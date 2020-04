Das Geschäftsprozessmanagement in Theorie und Praxis

Das Geschäftsprozessmanagement bezweckt die Optimierung des Verlaufs von Geschäftsprozessen, die in den Organisationen vorkommen, wobei es sich sowohl um Förderungsprozesse als auch um Schlüsselprozesse handelt. In der heutigen, sich ständig entwickelnden Welt sind die Zentralisierung und die Automatisierung der Geschäftsprozesse unentbehrlich, damit sich die Unternehmen entwickeln und richtig ihre Ziele verwirklichen können. Das Geschäftsprozessmanagement ist eine ganzheitliche Konzeption des Managements, die alle seine Aspekte an die Kundenbedürfnisse anpasst.

Wie wird das Geschäftsprozessmanagement definiert?

Das Geschäftsprozessmanagement (Abkürzung BMP – aus dem Englischen Business Process Management) ist eine Managementkonzeption, die sich hauptsächlich auf die Optimierung des Verlaufs von Geschäftsprozessen in Firmen und Organisationen konzentriert. Die Rolle der Geschäftsprozesse gewinnt regelmäßig an Bedeutung und der Geschäftsprozess selbst wird als etwas mehr als nur eine Bezeichnung der Weise der Ausführung von bestimmten Handlungen in der Firma behandelt. Er wird zu einer eigenartigen Operationsmanifestierung der Strategie einer Organisation.

Für seine Realisierung sind informatische Sondersysteme verantwortlich, deren Aufgabe eine Erleichterung des Managements und eine Verbesserung von sämtlichen Prozessen ist, die in der Firma vorkommen. Das BMP wirbt für Wirksamkeit und Effektivität der Funktionierung einer Firma und unterstützt ihr Streben nach Innovationen. Es gibt den Unternehmen eine Chance auf eine bessere Anpassung an Veränderungen, die auf dem gegenwärtigen Markt erscheinen, was ihnen den Aufbau eines wesentlichen Wettbewerbsübergewichts ermöglicht.

Die Geschäftsprozesse in der Firma können in zwei Gruppen eingeteilt werden: Schlüsselprozesse für die Funktionierung einer Firma und Unterstützungsprozesse, das heißt solche, deren Störung die Funktionierung einer Organisation erschwert, sie aber nicht stoppt. Zu den Schlüsselprozessen gehören diejenigen, die mit der äußeren Seite der Geschäftsführung verbunden sind, darunter zum Beispiel mit dem Kontakt mit den Kunden, mit der Verarbeitung ihrer Anmeldungen, Anträge oder sogar ihres Verkaufs. Die Unterstützungsprozesse sind dagegen die Back-Offiice-Prozesse, die die Firma und ihre Mitarbeiter von innen unterstützen. Dazu gehören unter anderen das Management über Urlaube, Delegationen oder Onboarding.

Das Hauptziel des Geschäftsprozessmanagements ist eine dauerhafte Verbesserung der Managementprozesse in der Firma, was den Firmen ermöglicht, eine größere Effektivität in der alltäglichen Arbeit zu erreichen und wirksamer die Geschäftsziele zu realisieren. Das BMP konzentriert sich auf langfristige Aspekte des Firmenmanagements, auf die nicht materiellen Werte und auf die Fähigkeiten und Möglichkeiten der Mitarbeiter. Die Inanspruchnahme des Geschäftsprozessmanagements ermöglicht der Firma, bessere Arbeitsergebnisse zu erzielen, gibt die Einsicht in die Ganzheit der Tätigkeit eines Unternehmens, ermöglicht eine Kontrolle über die Einzelprozesse und eine effektivere Planung der Geschäftsstrategien.

Nutzen für die Firma und ihre Kunden, das heißt, das Wesen des Geschäftsprozessmanagements

Das Hauptziel des Geschäftsprozessmanagements ist die Versicherung einer vollständigen Einsicht in alle Prozesse, die in der Firma vorkommen. Seine richtige Realisierung hat eine riesengroße Bedeutung für die Tätigkeit jedes Unternehmens. Die Geschäftsprozesse sind nämlich ein grundlegendes Element der Funktionierung von allen Firmen, weil sie ihre einzelnen Handlungen koordinieren, angefangen mit der Verwaltung über die Dokumentation, über die Kontrolle der Handlungen der Mitarbeiter bis hin zur Kundenbedienung. In der Vergangenheit war das Geschäftsprozessmanagement hauptsächlich auf den Nutzen der Firma ausgerichtet, die auf der Reduzierung der Kosten und auf der Vergrößerung der Gewinne beruhten.

