Managed Services: Die Verlängerung klassischer IT

Management Summary
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IT‑Komplexität überfordert klassische Inhouse‑Teams: Updates im Wochenrhythmus, neue Funktionen in Echtzeit und steigende Sicherheitsanforderungen machen es für interne IT‑Abteilungen zunehmend unmöglich, alle Aufgaben selbst abzudecken. Managed Services kompensieren fehlende Kapazitäten und Expertise.
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Sicherheit wird zur Daueraufgabe: Cyberangriffe, Schatten‑IT und regulatorische Vorgaben erhöhen den Druck auf Unternehmen. Managed‑Service‑Provider übernehmen kontinuierliche Überwachung, Risikoerkennung und präventive Maßnahmen und werden damit zur zentralen Schutzinstanz.
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KI‑Potenziale bleiben ohne externe Unterstützung ungenutzt: Gerade im Mittelstand fehlt Know‑how, um KI strategisch einzubetten. Managed Services helfen, KI sicher, integriert und governance‑konform einzuführen – nicht als Tool, sondern als Bestandteil der IT‑Architektur.
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Fachkräftemangel macht Outsourcing unverzichtbar: Hochspezialisierte Rollen, steigende Weiterbildungslasten und begrenzte Budgets führen dazu, dass Unternehmen Expertise nicht mehr intern vorhalten können. Managed Services bündeln Spezialwissen und Best Practices aus vielen Kundenumgebungen.
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Managed Services als strategischer Enabler: Sie ermöglichen es Unternehmen, IT nicht nur zu betreiben, sondern aktiv weiterzuentwickeln. Mittelständler gewinnen dadurch Innovationsgeschwindigkeit, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit – ohne eigene Großstrukturen aufbauen zu müssen.
Updates erfolgen im Wochenrhythmus und neue Funktionen entstehen nahezu in Echtzeit: Was früher von einer kleinen IT-Abteilung bewältigt werden konnte, erfordert heute hochspezialisierte Expertise. Ein stabiler Betrieb allein genügt dabei nicht mehr. Unternehmen müssen ihre IT kontinuierlich weiterentwickeln, flexibel anpassen und gleichzeitig höchste Sicherheitsanforderungen erfüllen. Dort, wo die interne IT an ihre Grenzen stößt, setzen Managed Services an.
Externalisierte IT-Expertise in Form von Managed Services, also der Auslagerung von Betrieb, Überwachung und Weiterentwicklung der IT, entlastet Unternehmen nicht nur operativ, sondern schafft vor allem die Voraussetzung, mit der hohen Innovations- und Veränderungsgeschwindigkeit moderner IT Schritt zu halten. Statt intern aufwendig Know-how aufzubauen und aktuell zu halten, greifen Unternehmen auf spezialisierte Teams zurück, die sich ausschließlich mit diesen Themen beschäftigen und Entwicklungen frühzeitig adaptieren. Darüber hinaus übernehmen sie eine beratende Funktion, indem sie technologische Entwicklungen einordnen und konkrete Handlungsempfehlungen ableiten.
IT-Sicherheit als permanente Aufgabe
Bedrohungen durch Cyberangriffe sind inzwischen ein allgegenwärtiger Bestandteil des Geschäftsalltags. Oft sind es kleine Unachtsamkeiten wie ein falscher Klick oder eine unsichere Anmeldung, die gravierende Folgen haben können. Verstärkt wird dieses Risiko durch eine wachsende Schatten-IT, etwa durch die unkontrollierte Nutzung von KI-Tools, bei der sensible Daten außerhalb gesicherter Unternehmensstrukturen verarbeitet werden. Regulatorische Anforderungen erhöhen den Druck zusätzlich und machen professionelle Sicherheitskonzepte unverzichtbar.
Damit wird IT zur zentralen Schutzfunktion für das gesamte Unternehmen. Gefragt sind Partner, die Systeme kontinuierlich im Blick behalten, Risiken frühzeitig erkennen und aktiv minimieren.
