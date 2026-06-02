Managed Services 2026: Operative Stärke überzeugt, strategische Beratung gefordert

Managed Services haben in den vergangenen Jahren spürbar an Gewicht gewonnen. Anbieter übernehmen den Betrieb geschäftskritischer Anwendungen und kompensieren zugleich fehlendes internes Know-how. Unternehmen können dadurch ihre knappen IT-Ressourcen gezielter dort einsetzen, wo sie tatsächlich Wirkung entfalten. Wie zufrieden Anwender mit ihren Dienstleistern wirklich sind, zeigt die Anwenderstudie »Professional User Rating: Managed Services 2026« (PUR MS) des Research- und Analystenhauses techconsult [1]. Untersucht wurden elf zentrale Servicebereiche, die das heutige Marktangebot im Managed-Services-Umfeld umfassend abbilden.
Managed Cloud Services zwischen Verlässlichkeit und Souveränität
Der Markt für Cloud-Services hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Reife erreicht. Sowohl im Private- als auch im Public-Cloud-Segment ist der Wettbewerb dichter geworden und Anwender prüfen ihre Anbieter heute deutlich kritischer als noch vor wenigen Jahren.
Die aktuelle Erhebung zeigt, dass der Wert eines Dienstleisters weniger an einzelnen technischen Merkmalen festgemacht wird. Entscheidend ist vielmehr, wie reibungslos der Betrieb in der Praxis läuft und wie verlässlich der Anbieter im Tagesgeschäft agiert. Gleichzeitig gewinnt das Thema Datensouveränität an Bedeutung. Vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen und einer kritischeren Bewertung internationaler Hyperscaler bevorzugen viele Unternehmen Anbieter mit Rechenzentren in Deutschland und einem klar nachvollziehbaren Compliance-Rahmen.
Anbieter, die in diesem Spannungsfeld überzeugen, werden von ihren Kunden vor allem für die Verlässlichkeit des Betriebs und die Qualität der erbrachten Services geschätzt. Genau hier liegt der entscheidende Hebel für gute Bewertungen und genau hier zeigen sich die Unterschiede im Markt am deutlichsten. Zu den Anbietern, die diese Erwartungen erfüllen, zählt in der aktuellen Erhebung unter anderem plusserver. Die führenden Anbieter im Cloud-Segment unterscheiden sich heute weniger durch einzelne technische Merkmale als durch die Reife ihres Servicemodells und die Konsistenz ihrer Leistungserbringung im Tagesgeschäft.
Strategische Beratung im Vorfeld bleibt das schwächste Glied
Ein anderes Bild zeigt sich, wenn man auf die Phase vor der eigentlichen Servicebeziehung blickt. Die strategische Beratungskompetenz im Vorfeld wird auch in diesem Jahr über mehrere Servicebereiche hinweg eher zurückhaltend bewertet. Anwender erwarten heute deutlich mehr als ein technisches Onboarding. Gefragt sind fundierte Analysen der bestehenden IT-Landschaft und eine transparente Einordnung der wirtschaftlichen Effekte, etwa mit Blick auf die Gesamtbetriebskosten.
Genau in diesen Punkten sehen die Befragten branchenübergreifend Nachholbedarf. Die Folgen sind in der Praxis spürbar. Die Auswahl eines geeigneten Anbieters wird komplizierter und Projekte starten später als geplant. Besonders deutlich fällt das Urteil dort aus, wo der Service tief in geschäftskritische Prozesse eingreift. Das betrifft vor allem Managed SAP S/4HANA und Managed Application Services. Zu den Anbietern, die in diesem Umfeld auch bei der Beratungskompetenz überzeugen, zählt in der aktuellen Erhebung unter anderem Syntax Systems.
