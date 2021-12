Die IT-Branche sollte auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Doch wie können Unternehmen datengesteuerte Lösungen mit gesellschaftlichem Mehrwert erstellen?

Die komplexen Probleme, denen wir uns als Gesellschaft heute gegenübersehen, erfordern höchste Aufmerksamkeit bei allen Akteuren, auch in der Wirtschaft. Der Schlüssel zu einer intelligenteren Nutzung von Ressourcen und wirtschaftlichem Erfolg liegt in den Daten begründet, die im Unternehmenskontext auftreten. Dazu muss ein Umdenken stattfinden, weg von »Daten unterstützen unser Business«, hin zu »Daten steuern unser Business«. Wie Organisationen weltweit aus unterschiedlichen Branchen auf diese Weise ihre Daten zu einem Wettbewerbsfaktor gemacht haben, illustrieren die folgenden Beispiele.

Reparieren statt Wegwerfen. Die WERTGARANTIE Gruppe hat sich als Versicherer auf Smartphones, TV-Geräte, Waschmaschinen, Fahrräder und E-Bikes sowie Haustiere spezialisiert. Die Idee dahinter ist schon seit der Gründung 1963 eine zutiefst nachhaltige: Reparieren statt Wegwerfen. Das schont die Umwelt, weil ressourcenintensive Neuanschaffungen in die Zukunft verlagert werden. Gleichzeitig sorgt die Reparatur dafür, dass hoch qualifizierte Arbeit vor Ort geschaffen und erhalten wird.

Viele Abteilungen nutzen Analysen und Berichte, das kleine Data-Warehouse-Team des Unternehmens muss dazu die Berichtsanforderungen mit 200 Stakeholdern koordinieren. In der Vergangenheit kam dazu eine selbst entwickelte Datenintegrationslösung zum Einsatz, mit der es sieben oder mehr Stunden dauerte, die neuesten Daten zu laden. Mit der Einführung von Pentaho Data Integration aus Hitachis Lumada-Produktportfolio konnte die Ladezeit um 70 Prozent auf 2,5 Stunden reduziert werden. Das bedeutet, dass auch Teams, die frühmorgens anfangen, auf aktuelle Informationen zugreifen können, um datengestützte Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus konnten die monatlichen Aktualisierungen deutlich beschleunigt werden: Dauerte es früher bis zu drei Tage, die Monatszahlen zu berechnen, sind mit Pentaho alle Kennzahlen ausnahmslos am ersten Tag des neuen Monats verfügbar.

Anzeige

Daten optimieren die Getränkedosenproduktion. In den ersten Quartalen der Pandemie wuchs der Einzelhandel mit Getränken in Aluminiumdosen um 15 bis 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wahrscheinlich haben sich viele Menschen im Home Office in diesen Monaten das ein oder andere Getränk mehr gegönnt. Die große Veränderung im Konsumverhalten erforderte eine schnelle Reaktion seitens der Hersteller von Getränkedosen, insbesondere auch von unserem Kunden Logan Aluminum, die mehr als 45 Prozent des nordamerikanischen Marktes abdecken. An insgesamt 59 Maschinen in der Fabrik in Kentucky wurden daher mehr als 2.000 Sensoren angebracht, die rund um die Uhr Daten liefern. Durch die Auswertung dieser Daten wurden die Lebensdauer der Anlagen und die Verfügbarkeit der Produktionslinien verbessert, darüber hinaus wurden die Arbeitssicherheit erhöht und bessere Prognosen ermöglicht. Hier konnte Analytics-Software im Zusammenspiel mit mehr Daten deutlich machen, wie schnell selbst über Jahre etablierte und optimierte Prozesse nochmals verbessert werden können.

Rabobank: Ein Mitarbeiter managt 4.000 Server. Ein weiteres Beispiel für die Transformation zum datengesteuerten Unternehmen kommt aus der Finanzbranche: Die niederländische Rabobank musste ihre Infrastruktur ausbauen, um sich für einen signifikanten Anstieg des Transaktionsvolumens zu wappnen. Dazu sollte die Zahl der virtuellen Maschinen von 2.000 auf 22.000 mehr als verzehnfacht werden. Die Herausforderung: Während der Pandemie hatten die Mitarbeiter nur eingeschränkt Zugang zum physikalischen Rechenzentrum. Um das Ziel dennoch zu erreichen, benötigte die Bank eine deutliche Verbesserung bei der Automatisierung des IT-Managements.

Mit der Multi-Cloud-Architektur und den Automatisierungswerkzeugen von Hitachi Vantara konnte die Rabobank die Zeit, die für die Bereitstellung eines physikalischen Servers benötigt wird, auf gerade einmal acht Minuten reduzieren. Lediglich fünf Mitarbeiter steuern heute den gesamten Komplex, das sind mehr als 4.000 Server pro Person. Dies ist ein perfektes Beispiel für die Kombination aus dem Infrastruktur-Portfolio von Hitachi Vantara mit den Services zur Datacenter-Modernisierung. Bestandteile der Rabobank-Lösung sind die Hitachi Unified Platform (UCP) mit dem UCP Advisor als Software, die Manufacturing Automation Solution plus Storage aus der Hitachi Virtual Storage Platform 5000er-Serie.

