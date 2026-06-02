Managed Services 2026: Operative Stärke überzeugt, strategische Beratung gefordert

Managed Services haben in den vergangenen Jahren spürbar an Gewicht gewonnen. Anbieter übernehmen den Betrieb geschäftskritischer Anwendungen und kompensieren zugleich fehlendes internes Know-how. Unternehmen können dadurch ihre knappen IT-Ressourcen gezielter dort einsetzen, wo sie tatsächlich Wirkung entfalten. Wie zufrieden Anwender mit ihren Dienstleistern wirklich sind, zeigt die Anwenderstudie »Professional User Rating: Managed Services 2026« (PUR MS) des Research- und Analystenhauses techconsult [1]. Untersucht wurden elf zentrale Servicebereiche, die das heutige Marktangebot im Managed-Services-Umfeld umfassend abbilden.

Managed Cloud Services zwischen Verlässlichkeit und Souveränität

Der Markt für Cloud-Services hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Reife erreicht. Sowohl im Private- als auch im Public-Cloud-Segment ist der Wettbewerb dichter geworden und Anwender prüfen ihre Anbieter heute deutlich kritischer als noch vor wenigen Jahren.

Die aktuelle Erhebung zeigt, dass der Wert eines Dienstleisters weniger an einzelnen technischen Merkmalen festgemacht wird. Entscheidend ist vielmehr, wie reibungslos der Betrieb in der Praxis läuft und wie verlässlich der Anbieter im Tagesgeschäft agiert. Gleichzeitig gewinnt das Thema Datensouveränität an Bedeutung. Vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen und einer kritischeren Bewertung internationaler Hyperscaler bevorzugen viele Unternehmen Anbieter mit Rechenzentren in Deutschland und einem klar nachvollziehbaren Compliance-Rahmen.

Anbieter, die in diesem Spannungsfeld überzeugen, werden von ihren Kunden vor allem für die Verlässlichkeit des Betriebs und die Qualität der erbrachten Services geschätzt. Genau hier liegt der entscheidende Hebel für gute Bewertungen und genau hier zeigen sich die Unterschiede im Markt am deutlichsten. Zu den Anbietern, die diese Erwartungen erfüllen, zählt in der aktuellen Erhebung unter anderem plusserver. Die führenden Anbieter im Cloud-Segment unterscheiden sich heute weniger durch einzelne technische Merkmale als durch die Reife ihres Servicemodells und die Konsistenz ihrer Leistungserbringung im Tagesgeschäft.

Strategische Beratung im Vorfeld bleibt das schwächste Glied

Ein anderes Bild zeigt sich, wenn man auf die Phase vor der eigentlichen Servicebeziehung blickt. Die strategische Beratungskompetenz im Vorfeld wird auch in diesem Jahr über mehrere Servicebereiche hinweg eher zurückhaltend bewertet. Anwender erwarten heute deutlich mehr als ein technisches Onboarding. Gefragt sind fundierte Analysen der bestehenden IT-Landschaft und eine transparente Einordnung der wirtschaftlichen Effekte, etwa mit Blick auf die Gesamtbetriebskosten.

Genau in diesen Punkten sehen die Befragten branchenübergreifend Nachholbedarf. Die Folgen sind in der Praxis spürbar. Die Auswahl eines geeigneten Anbieters wird komplizierter und Projekte starten später als geplant. Besonders deutlich fällt das Urteil dort aus, wo der Service tief in geschäftskritische Prozesse eingreift. Das betrifft vor allem Managed SAP S/4HANA und Managed Application Services. Zu den Anbietern, die in diesem Umfeld auch bei der Beratungskompetenz überzeugen, zählt in der aktuellen Erhebung unter anderem Syntax Systems.

Die Befragung legt nahe, dass sich die Investition in eine starke Beratungsphase für Anbieter langfristig auszahlt. Anwender, die schon im Vorfeld gut begleitet werden, bewerten den späteren Betrieb in der Regel deutlich positiver. »Managed Services sind heute unverzichtbar. Wer als Anbieter jedoch dauerhaft Kundenloyalität sichern will, muss schon im Vorfeld liefern. Gefragt sind eine fundierte Beratung und eine realistische Einschätzung der wirtschaftlichen Effekte für die jeweilige IT-Landschaft«, resümiert Ercan Hayvali, Senior Analyst bei techconsult.

[1] Für das PUR Managed Services 2026 wurden 3.500 Serviceexperten aufgerufen, Anbieter und Managed Services zu bewerten. Mehr als 60 Kriterien in 14 Unterkategorien ermöglichen einen detaillierten Vergleich der Leistungsfähigkeit. Insgesamt wurden 192 Anbieter in den elf Servicebereichen Managed Microsoft 365, Managed Application, Managed Workplace, Managed IT-Network & Infrastructure, Managed SAP S/4HANA, Managed Private Cloud Services, Managed Public Cloud Services, Managed IT-Monitoring Services, Managed Print Services, Managed Kubernetes und Managed AI Infrastructure berücksichtigt.

2012 Artikel zu „Managed Services“

News | Kommentar | Services Managed Services: Lohnende Alternative für KMU Gemeinsam mit dem IT-Dienstleister Unternehmenserfolge erzielen. Wir lassen Lebensmittel liefern, beschäftigen Handwerker und Babysitter. Unsere Zeit ist knapp, die Aufgaben vielfältig. Daher gehört es im Privaten zur Gewohnheit, Aufgaben abzugeben. Im Geschäftsalltag führen wir dies gerne fort – ob nun bei Workshops, der Getränkelieferung oder der Reinigung der Büroräume. Warum also nicht auch das IT-Management… Weiterlesen →

News | TechTalk | Services »manage it« TechTalk: So profitiert der Ducati-Rennstall von Managed IT-Services Auf dem Hannover Messe-Stand der Var Group GmbH stand eine rote, große Ducati-Rennmaschine. Was lag da näher, als mit Georg Herbst über diesen Hochleistungsboliden zu sprechen. Beziehungsweise darüber, was sie mit den Managed IT-Services der Var Group zu tun hat und wie sich die Ducati Motor Holding damit unterstützen lässt.