Cloud-Strategie ist eine geopolitische Entscheidung – Fremde Server, fremdes Recht

Management Summary
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Cloud-Abhängigkeit wird zum geopolitischen Risiko: Europäische Unternehmen lagern kritische Prozesse an US‑Hyperscaler aus und geraten damit unter fremde Rechtsordnungen, die im Konfliktfall Zugriff auf Daten und Dienste erzwingen können.
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US‑Recht sticht europäische Verträge: CLOUD Act, FISA 702 und EO 12333 ermöglichen weitreichende Datenzugriffe – unabhängig vom Speicherort. Kein europäischer Vertrag oder Serverstandort bietet vollständigen Schutz.
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Regulatorischer Druck zwingt zu souveränen Architekturen: NIS2 und DORA verlangen kontinuierliche Prüfungen, Auditierbarkeit und klare Verantwortlichkeiten entlang der gesamten Lieferkette – ein Problem für Anbieter mit außereuropäischer Muttergesellschaft.
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Souveräne KI‑Infrastrukturen werden strategisch: Dedizierte GPU‑Cluster, Open‑Weight‑Modelle und europäische Rechenzentren verhindern Datenabfluss und proprietäre Abhängigkeiten, ohne auf Leistung zu verzichten.
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Nachhaltigkeit und Rechtssicherheit als Auswahlkriterien: Europäische Betreiber bieten energieeffiziente, zertifizierte Infrastrukturen (z. B. ISO 50001, BSI‑C5 Typ 2) und vermeiden Rechtskonflikte – ein zentraler Baustein für langfristige digitale Souveränität.
Mit dem Umzug in die Cloud haben viele europäische Unternehmen ihre Geschäftsprozesse, Kommunikation und Datenbestände in die Hände weniger US-amerikanischer Technologiekonzerne gelegt. Diese, einst aus pragmatischen Gründen getroffene, Entscheidung entpuppt sich mehr und mehr als Verwundbarkeit. Denn die Daten, auf denen europäische Wertschöpfung beruht, unterliegen fremden Rechtsordnungen, fremden Regierungen und im Zweifel fremden Interessen.
Wie schnell aus dieser Abhängigkeit Erpressbarkeit wird, zeigt die jüngste Geschichte: Als westliche Staaten im Frühjahr 2022 russische Banken vom SWIFT-System abkoppelten, zogen Microsoft und Oracle zeitgleich aus dem russischen Markt ab: Tausende Organisationen verloren in kurzer Zeit den Zugang zu ihren Geschäftsanwendungen. Im Juni 2025 erklärte Microsoft-Chefjustiziar Anton Carniaux unter Eid vor dem französischen Senat, er könne nicht ausschließen, dass europäische Daten an die US-Regierung weitergegeben werden. Mittlerweile droht Washington sogar offen damit, Europa den Zugang zu Spitzentechnologie zu kappen, sollte Brüssel seine Digitalregulierung weiter verschärfen.
Geheimdienstrecht sticht Vertragsrecht
Hinter den Drohgebärden steht ein juristisches Fundament, das den Zugriff auf europäische Daten systematisch billigt. Der CLOUD Act von 2018 etwa verpflichtet US-Unternehmen, Daten auf behördliche Anordnung herauszugeben – unabhängig davon, wo auf der Welt sie gespeichert sind. Noch gravierender wirken FISA Section 702 und Executive Order 12333 auf das Geschäft: Sie ermöglichen US-Geheimdiensten eine anlasslose Massenüberwachung, gegen die sich keine europäische Organisation oder Behörde wehren kann, solange es Dienste eines US-Anbieters nutzt. Kein Vertrag, keine Standardvertragsklausel und kein Serverstandort in Frankfurt schützen davor.
