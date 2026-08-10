Investitionen in humanoide Roboter: Deutliches Wachstum

Wie entwickeln sich die Investitionen in humanoide Roboter?
Der Markt für humanoide Roboter wächst zuletzt deutlich, wie sich an den Investitionen in entsprechende Startups ablesen lässt. So wurden im ersten Halbjahr des Jahres 2026 mit 4,39 Mrd. US-Dollar mehr in Startups für humanoide Robotik investiert als im gesamten Jahr 2025. Das zeigt die Statista-Infografik mit Daten der Markt‑ und Unternehmensdatenplattform Tracxn [1]. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Investoren humanoide Robotik inzwischen als reifere und kommerziell attraktivere Technologie ansehen, sodass Kapital nicht mehr vorsichtig getestet, sondern in größerem Stil investiert wird.
Humanoide Roboter orientieren sich in Form und Beweglichkeit am menschlichen Körper. Sie haben typischerweise Kopf, Rumpf, zwei Arme und zwei Beine und sollen möglichst viele verschiedene Tätigkeiten in menschengemachten Umgebungen übernehmen. Sie sind in ihren Bewegungen meist langsamer als der Mensch – dafür aber flexibler, können sich frei im Raum bewegen und perspektivisch verschiedenste Aufgaben lernen. Dabei können sie körperlich anstrengende, monotone oder gefährliche Arbeiten übernehmen.
Ein weiteres Roboter-Segment ist die so genannte KI-Robotik. Sie bezieht sich auf den Bereich, der künstliche Intelligenz (KI) und Robotik miteinander verbindet und darauf abzielt, intelligente Maschinen zu entwickeln, die Aufgaben selbstständig auszuführen können.
Industrieroboter hingegen sind in der Regel spezialisierte Maschinen, die für eine klar definierte Aufgabe in einer industriellen Umgebung ausgelegt sind, wie zum Beispiel Schweißen, Lackieren oder Palettieren in einer Fabriklinie. Sie stehen meist fest montiert in Zellen, sind sehr schnell und kraftvoll, arbeiten oft hinter Schutzgittern und müssen für jede neue Aufgabe explizit umprogrammiert werden.
Serviceroboter wiederum sind Roboter, die Dienstleistungen für Menschen erbringen sollen – etwa Putzen, Transportieren, Servieren, Informieren oder Assistenz in Pflege und Medizin. Sie arbeiten meist in direkt vom Menschen genutzten Umgebungen (Haushalt, Hotel, Krankenhaus, Restaurant), interagieren mit Nutzerinnen und Nutzern und müssen deshalb vergleichsweise sicher und einfach bedienbar sein. Humanoide Roboter können zwar auch Serviceaufgaben ausführen, sie besitzen aber explizit menschenähnliche Form und Bewegungsfähigkeiten und können universell in menschlichen Umgebungen einsetzbar sein. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/35776/jaehrliche-gesamtfinanzierung-von-startups-fuer-humanoide-robotik-weltweit/?lid=57kza0hvgwya
[1] https://tracxn.com/d/trending-business-models/startups-in-humanoid-robot/__XaLjGJXRCO_tCHXYL7TDcFDV2Kbfu3MNQXSVaa4xkas#funding-trends
729 Artikel zu „roboter human“
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Wie entwickeln sich die Investitionen in humanoide Roboter?
Der Markt für humanoide Roboter wächst zuletzt deutlich, wie sich an den Investitionen in entsprechende Startups ablesen lässt. So wurden 2025 mit 2,65 Mrd. US-Dollar mehr in Startups für humanoide Robotik investiert als in den Jahren 2018 bis 2024 zusammengerechnet. Das zeigt die Infografik mit Daten der Markt‑ und Unternehmensdatenplattform Tracxn [1]. Diese Entwicklung deutet…
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Humanoide Roboter: »Vision und Realität«
Menschenähnliche Roboter gelten als die nächste große Innovation in der Robotik: Der weltweit größte Markt für Industrieroboter, China, hat bereits konkrete Pläne für die Massenproduktion von Humanoiden festgelegt. Gleichzeitig kündigten Technologieunternehmen in den USA und Europa große Investitionsvorhaben in diesem Bereich an. Die Vision ist, Allzweckroboter zu entwickeln, die auf menschlicher Mechanik basieren. Einblicke in…
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Humera positioniert sich mit einem human-centric Ansatz als Vorreiter einer neuen Generation von Business-Software: KI und Low Code verlagern Customizing und Prozessautomatisierung aus der IT in die Fachbereiche. Das senkt Abhängigkeiten von externen Beratern, verkürzt Anpassungszyklen und erhöht die Fähigkeit von Unternehmen, Prozesse schneller, flexibler und kosteneffizienter an veränderte Anforderungen anzupassen. Für Anbieter wird diese…
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Was ein Chatbot über unser Denken verrät und wie er unser Verhalten beeinflusst. ChatGPT und Co. aus philosophischer Sicht.
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Durch das Zusammenspiel von RPA und BPM in ERP-Systemen lassen sich schon bei der Modellierung von Soll- und Ist-Geschäftsprozessen Konzepte entwickeln, die den Prozess optimieren.
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Optimismus ist angebracht: Softwareroboter erledigen Aufgaben, aber ersetzen keine Arbeitsplätze
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RPA: So helfen Softwareroboter Zeit zu sparen und Mitarbeiter zu entlasten
Von der Auftragsplanung bis zum Kundendienst: Unternehmen, die auf Robotic Process Automation (RPA) setzen, machen Schluss mit lästigen Zeitfressern. Für das neue Jahr 2019 hat sich so manches Unternehmen vorgenommen, Kosten einzusparen, Mitarbeiter zu entlasten und Prozesse effizienter zu gestalten. Robotic Process Automation (RPA) kann hierbei wertvolle Schützenhilfe leisten. Die deutschen RPA-Experten von…
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Her mit dem digitalen Humanismus
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