Unternehmen setzen auf NaaS und MNS, doch Lücken bei Observability und Compliance bleiben

78 Prozent der Unternehmen kombinieren bereits Network-as-a-Service und Managed Network Services. Doch fehlende Transparenz, strenge Compliance-Vorgaben, schwankende Kosten und der Fachkräftemangel bremsen den Nutzen. Eine neue Studie zeigt, wo Unternehmen jetzt ansetzen müssen.

Management Summary

Kombination ist Standard: 78 Prozent der Befragten setzen NaaS und MNS parallel ein [1].

78 Prozent der Befragten setzen NaaS und MNS parallel ein [1]. Langfristig rechnen: 61 Prozent begründen NaaS gegenüber dem Vorstand mit der TCO über fünf Jahre [1].

61 Prozent begründen NaaS gegenüber dem Vorstand mit der TCO über fünf Jahre [1]. Observability als Bremse: 75 Prozent sehen mangelnde Transparenz als Hürde, bei 18 Prozent von ihnen stoppte sie die Einführung mehrfach [1].

75 Prozent sehen mangelnde Transparenz als Hürde, bei 18 Prozent von ihnen stoppte sie die Einführung mehrfach [1]. Compliance wird Pflicht: 90 Prozent verlangen hochwertige Audit-Nachweise, 91 Prozent wollen ihre Verschlüsselungsschlüssel kontrollieren [1].

90 Prozent verlangen hochwertige Audit-Nachweise, 91 Prozent wollen ihre Verschlüsselungsschlüssel kontrollieren [1]. Kosten und Know-how: 92 Prozent akzeptieren Quartalsschwankungen bis 15 Prozent für rund 30 Prozent niedrigere TCO; 37 Prozent nennen Fachkräftemangel als wichtigsten Trend [1].

Umfragedaten zeigen: Unternehmen bewerten NaaS als langfristige Investition auf Basis der Gesamtbetriebskosten über fünf Jahre, trotz zentraler Reibungspunkte.

GTT Communications Inc., ein Netzwerk- und Sicherheitsdienstleister für multinationale Unternehmen, hat das Whitepaper »How Enterprises Approach NaaS and MNS to Build Resilient, Future-Ready Networks« veröffentlicht. Es liefert neue Forschungsergebnisse dazu, wie Unternehmen Network-as-a-Service (NaaS) und Managed Network Services (MNS) einführen. Multi-Cloud-Umgebungen und verteilte IT werden komplexer und der Einsatz von KI beschleunigt diese Entwicklung.

Grundlage des Whitepapers ist eine Branchenumfrage von Hanover Research. Sie zeigt, dass die große Mehrheit der Unternehmen auf eine Kombination aus NaaS und MNS setzt. Doch Reibungspunkte bei Observability, Compliance, Kosten und Fachkräften verhindern, dass Unternehmen den vollen Nutzen aus ihrer sich weiterentwickelnden Netzwerkstrategie ziehen.

NaaS und MNS im Verbund: Unternehmen rechnen über fünf Jahre

78 Prozent der befragten Unternehmen setzen bereits auf eine Kombination aus NaaS und MNS. In der Umfrage steht NaaS für ein cloudnatives Fabric, das sich bei Bedarf abrufen lässt und Netzwerkdienste wie SD-WAN und SASE bereitstellt oder wieder abschaltet. Dadurch erhält die IT die benötigte Agilität und Flexibilität, um schneller auf geschäftliche Anforderungen zu reagieren. Bei MNS übernimmt ein Serviceprovider Design, Aufbau und Betrieb. Dieses Modell sorgt für Zuverlässigkeit und Absicherung, wenn das Risiko variabler Kosten zu hoch ist. Immer mehr Unternehmen betreiben beide Modelle, damit jedes das leistet, was es am besten kann.

61 Prozent der Befragten begründen die Einführung von NaaS gegenüber dem Vorstand vor allem mit den Gesamtbetriebskosten (TCO) über fünf Jahre, nicht mit kurzfristigen Kosten. Mit deutlichem Abstand folgen der ROI über drei Jahre (19 Prozent), der EBIT-Effekt einer Verlagerung von CapEx zu OpEx (11 Prozent) und die Amortisationsdauer (8 Prozent). Das zeigt: Unternehmen sehen NaaS als langfristige strategische Investition.

