Mitternacht für sie kein Problem darstellen, rechnen viele mit negativen Auswirkungen auf ihren Arbeitsalltag.
33 % erwarten, sich am nächsten Tag schlechter konzentrieren zu können. Weitere 13 % stellen sich darauf ein, am nächsten Tag deutlich langsamer zu sein. 12 % planen sogar, wichtige oder anspruchsvolle Aufgaben bewusst auf den Nachmittag zu verschieben.
Die WM könnte damit für viele Unternehmen auch zum Produktivitätstest werden.
Für die WM wird auch im Büro getrickst
Um trotz später Anstoßzeiten nichts zu verpassen, planen viele Beschäftigte konkrete Anpassungen ihres Arbeitsalltags. 21 % haben vor, später anzufangen, 13 % früher aufzuhören.
Rund jeder Fünfte macht dafür auch vor dem Arbeitsrecht nicht Halt. Trotz Streaming‑Verbots am Arbeitsplatz geben 23 % an, WM‑Spiele heimlich während der Arbeitszeit verfolgen zu wollen.
Falls sich Job und WM nicht vereinbaren würden, kämen für 10 % sogar ein Jobwechsel in Frage, zum Beispiel zu einem Arbeitgeber mit Homeoffice oder flexibleren Arbeitszeiten.
Jeder Siebte hat schon für Fußball krank gemacht
Für so manchen Fan hatte Fußball offenbar sogar Vorrang vor der Arbeit. 15 % der Befragten geben an, bereits mindestens einmal Urlaub genommen oder sich krankgemeldet zu haben, um ein Spiel zu sehen oder sich von einer langen Fußballnacht zu erholen. 7 % sogar mehrfach.
Weitere 22 % haben zumindest schon darüber nachgedacht.
Millennials sind am risikofreudigsten
Millennials geben mit 24 % am häufigsten an, die Spiele heimlich am Arbeitsplatz verfolgen zu wollen. Bei der Generation Z liegt dieser Wert ebenfalls bei 24 %.
Die Generation X zeigt sich deutlich zurückhaltender. 80 % würden lieber das Spiel verpassen, als Regeln am Arbeitsplatz zu brechen. Bei der Generation Z liegt dieser Wert bei 57 %.
Millennials (16 %) und Generation Z (16 %) geben außerdem am häufigsten an, für Fußball bereits Urlaub genommen oder sich krankgemeldet zu haben.
Jeder vierte Berliner plant, während der Arbeitszeit zu streamen
In Berlin plant mit 27 % mehr als jeder Vierte, Spiele während der Arbeitszeit zu verfolgen. Das ist der höchste Wert unter den deutschen Großstädten. Gleichzeitig legen die Berliner auch auf einen früheren Feierabend Wert: 22 % der Befragten wollen ihren Arbeitsalltag entsprechend anpassen.
In Frankfurt zeigen sich Beschäftigte besonders unbeeindruckt von den späten Anstoßzeiten. 50 % sagen, dass Spiele nach Mitternacht für sie kein Problem darstellen. Gleichzeitig geben 19 % an, bereits Urlaub genommen oder sich krankgemeldet zu haben, um Fußball zu schauen oder sich von einem Spiel zu erholen.
Ganz anders in Köln: Hier dürften die Auswirkungen am stärksten zu spüren sein. 22 % erwarten, am nächsten Morgen langsamer zu arbeiten als sonst. 31 % planen außerdem, wegen der Spiele später mit der Arbeit zu beginnen.
Wenn im Juni die Fußball‑WM im Aztekenstadion in Mexiko‑Stadt eröffnet wird, bedeutet das für viele Fans in Deutschland lange Fußballnächte und müde Arbeitstage. Zahlreiche Topspiele werden wegen der Zeitverschiebung erst nach Mitternacht angepfiffen.
