Fast alle deutschen Unternehmen nutzen die Cloud – doch bei den meisten ging es bislang um Ausfallsicherheit und Kosten. Jetzt entscheidet sich, wer Cloud, KI und technologische Souveränität zu echtem Geschäftswert verbindet. Der Beitrag zeigt, worauf es bei der Cloud-Transformation ankommt und welche Beispiele von Henkel, Volkswagen, Schaeffler bis BMW den Weg weisen.

Management Summary

Transformation statt Migration: Der Umzug der IT in die Cloud reicht nicht – entscheidend ist ein Betriebsmodell, das Wachstum, Effizienz und Innovation liefert.

Der Umzug der IT in die Cloud reicht nicht – entscheidend ist ein Betriebsmodell, das Wachstum, Effizienz und Innovation liefert. KI als Wertschöpfer: Der Wert der KI entsteht erst durch eine moderne Technologiebasis und ein domänenorientiertes, komponierbares Anwendungsportfolio.

Der Wert der KI entsteht erst durch eine moderne Technologiebasis und ein domänenorientiertes, komponierbares Anwendungsportfolio. Souveränität by Design: Anbieter nach ihrem Souveränitätsgrad auswählen und regionale wie globale Optionen ohne Wettbewerbsnachteile kombinieren.

Anbieter nach ihrem Souveränitätsgrad auswählen und regionale wie globale Optionen ohne Wettbewerbsnachteile kombinieren. Organisation neu denken: Produktbasierte Strukturen, gemeinsame Verantwortung von Business und IT sowie FinOps sichern messbare Ergebnisse.

Produktbasierte Strukturen, gemeinsame Verantwortung von Business und IT sowie FinOps sichern messbare Ergebnisse. Industrie 5.0 als Ziel: Resiliente Lieferketten, IT/OT-Verzahnung und höhere Produktivität machen die Cloud zum digitalen Rückgrat.

Laut Fortune Business Insights [1] haben fast alle deutschen Unternehmen (97 Prozent) mit 50 oder mehr Mitarbeitern Cloud-Technologie in ihre Betriebsabläufe integriert. Bislang bestand ihr Weg in die Cloud größtenteils aus einer direkten Cloud-Migration, bei der es um Ausfallsicherheit, Kosten für die Erneuerung der Hardware und Betriebskosten ging. Um ihren Wettbewerbsvorteil in der globalen Wirtschaftslandschaft zu sichern, muss die digitale Infrastruktur deutscher Unternehmen nun in die nächste Phase der Transformation übergehen. Diese Phase ist substanzieller und bietet geschäftlichen Mehrwert in Form von Wachstum, Effizienz und Innovation. Die Wettbewerbsfähigkeit ergibt sich auch daraus, sich abzeichnenden EU-Ziele zur technologischen Souveränität zu erfüllen.

Durch die Cloud-Transformation sollte Technologie geschäftliche Mehrwerte liefern. Über die Modernisierung der Infrastruktur hinaus geht es darum, das Portfolio insgesamt grundlegend zu verändern. Ziel ist es, ein Betriebsmodell aufzubauen, das geschäftliche Agilität schafft und effektiv auf sich wandelnde Geschäftsanforderungen reagiert. KI ist hierbei der strategische Wertschöpfer. Um den Wert der KI freizusetzen, müssen Unternehmen ihre IT-Landschaft gleich an zwei Seiten transformieren: Einmal auf der technologischen Seite, um Leistung und Ausfallsicherheit zu gewährleisten, und zum Zweiten auf der Portfolio-Seite. Hier müssen sie eine domänenorientierte, komponierbare Architektur für geschäftliche Agilität aufbauen.

Eine erfolgreiche Cloud-Transformation erfordert eine kontinuierliche Abstimmung zwischen Business und IT. Dabei müssen Ziele als messbare Ergebnisse definiert werden, die sich in der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens niederschlagen. Sie sollten über die Modernisierung der Infrastruktur hinausgehen und weitere Kriterien umfassen. Dazu gehören Umsatzwachstum, Effizienzsteigerungen, ein verbessertes Kundenerlebnis sowie die Sicherung des Geschäftsbetriebs unter sich ändernden Marktbedingungen.

Ausrichtung auf Industrie 5.0

Deutsche Unternehmen sollten die Cloud als digitales Rückgrat nutzen, um die Prioritäten der Industrie 5.0 zu unterstützen, darunter Menschzentriertheit, Nachhaltigkeit und Resilienz. Wurden in der ersten Phase der Cloud-Einführung IT-seitige Probleme gelöst, sollte die nächste Phase folgende Ziele verfolgen:

Widerstandsfähige Lieferketten schaffen

IT und OT für Sicherheit, Geschwindigkeit und Effizienz mithilfe der Industry Cloud zusammenführen

Produktivität der Mitarbeiter steigern

Betriebliche Widerstandsfähigkeit durch KI verbessern

Das Industrieunternehmen Henkel hat beispielsweise ein digitales Rückgrat mit einer Cloud-basierten Datenplattform [2] aufgebaut. Diese verbindet Produktionsstätten und Vertriebszentren miteinander und legt den Fokus auf Nachhaltigkeit, Prozesskosten und Bestandsoptimierung. Bei Volkswagen fungiert die digitale Produktionsplattform [3] als Nervensystem der Werke und ermöglicht eine KI-gestützte Produktion.