»Für die meisten Unternehmen stellt sich nicht mehr die Frage, ob sie NaaS und MNS kombinieren, sondern wie sie diese Kombination optimieren«, sagt Claudio Scola, Vice President, Product Management, Connectivity and Voice Services bei GTT. »Diese Entscheidungen lassen sich nicht leicht rückgängig machen, und die Architektur, die ein Unternehmen heute aufsetzt, prägt die Leistung seines Netzwerks auf Jahre hinaus. Genau deshalb wiegen die Reibungspunkte aus unserer Studie so schwer: Observability, Compliance, Kosten und Fachkräfte. Unternehmen müssen beide Umgebungen einsehen, absichern und steuern sowie als Einheit betreiben können.«

Vier Gründe bremsen NaaS und MNS

Die Umfrage zeigt vier zentrale Reibungspunkte. Sie treten bei Unternehmen auf, die NaaS, MNS oder beides einsetzen. Bleiben sie unbeachtet, hat jeder von ihnen erhebliche Folgen.

Fehlende Transparenz bremst die NaaS-Einführung

Für 75 Prozent der Unternehmen, die NaaS einführen, ist mangelnde Observability eine Hürde. Gemeint ist die Fähigkeit, das Geschehen im Netzwerk in Echtzeit zu überwachen und zu verstehen. Bei 18 Prozent dieser Unternehmen ist die Einführung deshalb schon mehr als einmal gestoppt worden. Ein Netzwerk, das NaaS und MNS umfasst, wird oft von verschiedenen Providern mit unterschiedlichen Tool-Sets aufgebaut. Ein Ausfall kann dann an mehreren Stellen entstehen: in der NaaS-Schicht, in den erbrachten MNS-Services oder an der Schnittstelle dazwischen. Ohne einheitliche Transparenz fällt es Unternehmen schwer, die Ursache zu finden und für Audits klare Nachweise zu liefern.

Steigende Compliance-Anforderungen: Audit-Nachweise und Schlüsselhoheit gehören zu den Mindestanforderungen

Fast alle befragten Unternehmen (90 Prozent) erwarten von ihren Netzwerkprovidern Audit-Nachweise auf hohem oder sehr hohem Niveau. Sie brauchen detaillierte Aktivitätsprotokolle, die einer Prüfung standhalten. 94 Prozent der Befragten halten vom Provider geführte, unveränderliche Logs für wertvoll oder äußerst wertvoll. Hinzu kommt: 91 Prozent wollen ihre Verschlüsselungsschlüssel selbst kontrollieren. 45 Prozent bevorzugen die vollständige Eigentümerschaft, 46 Prozent ein geteiltes Modell, bei dem sie die Schlüssel besitzen und der Provider sie verwaltet. Auch bei der NaaS-Observability ist Compliance eine spürbare Herausforderung. 32 Prozent der Unternehmen sorgen sich vor allem darum, Compliance-Anforderungen nicht erfüllen zu können.

Kostenschwankungen: Unternehmen akzeptieren kurzfristige Ausschläge, wenn sich langfristig Kosten sparen lassen

Verbrauchsbasierte Preismodelle machen die Netzwerkkosten schwerer planbar. Die Studie zeigt, dass Unternehmen dabei klare Grenzen setzen. Rund die Hälfte toleriert Budgetabweichungen von 6 bis 10 Prozent, weitere 39 Prozent akzeptieren 11 bis 15 Prozent, bevor FinOps eingreift. Bei einer NaaS-Lösung mit rund 30 Prozent niedrigerer TCO über fünf Jahre würde die große Mehrheit jedoch deutliche kurzfristige Kostenschwankungen hinnehmen: 92 Prozent wären bereit, Quartalsrechnungen mit Schwankungen von bis zu 15 Prozent in Kauf zu nehmen, um diesen langfristigen Vorteil zu erreichen.

Fachkräftemangel: Eine strukturelle Lücke, die Unternehmen mit Automatisierung und Outsourcing auffangen

37 Prozent der Unternehmen nennen den Fachkräftemangel als wichtigsten externen Trend für ihren nächsten Update-Zyklus im Netzwerk. Das Thema zieht sich durch mehrere frühere, von GTT beauftragte Studien. Weil sich nicht schnell genug Personal finden lässt, gehen Unternehmen andere Wege, um die Lücke zu schließen. So bevorzugen 37 Prozent bei Performance-Problemen im Netzwerk eine KI-gestützte, automatisierte Fehlerbehebung. Routineaufgaben laufen dann ohne manuelles Eingreifen.