Künstliche Intelligenz: Auch der Mittelstand soll profitieren
Von Automatisierung bis zur Effizienzsteigerung ganzer Geschäftsprozesse gibt es eine enorme Bandbreite, KI sinnvoll einzusetzen. Gerade im Mittelstand zeigt sich hier ein Spannungsfeld: Viele Unternehmen erkennen die Chancen, können sie jedoch aus eigener Kraft nur schwer erschließen. Es fehlt nicht nur an technischem Know-how, sondern auch an strategischer Einordnung und sicherer Umsetzung. Externe IT-Partner unterstützen dabei, KI nicht als isoliertes Tool zu betrachten, sondern als integrierten Bestandteil der bestehenden IT-Landschaft, eingebettet in klare Sicherheits- und Governance-Strukturen.
Fachkräftemangel als strukturelles Problem
Die Anforderungen an IT-Teams sind heute so spezialisiert, dass sie intern kaum noch vollständig abgebildet werden können. Selbst wenn Unternehmen geeignete Fachkräfte finden, sind diese oft schwer finanzierbar, insbesondere für kleine und mittelständische Betriebe. Hinzu kommen kontinuierliche Weiterbildungsanforderungen, da sich Technologien und Plattformen laufend verändern.
Die Realität: IT besteht nicht mehr aus wenigen Allroundern, sondern aus einer Vielzahl hochspezialisierter Rollen. Managed Services bündeln genau diese Expertise und machen sie skalierbar verfügbar. Unternehmen profitieren damit von einem breiten Wissenspool, ohne ihn selbst aufbauen und dauerhaft finanzieren zu müssen.
Ein zusätzlicher Vorteil liegt im kollektiven Erfahrungswissen: Dienstleister bündeln Erkenntnisse aus unterschiedlichen Projekten und Kundenumgebungen und übertragen bewährte Ansätze auf neue Szenarien. Dadurch profitieren Unternehmen indirekt von Entwicklungen und Best Practices, die weit über die eigene Organisation hinausgehen.
Mehr aus der eigenen IT herausholen
Ein stabiler Betrieb ist nur die Grundlage – entscheidend ist, wie Unternehmen die Potenziale ihrer IT darüber hinaus gezielt nutzen. Managed Services ermöglichen es, bestehende Strukturen kritisch zu hinterfragen und gezielt weiterzuentwickeln. Dabei zeigt sich häufig, dass nur ein Bruchteil der vorhandenen Möglichkeiten tatsächlich ausgeschöpft wird. Durch die Analyse dieser Strukturen helfen spezialisierte Dienstleister, vorhandene Ressourcen effizienter zu nutzen. Das führt nicht nur zu möglichen Kosteneinsparungen, sondern steigert vor allem nachhaltig die Leistungsfähigkeit der gesamten IT.
Managed Services als strategischer Enabler
Die IT hat sich zu einem hochdynamischen Ökosystem entwickelt, das für viele Unternehmen kaum noch vollständig zu überblicken und zu steuern ist. In diesem Umfeld werden Managed Services Provider zu einem entscheidenden Baustein: Sie helfen, mit wachsender Komplexität, steigender Bedrohungslage und rasanter technologischer Entwicklung souverän umzugehen. Gerade für den Mittelstand bieten sie die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit größeren Unternehmen zu agieren, ohne die gleichen Ressourcen aufbringen zu müssen. Wer IT nicht mehr nur verwalten, sondern aktiv gestalten will, kommt an Managed Services kaum noch vorbei.
Alexander Nohles, Head of Network Operations bei byon
Alexander Nohles ist Head of Network Operations bei der byon GmbH und verantwortet seit 2024 den stabilen, sicheren und hochverfügbaren Betrieb der Netzwerk‑ und Telekommunikationsinfrastrukturen des Unternehmens.
Zuvor leitete er acht Jahre lang das Technical Department und bringt umfassende Erfahrung aus Netzwerkmanagement, IT‑Operations und Telekommunikation in anspruchsvollen Enterprise‑Umgebungen mit.
Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagiert er sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der DLRG Hochheim, wo er als stellvertretender technischer Leiter Verantwortung in der Katastrophenhilfe übernimmt.
Link: https://www.byon.de/de/produkte/it-security
byon Unternehmensprofil
Die byon gmbh, ein Unternehmen der Unternehmensgruppe 360 ITC mit Sitz in Frankfurt am Main, ist Spezialist für Managed-IT- und Security-Services sowie skalierbare Kommunikationslösungen. byon unterstützt Unternehmen dabei, ihre IT-Infrastruktur effizient und sicher zu gestalten – von der Beratung über die Implementierung bis hin zum laufenden Betrieb.
Als Managed-Service-Provider bietet byon leistungsstarke Lösungen in den Bereichen IT-Security und WAN-Connectivity – national und international. byon sorgt für hochverfügbare, sichere Verbindungen zwischen Unternehmensstandorten und Cloud-Diensten und gewährleisten durch proaktive Überwachung und moderne Sicherheitsmechanismen optimalen Schutz geschäftskritischer Systeme. Ergänzend dazu bietet byon flexible, skalierbare Unified Communications & Collaborations (UCC)-Lösungen aus der Private Cloud.
Mit innovativen, individuellen Lösungen für Kommunikation, IT- und Sicherheitsinfrastrukturen ist byon der verlässliche Partner für Unternehmen, die auf zukunftssichere Technologien setzen.
2033 Artikel zu „Managed Services“
Trends 2026 | News | Business | Trends Services | Services
Managed Services 2026: Operative Stärke überzeugt, strategische Beratung gefordert
Managed Services haben in den vergangenen Jahren spürbar an Gewicht gewonnen. Anbieter übernehmen den Betrieb geschäftskritischer Anwendungen und kompensieren zugleich fehlendes internes Know-how. Unternehmen können dadurch ihre knappen IT-Ressourcen gezielter dort einsetzen, wo sie tatsächlich Wirkung entfalten. Wie zufrieden Anwender mit ihren Dienstleistern wirklich sind, zeigt die Anwenderstudie »Professional User Rating: Managed Services 2026« (PUR…
News | Cloud Computing | IT-Security | Produktmeldung
Neue Managed Services stellen die Weichen für digitale Souveränität
Controlware betreibt Cloud-basiertes Security Operations Center auf Basis von Sekoia.io Controlware erweitert das Managed Service-Portfolio um neue, digital souveräne SOC-Services auf Basis der europäischen Threat-Detection-&-Response-Plattform Sekoia.io. Das Angebot richtet sich an mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen, die ihre Cyberabwehr stärken und gleichzeitig wachsenden Anforderungen an Datenhoheit, regulatorische Sicherheit und technologische Unabhängigkeit gerecht…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Services | Strategien | Ausgabe 1-2-2026
Managed Services verleihen der Digitalisierung den nötigen Schub – Zentraler Baustein der Unternehmensführung
Unternehmen stehen vor einer höchst anspruchsvollen Aufgabe, wenn es um ihre Zukunftsfähigkeit geht. Sie müssen digitale Geschäftsmodelle entwickeln, eine hohe Innovationsgeschwindigkeit vorlegen und gleichzeitig einen stabilen und kosteneffizienten Betrieb sicherstellen. Managed Services gelten dabei als das wohl wichtigste Transformationswerkzeug.
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Transformations-strategien mit Managed Services und KI neu ausrichten
Neue globale Studie bestätigt den Trend, dass immer mehr Unternehmen ihre Herausforderungen mit IT-Service-Partnern lösen, die sowohl IT-Kompetenz als auch Business-Expertise einbringen. CGI, ein unabhängiges IT- und Business-Consulting-Unternehmen, veröffentlicht die Ergebnisse seiner jährlichen globalen Studie »Voice of our Clients« [1]. Sie basiert auf Interviews mit mehr als 1.800 Führungskräften aus Wirtschaft und Technologie, 80…
News | Services | Strategien | Ausgabe 3-4-2025
Managed Services: Network as a Service – NaaS – Hype oder echte Hilfe für IT-Teams?
