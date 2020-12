Spielend einfach Strom sparen 2020 – Mit mobilen Games!

Anzeige

Strom ist teuer, das merken wir besonders in Zeiten, wenn wir oft zu Hause sind. Letzteres trifft für viele Menschen im Jahre 2020 zu. Ein Blick auf den Zeiger des Stromzählers lässt nichts Gutes erahnen. Die Angst vor der großen Abrechnung stellt sich ein und wahrscheinlich erhalten wir die Zustimmung aller Leser, wenn wir sagen, dass eine Nachzahlung niemand gebrauchen kann. Was tun, wenn alle Sparmaßnahmen schon ausgeschöpft sind? Sich hinsetzen und ganz ruhig verhalten? Trübsal blasen? Unsere Strategie lautet ganz anders. Spielen! Wie bitte? Das soll die Lösung sein und uns alle vor dem Nachzahlungs-Desaster retten? Natürlich wollen wir das niemandem ernsthaft einreden. Aber etwas Wahres ist dennoch dran und jede kleine Maßnahme ist doch immerhin besser, als einfach nichts zu tun und abzuwarten, finden Sie nicht? Lassen Sie uns einfach einmal erklären, wie wir auf unseren Lösungsweg gekommen sind und inwiefern das Spielen sich auf die Stromrechnung auswirken kann.

Spielen und Sparen: Das funktioniert!

Wenn Sie nun schon den PC hochgefahren haben, um als erste Sparmaßnahme ein wenig zu zocken, haben Sie uns missverstanden. Das wird Ihre Rechnung nicht reduzieren, es wäre zwar sehr schön, aber völlig unrealistisch. Was jedoch tatsächlich helfen kann, ist das Spielen mobiler Games. Haben Sie ein Tablet? Nein? Das ist kein Hindernis, denn ein Smartphone besitzen Sie doch bestimmt, oder? Wie oft laden Sie dieses auf? Einmal am Tag? Vielleicht nur alle zwei Tage? Genau das ist der springende Punkt. Während ein Laptop oder PC ein ziemlicher Stromfresser ist, ist ein Handy oder Tablet ziemlich bescheiden – ein guter Futterverwerter sozusagen. Nun sollten Sie natürlich noch Spiele finden, die auf einem solchen kleinen Gerät richtig viel Spaß machen. Wenn sie dann auch noch kostenlos sind, ist alles perfekt. Sie wissen nicht, wo Sie nach passenden Games suchen sollen und die vorinstallierten Spiele auf dem Smartphone sind Ihnen zu langweilig? Dann könnten Sie im Vulkan Vegas Online Spieleportal Glück haben. Dort hat bisher wirklich jeder Spielefan das Passende gefunden, zum Nulltarif. Sehen Sie, die Lösungen sind oftmals so einfach!

Hardcore Sparer können die Stromrechnung noch weiter drosseln

Nun liegt es an Ihnen, ob Sie noch mehr sparen möchten. Die Akkufüllung für das Tablet oder Smartphone kostet nicht nennenswert viel Geld. Sie können den genauen Preis ausrechnen, indem Sie Ihren Stromtarif zugrunde legen und die Aufladezeit beachten, die Ihr Smartphone-Modell für die 100 Prozent Akkufüllung braucht. Sind Sie ein ganz besonders ausgebuffter Sparfuchs, stellen Sie sich doch einmal die Frage, ob es unbedingt notwendig ist, das Gerät zu Hause aufzuladen. Dem Handy ist es egal, in wessen Steckdose es steckt. Und sicherlich hat zum Beispiel Ihr Arbeitgeber nichts dagegen, wenn Sie das Smartphone am Arbeitsplatz einstöpseln, oder? Nur, um einmal ein Beispiel zu nennen. Den Wunsch nach ein paar Minuten Aufladen werden Ihnen viele hilfsbereite Menschen nicht abschlagen. Denken Sie aber immer daran, sich zu bedanken und es nicht zu übertreiben. Es soll ja Menschen geben, die ihre Wäsche mit ins Schwimmbad nehmen, um den Strom für eine Waschladung zu sparen. Sie sollten selbst entscheiden, ob Sie sich den Ruf einhandeln möchten, zu diesen Hardcore Sparern zu gehören. Aber, und das ist der Clou und unter keinen Umständen verwerflich: Wenn Sie Ihre Handyspiele nicht zu Hause spielen, sondern an öffentlichen Plätzen zum Beispiel, sparen Sie Strom. Natürlich nur dann, wenn Sie in der Zeit das Licht und überflüssige Stromquellen ausschalten. Mit »aus« meinen wir auch wirklich »aus«. Der Standby-Modus ist nämlich oft ein unerkannter Stromfresser, bei dem es noch Sparpotenzial gibt. Wie Sie sehen, müssen Sie zum Sparen gar nicht viel tun. Seien Sie häufiger unterwegs, gönnen Sie Ihren elektrischen Geräten eine wohlverdiente Pause und verbringen Sie eine abwechslungsreiche Zeit mit mobilen Spielen!