In einer deutschlandweiten Umfrage hat casino.ch untersucht, wie Fans ihren Berufsalltag zwischen Job und WM‑Fieber organisieren wollen – und welche Tricks sie dafür in Betracht ziehen.
Rund jeder Zweite nimmt Leistungseinbußen im Job in Kauf
Während 42 % der Befragten der Meinung sind, dass Spiele nach Mitternacht für sie kein Problem darstellen, rechnen viele mit negativen Auswirkungen auf ihren Arbeitsalltag.
33 % erwarten, sich am nächsten Tag schlechter konzentrieren zu können. Weitere 13 % stellen sich darauf ein, am nächsten Tag deutlich langsamer zu sein. 12 % planen sogar, wichtige oder anspruchsvolle Aufgaben bewusst auf den Nachmittag zu verschieben.
Die WM könnte damit für viele Unternehmen auch zum Produktivitätstest werden.
Für die WM wird auch im Büro getrickst
Um trotz später Anstoßzeiten nichts zu verpassen, planen viele Beschäftigte konkrete Anpassungen ihres Arbeitsalltags. 21 % haben vor, später anzufangen, 13 % früher aufzuhören.
Rund jeder Fünfte macht dafür auch vor dem Arbeitsrecht nicht Halt. Trotz Streaming‑Verbots am Arbeitsplatz geben 23 % an, WM‑Spiele heimlich während der Arbeitszeit verfolgen zu wollen.
Falls sich Job und WM nicht vereinbaren würden, kämen für 10 % sogar ein Jobwechsel in Frage, zum Beispiel zu einem Arbeitgeber mit Homeoffice oder flexibleren Arbeitszeiten.
Jeder Siebte hat schon für Fußball krank gemacht
Für so manchen Fan hatte Fußball offenbar sogar Vorrang vor der Arbeit. 15 % der Befragten geben an, bereits mindestens einmal Urlaub genommen oder sich krankgemeldet zu haben, um ein Spiel zu sehen oder sich von einer langen Fußballnacht zu erholen. 7 % sogar mehrfach.
Weitere 22 % haben zumindest schon darüber nachgedacht.
Millennials sind am risikofreudigsten
Millennials geben mit 24 % am häufigsten an, die Spiele heimlich am Arbeitsplatz verfolgen zu wollen. Bei der Generation Z liegt dieser Wert ebenfalls bei 24 %.
Die Generation X zeigt sich deutlich zurückhaltender. 80 % würden lieber das Spiel verpassen, als Regeln am Arbeitsplatz zu brechen. Bei der Generation Z liegt dieser Wert bei 57 %.
Millennials (16 %) und Generation Z (16 %) geben außerdem am häufigsten an, für Fußball bereits Urlaub genommen oder sich krankgemeldet zu haben.
Jeder vierte Berliner plant, während der Arbeitszeit zu streamen
In Berlin plant mit 27 % mehr als jeder Vierte, Spiele während der Arbeitszeit zu verfolgen. Das ist der höchste Wert unter den deutschen Großstädten. Gleichzeitig legen die Berliner auch auf einen früheren Feierabend Wert: 22 % der Befragten wollen ihren Arbeitsalltag entsprechend anpassen.
In Frankfurt zeigen sich Beschäftigte besonders unbeeindruckt von den späten Anstoßzeiten. 50 % sagen, dass Spiele nach Mitternacht für sie kein Problem darstellen. Gleichzeitig geben 19 % an, bereits Urlaub genommen oder sich krankgemeldet zu haben, um Fußball zu schauen oder sich von einem Spiel zu erholen.
Ganz anders in Köln: Hier dürften die Auswirkungen am stärksten zu spüren sein. 22 % erwarten, am nächsten Morgen langsamer zu arbeiten als sonst. 31 % planen außerdem, wegen der Spiele später mit der Arbeit zu beginnen.