Prinzipien der Sovereign-by-Design-Strategie umsetzen

Technologische Souveränität der EU [4] bedeutet die Fähigkeit, in der digitalen Welt unabhängig zu agieren und Schlüsseltechnologien, Daten und Infrastruktur innerhalb der EU zu entwickeln und zu kontrollieren. So lässt sich gleichzeitig die Abhängigkeit von Anbietern außerhalb der EU reduzieren. Unternehmen müssen die Prinzipien der Sovereign-by-Design-Strategie umsetzen sowie regionale und globale Anbieter anhand ihres Souveränitätsgrades auswählen. Gleichzeitig generieren sie eine höhere Nachfrage für regionale Anbieter – und unterstützen Europa dabei, technologische Souveränität zu erlangen.

US-amerikanische Hyperscaler reagieren darauf mit lokalen Partnerschaften wie Delos Cloud (SAP + Microsoft) und T-Systems + Google Cloud für souveräne Cloud-Angebote. Gleichzeitig bieten europäische souveräne Hyperscaler wie StackIT und OVHCloud Alternativen an. Unternehmen sollten diese Optionen nutzen, ohne ihre Wettbewerbsfähigkeit zu beeinträchtigen.

Technologie einsetzen, um den Wandel voranzutreiben

Um die geschäftliche Agilität zu verbessern, muss das Anwendungsportfolio mithilfe von Domain-Driven Design neu definiert werden. Unternehmen sollten Geschäftsprozesse nach dem AI-First-Ansatz neu gestalten. So lassen sich die menschlichen Fähigkeiten erweitern und die Skalierung des Unternehmens unterstützen.

Eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Portfolio- und Plattform-Teams sowie weniger Reibungsverluste bei internen Entwicklerplattformen können die Softwarebereitstellung beschleunigen – und so den hohen Anforderungen von Unternehmen gerecht werden. Interne Entwicklerplattformen ermöglichen eine konsistente Architekturbereitstellung und setzen Governance durch integrierte Sicherheitsvorkehrungen durch. Gleichzeitig lassen sich neue Entwickler schneller einarbeiten. Intelligente Observability und KI-gesteuerte Abläufe verbessern die Service-Sicherheit, gewährleisten eine stabile Umgebung und reduzieren dadurch den Compliance-Aufwand. Als Disziplin stellt FinOps sicher, dass Cloud und KI mit optimalem Ressourcenverbrauch betrieben werden und so Geschäftstransaktionen realisieren.

Die BMW Software-Factory [5] beschäftigt beispielsweise mehr als 12.000 Entwickler, die eine interne Entwicklungsplattform auf AWS nutzen, auf der täglich über 140.000 CI-Jobs ausgeführt werden. Sie entwickeln so Kundenerlebnisse, die der Marke BMW würdig sind.

Organisationsstruktur und Prozesse umgestalten

Ein unternehmensweiter Wandel erfordert eine Struktur, die auf einer engen Zusammenarbeit zwischen Geschäftsbereichen und IT sowie zwischen Entwicklung und Betrieb basiert. Dazu gehört auch eine klare Vorstellung vom zu schaffenden Mehrwert und einem Finanzierungsmechanismus, der die Mitarbeiter auf gemeinsame Ziele ausrichtet. Dies bedeutet eine produktbasierte Struktur, die an geschäftliche Wertströme gekoppelt ist und die gemeinsam von Geschäftsbereichen und IT getragen wird. Unternehmen finanzieren sie, um festgelegte Ergebnisse zu erreichen. Außerdem ist er auf kontinuierliche Weiterentwicklung ausgelegt. Die Transformation der Mitarbeiter sollte sich auf Kommunikation, Kompetenzentwicklung, die Umstrukturierung von Teams im Sinne der Zusammenarbeit und die Zielausrichtung konzentrieren.

Ein großes deutsches Energie- und Versorgungsunternehmen hat beispielsweise im Rahmen seiner Cloud-Transformation ein produktorientiertes Betriebsmodell eingeführt – und so Geschäfts- und IT-Teams zusammengeführt. Dabei entwickelte das Unternehmen gemeinsame Technologie- und Geschäftsplattformen für alle europäischen Märkte. Die Produkte wurden auf die Anforderungen der jeweiligen Länder zugeschnitten.

