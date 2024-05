75 Jahre Grundgesetz: Die Würde des Menschen ist unantastbar

Vor 75 Jahren wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland erlassen. Es ist die Verfassung auf der unser Land, wie wir es heute kennen, seit jeher fußt. In den insgesamt 146 Artikeln finden sich allgemeine Regelungen zu Bund und Ländern, Verfassungsorganen, Gesetzgebung, Rechtsprechung und dem Finanzwesen.

Der wohl wichtigste Bestandteil des Grundgesetzes sind die in den ersten 19 Artikeln festgehaltenen Grundrechte. Sie garantieren etwa Meinungs- und Pressefreiheit, Glaubensfreiheit oder Gleichberechtigung. Der erste Artikel lautet: »Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.«

Dieser Grundsatz wird von der allgemeinen Bevölkerung als wichtigstes Grundrecht in der Verfassung angesehen, wie die Statista-Grafik auf Basis einer YouGov-Umfrage zeigt. Demnach zählen mehr als die Hälfte der Befragten den ersten Artikel zu den drei für sie persönlich bedeutendsten Grundrechten. 49 Prozent wählten das Prinzip der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, die Gewährleistung der Meinungs- und Pressefreiheit wurde mit 40 Prozent am dritthäufigsten genannt. Weniger Gewicht haben laut Umfrage hingegen die in Artikel vier vermerkte Glaubens- und Religionsfreiheit sowie die Versammlungsfreiheit und das Demonstrationsrecht (jeweils 13 Prozent). René Bocksch

75 Jahre Grundgesetz: Ein Symbol der Demokratie und Freiheit

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland feiert sein 75-jähriges Bestehen – ein Meilenstein, der die Bedeutung der Demokratie, Freiheit und des Rechtsstaates in Deutschland unterstreicht. Seit seiner Verkündung am 23. Mai 1949 hat das Grundgesetz als konstitutionelle Basis gedient und ist zum Fundament des deutschen Staatswesens geworden. Es ist ein lebendiges Dokument, das die Werte und Prinzipien widerspiegelt, die das Zusammenleben in Deutschland regeln.

Die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes, die die Grundrechte festhalten, sind von besonderer Bedeutung für die Menschen in Deutschland. Sie garantieren individuelle Freiheiten und schützen die Bürgerinnen und Bürger vor staatlicher Willkür. Diese Grundrechte sind nicht nur rechtliche Verpflichtungen, sondern auch moralische Imperative, die das tägliche Leben prägen und jedem Einzelnen eine Stimme geben.

Die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes sind ein Anlass, um die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte zu würdigen und gleichzeitig die Bedeutung der Demokratie zu reflektieren. Die Bundesregierung hat ein umfangreiches Programm an Veranstaltungen und Dialogforen organisiert, um das Bewusstsein für die Werte des Grundgesetzes zu stärken und die Bürgerinnen und Bürger aktiv einzubeziehen.

Die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 war ein weiterer entscheidender Moment in der Geschichte des Grundgesetzes, als es zur gemeinsamen Verfassung für ganz Deutschland wurde. Dies unterstreicht die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Grundgesetzes, das sich als robustes und integratives Instrument erwiesen hat, das die Einheit des Landes fördert und gleichzeitig Vielfalt respektiert.

Das Grundgesetz ist mehr als nur ein Dokument; es ist ein Versprechen an die Menschen, dass ihre Rechte und Freiheiten geschützt werden. Es ist ein Symbol für die Stärke der Demokratie und ein Zeugnis dafür, wie weit Deutschland gekommen ist. Die 75-Jahr-Feier ist ein Moment, um innezuhalten und sich zu verpflichten, die Prinzipien, die das Grundgesetz verkörpert, weiterhin zu leben und zu verteidigen.

Die Bedeutung des Grundgesetzes liegt in seiner Fähigkeit, die Vergangenheit zu ehren, die Gegenwart zu gestalten und die Zukunft zu inspirieren. Es ist ein lebendiges Erbe, das jeden Tag gelebt wird und das Fundament für eine fortwährende Reise hin zu einer noch gerechteren und freieren Gesellschaft bildet. Möge das Grundgesetz weiterhin als Leuchtfeuer der Hoffnung und als Richtschnur für die kommenden Generationen dienen.

Genki Absmeier