296 Artikel zu „Arbeit Fußball“
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Planlos und naiv? Wenn Mitarbeiter zur Cyberbedrohung werden
Mehr Angst, aber kein Umdenken: 60 Prozent der Arbeitnehmer in deutschen KMU verstoßen nach wie vor heimlich gegen IT-Sicherheitsregeln. 31 Prozent der befragten Arbeitnehmer sind der Meinung, dass Cybersicherheit nicht in ihrer Verantwortung liegt. Ob dubiose E-Mails, ungesicherte WLAN-Verbindungen oder verdächtige Webseiten, eine der goldenen Regeln im Arbeitsalltag lautet: »Auf keinen Fall anklicken.« Soweit…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Anziehungskraft: Fachkräfte küren ihre beliebtesten Arbeitgeber
Unternehmen aus der Automobilbranche sowie Arbeitgeber aus dem Handel landen im aktuellen Trendence-Fachkräfte-Ranking auf den Spitzenplätzen. Arbeitgeber aus der Automobilindustrie besitzen eine hohe Anziehungskraft bei nichtakademischen Fachkräften. Das ist eines der Ergebnisse des diesjährigen Trendence-Fachkräfte-Rankings, das jedes Jahr die beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland ermittelt [1]. Auch in diesem Jahr wurde dafür wieder das…
News | Business | Kommunikation | Lösungen | Tipps
Weihnachtsfeiern neu gedacht: Teamevents als Boost für die Zusammenarbeit
Kollaboration, Nachhaltigkeit und Innovation sind für Unternehmen wichtiger denn je, wie die von teamgeist durchgeführte Umfrage »Teambuilding-Trends 2024« zeigt [1]. Unternehmen setzen verstärkt auf Teambuilding-Maßnahmen, um den Zusammenhalt und die Kommunikation zu stärken – aber auch um die Themen Nachhaltigkeit und KI (Künstliche Intelligenz) in der Zusammenarbeit stärker in den Fokus zu rücken. Für…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Marketing | Nachhaltigkeit
Arbeitgeberrankings der Young Professionals 2024: Die attraktivsten Arbeitgeber
Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- bzw. der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie gewinnen an Attraktivität, zum Beispiel Rheinmetall und Lufthansa Group. Führende Unternehmen der Chipbranche profitieren als Arbeitgeber. Mit Siemens erstmals kein Automobilunternehmen an der Spitze der Ingenieurwesen-Rankings. Gesellschaftliche und mediale Aufmerksamkeit sowie ein innovatives Image spiegeln sich stark in der Arbeitgebermarke von Unternehmen wider. Rheinmetall,…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Services | Tipps
Fußball-EM: 3 von 10 tippen online mit Familie, Freunden und Kollegen
12 Prozent tippen bei kommerziellen Online-Wetten mit. 8 Prozent organisieren ihre privaten Tipprunden mit Zetteln. Wer um Geld wettet, setzt im Schnitt 60 Euro ein. Wer zieht ins Viertelfinale ein? Wer macht das erste Tor? Und wer streckt am 14. Juli den Pokal in die Höhe? Ob für Geld oder nur zum Spaß, zur…
News | Business Process Management | Effizienz | Kommunikation | Logistik | Strategien
Algorithmus und Teamgeist: Was Lieferketten und Fußball miteinander verbindet
Seit letztem Freitag treten sie wieder gegeneinander an. 24 europäische Mannschaften sind am Start und hoffen, den EM-Pokal für ihr Land nach Hause zu holen. Geht es nach Turnierdirektor Philipp Lahm zeichnet sich die Europameisterschaft 2024 als ein Fußballfest aus, bei dem »verantwortungsvolles, sozial und ökologisch nachhaltiges Handeln sowie der Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen.« Dafür…
News | Infografiken | Kommunikation
Fußball geht über die Ohren – unser Gehör ist das Herzstück der Euphorie