Das Whitepaper »How Enterprises Approach NaaS and MNS to Build Resilient, Future-Ready Networks« steht hier nach Registrierung zum Download bereit.

https://www.gtt.net/resources/how-enterprises-approach-naas-and-mns-to-build-resilient-future-ready-networks/

Tipps für Unternehmen

Einheitliche Transparenz schaffen: Monitoring so wählen, dass NaaS-Schicht, MNS-Services und Schnittstellen gemeinsam sichtbar sind.

Monitoring so wählen, dass NaaS-Schicht, MNS-Services und Schnittstellen gemeinsam sichtbar sind. Audit-Nachweise vertraglich festlegen: Unveränderliche Logs und Berichtspflichten in den Provider-Verträgen verankern.

Unveränderliche Logs und Berichtspflichten in den Provider-Verträgen verankern. Schlüsselhoheit klären: Entscheiden, ob Eigentümerschaft vollständig oder geteilt mit dem Provider gelten soll.

Entscheiden, ob Eigentümerschaft vollständig oder geteilt mit dem Provider gelten soll. Über fünf Jahre kalkulieren: TCO statt kurzfristiger Kosten bewerten und Schwankungsgrenzen mit FinOps definieren.

TCO statt kurzfristiger Kosten bewerten und Schwankungsgrenzen mit FinOps definieren. Automatisierung nutzen: Routineaufgaben und Fehlerbehebung automatisieren, um Personalengpässe abzufedern.

Routineaufgaben und Fehlerbehebung automatisieren, um Personalengpässe abzufedern. Als Einheit betreiben: NaaS und MNS gemeinsam steuern, mit klar geregelten Zuständigkeiten.

FAQ

Was ist Network-as-a-Service (NaaS)?

In der Studie ein cloudnativer, bei Bedarf abrufbarer Netzwerk-Fabric, der Dienste wie SD-WAN und SASE bereitstellt oder abschaltet [1].

Was sind Managed Network Services (MNS)?

Dabei übernimmt ein Serviceprovider Design, Aufbau und Betrieb des Netzwerks [1].

Warum kombinieren Unternehmen beide Modelle?

NaaS liefert Agilität und Flexibilität, MNS Zuverlässigkeit und Absicherung, wenn das Risiko variabler Kosten zu hoch ist [1].

Wie begründen Unternehmen NaaS gegenüber dem Vorstand?

61 Prozent nennen die Gesamtbetriebskosten über fünf Jahre, danach folgen ROI über drei Jahre (19 Prozent), EBIT-Effekt (11 Prozent) und Amortisationsdauer (8 Prozent) [1].

Was bedeutet Observability im Netzwerk?

Die Fähigkeit, das Geschehen im Netzwerk in Echtzeit zu überwachen und zu verstehen [1].

Welche Compliance-Anforderungen stellen Unternehmen an Provider?

90 Prozent erwarten Audit-Nachweise auf hohem Niveau, 94 Prozent halten unveränderliche Provider-Logs für wertvoll [1].

Wer soll die Verschlüsselungsschlüssel kontrollieren?

91 Prozent wollen Kontrolle: 45 Prozent bevorzugen vollständige Eigentümerschaft, 46 Prozent ein geteiltes Modell [1].

Wie viel Kostenschwankung akzeptieren Unternehmen?

Rund die Hälfte toleriert 6 bis 10 Prozent Abweichung, weitere 39 Prozent 11 bis 15 Prozent, bevor FinOps eingreift [1].

Welche Rolle spielt der Fachkräftemangel?

37 Prozent nennen ihn als wichtigsten externen Trend; ebenso viele bevorzugen KI-gestützte, automatisierte Fehlerbehebung [1]. Laut Lünendonk-Studie 2025 ist er auch ein zentraler Treiber für Managed Services allgemein [2].

Wer hat die Studie durchgeführt und was ist zu beachten?

Die Umfrage stammt von Hanover Research im Auftrag von GTT [1][3]. Da GTT selbst Anbieter ist, sollten die Ergebnisse mit unabhängigen Quellen abgeglichen werden.

Quellen

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

6136 Artikel zu „Netzwerk Service“