Europa zieht Zügel an
Europäische Unternehmen geraten damit in eine Sackgasse. Denn gleichzeitig verlangen Richtlinien wie NIS2 und DORA von Organisationen nicht nur, die eigene Sicherheitsarchitektur widerstandsfähig zu gestalten, sondern auch die ihrer Dienstleister lückenlos zu prüfen. Zertifizierungen und Audits werden damit zur Pflicht. Und zwar als kontinuierlicher Prozess. DORA etwa schreibt für den Finanzsektor vor, dass Auslagerungen an IKT-Drittdienstleister regelmäßig überwacht, getestet und dokumentiert werden müssen. Wer kritische Workloads bei einem Anbieter betreibt, dessen Muttergesellschaft einem außereuropäischen Rechtsrahmen unterliegt, gerät bei diesen Prüfungen in Erklärungsnot. NIS2 weitet den Kreis der betroffenen Unternehmen erheblich aus und erfasst neben klassischen KRITIS-Betreibern auch deren Zulieferer und Dienstleister. Die Verantwortung für Informationssicherheit erstreckt sich somit tief in die Lieferkette hinein.
Europäische Rechenzentrumsbetreiber mit eigener In-frastruktur in Deutschland können an dieser Stelle liefern, was globale Hyperscaler strukturell schuldig bleiben: jurisdiktionelle Klarheit. Wer ausschließlich unter deutschem beziehungsweise europäischem Recht operiert, muss keinen Interessenkonflikt zwischen zwei Rechtsordnungen austarieren. Prüfpfade, Zugriffskontrollen und Eskalationswege lassen sich durchgängig nach europäischen Maßstäben gestalten, ohne dass ein Rechtsstreit in Washington das mühsam aufgebaute Compliance-Gerüst über Nacht ins Wanken bringt. Das BSI-C5-Testat – insbesondere in der Typ-2-Variante, die über einen Beobachtungszeitraum nachweist, dass Sicherheitsmaßnahmen nicht nur auf dem Papier existieren, sondern im operativen Alltag greifen – hat sich hier als Gütesiegel etabliert.
Wenn KI auf Souveränität trifft
Aber auch die Implementierung von künstlicher Intelligenz (KI) verschärft die Souveränitätsfrage – allerdings auf eine Weise, die viele Unternehmen erst allmählich durchdringen. Große Sprachmodelle sind Datenstaubsauger: Trainings- und Inferenzdaten, Prompts, generierte Inhalte, alles durchläuft Verarbeitungsketten, in denen sensible Informationen offenliegen. Unternehmen, die ein LLM über einen US-Cloud-Dienst betreiben, liefern im Zweifelsfall Patientenakten, Vertragsentwürfe oder behördliche Vorgangsdaten in eine Jurisdiktion, die europäische Schutzstandards nicht garantieren kann.
Souveräne KI-Infrastrukturen aus Deutschland lösen diese Herausforderung auf der physischen Ebene: dedizierte GPU-Cluster in deutschen Rechenzentren, kuratierte Open-Weight-Sprachmodelle und Open-Source-basierte, keine proprietären Abhängigkeiten, der gefürchtete Vendor-Lock-in bleibt aus. noris network etwa stellt solche Umgebungen als Managed Service bereit. Dazu gehören Ultra-High-Density-Racks mit bis zu 50 kVA pro Rack für luftgekühlte GPU-Server ebenso wie modulare Container-Rechenzentren mit Direct-to-Chip-Wasserkühlung für Hochleistungscluster. Kurz: KI-Workloads bleiben im europäischen Rechtsraum, ohne auf Rechenleistung verzichten zu müssen.
Nachhaltigkeit wird Auswahlkriterium
Nebenbei lässt sich damit auch die ökologische Pflicht erfüllen. So dehnen die Corporate Sustainability Reporting Directive und die EU-Taxonomie die Berichtspflichten auf ausgelagerte IT-Leistungen aus. Organisationen, die ihre IT-Infrastruktur in ein Colocation-Rechenzentrum verlagern, profitieren von energieeffizientem Design, regenerativer Energieversorgung, Abwärmenutzung und zertifiziertem Energiemanagement nach ISO 50001. Europäische Betreiber wie noris network, die seit Jahren in nachhaltige Infrastrukturen investieren, bieten hier einen messbaren Vorteil.
