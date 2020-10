Statusreport zur Softwaremonetarisierung

Nutzungsanalysen wettbewerbsentscheidend, um Preisstrategien an neue Kundenbedürfnisse auszurichten. SaaS ist das am schnellsten wachsende Bereitstellungsmodell.

Wer als Softwareanbieter in Zeiten von Corona wettbewerbsfähig bleiben will, muss eine Monetarisierungsstrategie bieten, die für Kunden attraktiv ist. Nur so lassen sich die veränderten Anforderungen von Anwendern erfüllen. Was für Anbieter wichtig ist, und welche Schlüsselrolle dabei Software Usage Analytics übernimmt, zeigt der Report »2020 Monetization Monitor: Monetization Models and Pricing« von Renevera [1]. Die Umfrage unter Produktverantwortlichen bei führenden Softwareanbietern und Geräteherstellern liefert ein aktuelles Bild über die Preis-, Lizenzierungs- und Bereitstellungsstrategien am Markt.

»Softwareanbieter haben ihr Geschäft sehr schnell an die durch Corona veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Welche Produkte beim Kunden ankommen und weiter für Einnahmen sorgen, hängt dabei mehr als je zuvor vom Preis-Leistungs-Verhältnis ab. Monetarisierungs- und Bereitstellungsmodell werden daher kontinuierlich überprüft, um neuen und veränderten Anforderungen auf Kundenseite gerecht zu werden«, erklärt Nicole Segerer, Vice President of Product Management & Marketing bei Revenera. »Der Trend zu Abonnements und nutzungsbasierten Modellen setzt sich fort und Unternehmen denken verstärkt darüber nach, wie sie SaaS-Lösungen anbieten können.«

Die wichtigsten Ergebnisse des Reports im Überblick:

Mix bei der Monetarisierung: Abonnements zählen zu den häufigsten Monetarisierungsmodellen (81 %), gefolgt von klassischen, unbefristeten Lizenzen mit 79 %. Beide Modelle versprechen in den nächsten 12-18 Monaten das größte Wachstum. Ergebnis- oder wertbasierte Modelle stecken hingegen noch in den Kinderschuhen und werden in großem Umfang von 23 % der Befragten genutzt (2019: 19 %). Die Lizenzierung kommt vor allem bei neuen Lösungen oder isolierten Märkten und Anwendungsfällen zum Einsatz. Hier ist es für die Anbieter einfacher das Volumen von Transaktionen im Blick zu behalten.

SaaS auf dem Vormarsch: Die Mehrheit der befragten Unternehmen nutzen eine Vielzahl von Bereitstellungsmodellen, einschließlich SaaS (34 %), On-Premises (48 %) und Embedded (32 %). SaaS zeigt das schnellste Wachstum: 67 % der Befragten gehen davon aus, das SaaS-Deployment in den nächsten eineinhalb Jahren weiter zunimmt.

Fehlender Einblick in die Nutzung erschwert Preisgestaltung: Fast die Hälfte (47 %) der Befragten will ihren Kunden einen kontinuierlichen Mehrwert bieten. Dazu fehlen vielen Anbietern jedoch die nötigen Daten. Als größte Herausforderungen beim Ermitteln eines ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnisses zählt demnach der lückenhafte Einblick in die Nutzung (36 %) sowie in die User Personas (33 %). Für 28 % der Befragten ist das Sammeln von Produktnutzungsdaten nach wie vor mit zusätzlichen manuellem und technischen Aufwand verbunden. Weitere 29 % befinden sich noch im Planungsstadium.

Anpassung von Preis- und Lizenzierungsstrategien: Covid-19 hat das Wettbewerbsumfeld stark verschärft. Technologieunternehmen haben hier schnell reagiert und Services, Preise und Zahlungsbedingungen entsprechend angepasst. Dieser Trend setzt sich fort. Als wichtigste Treiber werden die Steigerung des Umsatzes (63 %), die Verkürzung des Vertriebszyklus (60 %) sowie die Anpassung an neue Trends wie das IoT (58 %) angesehen. Auf der Agenda der nächsten 12-18 Monaten stehen demnach die Implementierung von automatisierten Prozessen zur Durchsetzung von Lizenzvereinbarungen (30 %) sowie die Einführung neuer Preis-Metriken (28 %) sowie »Try-Before-Buy«-Optionen (27 %).

* Methodologie

Revenera führte von April bis Juni 2020 eine weltweite Branchenumfrage unter Softwareanbietern durch. Ziel war es, Trends in Sachen Monetarisierung, Lizenzierung und Preisgestaltung offenzulegen. Ziel war es, Trends in Sachen Monetarisierung, Lizenzierung und Preisgestaltung offenzulegen. Die 250 Befragten setzen sich aus Geschäftsleitern und C-Level-Verantwortlichen (30 %), Managern und Teamleitern (28 %) sowie Einzelpersonen (42 %) zusammen. 60 % der teilnehmenden Unternehmen sind reine Softwareanbieter.

