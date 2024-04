Der Kundensupport und Kundenkontakt spielen im Online-Bereich eine immer wichtiger werdende Rolle. Moderne Self-Service- und Kundenservice-Supportfunktionen bietet die vielseitige Zendesk-Plattform. Mit der Plattform ist es möglich, mit den Kunden des Unternehmens per Telefon, Chat, E-Mail, Social Media in Kontakt zu treten. Wie funktioniert aber die Zendesk-Plattform und welche Vorteile bietet die Zendesk WhatsApp-Integration.

Die Nutzung von Zendesk optimiert den Kundenservice im Unternehmen

Ein guter Kundenservice ist in Unternehmen schon seit jeher das A und O. Für die Verbesserung und die Verwaltung von Kundenbeziehungen hat Zendesk eine spezielle Plattform entwickelt. Die cloudbasierte Kunden-Support-Plattform bietet Unternehmen die Möglichkeit, Anfragen effizient zu verarbeiten, Probleme zu lösen und dadurch ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten. Damit dies nahtlos funktioniert, ist Zendesk mit zahlreichen Tools und Funktionen wie beispielsweise einem Live-Chat, Ticketing-System, CRM-Integration und einem Self-Service-Portal ausgestattet. Mit der Nutzung von Zendesk wird daher der Kundenservice optimiert und die Effizienz gesteigert. Besonders ist, dass die Plattform ermöglicht, über verschiedene Kanäle mit den Kunden in Kontakt zu treten.

Zusätzlich zu E-Mail, Telefon und Chat ist der Kontakt über die sozialen Medien oder zendesk WhatsApp möglich. Dies führt zu einer konsistenten Kundeninteraktion. Des Weiteren ist die Plattform Zendesk mit umfangreichen Analyse- und Berichtsfunktionen ausgestattet, die dem Unternehmen einen sehr guten Einblick und Überblick über die Kundenkommunikation verschafft. Mit den Leistungskennzahlen lassen sich verschiedene Trends identifizieren und der Kundensupport wird kontinuierlich verbessert. Der Kundenservice wird bei richtiger Verwendung mit Zendesk verbessert und auf ein neues Niveau gehoben.

Zendesk ist für eine Vielzahl von Unternehmen und Branchen optimal geeignet

Es ist ganz gleich, ob Sie ein kleineres Start-up oder ein größeres Unternehmen haben. Die vielseitige Kunden-Support-Plattform als Cloud-Lösung eignet sich dank der vielen verschiedenen Features und Funktionen für eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen unterschiedlicher Größe.

Hier sind einige Beispiele für die Einsatzmöglichkeiten:

E-Commerce: Zendesk kann von Online-Shops oder E-Commerce-Unternehmen verwendet werden, um Bestellungen zu verfolgen oder Probleme mit Lieferungen und Rücksendungen zu lösen.

Technologie: Mit Zendesk sind Unternehmen in der Technologiebranche in der Lage, ihren Kunden einen technischen Support anzubieten, Kundenfeedbacks zu verwalten und Fehlerberichte zu verfolgen.

Finanzdienstleistung: Banken und Versicherungen können Zendesk nutzen, um diverse Kundenanfragen zu bearbeiten, Beschwerden zu verfolgen oder Fragen zur Kontenverwaltung zu beantworten.

Gesundheitswesen: Krankenkassen, Krankenkassen und Arztpraxen die Zendesk verwenden, können den Patientensupport verbessern, die Terminverwaltung optimieren und medizinische Fragen beantworten.

Bildung: Schulen, Universitäten und private Bildungseinrichtungen können mit Zendesk verschiedene Fragen der Schüler und Studenten zu Kursen oder Prüfungen beantworten. Dadurch wird der Support verbessert.

Tourismus & Gastgewerbe: Hotels, Gaststätten, Reisebüros und Touristikunternehmen können mit der Plattform Zendesk ihre Buchungen verwalten, Kundenanfragen beantworten und einen Kundensupport während der Reise bieten.

Die Liste über die Einsatzmöglichkeiten ist nicht abschließend, da die Zendesk Kunden-Support-Plattform für fast jede Branche geeignet ist, für die ein effizienter und kundenorientierter Service Priorität hat.

