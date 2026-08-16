China vs. Deutschland – wer liegt im Welthandel vorn?

China dominiert den Welthandel – doch Deutschland hält bei den weltweiten Exporten in einigen Schlüsselindustrien überraschend gut mit. Das zeigt die Statista Infografik mit Daten der UN Comtrade Datenbank [1]. Allerdings hat China in vielen industrienahen und stark skalierbaren Bereichen seine Position seit den 2000er-Jahren massiv ausgebaut – teils mit deutlichem Abstand. Besonders sichtbar wird das bei Telekommunikationsgeräten, Photovoltaik oder auch Kabeln und Leitungen. Hier ist der Aufstieg nicht nur ein Niveauunterschied, sondern ein klarer Strukturbruch: Innerhalb weniger Jahre hat sich die Produktion und damit auch der Exportanteil stark nach China verlagert. Auch abseits der klassischen Schwerindustrie holt China auf, wie das Beispiel Musikinstrumente zeigt, wo das Land durch eine Kombination aus kostengünstiger Massenproduktion und zunehmender Qualität auch in höheren Preissegmenten Marktanteile gewinnt.
Gleichzeitig zeigt sich, dass diese Dominanz nicht universell ist. In mehreren Kategorien bleibt Deutschland weiterhin führend oder zumindest konkurrenzfähig – insbesondere dort, wo Spezialisierung, Präzision oder hohe Wertschöpfung entscheidend sind. Dazu zählen etwa Verpackungsmaschinen, Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung oder auch medizinische Geräte. Auch bei Pkw hält Deutschland trotz wachsender chinesischer Konkurrenz weiterhin einen höheren Anteil am Weltexport.
Besonders aufschlussreich ist der Blick auf die Kategorie »fertige Arzneimittel«. Während häufig von einer Abhängigkeit von China im Gesundheitsbereich die Rede ist, zeigt der Welthandel ein differenzierteres Bild: Deutschland gehört hier zu den führenden Exportnationen. Der Grund liegt in der Arbeitsteilung der globalen Pharmaindustrie: China spielt eine wichtige Rolle bei Vorprodukten und Wirkstoffen, während hochpreisige Endprodukte häufig in Europa hergestellt und exportiert werden.
Insgesamt macht die Analyse deutlich, dass sich die globale Handelsstruktur nicht einfach in »China dominiert alles« zusammenfassen lässt. Vielmehr zeigt sich eine klare Spezialisierung: China ist besonders stark in volumengetriebenen Industrien und integrierten Lieferketten, während Deutschland seine Stärken in komplexen, hochwertigen und wissensintensiven Produkten behauptet. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/36257/anteil-chinas-und-deutschlands-an-den-weltweiten-warenexporten/?lid=lrkhzuxac0y6
[1] https://comtradeplus.un.org/TradeFlow/?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=TOTAL&Partners=0&Reporters=all&period=2025&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus
1938 Artikel zu „China“
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Smart City made in Europe – ohne USA und China
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Deutsche China-Exporte um zwölf Prozent eingebrochen
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Chinas Exportkontrollen für Seltene Erden stärken EU-Hersteller im Wettbewerb
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Experteneinblick von Joachim Lubsczyk und Paul Rheborg, Alvarez & Marsal Es sei ein Kampf gegen den Bedeutungsverlust, kommentierten viele Beobachter die Auftritte der deutschen Automobilhersteller bei der Shanghai Auto Show. Anzahl und Produkte der Aussteller verfestigen den Eindruck, dass das Herz der Automobilindustrie sich längst nach China verlagert hat. Bereits 2030 sollen etwa 29…
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Datenschutz ist nicht gleich Datenschutz: Wie USA, China und EU damit umgehen
Der Datenschutz ist ein wichtiger Indikator für das Werteverständnis eines Landes oder eines Staatenbundes. Gleichzeitig ist er aber auch ein elementarer Faktor im weltweiten Ringen um wirtschaftliche, politische und militärische Macht. Die einflussreichsten Wirtschaftsregionen USA, China und EU haben dabei sehr unterschiedliche Vorstellungen über den Sinn, den Zweck und die Grenzen von Datenschutz. Die…
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Russland leitet Ölexporte nach Indien und China um
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Patente: China mit der größten Zunahme
China meldet immer mehr Patente in Europa an. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Daten der Europäischen Patentorganisation. Im Jahr 2015 waren es noch 5.729 Patentanmeldungen – im letzten Jahr hingegen bereits 16.665. Eine Zunahme von rund 191 Prozent. Dieser Trend kann als Indikator dafür gelesen werden, dass sich China zur weltweit führenden Wirtschaftsmacht entwickelt. Noch…
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Die meisten DDoS-Angriffe stammen aus den USA und China
Der aktuelle Threat Intelligence Report von A10 Networks zeigt, dass die USA und China die führenden Herkunftsländer von Distributed Denial of Service-Angriffen (DDoS) sind [1]. Zudem verdeutlichen die Ergebnisse, dass DDoS-Angriffe in Umfang, Häufigkeit und Komplexität weiter zunehmen und Hacker für ihre Zwecke zu immer unterschiedlicheren Strategien greifen. So werden DDoS-Botnet-Werkzeuge immer häufiger eingesetzt, während…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Trends 2020
Fast jedes dritte Auto wird in China produziert
Heute wird jeder dritte Pkw in China produziert. Das zeigt die Grafik auf Basis von Daten der internationalen Automobilherstellervereinigung OICA. So rollten in China 2019 rund 21,4 Millionen Pkw vom Band. Deutschland liegt hinter Japan an dritter Stelle mit rund 4,7 Millionen produzierten Pkw. Schaut man auf die Entwicklung seit 2014, so geht der Trend…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2020 | Trends 2023
Weltwirtschaft: Chinas Aufstieg zur Wirtschaftsmacht Nr. 1
Asiatische Länder werden 2024 die oberen Ränge des Weltwirtschaftsrankings einnehmen – das prognostizieren die Experten der World Bank [1] und des IMF. Mit Indien und Indonesien werden sich neben China und Japan noch zwei weitere asiatische Länder in die Top fünf der größten Ökonomien einreihen. Folglich werden vor allem europäische Länder im Ranking fallen, wie…
News | Trends 2020
90 % der bekannten Infizierten in China sind wieder gesund
In Deutschland sind immer noch vergleichsweise wenige Todesopfer, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt. Dort wo es die meisten Infizierten gibt, in China, sind bislang vier Prozent der bekannten Infizierten gestorben. Der Krankheitsverlauf hängt Gesundheitsexperten zufolge maßgeblich davon ab, ob die infizierte Person bereits unter Vorerkrankungen leidet, wie etwa Herz-, Kreislauf- oder Lungenerkrankungen. Bei…