Unabhängigkeit als Prinzip
Digitale Souveränität, soviel steht fest, lässt sich nicht einkaufen wie eine Softwarelizenz. Sie entsteht dort, wo Unternehmen Infrastrukturstandort, Rechtsrahmen, Sicherheitsarchitektur und Nachhaltigkeit als zusammenhängendes Ökosystem begreifen.
Johannes Meyer ist Senior Market Development Manager für Cloud‑Lösungen bei der noris network AG und verantwortet die strategische Positionierung sowie die Marktentwicklung moderner Cloud‑ und Managed‑Service‑Angebote. In seiner Rolle verbindet er technologische Expertise mit tiefem Marktverständnis, um Unternehmen beim sicheren und souveränen Einsatz von Cloud‑Infrastrukturen zu unterstützen. Mit langjähriger Erfahrung in IT‑Infrastruktur, Cloud‑Architekturen und digitalen Transformationsprojekten gilt er als kompetenter Ansprechpartner für CIOs und IT‑Entscheider im deutschsprachigen Raum.
Illustration: © Sunnyfrog | Dreamstime.com
1429 Artikel zu „Souveränität“
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Digitale Souveränität beginnt weit vor der Cloud
Wie Fsas Technologies digitale Abhängigkeiten analysiert – und daraus tragfähige IT-Architekturen ableitet. Digitale Souveränität ist mehr als Cloud, Open Source und Datenschutz. Beim Presse Roundtable anlässlich des Fsas Technologies Summit 2026 in München wurde deutlich: Unternehmen und öffentliche Institutionen müssen ihre technologische Abhängigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette bewerten – von Chips und Daten bis…
Ausgabe 5-6-2026 | News | Cloud Computing | Infrastruktur | Kommunikation
Internetknoten machen Europas Cloud-Landschaft souveräner – Mehr Souveränität, weniger Risiko
Geschäftliche Risiken und geopolitische Unwägbarkeiten: Europas digitale Souveränität steht auf dem Prüfstand. Unternehmen setzen zunehmend auf hybride Clouds, regionale Anbieter und Internetknoten. Internet Exchanges machen Europas Clouds souveräner.
Ausgabe 5-6-2026 | News | Business | Cloud Computing | Strategien
Warum Souveränität zur letzten Verteidigungslinie der Unternehmens-IT wird – Die Zukunft gehört den Steuerungsfähigen
Lange galt die Cloud als Synonym für Effizienz, Tempo und technologische Überlegenheit. Doch diese Erzählung bricht auf. Im Zeitalter von KI, NIS2, DORA und geopolitischer Eskalation wird aus der Architekturfrage eine Machtfrage: Wer seine digitale Wertschöpfung nicht mehr selbst steuern kann, verliert nicht nur Kontrolle über Daten und Prozesse, sondern über die eigene strategische Handlungsfähigkeit. Genau deshalb ist Cloud-Souveränität heute kein IT-Thema mehr, sondern Vorstandssache.
News | Cloud Computing | TechTalk | Infrastruktur | IT-Security | Lösungen | Rechenzentrum
TechTalk: Souveränität als Notwendigkeit – Sonst stehen wir plötzlich da und alles ist schwarz!
Anlässlich der Präsentation von Europas erster souveräner SASE-Lösung, haben wir uns mit Pantelis Astenburg, Vice President Sales DACH & Eastern Europe bei Versa, über das Thema Datensouveränitat und deren Notwendigkeit unterhalten. Auf der Veranstaltung „Versa mit noris network für Digitale Souveränität in der EU – Einladung zum Blick hinter die Kulissen“, stand er uns für zwei Fragen zur Verfügung.