Heutzutage beobachtet man immer häufiger jedoch eine Veränderung der Konzeption des Geschäftsprozessmanagements. Ihr Hauptziel wird die Versicherung einer möglichst großen Zufriedenheit der Kunden. Aus diesem Grunde wird das BMP als eine ganzheitliche Konzeption des Firmenmanagements bezeichnet, die sich auf die Anpassung von allen Aspekten an die Bedürfnisse und Erwartungen der Empfänger konzentriert. Ein richtig realisiertes Geschäftsprozessmanagement ermöglicht den Firmen zusätzlich eine bessere Anpassung an die Veränderungen, die auf dem Markt vorkommen, sowie auch den Aufbau einer Überlegenheit gegenüber Wettbewerbssubjekten, was sich positiv auf ihre Marktstellung auswirkt.

Die Systeme des Geschäftsprozessmanagements und ihre Vorteile

In der Epoche einer digitalen Transformation werden die Digitalisierung und die Automatisierung der Prozesse im Kontext des Geschäftsprozessmanagements zu einem Standard für größere Firmen und Korporationen. Sie werden auch immer häufiger von kleinen und mittelgroßen Unternehmen eingearbeitet. Das Geschäftsprozessmanagement wird mithilfe spezieller Programmwerkzeugen und Dienstleistungen realisiert. Die BMP-Software hat die Aufgabe, die Firmen bei der Überwachung des Verlaufs der in ihnen laufenden Geschäftsprozesse zu unterstützen, sie zu optimieren und zu automatisieren, was die Funktionierung des gesamten Unternehmens verbessert und eine bessere Verwaltung über seine Bestände ermöglicht. Die Möglichkeit der Automatisierung der Prozesse beschleunigt die Arbeit der Firma, ermöglicht eine Verringerung der Unterhaltskosten und die Entlastung des Personals bei der Ausführung von wiederholbaren Handlungen, die erfolgreich automatisch ausgeübt werden können.

Wenn man eine Lösung für Management und Automatisierung der Prozesse wählt, sollte man überprüfen, ob sie imstande ist, schnell auf die Veränderungen in der Geschäftsumgebung zu reagieren. Der Lebenszyklus von manchen Geschäfts-Apps kann nämlich nach einer bestimmten Zeit zu Ende gehen. Wichtig ist daher die Möglichkeit ihrer sicheren Archivierung, ohne dass man befürchtet, dass die Daten verloren gehen, beziehungsweise dass Probleme in der Funktionierung auftauchen. Man sollte auch das Vorhandensein von zusätzlichen Funktionen berücksichtigen, die einen direkten Einfluss auf den Aufbau, die Erhaltung und die Entwicklung der eingearbeiteten Automatisierungen haben. Dazu gehören unter anderem eine einfache Skalierbarkeit und Integration mit anderen Systemen, eine Berichterstattung, eine Möglichkeit die Anlagen und die Anleitungen für die Benutzer beizulegen, eine erneute Anwendbarkeit der Mechanismen, ein Transport zwischen dem Bereichen (Bauträger, Testbereich und Herstellungsbereich), eine Autodokumentation, ein Audit und eine Übersicht der eingeführten Veränderungen.

Das Geschäftsprozessmanagement ermöglicht eine Verbesserung der Geschäftsergebnisse einer Firma und gibt ihr eine bessere Kontrolle über die in ihrer Struktur laufenden Prozesse. Das BPM ermöglicht überdies einen Aufbau eines integrierten und kompatiblen Systems, das eine entsprechende Reaktion zulässt, falls eine Notsituation auftritt. Die Mitarbeiter, die in den jeweiligen Prozessen engagiert sind, werden bezüglich der Maßnahmen entsprechend belehrt, die sie zu ergreifen haben sowie auch bezüglich der Informationen, die sie zu verarbeiten haben. Ihre Handlugen im sogenannten Workflow werden dokumentiert. Dies ermöglicht eine schnelle Verifizierung, was und von wem in dem jeweiligen Prozess ausgeführt wurde. Ein Vorteil für die Mitarbeiter ist auch ein guter Zugang zu den Informationen und eine Gewährleistung ihrer Aktualität. All das wirkt sich positiv auf die Funktionierung des Unternehmens und unterstützt es in der regelmäßigen Realisierung der Geschäftsziele.