Anzeige

Gesündere Fleischproduktion. Meat & Lifestock Australia (MLA) hat es sich zum Ziel gesetzt, die Produktivität, Profitabilität und gleichzeitig die Nachhaltigkeit bei der Erzeugung von »Red Meat« zu verbessern. Der Kunde soll auf seinem Teller das beste Fleisch vorfinden, dass er bekommen kann. Dazu arbeitet MLA in zahlreichen Projekten sehr eng mit Partnern zusammen. Großen Wert legt MLA darauf, dass für das Wohlergehen der Tiere durchweg hohe Standards angelegt werden. Wichtig für den Erfolg sind in diesem Umfeld Daten und Technologie. So werden beispielsweise Drohnen eingesetzt, um aus der Luft die Qualität und Quantität der Graslandschaft zu erfassen. Auf Basis dieser Daten kann das Vieh dann gezielt zu den aktuell besten Futterplätzen geführt werden.

Der große Vorteil des datenbasierten Ansatzes liegt vor allem in der Objektivität. Mit der Erfassung von möglichst vielen Daten kann MLA seinen Betrieb deutlich effizienter und produktiver machen. So wurden beispielsweise Wetterstationen aufgestellt, um Regen, Temperaturen oder Wind zu messen. Messungen der Erdtemperatur helfen dabei, zu verstehen, wann das Graswachstum am besten ist. Auf diese Weise können die Bewegungen der Herde viel besser geplant werden. Daten werden zum Hebel, um das bestmögliche Produkt anbieten zu können und den Profit zu steigern. Trotz des Erfolgs sieht sich MLA bei der Transformation zum datengesteuerten Unternehmen noch am Anfang. Praktisch jeden Tag entwickeln die Mitarbeiter neue Ideen.

Gesundheit im Fokus. Auch das Gesundheitswesen hat sich während der Pandemie durch Daten auf drastische Weise neu erfunden. Datengesteuerte Ansätze haben eine bedeutende Rolle dabei gespielt, so schnell wie noch nie zuvor effektive Impfstoffe auf den Markt zu bringen. Daten haben sich auch als eine der wirkungsvollsten Waffen im Kampf gegen chronische Erkrankungen erwiesen. Dies zeigt sich auch deutlich in der Arbeit der American Heart Association (AHA).

Seit 2015 arbeitet die AHA mit Hitachi zusammen. Die Precision Medicine Platform der AHA basiert auf einer Kombination aus AWS Cloud Services zusammen mit Hitachi Vantara Cloud Services sowie mehreren Open-Source-Produkten. Forscher auf der ganzen Welt erhalten hier Zugang zu High-Performance-Computing, moderner KI und Machine Learning, um das Verständnis und die Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen und Schlaganfällen zu verbessern. Angesichts der Covid-Pandemie hat die AHA den Fokus erweitert, damit Forscher an Lösungen zur Bekämpfung der Pandemie arbeiten können. Im nächsten Schritt soll die Plattform auch Unternehmen offenstehen.

Die Daten entscheiden. Durch die Pandemie hat die datengesteuerte Transformation ganzer Branchen dramatisch an Tempo gewonnen. Verändert hat sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, lernen, shoppen, uns bewegen, leben und unsere Gesundheit managen. Darüber hinaus hat sich auch die Kluft zwischen denen vergrößert, die im Digitalen vorausgehen und denen, die hinterherhinken. Die oben aufgeführten Projekte zeigen, was alles mit mehr Daten und entsprechender Analyse möglich ist. Daten in einer Organisation von der Peripherie ins Zentrum zu rücken, verbessert Entscheidungsprozesse und die betriebliche Effizienz, demokratisiert Erkenntnisse und beschleunigt die Wirkung digitaler Initiativen. Datengesteuert zu werden, ist der Schlüssel zum Fortschritt in Wirtschaft, Umweltfragen und Gesellschaft.

Frank Weber,

Geschäftsführer

Hitachi Vantara

1354 Artikel zu „Daten RZ 2021“

NEWS | TRENDS 2022 | IT-SECURITY Vier wichtige Datenschutztrends 2022 In der heutigen digitalen und stark vernetzten Wirtschaft ist es wichtiger denn je, Geschäftsdaten vor Angriffen, Beschädigungen oder Verlust zu schützen. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass das Überleben jedes Unternehmens heute davon abhängig ist, einen permanenten Zugriff auf Daten und kritische Systeme zu haben. Natürlich sind Datenmanagement und Datenschutz keine leichte Aufgabe für… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS Buchhaltung 2021: mit geringem Aufwand die Kontrolle gewinnen Wer ein eigenes Unternehmen führt, oder sich auf eine Gründung vorbereitet, sollte den Aufwand der Buchhaltung nicht unterschätzen. Es gibt Firmen, die zur Buchführung durch das Finanzamt verpflichtet sind. Dies ist in der Regel davon abhängig, wie hoch Umsätze und Gewinne ausfallen. Bei kleineren Firmen ist es meist notwendig, dass lediglich eine Gewinnermittlung vollzogen wird.… Weiterlesen →

NEWS | KOMMUNIKATION | STRATEGIEN | AUSGABE 9-10-2021 Den Kunden überzeugen –

»Personal-Interactive-Videos« Der Kunde steht im Mittelpunkt. Es ihm zu beweisen, ist für die Unternehmen heute womöglich wichtiger denn je: Gerade in der digitalisierten Welt mit der globalisierten Vielfalt an Angeboten und Anbietern. Die Steigerung der Customer Experience ist daher für nahezu alle Unternehmen im B2C-Bereich ein strategisches Thema. Einer der Erfolgsfaktoren lautet Individualisierung. Nicht nur bei Produkten, sondern auch in der (multi-)medialen Kommunikation. Ein Gespräch mit André Vogt, Senior Vice President EIM bei der CENIT AG. Weiterlesen →