China vs. Deutschland – wer liegt im Welthandel vorn?

China dominiert den Welthandel – doch Deutschland hält bei den weltweiten Exporten in einigen Schlüsselindustrien überraschend gut mit. Das zeigt die Statista Infografik mit Daten der UN Comtrade Datenbank [1]. Allerdings hat China in vielen industrienahen und stark skalierbaren Bereichen seine Position seit den 2000er-Jahren massiv ausgebaut – teils mit deutlichem Abstand. Besonders sichtbar wird das bei Telekommunikationsgeräten, Photovoltaik oder auch Kabeln und Leitungen. Hier ist der Aufstieg nicht nur ein Niveauunterschied, sondern ein klarer Strukturbruch: Innerhalb weniger Jahre hat sich die Produktion und damit auch der Exportanteil stark nach China verlagert. Auch abseits der klassischen Schwerindustrie holt China auf, wie das Beispiel Musikinstrumente zeigt, wo das Land durch eine Kombination aus kostengünstiger Massenproduktion und zunehmender Qualität auch in höheren Preissegmenten Marktanteile gewinnt.

Gleichzeitig zeigt sich, dass diese Dominanz nicht universell ist. In mehreren Kategorien bleibt Deutschland weiterhin führend oder zumindest konkurrenzfähig – insbesondere dort, wo Spezialisierung, Präzision oder hohe Wertschöpfung entscheidend sind. Dazu zählen etwa Verpackungsmaschinen, Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung oder auch medizinische Geräte. Auch bei Pkw hält Deutschland trotz wachsender chinesischer Konkurrenz weiterhin einen höheren Anteil am Weltexport.

Besonders aufschlussreich ist der Blick auf die Kategorie »fertige Arzneimittel«. Während häufig von einer Abhängigkeit von China im Gesundheitsbereich die Rede ist, zeigt der Welthandel ein differenzierteres Bild: Deutschland gehört hier zu den führenden Exportnationen. Der Grund liegt in der Arbeitsteilung der globalen Pharmaindustrie: China spielt eine wichtige Rolle bei Vorprodukten und Wirkstoffen, während hochpreisige Endprodukte häufig in Europa hergestellt und exportiert werden.

Insgesamt macht die Analyse deutlich, dass sich die globale Handelsstruktur nicht einfach in »China dominiert alles« zusammenfassen lässt. Vielmehr zeigt sich eine klare Spezialisierung: China ist besonders stark in volumengetriebenen Industrien und integrierten Lieferketten, während Deutschland seine Stärken in komplexen, hochwertigen und wissensintensiven Produkten behauptet. Matthias Janson

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