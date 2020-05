IT-Sicherheit mit Flexibilität: Cloud-Sicherheit und die Vertrauensfrage

IT-Sicherheit ist ein zentrales Thema in Unternehmen. Nicht zuletzt dank der Kampagnen von IT-Anbietern rund um die Einführung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sind sich in vielen Fällen nicht nur IT-Verantwortliche, sondern auch das Management im Allgemeinen der Notwendigkeit bewusst, sensible Daten zu schützen. In Zeiten von Cloud Computing heißt das unter anderem, dass eine hohe Nachfrage nach IT-Sicherheitslösungen für Cloud-Anwendungen besteht. Glücklicherweise haben die großen Cloud Provider ebenso wie Anbieter von Cloud-Applikationen entsprechende Technologien im Angebot. So bietet Salesforce seinen Kunden mit Salesforce Shield beispielsweise eine sehr mächtige Lösung zur Verschlüsselung der Daten in der Cloud.

Verschlüsselung

Wie viele andere Unternehmen setzt Salesforce dabei auf eine Plattformverschlüsselung am Speicherort (Data at Rest), also in der Cloud, die technisch von der Verschlüsselung der Daten während der Übertragung (Data in Transit) zu unterscheiden ist: Letztere stellt lediglich einen sicheren Kommunikationstunnel zwischen A und B her. Die bekanntesten Protokolle für die Verschlüsselung während der Übertragung sind HTTPS, das vor allem zur Tunnelung des Datenverkehrs mit Websites genutzt wird, und IPSec zum Aufbau von Virtual Private Networks, um zum Beispiel den sicheren Zugang zum Unternehmensnetzwerk zu gewährleisten.

Ein dritter wichtiger Ansatz zur Datenverschlüsselung ist die Gateway-Technologie. Diese kommt zum Einsatz, bevor Daten das Unternehmen verlassen. Diese bleiben somit während ihres gesamten Lebenszyklus außerhalb des Unternehmens gesichert (Data in Use). Dementsprechend kann man die drei genannten Ansätze folgendermaßen klassifizieren:

Plattformverschlüsselung: am finalen Speicherort (Beispiel Salesforce: data at rest)

Übertragungsverschlüsselung: während der Übertragung

Gateway-Verschlüsselung: Daten sind während des gesamten Lebenszyklus geschützt, sobald sie das Gateway passiert haben

Für die Beurteilung verschiedener Herangehensweisen der Nutzung von Cloud-Anwendungen sind vor allem Gateway- und Plattform-Verschlüsselung zu vergleichen. Die Übertragungsverschlüsselung via HTTPS oder IPSec ist heutzutage ohnehin als selbstverständlich vorauszusetzen.

Die Vertrauensfrage

Dabei ist zunächst die Vertrauensfrage zu stellen. Grundsätzlich gilt: Wer die Daten verschlüsselt, muss zunächst die unverschlüsselten Daten sehen können. Im Falle der Plattformverschlüsselung durch einen Cloud Provider oder Anbieter einer Cloud-Anwendung ist dies der Anbieter der jeweiligen Cloud beziehungsweise Cloud-Anwendung. Demgegenüber behält das Unternehmen bei der Gateway-Verschlüsselung selbst die Kontrolle über seine Daten – insofern diese das Unternehmen niemals unverschlüsselt verlassen.

Um die Anforderungen der EU-DSGVO zu erfüllen, garantieren mittlerweile auch die meisten US-amerikanischen Anbieter, dass Daten ihrer europäischen Kunden ausschließlich in europäischen Datenzentren verarbeitet und gespeichert werden. Dies mag für all diejenigen genug sein, die ihren Lieferanten mit vollem Vertrauen begegnen. Ein Rest Unsicherheit bleibt aber in jedem Fall. Und die streng regulierten Branchen wie der Finanzsektor, das Gesundheitswesen oder Organisationen der öffentlichen Hand dürfen nicht vertrauensselig sein. Dafür hat schon der Gesetzgeber gesorgt.

Wichtige Erwägungen

Drei weitere Faktoren sollten bedacht werden. Zum einen steht es US-Behörden nach wie vor zu, nahezu uneingeschränkt Einsicht in Daten zu nehmen. Diese Möglichkeit kann auch für Daten gelten, die in Europa verarbeitet und gespeichert werden, solange der Cloud-Anbieter der US-amerikanischen Gesetzgebung unterliegt. Die Vertrauensfrage muss also nicht nur den US-Unternehmen gestellt werden, sondern auch den US-Behörden, die gegebenenfalls die Unternehmen zur Datenherausgabe zwingen können. Dass auch deutschen Behörden in dieser Hinsicht nicht zu trauen ist, hat erst jüngst der Skandal um die Schweizer Crypto AG bewiesen.

Zum Zweiten bietet Plattformverschlüsselung auch technisch eine Angriffsfläche. Weil der Provider, wie gesagt, die Daten zunächst in unverschlüsselter Form vorliegen haben muss, sind diese, wenn auch kurzfristig, beim Provider im Klartext einzusehen. Daher könnten die Daten in dieser Phase durch Hacker abgegriffen werden. Diese Art der Cyberattacke erfordert Einiges an technischer Kenntnis. Sind die zu verschlüsselnden Daten aber sensibel genug, werden sich auch Cyberkriminelle mit genug Sachverstand und krimineller Energie finden, die diese Sicherheitslücke ausnutzen wollen. Die meisten Cloud-Anbieter werden diese Möglichkeit nicht ernsthaft bestreiten.