Die Befragung legt nahe, dass sich die Investition in eine starke Beratungsphase für Anbieter langfristig auszahlt. Anwender, die schon im Vorfeld gut begleitet werden, bewerten den späteren Betrieb in der Regel deutlich positiver. »Managed Services sind heute unverzichtbar. Wer als Anbieter jedoch dauerhaft Kundenloyalität sichern will, muss schon im Vorfeld liefern. Gefragt sind eine fundierte Beratung und eine realistische Einschätzung der wirtschaftlichen Effekte für die jeweilige IT-Landschaft«, resümiert Ercan Hayvali, Senior Analyst bei techconsult.
[1] Für das PUR Managed Services 2026 wurden 3.500 Serviceexperten aufgerufen, Anbieter und Managed Services zu bewerten. Mehr als 60 Kriterien in 14 Unterkategorien ermöglichen einen detaillierten Vergleich der Leistungsfähigkeit. Insgesamt wurden 192 Anbieter in den elf Servicebereichen Managed Microsoft 365, Managed Application, Managed Workplace, Managed IT-Network & Infrastructure, Managed SAP S/4HANA, Managed Private Cloud Services, Managed Public Cloud Services, Managed IT-Monitoring Services, Managed Print Services, Managed Kubernetes und Managed AI Infrastructure berücksichtigt.
https://www.techconsult.de/pur-ms-2026
2012 Artikel zu „Managed Services“
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Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Services
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News | IT-Security | Services | Tipps
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News | IT-Security | Services
Exklusiv: Managed Security Services – Was den Markt für Security Dienstleistungen antreibt
Die Nachfrage nach Managed Security Services erlebt derzeit einen regelrechten Boom – und das aus gutem Grund. Unternehmen sehen sich mit einer immer komplexeren Bedrohungslage konfrontiert, die gleichzeitig die Anforderungen an Compliance und Datenschutz stetig nach oben schraubt. Darüber hinaus ermöglichen technologische Innovationen wie künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung, der Trend zu Cloud-basierten Lösungen sowie…
News | TechTalk | Services
»manage it« TechTalk: So profitiert der Ducati-Rennstall von Managed IT-Services
Auf dem Hannover Messe-Stand der Var Group GmbH stand eine rote, große Ducati-Rennmaschine. Was lag da näher, als mit Georg Herbst über diesen Hochleistungsboliden zu sprechen. Beziehungsweise darüber, was sie mit den Managed IT-Services der Var Group zu tun hat und wie sich die Ducati Motor Holding damit unterstützen lässt.
News | IT-Security | Ausgabe 1-2-2025 | Security Spezial 1-2-2025
Managed Detection & Response (MDR) und Vulnerability Management Services (VMS) – Ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Cybersecurity
MDR und VMS gemeinsam haben einige Vorteile die klassische SIEM-Systeme nicht bieten – dazu zählen die proaktive Bedrohungserkennung und -abwehr, eine kontinuierliche und gezielte Überwachung der Schwachstellen und die Verringerung der Angriffsfläche. MDR und VMS verbessern das Schutzniveau eines Unternehmens bei gleichzeitiger Reduzierung des Aufwands.
News | Trends 2024 | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Trends Services | Rechenzentrum | Services
Private und Hybrid-Cloud: Kleinere Managed-Services-Anbieter mischen den Mittelstandsmarkt auf
ISG-Studie: Globale Systemintegratoren zunehmend unter Wettbewerbsdruck. Zahlreiche Merger und Übernahmen mit Hilfe von Private-Equity-Kapital. Im Geschäft mit hybriden Cloud-Lösungen verlieren die großen globalen Systemintegratoren vermehrt Kunden an mittelständische Anbieter. Diese können wegen der geringeren Gemeinkosten wettbewerbsfähigere Preise anbieten und sind bei der Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen agiler. Darüber hinaus haben sie gelernt, schneller…
News | IT-Security | Nachhaltigkeit | Ausgabe 5-6-2024 | Security Spezial 5-6-2024
Managed Detection & Response-Services und mySOC-Plattform – Die Welt sicherer und besser machen
Das französische Sicherheitsunternehmen aDvens will die digitale Welt absichern und über einen Stiftungsfond die Welt insgesamt etwas besser machen. Im Interview erklärt Andreas Süß, CEO DACH der aDvens GmbH wie die in Europa entwickelte und gehostete mySOC-Plattform sowie eine europäische Service Delivery den Unternehmen in den DACH-Märkten helfen soll, sich vor Cyberbedrohungen zu schützen.