Durch Transformation geschäftlichen Mehrwert schaffen

Die Cloud-Migration modernisiert die Infrastruktur. Die Cloud-Transformation hingegen definiert neu, wie Technologie geschäftlichen Mehrwert schafft. Sie etabliert ein Betriebsmodell, das sich kontinuierlich an veränderte Prioritäten, Marktbedingungen und Chancen anpasst. Durch den Einsatz von Cloud, KI, IoT und Konnektivität können Unternehmen ihre Geschäftsmodelle innovativ gestalten, das Kundenerlebnis verbessern und neue Chancen erschließen.

Der Automobilzulieferer Schaeffler steigerte Verfügbarkeit, Qualität, Produktivität und Ertrag [6] beispielsweise, indem er sein Datenmanagement modernisierte. Mithilfe generativer KI erschloss das Unternehmen Erkenntnisse aus verschiedenen IT-/OT-Systemen.

Fazit

Bei der Einführung der Cloud geht es nicht nur darum, Server von Dritten zu mieten, um Kosten zu senken. Es geht vielmehr darum, die Arbeitsweise von Unternehmen im Zeitalter von KI und Industrie 5.0 grundlegend neu zu gestalten. Unternehmen sollten zudem zur technologischen Souveränität beitragen, um so ihre Wettbewerbsfähigkeit der EU auf dem globalen Markt zu sichern. In Deutschland wird die Cloud-Transformation zunehmend nicht mehr allein durch Effizienzgewinne in der IT gerechtfertigt, sondern durch die verschiedenen Komponenten. Dazu gehört neben der Erschließung neuer Geschäftsmodelle auch industrielle KI, Nachhaltigkeitsziele, souveräne digitale Plattformen und die Produktivität der Belegschaft in großem Maßstab.

Umashankar Lakshmipathy, Senior Vice President & Regional Head, Infosys

Tipps für die Praxis

1. Ergebnisse statt Technik definieren

Vorgehen: Legen Sie für jede Cloud-Initiative fest, welchen messbaren Beitrag sie zu Umsatz, Effizienz, Kundenerlebnis oder Geschäftskontinuität leistet – und prüfen Sie diese Kennzahlen regelmäßig gemeinsam mit dem Finanzbereich. Infrastrukturkennzahlen allein reichen nicht aus.

Praxisbeispiel: Der Automobilzulieferer Schaeffler steigerte Verfügbarkeit, Qualität, Produktivität und Ertrag, indem er sein Datenmanagement modernisierte und mit generativer KI Erkenntnisse aus verschiedenen IT-/OT-Systemen erschloss. [6] Henkel richtete seine Cloud-basierte Datenplattform auf Nachhaltigkeit, Prozesskosten und Bestandsoptimierung aus. [2]

2. Business und IT gemeinsam steuern

Vorgehen: Organisieren Sie Teams entlang von Wertströmen statt nach Technologiesilos. Business und IT tragen ein Produkt gemeinsam, werden über festgelegte Ergebnisse finanziert und entwickeln es kontinuierlich weiter.

Praxisbeispiel: Ein großes deutsches Energie- und Versorgungsunternehmen führte im Rahmen seiner Cloud-Transformation ein produktorientiertes Betriebsmodell ein und brachte Geschäfts- und IT-Teams zusammen. Es entwickelte gemeinsame Technologie- und Geschäftsplattformen für alle europäischen Märkte und schnitt die Produkte auf die Anforderungen der einzelnen Länder zu.

3. Souveränität früh klären

Vorgehen: Klassifizieren Sie Ihre Workloads nach Schutzbedarf und wählen Sie regionale wie globale Anbieter nach ihrem Souveränitätsgrad aus. Nicht jede Anwendung benötigt dieselbe Stufe; wichtig ist, die Entscheidung bewusst und dokumentiert zu treffen. Als Orientierung dienen das Cloud Sovereignty Framework der EU-Kommission [9] und die BSI-Kriterien C3A [10].

Praxisbeispiel: US-Hyperscaler reagieren mit lokalen Partnerschaften wie Delos Cloud (SAP + Microsoft) und T-Systems + Google Cloud; europäische Anbieter wie StackIT und OVHCloud bieten Alternativen. Unternehmen können diese Optionen je nach Schutzbedarf kombinieren, ohne ihre Wettbewerbsfähigkeit zu beeinträchtigen.

4. Entwicklerplattformen aufbauen

Vorgehen: Stellen Sie Entwicklungsteams eine interne Plattform bereit, die Architekturvorgaben, Sicherheitsvorkehrungen und Governance bereits enthält. So sinken Reibungsverluste, neue Entwickler sind schneller produktiv und Compliance-Aufwand geht zurück.