Zum Dritten stellen die Admin-Zugänge beim Cloud-Anbieter eine mögliche Schwachstelle dar. Auch wenn den Admins des Providers keine bösartigen Absichten zu unterstellen sind, bleiben deren Zugänge doch äußerst attraktive Ziele für Cyberkriminelle. In den meisten Fällen erfolgt die Hilfe für Cyberkriminelle nicht vorsätzlich, sondern Mitarbeiter fallen auf Social-Engineering-Techniken herein. Aufgrund ihrer weitreichenden Befugnisse stellen Admins großer Cloud-Installationen naturgemäß besonders attraktive Ziele dar.

Praktische Vorteile

Es gilt also: Wirklich sicher sind Daten erst, nachdem sie verschlüsselt wurden. Nur beim Gateway-Ansatz kann sich eine Organisation wirklich sicher fühlen, weil niemals unverschlüsselte sensible Daten das Unternehmen verlassen.

Einen großen praktischen Vorteil kann die Gateway-Kryptografie auch in praktischer Hinsicht bieten, wenn man sie mit einem Template-Ansatz kombiniert. Templates sind prinzipiell unabhängig vom Gateway selbst und erlauben die individuelle Anpassung der Verschlüsselung an die jeweilige Anwendung sowie die Bedürfnisse des Unternehmens.

Benutzerdefinierte Felder

Die Plattformverschlüsselung der großen Anbieter ist häufig wenig flexibel. Sie erlaubt lediglich die Verschlüsselung bestimmter Informationen beziehungsweise Felder. Zum einen können so nicht alle Standardfelder einer Anwendung verschlüsselt werden. Zum anderen sind durch den Anwender selbst definierte Felder von der Verschlüsselung ausgeschlossen. Die Verwendung von Templates im Zusammenspiel mit einem Kryptografie-Gateway hingegen erlaubt die Verschlüsselung jedweder selbst definierter Felder.

Eingeschränkte Funktionalität

Plattformverschlüsselung führt zudem häufig zur Einschränkung des Funktionsumfangs einer Anwendung. Dies gilt insbesondere für Suchen und Reports: Je nach Anbieter kommt es hier zu großen Unterschieden. Allgemein gilt allerdings, dass Informationen in verschlüsselten Feldern nur begrenzt für Suchen und Indexierung zugänglich sind.

Beim Einsatz von Salesforce Shield beispielsweise können verschlüsselte Felder nicht als Filter für Listenansichten ausgewählt werden. Eine derartige Filtermöglichkeit ist aber in vielen täglichen Situationen erforderlich, etwa wenn der Kundendienst Aufträge nach Zuständigkeitsbereichen filtern will. Auch für Reports stehen verschlüsselte Felder in Salesforce Shield nicht zur Verfügung. Das bedeutet, dass die Aussagekraft von Analyse-Reports empfindlich eingeschränkt ist.

Mit der Kombination aus Gateway-Verschlüsselung und Templates hingegen lassen sich derartige Funktionsbeschränkungen nahezu vollständig vermeiden. Durch die entsprechende Abstimmung der Templates bleiben alle wichtigen Funktionen erhalten.

Diese neue Entwicklung beseitigt auch die früheren Kritikpunkte an Verschlüsselungs-Gateways. Frühe Lösungen schränkten häufig die Funktionalität ein, waren wenig performant und unflexibel. Gerade bei aktuellen Gateways können die Kunden aus einer Vielzahl von Betriebsmodellen, sei es lokal im Unternehmen, selbstbetrieben in der Cloud oder sogar gehostet wählen. Je nach den Anforderungen und Bedürfnissen des Unternehmens.

Ideales Zusammenspiel

Die Plattformverschlüsselung stellt eine wichtige Angebotsergänzung der großen Anbieter dar. Nicht zuletzt können Unternehmen durch ihre Nutzung die Vorgaben der EU-DSGVO häufig erfüllen. Ob Plattformverschlüsselung auch die Anforderungen des eigenen Unternehmens an Datensicherheit und Funktionsumfang erfüllt, muss jeder für sich entscheiden.

Die oben genannten Sicherheitsbedenken sind prinzipieller Art und können nicht etwa durch ein technisches Update der Plattformverschlüsselung behoben werden. Mit Plattformverschlüsslung und Gateway-Verschlüsselung stehen sich zwei prinzipiell verschiedene Ansätze gegenüber. Auch bei der Erhaltung des Funktionsumfangs bietet nur die Gateway-Verschlüsselung plus Einsatz von Templates die nötige Anpassungsfähigkeit.

Zu Bedenken gilt aber auch, dass die Sicherheitsplattformen der großen Anbieter oft mehr zu bieten haben als »nur« Verschlüsselung. Salesforce Shield etwa ist auch eine hochskalierbare Plattform für Audits. Letztlich ist die Gateway-Technologie die ideale Ergänzung des Portfolios der großen Anbieter. Zudem lässt sich Gateway-Verschlüsselung mit den Produkten unterschiedlicher Anbieter kombinieren und die wenigsten Unternehmen arbeiten mit lediglich einem Cloud-Anbieter zusammen.

Elmar Eperiesi-Beck, Gründer und Geschäftsführer des deutschen Security-Spezialisten eperi

