»robert-one« verbindet bezahlbaren Roboterbausatz mit echter Bildungsgerechtigkeit

Schirmherr Andreas Jung startet einzigartiges KI- und Software-Projekt.

Ein Bildungsmodell, das in dieser Form einzigartig in Deutschland und Europa ist: Moderne Technik selbst in die Hand nehmen, verstehen und mitgestalten – unabhängig vom Einkommen der Eltern. Unter diesem Leitgedanken feierte das ganzheitliche MINT-Bildungssystem robert-one in der Keplerhalle des Robert-Mayer-Gymnasiums Heilbronn (RMG) seine Premiere. Den offiziellen Startschuss gaben Baden-Württembergs Kultusminister und Projekt-Schirmherr Andreas Jung, Schulleiterin Antje Kerdels, Eberhard Spies (Vorstandsvorsitzender von miteinander e.V.) sowie der Geschäftsführer der Digitalagentur Robert & Freunde – Robert Flubacher – gemeinsam per Knopfdruck auf den Buzzer. Auch das SWR-Fernsehen begleitete den Auftakt und berichtete noch am selben Abend in SWR Aktuell Baden-Württemberg.

Hightech zum Anfassen: Ein mehrsprachiges Gesamtsystem, das drei Jahre mitwächst

Was robert-one in Deutschland und Europa einzigartig macht, ist die konsequente Verbindung aus hochmoderner Industriehardware, einem durchgängigen dreijährigen Curriculum ab Klasse 5, einer adaptiven KI-Lernplattform und einem integrierten Sozialmodell – und das so konzipiert, dass es für Schulen und Familien bezahlbar bleibt: Das komplette System kostet für die vollen drei Jahre nur 69 Euro pro Schüler und ist damit im Vergleich zu herkömmlichen Lehrmitteln sehr günstig. Aus rund 200 Einzelteilen – darunter Widerstände, Dioden, Kondensatoren, vielfältige Sensorik (Ultraschall, Infrarot, Temperatur, Linie, Touch, RGB) sowie ein leistungsstarker ESP32-S3-Mikrocontroller mit integrierter Kamera – montieren und löten die Schülerinnen und Schüler ihren eigenen mobilen Roboter.

Von Beginn an mehrsprachig konzipiert, führt robert-one die Jugendlichen über drei Schuljahre hinweg systematisch an die Schlüsseltechnologien der Zukunft heran:

Klasse 5 (Grundlagen der Elektronik): Die Kinder messen Strom, Spannung und Widerstand, bauen ihren Roboter selbst zusammen und löten erste Schaltungen wie eine funktionierende Ampel.

Klasse 6 (Digitale Kompetenzen): Statt Codezeilen nur abzutippen, steuern die Schülerinnen und Schüler den Roboter über modernes KI-Prompting und lernen, wie Software, Sensoren und eigene KI-Modelle zusammenspielen.

Klasse 7 (Intelligente Systeme): Alle zuvor gebauten Ampeln werden zu einem kompletten Straßennetz verknüpft. Mit Bild- und Gestenerkennung sowie vernetzter Regelungstechnik realisieren die Jugendlichen echtes autonomes Fahren.

Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit als Kern des Konzepts

Neben der technologischen Exzellenz steht für die Initiatoren und den Kinderhilfsverein miteinander e.V. vor allem ein gesellschaftliches Ziel im Mittelpunkt: echte Bildungsgerechtigkeit und gleiche Startchancen für alle Kinder.

»Bildung darf niemals eine Frage des Geldbeutels der Eltern und Familien sein«, betonte Andreas Fischer, Spiritus Rector von robert-one und Gesellschafter der Heilbronner Digitalagentur robert & freunde sowie Ehrenvorsitzender von miteinander e.V., bei der Premiere. Durch die konsequente Nutzung standardisierter Industriebauteile und eine kostendeckende Abgabe zum Einkaufspreis von nur 69 Euro ist das System bewusst sehr günstig kalkuliert, um in der Breite bezahlbar zu sein. Durch die Einbindung von Stiftungen reduziert sich der Eigenanteil für Familien sogar auf ein Minimum von 10 bis 20 Euro.

Zusätzlich greift ein direkter Solidaritätsmechanismus: Von jedem verkauften robert-one-System fließen fünf Euro direkt an miteinander e.V. Mit diesen Mitteln finanziert der Verein komplette Bausätze für Kinder und Jugendliche, deren Familien selbst diesen geringen Eigenanteil nicht aufbringen können. Für miteinander e.V. bildet die Initiative nach dem Zirkuspalast (soziale Teilhabe für bald über 30.000 Kinder) und den Württemberger Köpfen (Demokratieförderung) das dritte große strategische Standbein – mit dem klaren Anspruch, von Heilbronn aus Schulen in ganz Deutschland und Europa zu erreichen.

Engagement aus den eigenen Reihen

Dass bei robert-one soziale Verantwortung und Ingenieurskunst Hand in Hand gehen, zeigte auch die starke Präsenz von miteinander e.V. vor Ort – darunter neben Vorstandsvorsitzendem Eberhard Spies auch Beiratsvorsitzender Tom Bucher sowie Beirat Götz von Waldeyer-Hartz. Zudem stammt die Entwicklung maßgeblich aus dem Kreis der Vereinsmitglieder: Während Holger Kachel (Schatzmeister von miteinander e.V.) und Martin Schäfer die Hardware zur Serienreife führten, entwickelten Robert Flubacher und Dr. Christian Strunz die Softwarearchitektur und die intelligente Lernplattform.

Schirmherr und Kultusminister Andreas Jung würdigte diesen Einsatz als wichtiges Signal für die Zukunft des Landes: »Wir brauchen genau diese jungen Menschen, die mit Begeisterung rangehen, die später Dinge entwickeln, damit wir als Baden-Württemberg stark bleiben.«

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