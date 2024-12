Nachhaltige Gestaltung digitaler Prozesse

Unternehmen stehen unter erheblichem Transformationsdruck, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Doch es benötigt erfahrene Experten für die Gestaltung dieser digitalen und organisatorischen Prozesse.

Prozesse wie Einkauf, Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Controlling bilden ein vernetztes System, vor dessen Hintergrund Digitalisierung, Automatisierung und Data Science für fast alle Industrien mittlerweile eine entscheidende Rolle spielen.

So können KI-gestützte Technologien heute immer mehr Prozesse vereinfachen und effizienter gestalten, um Fachkräfte bei ihren Aufgaben zu unterstützen und ihnen zeitaufwendige, manuelle Arbeit abzunehmen. So lassen sich mit KI-gestützten Systemen eine Vielzahl von Datensätzen gleichzeitig und in Echtzeit untersuchen, und die Analyseergebnisse können für die Entscheidungsfindung und zur Verbesserung von Produkten und Prozessen genutzt werden. Auf der Grundlage relevanter und aktueller Markt- und Kundendaten können Unternehmen beispielsweise vorhandene Produkte und Dienstleistungen anpassen, neue Produkte einführen oder ihre Kundenansprache zur Kundengewinnung und -bindung personalisieren und optimieren.

Auch das Thema Nachhaltigkeit ist ein Treiber der Transformation in Unternehmen und der eigene ökologische Fußabdruck mittlerweile eine entscheidende erfolgsrelevante Steuerungsgröße geworden. Welche Investitionen und wirtschaftlichen Tätigkeiten sind ökologisch nachhaltig und ermöglichen es, sich am Markt positiv zu differenzieren? Die Erstellung einer Nachhaltigkeitsberichtserstattung nimmt darüber hinaus auch seitens der Aufsichtsbehörden und Regulatoren einen immer größeren Raum ein. Für ein erfolgreiches Sustainability-Management und -Reporting ist jedoch eine über die gesamten Geschäftsprozesse konsequente Datenerhebung und -Verarbeitung notwendig. Auch hier können ausgewählte Softwarelösungen Unternehmen dabei unterstützen, die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten und viele Vorgänge automatisieren.

Fachkräftemangel und technologischer Modernisierungstau. Um all diese Chancen und Herausforderungen zu bewältigen, benötigt es erfahrene Experten für die Gestaltung dieser digitalen Prozesse. Insbesondere der Mittelstand verfügt in der Regel jedoch nur über kleine IT-Teams und sieht sich mit erheblichem Fachkräftemangel und beschränkten Budgets konfrontiert. Diese Skill-Crisis wird aufgrund des demographischen Wandels zusätzlich verschärft. Viele Fachkräfte aus der Generation der Baby-Boomer werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Darüber hinaus besteht oft ein erheblicher Moderni-sierungsstau hinsichtlich der IT-Systeme. In der Versicherungsbranche beispielsweise haben Unternehmen an vielen Stellen häufig noch Systeme im Einsatz, die 20 Jahre oder älter sind. Der Druck auf Unternehmen wächst, diese Systeme zu erneuern, weil sie sonst Gefahr laufen, in fünf Jahren nicht mehr handlungsfähig zu sein. Auch in anderen Wirtschaftszweigen verfügen viele Unternehmen über ein gewachsenes IT-System, das dringend der Modernisierung bedarf. Dies trägt wesentlich dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Innovationsfähigkeit eines Unternehmens zu steigern.

Transformationsprojekte effektiv umsetzen. Zuverlässige und erfahrene Partner werden benötigt, die mit Fachwissen und Branchenkenntnis Unternehmen umfassend bei ihren Transformationsprojekten unterstützen. Hierbei sind die IT-Komponenten und digitalen Geschäftsprozesse nur ein wichtiger Baustein der Umgestaltung. Insbesondere der Mittelstand benötigt Partner auf Augenhöhe, die ihnen nachhaltige Lösungen durch eine übergreifende Organisations- und Prozessberatung bieten, damit die eingesetzte Technologie im Unternehmen ihr volles Potenzial entfalten kann. Wichtig bei jedem Transformationsvorhaben ist stets auch der Faktor Mensch. Denn die Mitarbeiter sind die Säulen, die Veränderungen im Unternehmen mittragen und von deren Vorteilen sie überzeugt sein müssen, damit das Projekt vollumfänglich gelingt.

Als eine der führenden Beratungen für Transformation unterstützen wir von Convista Unternehmen bei der Konzeptionierung und Umsetzung neuer Geschäftsprozesse und schaffen End-to-End-IT-Lösungen – persönlich und auf Augenhöhe, um die komplexen Herausforderungen der Transformation zu meistern. Mit unserer langjährigen Erfahrung und tiefgreifenden Technologie- und Branchenkompetenz entwickeln wir stets pragmatische Lösungen, die individuell zu den Anforderungen unserer Kunden passen, und begleiten die Mitarbeiter, um sie auf die anstehenden Veränderungen vorzubereiten und für ihre Arbeit von morgen zu befähigen. Seit nunmehr 25 Jahren zeichnet uns unsere Leidenschaft für höchste Beratungsqualität und der Wille zur kontinuierlichen Weiterentwicklung aus, um mit unseren Kunden die Zukunft gemeinsam zu gestalten.

Martin Hinz, CEO,

ConVista Consulting AG

