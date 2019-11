IT-Automation liegt in der Praxis vorne

Vertrieb, Marketing und IT sind die Wunschkandidaten für Automatisierung.

Der Einsatz von KI-Lösungen, maschinellem Lernen und RPA (Robotic Process Automation) im Rahmen von Automatisierungsinitiativen beschäftigt derzeit viele IT-Entscheider. Die SYSback AG hat auf der AItomation 2019 die Teilnehmer dazu aufgerufen, in einer Umfrage den Stand der Dinge in ihrem Unternehmen aufzuzeigen. Die nun vorliegenden Ergebnisse machen deutlich, wo die Schwerpunkte der Automatisierung derzeit liegen.

Mittels KI-Lösungen beispielsweise, lassen sich ganze Datacenter und IT(IL)-Prozesse, aber sehr viel weitergehend auch Applikationen und Geschäftsprozesse wie Order2Cash, Supply Chain Management, Beschaffung, Handel, Logistik etc. automatisieren. Ein zeitgemäßer Ansatz besteht darin, mit KI neue, digitale Geschäftsmodelle umzusetzen, die bisherige Geschäftsprozesse erweitern oder künftig sogar ablösen sollen. Ziel ist es, nicht nur Kosten zu sparen, sondern neue Einnahmequellen zu erschließen, um sich als etablierter Marktakteur im zunehmenden Wettbewerb gegen ambitionierte Startups und moderne »Plattform-Unternehmen« zu behaupten.

In den meisten Unternehmen ist hinlänglich bekannt, dass verschiedene Bereiche heute von KI-, RPA- und Automations-Lösungen erheblich profitieren können. Auf die Frage, welche Bereiche dies sind, kommt von den Konferenzteilnehmern eine relativ ausgewogene Reaktion. Vertrieb (66 Prozent), Marketing und IT (59 Prozent) liegen zwar vorne, die Befragten sehen aber auch in der Verwaltung (55,5 Prozent), Buchhaltung (52 Prozent) und im Personalwesen (48,5 Prozent) Potenzial, von der Automatisierung zu profitieren. Gleiches gilt für Logistik (45 Prozent) und Beschaffung (38 Prozent).

59 Prozent der Befragten setzen KI- und Automationslösungen bereits ein, bei RPA-Lösungen sind es immerhin 27 Prozent. Während die Teilnehmer im Vertrieb und Marketing das größte Potenzial sehen, um von KI-, Automations- und RPA-Lösungen zu profitieren, zeigt sich in der Praxis ein anderes Bild. Hier liegt die IT (59 Prozent) mit Abstand vorne, was die Automatisierung betrifft. In Vertrieb (27 Prozent) und Marketing (23,5 Prozent) werden entsprechende Lösungen noch nicht so häufig eingesetzt. Gleichauf mit Marketing liegen Buchhaltung und Personalwesen, während in Verwaltung (20 Prozent) sowie Beschaffung und Logistik (jeweils 10 Prozent) die Automatisierung bislang am geringsten fortgeschritten ist.

Olaf Windhäuser, Senior Vice President Services bei der SYSback AG, erläuterte hierzu: »Automatisierung ist ein heißes Thema in vielen Unternehmern. Den Führungskräften und Entscheidern ist klar, wohin die Reise geht und auch, dass künftig viele Geschäftsprozesse von der Automatisierung immens profitieren können. Die IT war bislang der Hauptkandidat für die Automatisierung, so nutzen viele Unternehmen bereits die Möglichkeiten von KI-, RPA- und Automationslösungen, doch das Potenzial ist längst nicht ausgeschöpft. Dass eine weitergehende Automatisierung in die Abteilungen und Geschäftsprozesse hinein möglich ist, etwa im Personalwesen, zeigt SYSback beispielsweise mit neuen Lösungen für das automatisierte On-/Off-Boarding von Mitarbeitern.«

