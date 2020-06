Schneller auf den Markt mit VDE SPEC

Mit VDE SPEC kommen neue Technologien schneller auf den Markt.

Standardisierungsvorschlag ist innerhalb von zehn Tagen möglich.

Nutzung von VDE SPEC ist kostenfrei.

Mit der VDE SPEC lassen sich jetzt neue Technik- und Wissenschaftsfelder schneller standardisieren und auf den Markt bringen. Wie bei Normen auch, kann eine VDE SPEC von jedermann vorgeschlagen werden – allerdings mit dem entscheidenden Vorteil, dass die Erarbeitung einer VDE SPEC, also einem Standardisierungsvorschlag, innerhalb von zehn Tagen möglich ist. Eine VDE SPEC ist dadurch weitaus schneller in der Erarbeitung als eine VDE Norm und steht damit auch dem Markt zeitnaher zur Verfügung. Zudem ist der Download und die Nutzung einer VDE SPEC grundsätzlich kostenfrei.

VDE SPEC behandelt auch nicht-technische Themen

Voraussetzung für die Umsetzung einer Idee zu einer VDE SPEC ist, dass sich am Projekt mindestens drei unabhängige Partner beteiligen. Weiterer Vorteil von VDE SPEC ist, dass nicht nur technische, sondern auch handels- und gesellschaftspolitische Themen behandelt werden. Eine VDE SPEC kann statistische Sachverhalte wie Informationen zu Marktzugängen genauso bearbeiten wie Quellcodes von Steuerungssoftware oder Berechnungswerkzeugen. »Einzige Bedingung: Die Compliance-Regeln des VDE müssen eingehalten werden. Also keine Marktabsprachen, keine ethisch verwerflichen Inhalte«, erklärt Dr. Stefan Heusinger, Initiator der VDE SPEC.

Ziel ist internationale Norm

Über VDE SPECs lassen sich neue Technik- und Wissenschaftsfelder schnell standardisieren, denn bei ihrer Erstellung gelten nicht die strengen Regeln der Normenerstellung. So wird die Konsensfindung und die öffentliche Einbindung nicht über die gesamte Normungscommunity ausgedehnt. »Wenn noch keine Vollkonsens-Standards beziehungsweise Normen existieren, entsteht mit einer VDE SPEC ein klarer Wettbewerbsvorteil für Produkte und Dienstleistungen. Sie stehen schlichtweg schneller auf dem Markt zur Verfügung«, sagt Heusinger. Gerade für Start-ups ergäben sich dadurch Vorteile in Bezug auf die Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit ihrer Produkte. Dabei lösen VDE SPECs in keinem Fall Normen ab. »Eine VDE SPEC ist ein vornormatives Produkt, das in einem kleinen Interessentenkreis erarbeitet werden kann. Sie dient als Erkenntnisgewinn und der schnelleren Verbreitung von Innovationen«, erklärt Heusinger. Sie können als Diskussionsgrundlage für die Weiterentwicklung in Normen verwendet werden und damit auch in die internationale Normung einfließen.

Finanzierung durch Projektinitiatoren

Die Finanzierung einer VDE SPEC übernehmen die Initiatoren. Der VDE stellt dabei seine gesamte Infrastruktur für die Erstellung der VDE SPEC zur Verfügung und übernimmt das Projektmanagement. Dazu gehören die Organisation von physischen oder virtuellen Sitzungen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Dokumentation der Ergebnisse sowie die Finalisierung der VDE SPEC unter Einhaltung aller Compliance-Regeln. Zwei VDE SPECs stellt der VDE bereits zur Verfügung. Die VDE SPEC »Einstieg in die Blockchain-Technologie« und die VDE SPEC »Informationssicherheit in der Netz- und Stationsleittechnik« geben den Auftakt. Sie bieten nicht nur einen Einstieg und Überblick über die jeweiligen Anwendungsgebiete, sondern auch die Mitarbeit in den jeweiligen Taskforces in der VDE Community an. »Wir freuen uns über alle Vorschläge für eine VDE SPEC und nehmen diese gerne per E-Mail an spec@vde.com oder über das Kontaktformular unter www.vde.com/spec entgegen. Hier werden alle VDE SPECs veröffentlicht und stehen kostenfrei zum Download zur Verfügung«, sagt Heusinger abschließend.

Über den VDE:

Der VDE, eine der größten Technologie-Organisationen Europas, steht seit mehr als 125 Jahren für Innovation und technologischen Fortschritt. Als einzige Organisation weltweit vereint der VDE dabei Wissenschaft, Standardisierung, Prüfung, Zertifizierung und Anwendungsberatung unter einem Dach. Das VDE-Zeichen gilt seit 100 Jahren als Synonym für höchste Sicherheitsstandards und Verbraucherschutz. Wir setzen uns ein für die Forschungs- und Nachwuchsförderung und für das lebenslange Lernen mit Weiterbildungsangeboten »on the job«. 2.000 Mitarbeiter an über 60 Standorten weltweit, mehr als 100.000 ehrenamtliche Experten und rund 1.500 Unternehmen gestalten im Netzwerk VDE eine lebenswerte Zukunft: vernetzt, digital, elektrisch. Wir gestalten die e-diale Zukunft. Hauptsitz des VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik e.V.) ist Frankfurt am Main. Mehr Informationen unter www.vde.com .

Über VDE DKE:

Die vom VDE getragene DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (VDE DKE) ist die Plattform für rund 9000 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zur Erarbeitung von Normen, Standards und Sicherheitsbestimmungen für die Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Normen unterstützen den weltweiten Handel und dienen u. a. der Sicherheit, Interoperabilität und Funktionalität von Produkten und Anlagen. Als Kompetenzzentrum für elektrotechnische Normung vertritt die DKE die Interessen der deutschen Wirtschaft in europäischen (CENELEC, ETSI) und internationalen Normenorganisationen (IEC). Darüber hinaus erbringt die DKE umfangreiche Dienstleistungen rund um die Normung und das VDE-Vorschriftenwerk. Mehr Informationen unter www.dke.de.

NEWS | DIGITALISIERUNG | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Künstliche Intelligenz zur Rettung von Korallenriffen Intel kooperiert mit Accenture und der Sulubaï Environmental Foundation, um durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zum Erhalt von Korallenriffen beizutragen. »Project: CORaiL« basiert auf intelligenten Unterwasserkameras, die es Forschern ermöglichen, datenbasierte Entscheidungen zum Schutz von Riffen zu treffen. Was ist neu? Anlässlich des Earth Day 2020 stellt Intel gemeinsam mit Accenture und der Sulubaï… Weiterlesen →