Praxisbeispiel: Die BMW Software-Factory beschäftigt mehr als 12.000 Entwickler, die eine interne Entwicklungsplattform auf AWS nutzen; dort laufen täglich über 140.000 CI-Jobs. [5]

5. FinOps etablieren

Vorgehen: Machen Sie Cloud- und KI-Kosten transparent, ordnen Sie sie Teams, Produkten oder Projekten zu und binden Sie Engineering, Finanzen und Business gemeinsam ein. Ziel ist nicht reines Sparen, sondern der maximale Geschäftswert der Ausgaben. [13] [14]

Praxisbeispiel: Ein Einstieg gelingt in drei Schritten: Kosten je Team sichtbar machen, ungenutzte oder überdimensionierte Ressourcen identifizieren und Budgets sowie Prognosen auf aktuelle Nutzungsdaten stützen. Typische Anlaufstelle ist die Zusammenarbeit von FinOps-Verantwortlichen mit den Produktteams.

6. Mitarbeiter mitnehmen

Vorgehen: Planen Sie Kommunikation, Kompetenzentwicklung und neue Teamstrukturen von Beginn an ein. Die Transformation der Menschen ist Teil des Programms – nicht ein Nachgedanke. Das passt zur Menschzentriertheit der Industrie 5.0.

Praxisbeispiel: Praxisnah umgesetzt heißt das: eine klare Vision des zu schaffenden Mehrwerts erläutern, Weiterbildungen für neue Rollen (z. B. Plattform- und Produktteams) anbieten und gemeinsame Ziele für Geschäftsbereiche und IT vereinbaren.

Häufige Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen Cloud-Migration und Cloud-Transformation?

Die Migration verlagert Anwendungen, Daten oder Infrastruktur in eine Cloud-Umgebung. Die Transformation geht weiter: Sie modernisiert Technologie, Prozesse, Organisation und Arbeitsweisen. Die Migration ist dabei nur ein Baustein. [7] [8]

Welche Cloud-Modelle stehen Unternehmen zur Verfügung?

Unterschieden werden Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud und Multi Cloud. Die Wahl hängt unter anderem von Datenschutz, Sicherheit, Skalierbarkeit und Compliance ab. [7]

Was bedeutet technologische Souveränität?

Gemeint ist die Fähigkeit, in der digitalen Welt unabhängig zu agieren und Schlüsseltechnologien, Daten und Infrastruktur zu kontrollieren. Für »souveräne Cloud« gibt es im EU-Recht Stand Oktober 2026 keine einheitliche Legaldefinition; der Begriff umfasst u. a. Datenstandort, Gerichtsbarkeit, administrativen Zugriff und Verschlüsselungsschlüssel. [4] [11]

Ist ein Rechenzentrum in Deutschland oder der EU bereits souverän?

Nein. Datenspeicherort und Souveränität sind nicht dasselbe: Souveränität berücksichtigt zusätzlich, wer auf Daten zugreifen kann, wer die Offenlegung erzwingen kann und wer den Dienst betreibt. [12]

Was ist das Cloud Sovereignty Framework der EU-Kommission?

Es ist ein Bewertungsrahmen für die Souveränität von Cloud-Diensten, vor allem in der öffentlichen Beschaffung. Es definiert acht Souveränitätsziele (SOV-1 bis SOV-8) und Bewertungsstufen von SEAL-0 bis SEAL-4. [9]

Was sind die BSI-Kriterien C3A?

Die „Criteria enabling Cloud Computing Autonomy“ des BSI machen Souveränitätseigenschaften von Cloud-Diensten transparent und ergänzen den Sicherheitskatalog C5. Sie dienen als Orientierung und haben keine regulative Wirkung. [10]

Was ist FinOps?

FinOps ist ein Betriebsrahmen und eine Kulturpraxis, bei der Engineering-, Finanz- und Geschäftsteams zusammenarbeiten, um den Geschäftswert von Cloud und Technologie zu maximieren. [13] [14]

Geht es bei FinOps nur ums Kostensparen?

Nein. Ziel ist, den Geschäftswert der Cloud-Ausgaben zu maximieren und fundierte Entscheidungen zwischen Geschwindigkeit, Kosten und Qualität zu treffen – mal mit Sparkurs, mal mit höheren Investitionen. [14] [15]

Welche Rolle spielt KI in der Cloud-Transformation?

Laut Beitrag ist KI der strategische Wertschöpfer: Sie erweitert menschliche Fähigkeiten, unterstützt AI-First-Geschäftsprozesse und verbessert die betriebliche Widerstandsfähigkeit – vorausgesetzt, Technologie und Anwendungsportfolio sind entsprechend modernisiert.

Wie lange dauern Migration und Transformation?

Eine Migration dauert typischerweise Wochen bis wenige Monate, eine Transformation eher Monate bis Jahre in einem phasenweisen Vorgehen mit klaren Meilensteinen. [16]

Quellen

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

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