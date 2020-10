Planungstools mit künstlicher Intelligenz – Gesteigerte Resilienz durch Planung mit KI-Support

Corona ist nur das aktuelle Beispiel grundlegender Herausforderungen: steigende Unsicherheiten und immer schnellere Veränderungen in volatilen Märkten. Die alten Planungsinstrumente werden dem nicht mehr gerecht. Unternehmen müssen schnelle, datenbasierte Entscheidungen treffen und agil handeln können. Hier setzen KI-basierte Planungstools an.

Resilienz ist das passende Stichwort. Unternehmen benötigen eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber steigenden Unwägbarkeiten. Es geht um die Fähigkeit, mehr Zukunftssicherheit zu erreichen. Es geht insbesondere darum, die Treiber von Veränderungen zu identifizieren, mit Daten zu hinterlegen, in Unternehmenszielen abzusichern und in die Planung umzusetzen. Die Daten dafür sind vorhanden. Auch die Methoden für die Auswertung großer Datenmengen stehen bereit. Vielen Unternehmen fehlt es allerdings an einer integrierten Planungssoftware, die KI-basierte Analysewerkzeuge mitbringt.

Planungsplattform mit KI-Engine. Die besondere Stärke von KI-basierten Analysen mit Machine Learning sind das Erkennen von Mustern, Zusammenhängen und Abhängigkeiten in sehr großen Datenmengen. Viele wichtige Details aus den operativen Unternehmensbereichen bleiben bisher in den meisten Unternehmen weitgehend unberücksichtigt. Durch die verbesserten Analyseeigenschaften können die Ursachen von Marktveränderungen, veränderter Nachfrage oder Trends im Kundenverhalten besser erkannt werden. Aus der Verknüpfung historischer Daten mit aktuellen Entwicklungen lassen sich zuverlässigere Vorhersagen für die weitere Entwicklung ableiten. Das erfordert allerdings vollkommen neue Prozesse für Planung, Budgetierung und Forecasting.

Genau hier setzt Jedox an. Jedox ist eine weltweit führende Software für Planung, Analyse, Reporting und Optimierung von Wertschöpfungsprozessen in Unternehmen. Die Plattform für Enterprise Performance Management umfasst Module für das Machine Learning, die einen neuen Planungsansatz ermöglichen.

Mit der KI-Engine sind relevante Standardverfahren in die Jedox-Plattform integriert. Zusätzliche externe Tools sind nicht mehr erforderlich. So können erfahrene Planer die erweiterten Analysemöglichkeiten nutzen, ohne selbst über KI-Expertenwissen zu verfügen. Die Verfahren können sie dabei einfach einzeln oder auch in Kombination einsetzen:

»Data Pre-Processing« u. a. dienen in der Datenvorverarbeitung dazu, Ausreißer zu erkennen.

»Predictive Forecasting« wird für Zeitreihenanalysen genutzt.

»Value Driven Forecasting« eignet sich, um viele verschiedene Parameter wie Wetter, Ferien und Events beispielsweise in Umsatzprognosen einzubeziehen.

»Scoring« und »Rating« sind Methoden zur Klassifikation beispielsweise des Kundenverhaltens.

»Clustering« hilft, automatisiert Merkmale oder Ähnlichkeiten zu finden, die bisher nicht erkannt wurden.

Wie KI-Projekte für die Unternehmensplanung umgesetzt werden. Durch viele KI-Projekte auf Basis der Jedox-Plattform haben sich inzwischen Best Practices etabliert, die bei der Umsetzung eigener Projekte nützlich sind:

Kein Start mit einem Big Bang: Es empfiehlt sich, zunächst Erfahrungen mit der Jedox-Plattform zu sammeln. Die Planer sollten konkrete Use Cases entwickeln, die Potenzial für das ganze Unternehmen bieten.

Es empfiehlt sich, zunächst Erfahrungen mit der Jedox-Plattform zu sammeln. Die Planer sollten konkrete Use Cases entwickeln, die Potenzial für das ganze Unternehmen bieten. Mit einfachen Projekten starten: Es ist sinnvoll, mit einfachen Projekten zu beginnen wie der Anwendung von Zeitreihenanalysen, um Erfahrungen mit Machine Learning zu sammeln.

Es ist sinnvoll, mit einfachen Projekten zu beginnen wie der Anwendung von Zeitreihenanalysen, um Erfahrungen mit Machine Learning zu sammeln. KI-Instrumente flexibel nutzen: Mit der Jedox KI Engine sind unterschiedliche Methoden verfügbar, die sich je nach Anwendung intelligent kombinieren lassen.

