Digitale Transformation – Schnell scheitern, schnell lernen

Der Zwiespalt zwischen Geschwindigkeit und Perfektion in der digitalen Transformation.

Die digitale Transformation ist seit langem auf dem globalen Radar. Es gibt jedoch immer noch Hindernisse bei der Einführung, von denen viele auf falschen Annahmen beruhen, beispielsweise dass die Implementierung und die anfängliche Einführung den Geschäftsbetrieb verlangsamen. Dass die digitale Transformation eine Änderung der organisatorischen Denkweise und die Übernahme neuer Prozesse erfordert, ist eine Tatsache. Wenn sie jedoch mit der richtigen Strategie umgesetzt wird, kann ein Unternehmen der Konkurrenz durch die digitale Transformation einen entscheidenden Schritt voraus sein.

Deutschland selbst nimmt bei Anpassungen von Geschäftsabläufen eine kritische Haltung ein, die durch die Verwendung von Altsystemen, die oft schwerfällig und teuer zu implementieren waren, verursacht wurde. Implementierungen konnten bis zu Jahre dauern. Unternehmen wurden an langfristige Verträge mit hohen Wartungsgebühren gebunden. Es ist verständlich, dass eine Zurückhaltung betrieblicher Geschäftsänderungen daraus resultiert.

In der heutigen Geschäftswelt ist die Geschwindigkeit des Betriebs jedoch entscheidend, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Angesichts des Wachstums und des Drucks einer globalen Wirtschaft, werden Länder wie China und die USA, die mit einer modernen Denkweise arbeiten und eine schnellere Nutzung digitaler Tools zur Ankurbelung der Unternehmenstransformation erlebt haben, als agiler angesehen und könnten in schwächelnde Märkte eindringen. Einst als Supermacht der verarbeitenden Industrie gesehen, hat Deutschland eine große wirtschaftliche Chance, wenn es einige der missverstandenen Eintrittsbarrieren beseitigen kann.

Geschwindigkeit und Risikobereitschaft. Während Unternehmen mit steigenden Anforderungen an die IT-Abteilung, anhaltendem Fachkräftemangel, Ressourcenmangel und allgemeiner wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert sind, sollte die digitale Transformation nicht als weiterer Hemmfaktor in der Geschwindigkeit und Risikobereitschaft angesehen werden, sondern vielmehr als Wegbereiter für die Überwindung dieser Probleme. Die meisten digitalen Tools sind so konzipiert, dass sie von jedem Unternehmen problemlos genutzt werden können, unabhängig von der Qualifikation. Durch die Zusammenarbeit mit einem Implementierungspartner kann darüber hinaus der Bedarf an IT-Fachkräften reduziert werden.

Obwohl die Umsetzung einer innovativen Strategie als mutiger Schritt zur Änderung der Geschäftsabläufe angesehen wird, kann die Implementierung schrittweise erfolgen, um die Wahrnehmung von Risiko und Angst vor dem Scheitern zu reduzieren und die erzielten Ergebnisse zu demonstrieren bevor die Implementierung digitaler Tools fortgeführt wird.

Künstliche Intelligenz, Deep Analytics und Automatisierung als Abhilfe. Unternehmen generieren heute eine riesige Datenmenge, die überwältigend sein kann und für Menschen ohne digitale Hilfsmittel nicht greifbar ist. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz, Deep Analytics und der Automatisierung einfacher Prozesse kann nicht nur den Mitarbeitern viel Zeit gespart werden. Es ist auch unabdingbar, um Einblicke für wichtige Unternehmensentscheidungen zu erhalten. Mit Erkenntnissen, die in Echtzeit verfügbar sind, kann die geschäftliche Agilität erheblich verbessert werden, und dies allein kann den Unterschied zwischen der Wettbewerbsfähigkeit in jedem Markt ausmachen. Mithilfe von AI und Analytics können Unternehmen den Erfolg effektiv messen und Ergebnisse in Echtzeit einsehen. Dies stellt eine Alternative zu Mitarbeitern dar, die mühsam Informationen aus ihrem gesamten Unternehmen zusammenbringen, um Erkenntnisse zu erschließen, die bereits zu dem Zeitpunkt der Analysevervollständigung, nicht mehr aktuell sind. Auf Basis veralteter Berichte werden somit Maßnahmen ergriffen. Analysetools stellen sicher, dass Unternehmen mithilfe genauer Daten handeln und erkennen Muster, anhand derer vorausschauend geplant und sichergestellt werden kann, dass das bestmögliche Ergebnis erzielt wird.

Wie sieht der Vorgang zur Erschließung einer erfolgreichen Transformationsstrategie aus? Wie bei jeder Änderung von Geschäftssystemen oder -modellen ist das zugrundeliegende Ziel ein wichtiger Faktor, der im Vordergrund stehen muss, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zu Beginn muss das Ziel des Unternehmens klar sein. Auf dieser Grundlage sollte das Geschäftsmodell analysiert und Prozesse, die für den Wandel digital angepasst werden müssen, bestimmt werden. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die darauffolgende Betrachtung von Anbietern und deren Integration. Sofern das Unternehmen nicht beabsichtigt, sein gesamtes System auf einen Anbieter zu verlagern, ist die einfache Integration mit anderer Software oder Plattformen von entscheidender Bedeutung, um Störungen zu vermeiden. Der saubere und problemlose Datenaustausch zwischen Plattformen sollte gewährleistet sein, damit Unternehmen ein umfassendes und klares Bild erhalten.

Insgesamt ist klar, dass die Welt auf Digital umstellt. Diejenigen, die die Einführung digitaler Anwendungen fürchten, verstärken die Gefahr, von denjenigen überholt zu werden, die den Wandel voll und ganz annehmen.

Sridhar Iyengar,

Head of European Operations

bei der Zoho Corporation

