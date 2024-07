Grammarly übersetzt jetzt in 19 Sprachen: Neue Translate-App Action vorgestellt

Effektive Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg ist entscheidend für den Unternehmenserfolg. Deutsche Unternehmen, die global agieren oder internationale Fachkräfte anstellen, nutzen häufig mehrere Geschäftssprachen. Beispielsweise nutzen Fachkräfte Englisch hauptsächlich für die Kommunikation mit internationalen Kunden (65 %), den Austausch mit Kollegen im Ausland (35 %) und die Zusammenarbeit in Teams vor Ort, die aus Mitgliedern verschiedener Länder bestehen (30 %). In Anerkennung der Bedeutung nahtloser Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg hat der KI-Schreibassistent Grammarly die neue Translate-App Action eingeführt. Diese Inline-Übersetzungsfunktion in 19 Sprachen ermöglicht mehrsprachigen Teams und Einzelpersonen eine mühelose Kommunikation.

In der global vernetzten Welt ist die mehrsprachige Kommunikation von entscheidender Bedeutung für den Geschäftserfolg. Insbesondere weltweit agierende Unternehmen und Firmen, die ausländische Fachkräfte beschäftigen, profitieren davon. In Deutschland ist dieser Trend zur Internationalisierung deutlich spürbar. Übersetzungen überall dort, wo geschrieben wird, ermöglichen es dabei, Sprachbarrieren im Geschäftskontext schnell und unkompliziert zu überwinden. Denn die Möglichkeit, Nachrichten, Dokumente oder E-Mails in Echtzeit zu übersetzen, erleichtert den Informationsaustausch erheblich und hilft, wertvolle Arbeitszeit zu sparen. Um die globale mehrsprachige Kommunikation zu fördern, hat der KI-Schreibassistent Grammarly kürzlich die neue Translate-App Action eingeführt. Die App Actions-Funktion, die Anfang dieses Jahres vorgestellt wurde, ermöglicht Integrationen mit Drittanbieter-Apps direkt in den Grammarly-Anwendungen. Dadurch können Unternehmen und Fachleute ihre Arbeitsabläufe vereinfachen und Zeit sparen, die durch den ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen verloren geht. Die neue Übersetzungsfunktion (Translate-App Action) erweitert die Liste bestehender Integrationen mit Asana, Atlassian Jira, monday.com, HubSpot, Calendly, Atlassian Confluence, Google Drive und weiteren häufig genutzten Arbeitsanwendungen.

Multilinguale Zusammenarbeit jetzt noch einfacher

Die Translate-App Action unterstützt die Übersetzung in 19 Sprachen: Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Niederländisch, Englisch (sowohl britisches als auch amerikanisches Englisch), Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch (mit spezifischen Dialekten für Argentinien und Mexiko), Polnisch, Portugiesisch (einschließlich der brasilianischen Variante), Schwedisch, Türkisch und Ukrainisch. Mit dieser leistungsstarken Funktion zeigt Grammarly sein Engagement für die Förderung effektiver Kommunikation bei unterschiedlichsten sprachlichen Anforderungen. Dies reicht von globalen Customer Experience Teams an vorderster Front ihrer Unternehmen bis hin zu Englischlernenden, die ihre akademischen Ziele verfolgen.

Aktuelle Herausforderungen der Geschäftskommunikation

Fachkräfte in Deutschland sind wöchentlich über 30 Stunden ihrer Arbeitszeit mit der Kommunikation über zahlreiche Plattformen hinweg beschäftigt. Davon wird die meiste Zeit mit 13,4 Stunden geschrieben – Tendenz steigend, denn über 12 Monate hinweg registrierte jeder zweite Angestellte (59 %) einen Anstieg des schriftlichen Kommunikationsaufwands.

Dieser Austausch ist heute schon anspruchsvoll, aber wird noch komplexer, wenn er in einer Fremdsprache erfolgt. Immer häufiger wird im Unternehmen Englisch gesprochen, wenn die Verständigung mit ausländischen Kunden erfolgt (65 %), Kollegen an internationalen Standorten arbeiten (35 %) und die Zusammenarbeit mit multinationalen Teams vor Ort erfolgt (30 %). Das ergab die Grammarly-Studie in Zusammenarbeit mit Statista. Doch damit kommen auch Herausforderungen einher: 75 % der befragten Fachkräfte melden bereits heute negative Auswirkungen aufgrund ineffizienter schriftlicher Abläufe.

Eine nahtlose Lösung: Übersetzen mit Grammarly

Die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern über Kanäle, Sprachen und Regionen hinweg ist in der heutigen Arbeitswelt unabdingbar. Hier kommt die neue Translate-App Action ins Spiel: Sie beseitigt die Notwendigkeit störender Kontextwechsel, wenn Übersetzungsdienste benötigt werden, und ermöglicht die Übersetzung direkt in der Grammarly-Anwendung. Durch die Integration der neuesten Fortschritte im Bereich der generativen KI ermöglicht diese Funktion Teams und Einzelpersonen eine effizientere Kommunikation und das Überwinden von Sprachbarrieren mit Zuversicht – und das innerhalb der Apps, in denen gerade geschrieben wird.

Anwendungen in Wirtschaft und Hochschulbildung

Die Translate-App Action ist vielseitig einsetzbar. So kann beispielsweise ein multinationales Unternehmen sie nutzen, um die Kommunikation unter Mitarbeitern, die unterschiedliche Sprachen sprechen, zu verbessern. Das trifft den Nerv der Zeit: Laut der Studie des Statistischen Bundesamtes (Destatis) unterhielten 61 % der deutschen Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten im Jahr 2020 bereits Niederlassungen im Ausland oder waren anderweitig in globale Wertschöpfungsketten eingebunden.[1] Customer Experience Teams wiederum können die App-Funktion nutzen, um mit Kunden in deren Muttersprache zu kommunizieren. Darüber hinaus werden Marketingteams dazu befähigt, neue internationale Märkte mühelos zu erschließen und diese Funktion zu nutzen, um Inhalte direkt zu lokalisieren. Im Hochschulbereich eröffnet die Translate-App Action neue Möglichkeiten zur Unterstützung von Englischlernenden während ihres gesamten akademischen Weges, was letztendlich ihre Leistung und zukünftige berufliche Chancen verbessert.

Die Translate-App Action steht Enterprise-Kunden von Grammarly Business sowie Hochschulen und Universitäten mit institutionsweiten Grammarly for Education-Abonnements zur Verfügung. Sie wird im Herbst 2024 allgemein verfügbar sein. Erfahren Sie hier mehr über diese Funktion.

Über Grammarly:

Grammarly ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Schreibassistenz, auf das täglich mehr als 30 Millionen Menschen und 70.000 professionelle Teams vertrauen. Von der sofortigen Erstellung eines ersten Entwurfs bis hin zur Perfektionierung jeder Nachricht auf Englisch hilft Grammarly den Angestellten von 96 % der Fortune 500-Unternehmen sowie Teams in Betrieben wie Atlassian, Databricks und Zoom, ihren Standpunkt zu vertreten und Ergebnisse zu erzielen, ohne dabei Kompromisse bei Sicherheit oder Datenschutz einzugehen. Die Produkte von Grammarly – Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free und Grammarly for Education – fügen sich nahtlos und plattformübergreifend in die Arbeitsumgebung ein. Somit bieten sie kontextbezogene Schreibassistenz für Englisch in über 500.000 Apps und Websites.

