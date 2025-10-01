Strategische Allianz: HiScout und VICCON bündeln Expertise für Informationssicherheit und Business Continuity Management

HiScout, Anbieter integrierter GRC-Softwarelösungen, startet eine strategische Zusammenarbeit mit der VICCON GmbH. Ziel der Partnerschaft ist es, Unternehmen bei Informationssicherheit, Business Continuity Management, Datenschutz und Compliance mit praxisnahen und individuell zugeschnittenen Lösungen zu unterstützen. Die Energiewirtschaft und Industrieunternehmen sind dabei ebenso im Fokus wie der Gesundheitssektor.
Gemeinsam wollen HiScout und VICCON Kunden künftig noch umfassender bei der Einführung und Nutzung von GRC-Softwarelösungen unterstützen. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht insbesondere die HiScout-Produktfamilie, die Unternehmen bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen, im Risikomanagement und in der Informationssicherheit unterstützt.
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Branchen Energie, produzierende Industrie und Gesundheit, die durch Vorgaben wie die ISO 27019 oder den IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetzagentur spezifischen Anforderungen unterliegen. Unternehmen aus diesen Bereichen sehen sich zunehmend mit der Aufgabe konfrontiert, ihre Informationssicherheitsprozesse nicht nur an ISO 27001 auszurichten, sondern diese durch sektorspezifische Standards zu erweitern und nachzuweisen.
»Mit VICCON haben wir einen erfahrenen Partner gefunden, der nicht nur technisches Know-how mitbringt, sondern auch die Herausforderungen unserer Kunden versteht«, sagt Frank Lüdeking, Geschäftsführer von HiScout. »Unternehmen müssen immer komplexere regulatorische Vorgaben erfüllen. Daher ist es entscheidend, Softwarelösungen nicht nur bereitzustellen, sondern deren Einführung und Nutzung ganzheitlich zu begleiten. VICCON ergänzt unser Angebot optimal, indem das Team Kunden bei der Implementierung, Konfiguration und beim laufenden Betrieb aktiv unterstützt. Gemeinsam stellen wir sicher, dass Unternehmen ihre GRC-Prozesse nachhaltig und zukunftssicher gestalten können.«
VICCON bringt langjährige Erfahrung in Beratung, Implementierung und Betreuung von IT-Lösungen mit. Das Unternehmen unterstützt Endkunden zukünftig in allen Phasen der Anwendung der HiScout-Produkte – von der Beratung über Konfiguration und Inbetriebnahme bis hin zu Schulungen und Aufgaben im First-Level-Support. Darüber hinaus realisiert VICCON anwenderspezifische Anpassungen in Datenhaltung, Schnittstellen und Reports.
»Die Partnerschaft mit HiScout eröffnet uns die Möglichkeit, unsere Expertise in einem hochrelevanten Themenfeld einzubringen«, sagt Henning Fromme, Geschäftsführer bei VICCON. Gerade Energieversorger und Industrieunternehmen haben mit ISO 27019 und dem IT-Sicherheitskatalog ein klares Regelwerk, dessen Umsetzung ohne praxisnahe Lösungen schwerfällt. Der Gesundheitssektor ist, ebenso wie viele andere Branchen, in der NIS2-Compliance gefordert. Unser Ziel ist es, Endanwendern eine spürbare Entlastung zu verschaffen – sei es durch Beratung, Schulungen, Support oder durch individuelle Anpassungen, die einen echten Mehrwert im Alltag schaffen.«
Artikel zu „GRC Business Continuity“