Diese Spiele können wir empfehlen

Sie haben noch keine Erfahrung mit mobilen Games? Das macht gar nichts. Holen Sie das durch lockeres Ausprobieren nach und machen Sie sich keine Sorgen, die Auswahl ist groß genug. Im Extremfall könnten Sie viele Wochen am Stück außer Haus verbringen und zocken, ohne jemals Langeweile zu verspüren. Das ist natürlich keine Empfehlung, denn sicherlich geht es Ihnen ja lediglich darum, ein wenig Stromgeld einzusparen und nicht darum, Ihre Wohnung vereinsamen und verwaisen zu lassen. Wir möchten damit lediglich zum Ausdruck bringen, wie gigantisch die Spielauswahl ist. Sie haben die Qual der Wahl, aber es hat ja auch niemand behauptet, dass Ihr Sparprojekt gänzlich ohne Herausforderungen vonstatten geht. Wir zeigen Ihnen einmal ein paar Vorschläge:

Kostenlose Casinospiele

Casinospiele sind absolut »in«. Wenn Sie sich ein Online Casino ansehen, wird kein Eintritt verlangt – nicht einmal, wenn Sie die Spielautomaten wirklich ausprobieren wollen. Ohne Knurren und Murren gibt Ihnen so manches Internet Spielcasino einfach ein paar Hände voll Spielgeld. Damit können Sie stundenlang Slots ausprobieren. Auch andere Casinospiele wie Kartenspiele oder Roulette gibt es zum Teil kostenlos. Kennen Sie Online Casinos noch nicht und denken beim Wort »Casino« an die Spielhallen im wahren Leben, werden Sie total überwältigt sein, wie sehr sich alles gewandelt hat. Das Tolle daran ist für uns und Sie auch, dass die Games perfekt mit Tablets und Smartphones harmonieren.

Gelegenheitsspiele

»Gelegenheitsspiele«, das ist das wahrscheinlich beliebteste Spielegenre für Mobilgeräte. Dauernd sieht man im Bus jemanden auf seinem Handy Candy Crush spielen, das mit Abstand beliebteste Gelegenheitsspiel. Hier muss man die bunten Süßigkeitssymbole bewegen, um Kombinationen zu erzielen und das »Candy« zu »crushen«. Die andere Spielart, die unter die Definition der Gelegenheitsspiele fällt, ist das »Idle Game«. Hier müssen Sie anfangs tippen, um eine Art von Währung (Bei Cookie Clicker beispielsweise Kekse) zu erhalten, die Sie dann für Upgrades ausgeben können. Fortan brauchen Sie das Spiel nicht mehr aktiv spielen, da jetzt automatisch Geld produziert wird. Der Kreislauf wiederholt sich, was für einen an Sucht grenzenden Spaß sorgt.

Online Spiele

Es gibt viele Arten von Online Spielen auf Mobilgeräten, ähnlich wie auf dem PC. Überraschenderweise sind aber hier Ego-Shooter besonders beliebt, was an Fortnite, PUBG Mobile und Call of Duty Mobile zu sehen ist. Diese »Ballerspiele« setzen Sie in dem Körper eines Soldaten ab und lassen Sie Krieg spielen. Was vielleicht ein wenig makaber klingt, wird schnell zu einem riesigen Spaß, ganz wie die großen PC-Hits, die jeder zumindest vom Namen her kennt.