Ob Homeoffice, Zug oder Konferenzhalle – überall müssen Beschäftigte und Kunden auf Unternehmensdienste zugreifen können. Statt eigene Ressourcen dafür aufzuwenden, die IT-Infrastruktur immer neuen Anforderungen anzupassen, können Unternehmen Netzwerkleistungen als Dienstleistung beziehen. Network as a Service (NaaS) verspricht, Datenströme zu beschleunigen, Cybersicherheit zu stärken und hybride Infrastrukturen zu verknüpfen. Doch hält NaaS, was es verspricht? Und worauf ist bei der Anbieterwahl zu achten?
News | Cloud Computing | Effizienz | Rechenzentrum | Services
KI und Managed Services sorgen für Revival bei dedizierten Serverstrukturen
Laut dem Cloud Report 2024 des Bitkom setzt bereits der Großteil der befragten deutschen Firmen (82 %) auf cloudbasierte Infrastrukturen und Cloud Computing. Dennoch bleiben Dedicated Server eine unverzichtbare Lösung für Unternehmen, die auf Sicherheit, Leistung und Kontrolle angewiesen sind. Denn angesichts von Herausforderungen wie steigenden Kosten oder Datenschutzbedenken bei den häufig genutzten Cloud- oder…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Trends Services | Services | Strategien | Whitepaper
Unternehmen bei Managed Services meist ohne Strategie
Laut Marktrecherche sind global agierende Unternehmen durch planvollen Einsatz von Managed Services agiler und wettbewerbsfähiger. In dynamischen Zeiten mit vielfältigen Herausforderungen gilt es für Unternehmen sich Reaktionsfähigkeit zu bewahren. Dazu gehört unter anderem ein flexibler IT-Betrieb, der neue Technologien schnell adaptieren und notwendige Transformationen unterstützen kann. Planvoll und mit langfristiger Perspektive eingesetzt, bieten Managed Services…
News | Industrie 4.0 | Internet der Dinge | Künstliche Intelligenz | Services
So erleichtern Managed Services den Einstieg in KI und IoT
Viele Unternehmen würden gerne Technologien wie IoT oder KI für ihre Geschäftsprozesse nutzen. Der Einstieg ist allerdings häufig mit Hürden verbunden, denn selbst für erfahrene IT-Teams sind die neuen Hard- und Softwarekomponenten oft zu komplex. Das IT-Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen NTT rät Firmen daher, sich von Managed Services unterstützen zu lassen. Schon das Aufrechterhalten des…
News | Business | Digitale Transformation | Digitalisierung | Services
Digital Business 2.0 – Managed Services neu gedacht
Die Beratung zur Digitalisierung hat eine neue Evolutionsstufe erreicht, die insbesondere dem Mittelstand einen besseren Weg in die digitale Zukunft bietet. Die Aufgaben werden neu verteilt und gemeinschaftlich umgesetzt. Dass viele Mittelständler ihre Geschäftsmodelle digital erweitern müssen, um zukunftsfähig zu bleiben, pfeifen mittlerweile die Spatzen von den Dächern. In der Praxis ist die Digitalisierung…
News | Infrastruktur | Services | Ausgabe 3-4-2023
Nachhaltigkeit, Sicherheit, Zukunftsfähigkeit, Managed Services – Es sieht besser aus als viele glauben
»manage it« sprach mit Uwe Peter, Geschäftsführer und Vice President von Cisco Deutschland, um zu erfahren, warum Digitalisierung, KI und Automatisierung die Wettbewerbsfähigkeit sichern, wie Nachhaltigkeit zum Leitmotiv der Geschäftstätigkeit wird, wieso Managed Services einen enormen Schub erhalten oder was es mit der Security-Armutsgrenze auf sich hat.