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Warum Bargeld bleibt — weil Freiheit, Sicherheit und Souveränität zählen
Es gibt Entwicklungen, die wirken unausweichlich. Digitale Zahlungen wachsen, Banken schließen Filialen, und Studien zeigen, dass bargeldlose Transaktionen erstmals häufiger genutzt werden als Münzen und Scheine. Doch wer daraus den Schluss zieht, dass Bargeld bald verschwindet, unterschätzt die kulturelle, ökonomische und demokratische Bedeutung dieses Zahlungsmittels. Bargeld ist mehr als ein Relikt aus analogen Zeiten.…
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Künstlicher Vendor-Lock-in: Herausforderungen auf dem Weg zur KI‑Souveränität
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Souveränität: KI-Verfügbarkeit unter eigener Kontrolle
Der Fall Anthropic zeigt, dass KI‑Souveränität nicht theoretisch, sondern operativ entscheidend geworden ist: Verfügbarkeit unter eigener Kontrolle wird zum neuen strategischen Maßstab. Management Summary KI wird zur kritischen Infrastruktur: Die erzwungene Abschaltung der Anthropic‑Modelle Fable 5 und Mythos 5 verdeutlicht, wie schnell zentrale KI‑Fähigkeiten durch politische Entscheidungen außerhalb Europas ausfallen können. Abhängigkeit wird zum Geschäftsrisiko: Unternehmen, die…
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Cloud, Kontrolle, Compliance: Wie Data Repatriation mit logischen Architekturen die Datensouveränität stärkt
Management Summary Data Repatriation entwickelt sich vom Sonderfall zum strategischen Hebel: Unternehmen holen ausgewählte Daten und Workloads gezielt aus der Public Cloud zurück, um Kosten, Compliance und Performance besser zu steuern. Der Trend ist Ausdruck einer reiferen Cloud-Strategie, nicht eines Rückschritts. Entscheidend ist, für jede Datenklasse die wirtschaftlich und regulatorisch passende Betriebsumgebung zu wählen. Ohne…
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Steigende Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität legen die Grenzen von Architekturen offen, die für zentralisierte und standortübergreifende Datenflüsse entwickelt wurden. Datenhoheit ist zu einem zentralen Designparameter geworden und führt zu einem Wandel weg von global integrierten Systemen hin zu regional abgegrenzten Architekturen. Unternehmen, die ihre Architektur frühzeitig neu gestalten, verschaffen sich einen messbaren Vorsprung in…
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Schleswig-Holstein stärkt digitale Souveränität mit Analyse- und Visualisierungsplattform
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»Souveränität, Schritt für Schritt«: Was Unternehmen bei ihrer Datenstrategie beachten sollten
Die digitale Souveränität ist ein zentrales Thema über alle Branchen hinweg. Während viele Unternehmen ihre Daten stärker kontrollieren und unabhängiger von einzelnen Plattformanbietern werden möchten, gibt es gleichzeitig vielerorts noch keine klare Strategie dafür. Sönke Liebau, Mitgründer und CPO von Stackable, beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie Unternehmen ihre Dateninfrastruktur selbstbestimmt betreiben können.…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services | Strategien | Tipps
Digitale Souveränität ist keine politische Forderung. Sie ist eine Vertragsklausel.
Von Christian Uhl, CEO enthus GmbH Wer die Debatte um digitale Souveränität verfolgt, begegnet zwei hartnäckigen Missverständnissen. Das erste: Souveränität sei ein politisches Infrastrukturprogramm – europäische Alternativen zu amerikanischen Hyperscalern aufbauen, technologische Unabhängigkeit als Staatsziel. Das zweite: Souveränität bedeute, alles selbst zu betreiben und damit auf Skalierbarkeit, Innovationstempo und Wirtschaftlichkeit zu verzichten. Beides ist…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2026
KI, Cloud und digitale Souveränität – Fünf zentrale Trends im DMS
Künstliche Intelligenz prägt auch 2026 das Dokumentenmanagement und treibt spürbare Effizienzgewinne voran. Gleichzeitig wächst der Anspruch, Daten stärker zu kontrollieren und digitale Souveränität zu sichern. Daraus ergeben sich die zentralen DMS-Trends des Jahres.
