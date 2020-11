Öffentlicher Personennahverkehr: Große Preisunterschiede beim ÖPNV

Anzeige

Stau und Parkplatzsuche vermeiden und sich nachhaltig fortbewegen – es gibt viele gute Gründe für ein Monatsticket des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV). Doch je nach Wohnort kann sich der Preis für eine Fahrkarte zum Teil erheblich unterscheiden, wie eine aktuelle Auswertung aus dem Infrastrukturatlas 2020 der Heinrich-Böll-Stiftung zeigt. Am teuersten ist Bus- und Bahnfahren in Hamburg: Dort kostet eine Monatskarte für den ÖPNV aktuell 111,20 Euro, wie die Statista-Grafik zeigt. Das ist etwa doppelt so teuer wie in München (55,20 Euro). Auch in Köln und Frankfurt am Main müssen die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel tief in die Tasche greifen. Berlin liegt mit 84 Euro für die Monatskarte im mittleren Bereich. Auch für Inhaber eines Sozialtickets gibt es ortsbedingte Preisunterschiede. In Hamburg ist es mit 89 Euro am teuersten, Köln bietet das Sozialticket für günstige 37,90 Euro an und in Berlin (27,50 Euro) zahlen Sozialhilfeempfänger am wenigsten für den ÖPNV. René Bocksch