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | IT-Security | Services | Ausgabe 3-4-2024
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Im Bereich der Digitalisierung bleibt Deutschland bis dato noch unter seinen Möglichkeiten. Dies bestätigte jüngst auch eine Studie von Cisco [1]. Infinigate treibt die digitale Transformation – sowohl im eigenen Unternehmen als auch bei den Channel-Partnern – stark voran. Doch es gibt noch viel zu tun.
News | IT-Security | Services | Tipps
Managed Security Services für KMU: Nachts, wenn der Kryptotrojaner kommt
Die Ressourcen von mittelständischen Unternehmen reichen oft nicht für einen wirksamen Schutz vor Cyberattacken aus. Managed Security Services können Abhilfe schaffen. Bei der Auswahl des Dienstleisters sollten Unternehmen aber auf einige Dinge achten. Cyberattacken zählen zu den größten Risiken für deutsche Unternehmen. Laut einer Untersuchung des Branchenverbands Bitkom entstand ihnen im vergangenen Jahr durch…
News | IT-Security | Produktmeldung
Professional-Services- und Managed-Services-Provider-Spezialisierungen für Partner von Skyhigh Security
Channel-Investitionen heben Partnerbeziehungen auf eine neue Ebene. Skyhigh Security gibt die Erweiterung seines Altitude Partnerprogramms anlässlich dessen einjährigen Bestehens bekannt. Das Unternehmen bietet ab sofort Spezialisierungen in den Bereichen Professional Services und Managed Services Provider (MSP) an, um Partnern einen besseren Marktzugang für das Produktportfolio von Skyhigh Security zu erschließen. Das Altitude Partnerprogramm stellt die…
News | IT-Security | Services | Ausgabe 5-6-2023 | Security Spezial 5-6-2023
Externe Security-Spezialisten unterstützen IT-Teams und sorgen für starke Cybersecurity – Mit Managed Security Services das Risiko für Cyberangriffe minimieren
Die Anforderungen an Unternehmen für die IT-Sicherheit steigen, ebenso wie Risiken und Wahrscheinlichkeiten für folgenreiche Cyberangriffe. Gleichzeitig aber sinken die zur Verfügung stehenden Ressourcen für die IT-Security sowie die Anzahl der ausreichend qualifizierten IT-Sicherheitsexperten. Um dem Fachkräftemangel in der Cybersicherheit entgegenzuwirken und gleichzeitig bestens gegen Angriffe geschützt zu sein, stellen Managed Security Services (MSS) eine optimale Lösung für viele Unternehmen dar. So können sich Unternehmen auch ohne große Abteilung für die IT-Security vor der Gefahr von Cyberangriffen schützen und ihre Netzwerke kontinuierlich proaktiv überwachen.
News | IT-Security
Top-Trend 2023: 3 Gründe, warum Reseller jetzt in Managed Security Services einsteigen sollten
Trotz multipler Krisen in der Welt und Wirtschaft können IT-Reseller, Systemhäuser und Managed Service Provider im neuen Jahr dennoch zuversichtlich sein, denn die Nachfrage nach IT-Lösungen und -Services ist ungebrochen. Vor allem die IT-Security bietet enorme Entwicklungschancen. Die Geschäftsaussichten für 2023 scheinen zunächst nicht besonders ermutigend. Wirtschaftswissenschaftler und -organisationen rechnen im kommenden Jahr mit…