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien | Ausgabe 3-4-2026
Digitale Souveränität zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Was die CPT 2026 über Europas Handlungsfähigkeit im Cyberzeitalter verrät
Die digitale Souveränität ist zur entscheidenden geopolitischen und wirtschaftlichen Machtfrage geworden – Europa gerät ohne eigene technologische Alternativen in kritische Abhängigkeiten. Er? macht deutlich, dass echte Souveränität weniger durch politische Bekenntnisse als durch konsequente Investitionsentscheidungen, europäische Anbieter und ein strategisches Verständnis von Cybersicherheit als Führungsaufgabe entsteht.
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Cybersouveränität ist das neue Geschäftsmodell für digitale Vertrauenswürdigkeit
Cybersouveränität wird zur Vorstandsagenda: Nicht Regulierung, sondern die veränderte Natur von Daten (Cloud, Echtzeit-Replikation, KI) macht Souveränität zum zentralen Hebel für digitale Vertrauenswürdigkeit. »Kontrolle« ist oft nur eine Illusion: Region-Settings, Verschlüsselung und Backups reichen nicht, wenn Policy-Steuerung, Key-Ownership und Recovery-Prozesse nicht transparent und unter Realbedingungen getestet sind. Resilienz = nachweisbare Wiederherstellbarkeit: Prävention bleibt Pflicht –…
News | Business | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services | Tipps
Souveränitäts-Check und Lösungen zur Sicherung des Geschäftsbetriebs
Neue Souveränitätsdienste helfen Unternehmen, IT-Abhängigkeiten zu erkennen, Risiken zu bewerten und den Betrieb abzusichern. Kyndryl, ein Anbieter geschäftskritischer IT-Dienstleistungen, launcht das »Kyndryl Sovereignty Solutioning.« Das Angebot umfasst Beratung, Implementierung und Managed Services, darunter auch eine Analyse zur Souveränitätsbereitschaft von Organisationen. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, Abhängigkeiten in ihren IT-Systemen besser zu verstehen…
News | Business | Cloud Computing | IT-Security | Strategien | Ausgabe 3-4-2026
Digitale Souveränität: Eine strategische Frage mit Auswirkungen auf die Architektur – Kontrolle statt Illusion von Unabhängigkeit
Digitale Souveränität ist eines der meistdiskutierten Themen der IT-Branche – und gleichzeitig eines der am häufigsten missverstandenen. Zwischen regulatorischem Druck, geopolitischen Unsicherheiten und technologischen Abhängigkeiten wächst der Handlungsdruck auf Unternehmen. Doch was bedeutet digitale Souveränität konkret – und wie lässt sie sich realistisch und angemessen erreichen?
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Strategien
Digitale Souveränität braucht auch einen professionellen Aufenthaltsrahmen
Digitale Souveränität wird meist über technische und strategische Fragen definiert. Datenstandorte, Cloud-Architekturen, Zugriffsrechte, Security-Konzepte, Plattformabhängigkeiten und Compliance gelten zu Recht als zentrale Bausteine. Im Unternehmensalltag zeigt sich aber, dass Souveränität nicht nur in Systemen entsteht. Sie zeigt sich auch in den Rahmenbedingungen, unter denen Entscheidungen vorbereitet, diskutiert und abgestimmt werden. Gerade bei sensiblen Themen reicht…
News | Business | Cloud Computing | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Strategien
Digitale Souveränität: Kontrolle statt Illusion der Unabhängigkeit
Warum Unternehmen jetzt klare Architektur-entscheidungen treffen müssen. Digitale Souveränität wird oft mit vollständiger Unabhängigkeit verwechselt – doch in der Realität geht es um etwas anderes: die Fähigkeit, Abhängigkeiten bewusst zu steuern. Zwischen regulatorischem Druck, geopolitischen Risiken und wachsender Marktkonzentration müssen Unternehmen ihre IT‑Architektur neu bewerten. Entscheidend ist nicht Abschottung, sondern Kontrolle. Digitale Souveränität…
News | Business | Cloud Computing | Strategien | Ausgabe 3-4-2026
Exit-Strategie – Warum Souveränität jetzt Priorität hat
Die wachsende Abhängigkeit von Hyperscalern wird für Unternehmen zunehmend zum strategischen Risiko – technologisch, rechtlich und geopolitisch. Digitale Souveränität entwickelt sich daher vom Ideal zur Notwendigkeit, wobei europäische, offene Cloud‑Lösungen als Schlüssel für Sicherheit, Kontrolle und Zukunftsfähigkeit gelten.