News | Trends 2022 | Outsourcing
Preise für Managed Services im IT-Outsourcing sinken weiter
Die Kostensätze für Managed Services im IT-Services-Markt bleiben trotz der jüngsten Lohnerhöhungen für IT-Fachkräfte stabil. In vielen Fällen gehen sie sogar weiter zurück. Hierfür gibt es aus Sicht von ISG viele Gründe: So automatisieren die Serviceanbieter derzeit weiterhin systematisch alles, was sich automatisieren lässt. Dies reicht vom Patchen von Servern bis zum Neuschreiben von…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2021
IT-Security bleibt größte Sorge der Unternehmen und befördert Managed Services
Proaktivität ist Schlüsselanforderung bei Umstellung auf sicherheitszentriertes Servicemodell. Die Covid-19-Pandemie hat deutlich vor Augen geführt, welche Auswirkungen solch ein Ereignis auf nahezu jedes Unternehmen weltweit hat: digitale Transformation, zunehmende Remote-Arbeit aber auch steigende Cyberkriminalität – nie waren die Chancen für Managed Service Provider größer als jetzt, sich ihren Kunden als kompetente Service-Berater in puncto…
News | Digitale Transformation | Infrastruktur | Lösungen | Services | Ausgabe 1-2-2021
Datacenter-Services, Cloud-Solutions, Cyber- / Data-Security, Managed Services – Die Basis für die digitale Transformation
Das Jahr 2020 hatte für IT-Dienstleister einiges an Herausforderungen parat. Das ist Grund genug für »manage it« sich mit dem Systemhaus MTI Technology auszutauschen, das zudem seit Mitte des Jahres zur Ricoh Gruppe gehört. Im Gespräch mit dem MTI-Geschäftsführer Michael Babylon haben wir das Jahr 2020 reflektiert und ein paar Prognosen für das Jahr 2021 besprochen.
News | Kommentar | Services
Managed Services: Lohnende Alternative für KMU
Gemeinsam mit dem IT-Dienstleister Unternehmenserfolge erzielen. Wir lassen Lebensmittel liefern, beschäftigen Handwerker und Babysitter. Unsere Zeit ist knapp, die Aufgaben vielfältig. Daher gehört es im Privaten zur Gewohnheit, Aufgaben abzugeben. Im Geschäftsalltag führen wir dies gerne fort – ob nun bei Workshops, der Getränkelieferung oder der Reinigung der Büroräume. Warum also nicht auch das IT-Management…
News | Trends Services | IT-Security | Trends 2019 | Trends 2020 | Services
Weltweit wachsende Nachfrage nach Managed Services
Pandemie bedingtes Home Office schuf Run auf Sicherheitslösungen. Aufgrund wachsender Sicherheitsbedenken sowie teilweise mangelnder IT-Ressourcen innerhalb der Unternehmen, steigt der Bedarf an Dienstleistungen von Drittanbietern weiter an. Gute Zukunftsaussichten für Managed Service Provider also. Doch ganz so einfach ist es nicht, wie die aktuelle Umfrage des Sicherheitsspezialisten Barracuda Networks zeigt. Managed Service Provider müssen…
News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Digitalisierung | Ausgabe 1-2-2020
Digitalisierung, Managed Services und kultureller Wandel in der Unternehmensstrategie – Holistische Digitalisierung
Unternehmen sind längst auf dem Weg hin zu einer digitalisierten Welt. Und dies betrifft nicht nur IT-orientierte Firmen, sondern Betriebe quer durch sämtliche Branchen und Sektoren. Neue oder veränderte Geschäftsmodelle entstehen, Arbeitsplätze sind mobil, Daten sind in der Cloud, Roboter bauen selbstständig Komponenten und ganze Fabriken sind intelligent miteinander vernetzt. Aktuell tritt die künstliche Intelligenz in das Geschäftsleben ein und verändert Strukturen, Strategien und natürlich auch die IT. All dies sind Ursachen dafür, weshalb Unternehmen beziehungsweise IT-Verantwortliche nach Hilfe suchen und diese beispielsweise durch Managed Services erhalten. (Der Partner wird es sozusagen schon richten.) Dabei stellt sich die Frage, ob das die echte Digitalisierung ist, von der die ganze Welt andauernd spricht. Vielleicht eher nicht.