Von Freudentaumel bis hin zu Bangen bis zur letzten Minute: Mit Beginn der Fußball-EM in Deutschland pilgern wieder Millionen Fans in Stadien, Bars und Public Viewing Meilen, um ein Fest der Emotionen zu erleben. Die Akustik spielt dabei eine weitaus größere Rolle, als vielen bewusst ist. Sie aktiviert positive und negative Emotionen, treibt den Puls…
News | Services
Geschichte des deutschen Fußballs: Von den Anfängen bis zu den Weltmeisterschaftssiegen
Die Geschichte des deutschen Fußballs kann stolz auf ihre Erfolge und Errungenschaften zurückblicken. Von den bescheidenen Anfängen bis hin zu den Weltmeisterschaftssiegen hat der Fußball einen bedeutenden Platz in der deutschen Kultur eingenommen. Der Sport hat nicht nur die Nation vereint, sondern auch zur Förderung von Werten wie Teamgeist, Fairplay und Leidenschaft beigetragen. LeoVegas Slots…
News | Digitalisierung | Produktmeldung
Veraltete Einkaufsprozesse: Wie Unternehmen mit Hilfe der Digitalisierung Ressourcen sparen und Mitarbeiter entlasten
Vor allem in Zeiten von Covid-19 ist kosteneffizientes Wirtschaften für Unternehmen essenziell. Während in den Bereichen Vertrieb oder Herstellung die Abläufe schon häufig optimiert und automatisiert wurden, erfolgt der Einkauf bei vielen Unternehmen noch manuell. Dabei sparen die Automatisierung und Digitalisierung der Einkaufsprozesse nicht nur Ressourcen, sondern reduzieren zudem Aufwände. Für die erfolgreiche Unterstützung ihrer…
News | Trends Wirtschaft | Trends 2018
Staatsdienst: Jeder Zehnte arbeitet im öffentlichen Dienst
Viele junge Leute in Deutschland träumen heutzutage von der Sicherheit des öffentlichen Dienstes. Hierzulande sind die Stellen also heiß begehrt. Aber im Vergleich zu anderen Ländern eher rar, wie die Grafik von Statista zeigt. Laut aktuellsten OECD-Daten sind von allen Beschäftigten in Deutschland lediglich knapp elf Prozent im öffentlichen Dienst tätig. Die Bundesrepublik liegt damit deutlich unter…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2021
Positive Aussichten für die Arbeitsmarktentwicklung: Arbeitsmarktbarometer springt nach oben
Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Mai gegenüber dem Vormonat deutlich um 2,0 Punkte auf 104,6 Punkte gestiegen. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt damit positive Aussichten für die Arbeitsmarktentwicklung an. Zuletzt stand das Arbeitsmarkbarometer so günstig im März 2018. Der Positivtrend des IAB-Arbeitsmarktbarometers setzt sich damit weiter fort. Die Arbeitsagenturen werden in…
News | Blockchain | Business
Wie Fußballvereine Blockchain nutzen: NFTs
NFT ist das Kürzel der Stunde auf dem Finanzmarkt. Die so genannten Non-Fungibel-Tokens sind eine Art Währungseinheit, die durch die Blockchain einzigartig und nicht kopier- oder vermehrbar sind. Im Zuge des großen Bitcoin-Hypes sind die NFTs zu wichtigen fiktiven Handelsobjekten geworden. Inzwischen werden täglich NFTs im Wert von mehr als einer halben Millionen US-Dollar gehandelt.…
News | Digitale Transformation | Marketing
Die digitale Transformation des Fußballs
Seit Jahren hält die Digitalisierung Einzug in nahezu jeden Bereich des Lebens. Auch vor dem Sport macht sie längst nicht mehr halt. Dies hat hierzulande vor allem im Bereich des Fußballs für die ein oder andere hitzige Diskussion gesorgt. Sind die neuen Technologien wirklich sinnvoll? Aus Sorge, dass er den Fußball zu sehr verändert, waren…