969 Artikel zu „Cloud-Strategie“
Trends 2026 | News | Cloud Computing | Trends Security | Trends Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Rechenzentrum | Services
Unternehmen justieren Cloud-Strategie neu und stärken On-Premises
Die Migration in die Cloud sollte eigentlich eine Einbahnstraße sein. Für die meisten Unternehmen ist sie das offenbar nicht. Eine neue Studie von Cloudian zeigt, dass viele von ihnen der Cloud zwar nicht den Rücken kehren, aber angesichts von höheren Kosten und zunehmenden Anforderungen an die Datensouveränität ihre Workload-Aufteilung neu ausrichten. Eine neue Umfrage…
News | Trends 2025 | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | Strategien
Cloud Business 2025: Cloud-Strategie als Balanceakt zwischen Innovations- und Kostendruck
Die meisten Unternehmen in Deutschland nutzen mehrere Cloud-Modelle – die Multi-Cloud wird zur Norm. Geopolitische Spannungen schaffen eine neue Ordnung der Cloud-Landschaft. KI-Fähigkeiten werden zum Auswahlkriterium für Cloud-Anbieter. Cloud-Budgets steigen, doch das Kostenmanagement bleibt ausbaufähig [1]. Zwischen 2023 und 2025 ist der Anteil von deutschen Unternehmen, die in Teilen oder vollständig auf die Cloud…
News | Business | Trends 2025 | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Trends Services | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien
Unternehmen richten Cloud-Strategie neu aus
Private Cloud verliert an Bedeutung: Der Anteil reiner Private-Cloud-Strategien sinkt von 22 Prozent (2024) auf 14 Prozent (2025). Multi-Cloud gewinnt an Dynamik: 14 Prozent der Unternehmen nutzen sie bereits, 22 Prozent planen den Einstieg. Souveränität und Resilienz rücken in den Fokus: Vor fünf Jahren hielten nur 25 Prozent diese Faktoren für entscheidend, heute sehen bereits…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Services | Tipps
Microsoft-Lizenzkosten des Bundes auf Rekordniveau: Eine kritische Analyse von M365 und der Cloud-Strategie
Die Lizenzkosten des Bundes für Microsoft-Produkte haben ein neues Rekordhoch erreicht. Laut Berichten von Heise belaufen sich die Ausgaben auf bisher nie dagewesene Summen. Diese Entwicklung wirft ernste Fragen nach der Nachhaltigkeit der IT-Strategie des Bundes auf, insbesondere in Hinblick auf die zunehmende Abhängigkeit von Microsoft 365 (M365) und anderen Cloud-Diensten. Kritiker befürchten, dass diese…
News | Cloud Computing | Effizienz | Nachhaltigkeit | Services | Strategien | Ausgabe 9-10-2024
Cloud-Strategien für den maximalen ROI – Effizient und nachhaltig
Lange Zeit galt Cloud Computing als die ideale Lösung, um IT-Kosten durch Skaleneffekte zu senken und die Flexibilität von Unternehmen zu steigern. Im Laufe der letzten Jahre haben sich jedoch sowohl die Marktstrukturen als auch die Kostenstruktur der Cloud-Dienste erheblich verändert. Nicht nur steigende Strompreise und Gehälter für IT-Fachkräfte treiben die Kosten in die Höhe – auch die zunehmende Marktkonzentration der »Big 3«-Cloud-Anbieter hat massive Auswirkungen.