Die Zendesk WhatsApp Integration bietet Unternehmen viele Vorteile

WhatsApp zählt weltweit zu den beliebtesten Messengerdiensten. Täglich werden mehr als 140 Milliarden Nachrichten über den Instant-Messaging-Dienst versendet. WhatsApp Business wird von circa 5 Millionen Unternehmen weltweit verwendet. Unternehmen, die WhatsApp in Zendesk integrieren, erhalten eine sehr gute Erweiterung des Kommunikationskanals. Die Kunden haben die Möglichkeit, verschiedene Supportanfragen zu stellen. Bei Zendesk ist es möglich, WhatsApp als Messenger direkt über die Benutzeroberfläche zu verwalten. Dies ermöglicht eine effiziente und nahtlose Kundenkommunikation auf einem Kommunikationsweg, den der Kunde bevorzugt. Richtig eingestellt, werden die Anfragen über WhatsApp automatisch in Tickets umgewandelt und können von den Mitarbeitern wie ganz normale Supportanfragen behandelt werden.

Zendesk WhatsApp erleichtert die Arbeit der Supportmitarbeiter

Mit der Integration von WhatsApp sind zentrale Kundeninteraktionen möglich. Durch die Integration werden alle Kundeninteraktionen mit dem Messenger an einem zentralen Ort verwaltet. Dies geschieht unabhängig vom Kanal. Dadurch werden die Verfolgung der Nachrichten und der Austausch von Informationen zwischen den Supportmitarbeitern erleichtert. Den Kunden wird also ein besserer Support gewährleistet. Zendesk ermöglicht außerdem, dass bestimmte Aufgaben und Prozesse, die im Zusammenhang mit einer Whatsapp Nachricht stehen, automatisiert werden. Dies steigert die Effizienz merklich, weil die Antwortzeiten verkürzt werden. Insgesamt kann also gesagt werden, dass WhatsApp die Kundenzufriedenheit steigert, weil der Support schnell und effektiv auf Kundenanfragen reagieren kann. Dies führt im Endeffekt zu einem positiven Marken- und Kundenerlebnis. Es besteht bei Zendesk die Möglichkeit, auch Instagram und den Facebook Messenger zu integrieren.

Mit Zendesk ist die Kundenkommunikation in der jeweiligen Landessprache möglich

Viele Start-ups, kleinere, mittlere und große Unternehmen haben einen internationalen Kundenstamm. Es ist daher sehr wichtig, mit seinen Kunden in der jeweiligen Landessprache zu kommunizieren. Das Zendesk-Service-Desk bietet diese Möglichkeit an, indem das Ticket des Kunden automatisch in die bevorzugte Sprache übersetzt wird. Dadurch wird kein spezieller Agent oder Mitarbeiter benötigt, der für die Übersetzungen zuständig ist. Da die Funktion dynamisch ist, wird die Bereitstellung des Supports in anderen Sprachen erheblich erleichtert. Eine weitere Möglichkeit von Zendesk ist das Einrichten von Online-Communitys rund um das Unternehmen oder um einzelne Produkte und Dienstleistungen. Dies ist eine effektive Methode, um die Bindung zu den Kunden zu vertiefen und zu festigen. Durch die Interaktion wird der Kunde ein Teil des Unternehmens. Das Bilden einer Online-Community mit Zendesk dient gleichzeitig als Wissensdatenbank für die Kunden. Es werden Diskussionen in Foren möglich, die den Austausch zwischen Unternehmen und Kunden fördert. Die Kunden haben außerdem die Möglichkeit, einander zu helfen. Das Unternehmen erhält dadurch in der Regel immer ein ehrliches Feedback und der Support wird bei seiner Arbeit entlastet.

Fazit

Zendesk ist eine umfangreiche Online-Plattform für Start-ups und Unternehmen, die viele Features, Anwendungen und Funktionen bietet. Richtig verwendet ist Zendesk eine optimale Unterstützung für nahezu jede Branche und entlastet den Kundensupport merklich. Kunden können das Unternehmen mit Zendesk über viele verschiedene Dienste wie E-Mail, Telefon und Chat oder über die sozialen Medien kontaktieren.