News | Business | Tipps
Workaholismus: Süchtig nach immer noch mehr Arbeit
Der schmale Grat zwischen Erfüllung und Überforderung. Erfüllung, Entfaltung und Lebensgrundlage auf der einen Seite. Überforderung, Burnout und Workaholismus auf der anderen: Arbeit hat nicht nur zahlreiche Formen und Facetten, sondern auch vielfältige Ausprägungen und Konsequenzen. Doch was, wenn aus dem, was eigentlich die Existenz sichert, eine Sucht wird? Woran merkt man, ob man betroffen…
News | Trends Wirtschaft | Trends 2020
IAB-Arbeitsmarktbarometer: Arbeitsmarktentwicklung bleibt stabil
Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Dezember um 0,5 Punkte auf 101,0 Punkte gestiegen. Damit signalisiert der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) eine leichte Aufwärtsentwicklung am Arbeitsmarkt über die ersten Monate des Jahres 2021. »Die Arbeitsagenturen erwarten im zweiten Lockdown keinen erneuten Einbruch des Arbeitsmarkts«, sagt Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs »Prognosen und gesamtwirtschaftliche…
News | Business
Covid-19: Bringt die neue Arbeitskultur mehr Frauen in die IT?
Der Mangel an Frauen in der IT ist nach wie vor eine große Herausforderung für die gesamte Branche. Können die jüngsten Veränderungen in der Arbeitskultur Unternehmen helfen, den Fachkräftemangel zu überwinden – und mehr Frauen in die IT-Branche bringen? Der Mangel an Fachkräften im IT-Bereich ist seit Jahren ein ernstes Problem. Insbesondere kleinere Unternehmen…
News | Trends Kommunikation | Trends 2020
Studie: Fußball-Bundesliga ist weltweiter Exportschlager
Konkurrenz im Heimmarkt kommt von anderen europäischen und den großen U.S.-Ligen. Altman Solon, Strategieberatung für TMT (Telekommunikation, Medien und Technologie), ermittelt in der Studie »2020 Sports and News Survey« die Mediennutzung unter Sportfans in zehn Ländern. Daraus geht hervor, dass die deutsche Bundesliga auch außerhalb Deutschlands zu den beliebtesten Sportligen zählt. Während diese etwas Konkurrenz…
News | Services
Die DFL testet neue Wege der Fußballübertragung
Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann Deutschland versucht als »Land der Innovationen« immer wieder neue Wege zu gehen. Zwar behaupten einige Zweifler, dass Deutschland »abgehängt wurde« und der technologische Fortschritt nicht schnell genug voran ginge, doch trifft dies nicht allgemein zu. So hat die DFL, die höchste Autorität des Deutschen liebsten Sport Fußballs, schon im Dezember…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2019
Arbeiten im Umland: Die zehn Landkreise mit den höchsten Gehältern in Deutschland
Egal ob Berlin, Hamburg oder München – Deutschlands Großstädte sind seit Jahren Hotspots für Fachkräfte auf Jobsuche. Wie eine neue Auswertung der Online-Jobplattform StepStone zeigt, hat aber auch das Umland eine Menge attraktiver Arbeitgeber zu bieten. Hier die Top Ten der Landkreise, in denen Fachkräfte die höchsten Gehälter erzielen: Platz 1: Landkreis München (BY)…
News | Business | Outsourcing | Tipps
Arbeit im Home-Office – Konzept für Arbeitsbienen oder Faulenzer?
Sich in Jogginghose stundenlang Filme ansehen – das zählt zu den gängigen Vorurteilen, wenn es um das Thema Home-Office geht. Andere Kritiker beanstanden, dass Arbeitnehmer zu Hause statt zu wenig deutlich mehr Arbeit leisten als im Büro. Bereits seit einigen Jahren treten diese Diskussionen immer wieder auf, wobei sich Gegner und Befürworter teilweise an verhärteten…