News | Trends 2024 | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | Strategien
Ausgefeilte Cloud-Strategien für eine vollständige KI-Integration
Sieben Prozent der globalen Unternehmen haben eine ausgefeilte Cloud-Strategien, aber weniger als zehn Prozent integrieren KI vollständig. 98 Prozent der Führungskräfte planen, in den nächsten zwei Jahren deutlich höheren Anstieg der Investitionen in die Cloud, um AI-First Unternehmen zu werden. Infosys, Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, veröffentlichte seine neue Studie…
News | Business | Trends 2024 | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse
DSAG-Investitionsreport 2024: S/4HANA-Cloud-Strategie auf dem Prüfstand, RISE with SAP mit Potenzial
Der Investitionsreport 2024 der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e.V. (DSAG) belegt: Die IT- und SAP-Investitionsbudgets steigen weiter – allerdings bei weniger Unternehmen als noch im Jahr 2023 [1]. Gleichzeitig wächst die Investitionsbereitschaft in S/4HANA, doch bei der SAP-S/4HANA-Cloud-Strategie sehen Anwenderunternehmen Diskussionsbedarf. RISE und GROW with SAP scheinen bei den Befragten an Bedeutung zu gewinnen. Laut DSAG-Investitionsreport 2024…
News | Cloud Computing | ERP | Lösungen
AUTO1 Group setzt auf Multi-Cloud-Strategie mit Cloud ERP von Oracle
Weit mehr als ein Buchhaltungssystem: Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen nutzt ERP-Lösung. Umfangreiche Services und Dienste, die in der Cloud gehostet werden, sind ein elementarer Bestandteil der Infrastruktur der AUTO1 Group. Um sich als führende Gebrauchtwagen-Plattform in Europa in die Lage zu versetzen, grenzübergreifend zu agieren und strategisch zu wachsen,…
News | Business | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Trends 2023 | Whitepaper
Studie: Cloud-Strategie entscheidend bei Unternehmensinnovationen
85 % der Führungskräfte erkennen, dass KI-Anwendungen nur mit der richtigen Cloud-Strategie funktionieren. Eine neue Studie liefert Erkenntnisse, wie Unternehmen Herausforderungen wie Sicherheitsbedenken, Fachkräftemangel und Unternehmenskultur überwinden können, um ihren Cloud-Nutzen zu maximieren. Der Report »Cloud Evolution: Make Innovation a Habit« von HCLTech basiert auf einer Umfrage unter 500 Führungskräften aus Wirtschaft und Technologie…
News | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Trends 2023
Cloud-Strategie 2023
Cloud-Reifegrad steigert die betriebliche Effizienz – Aus einem hohen Reifegrad ergeben sich Vorteile wie Mitarbeiterbindung, Kosteneinsparungen, Sicherheit und betriebliche Effizienz. HashiCorp hat seine Studie 2023 State of Cloud Strategy Survey veröffentlicht [1]. Die Umfrage, die zum dritten Mal in Folge durchgeführt wurde, belegt die zunehmende Verbreitung von Multi-Cloud. Sie zeigt, dass Unternehmen positive Geschäftsergebnisse…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Lösungen
followfood realisiert mit Bechtle eine zukunftsfähige Cloud-Strategie
Zur Nachhaltigkeit gehört immer auch eine zukunftsfähige IT-Infrastruktur. Daher verwirklichte Bechtle für und mit followfood einen konsequenten Cloud-only-Ansatz. Das Cloud-Journey-Konzept einer der beliebtesten Marken für nachhaltige Lebensmittel vereint nun die Flexibilität moderner Arbeitsplätze mit dem maximalen Praxisnutzen – alles zentral gemanagt und fußend auf den Microsoft-Technologien, allem voran Azure Virtual Desktop. Eine beeindruckende…