Mit der Jedox KI Engine sind unterschiedliche Methoden verfügbar, die sich je nach Anwendung intelligent kombinieren lassen. Vorhandene Ausgangsbasis mit typischerweise Excel-basierten Finanzprozessen und Datensilos nutzen: Im ersten Schritt gilt es, Planung, Reporting und Analyse im gesamten Unternehmen zu vereinheitlichen und zu integrieren. Das führt zu standardisierten Prozessen, mehr Effizienz und höherer Datenqualität.

mit typischerweise Excel-basierten Finanzprozessen und Datensilos nutzen: Im ersten Schritt gilt es, Planung, Reporting und Analyse im gesamten Unternehmen zu vereinheitlichen und zu integrieren. Das führt zu standardisierten Prozessen, mehr Effizienz und höherer Datenqualität. Ausreichende Datenbasis schaffen: KI-Instrumente kom-men nur dann zu verwertbaren Ergebnissen, wann die Datenhistorie ausreichend groß ist. Als Faustregel gelten bei einer monatsbasierten Planung mindestens drei Jahre. So lassen sich beispielsweise auch saisonale Muster erkennen und bewerten.

KI-Instrumente kom-men nur dann zu verwertbaren Ergebnissen, wann die Datenhistorie ausreichend groß ist. Als Faustregel gelten bei einer monatsbasierten Planung mindestens drei Jahre. So lassen sich beispielsweise auch saisonale Muster erkennen und bewerten. Interne Datensilos harmonisieren und CRM-, ERP-, HR- und Unternehmensanwendungen sowie externe Quellen integrieren. Dafür verfügt Jedox über fertige Integrations-Tools.

und CRM-, ERP-, HR- und Unternehmensanwendungen sowie externe Quellen integrieren. Dafür verfügt Jedox über fertige Integrations-Tools. Hohe Datenqualität sicherstellen: Die Qualität der Daten ist für alle Planungs-, Reporting- und Analyseschritte wichtig und zahlt sich auch bei der Anwendung der KI-/Analytics-Instrumente durch einen geringeren Datenbereinigungsaufwand aus. Duplikate, falsche Daten und Ausreißer werden dabei entfernt (Data cleansing).

Die Qualität der Daten ist für alle Planungs-, Reporting- und Analyseschritte wichtig und zahlt sich auch bei der Anwendung der KI-/Analytics-Instrumente durch einen geringeren Datenbereinigungsaufwand aus. Duplikate, falsche Daten und Ausreißer werden dabei entfernt (Data cleansing). Treiber auswählen: Durch eine Featureselektion werden die wichtigsten Merkmale ermittelt, die einen signifikanten Einfluss auf die Ziele und Unternehmensstrategien haben.

Durch eine Featureselektion werden die wichtigsten Merkmale ermittelt, die einen signifikanten Einfluss auf die Ziele und Unternehmensstrategien haben. Vorgefertigte Algorithmen nutzen: Die in Jedox vorgefertigten Algorithmen, beispielsweise zur Klassifikation, werden eingesetzt und das Machine Learning wird mit den historischen Daten trainiert.

Die in Jedox vorgefertigten Algorithmen, beispielsweise zur Klassifikation, werden eingesetzt und das Machine Learning wird mit den historischen Daten trainiert. Ergebnis evaluieren: Die Ergebnisse der KI-Engine werden im nächsten Schritt auf Plausibilität und Korrektheit überprüft. Die Prognosedaten können etwa mit einer Testgruppe verglichen werden.

Die Ergebnisse der KI-Engine werden im nächsten Schritt auf Plausibilität und Korrektheit überprüft. Die Prognosedaten können etwa mit einer Testgruppe verglichen werden. Fortlaufendes Forecasting: Die erzielten Ergebnisse können schließlich mit einem fortlaufenden monatlichen Forecasting automatisiert umgesetzt werden. Historische Daten werden dabei mit aktuellen verknüpft, um Prognosen in »Echtzeit« abzubilden.

Zukunftssichere Planung mit automatisierten Workflows. Die KI-basierten Analysemöglichkeiten minimieren den Aufwand für Planungsszenarien und regelmäßige Forecasts. Wo beispielsweise eine ganze Abteilung einen vollen Monat mit der Datenzusammenstellung beschäftigt war, ermitteln die Algorithmen die Plandaten jetzt innerhalb von zwei Tagen.

Im Fokus des verbesserten Planungsansatzes der Jedox-Plattform stehen fünf Aspekte:

Die Planung erfasst mehr Details aus den operativen Bereichen.

Die Planung wird granularer und exakter.

Die Werttreiber können auf KI-Basis schnell und einfach identifiziert werden.

Die Jedox-Plattform verarbeitet sehr große Datenmengen mit einer hohen Forecast-Genauigkeit und liefert Informationen in Echtzeit.

Die integrierte Planungs-Engine unterstützt mit automatisierten Workflows und Kollaborationselementen die Umsetzung in der Organisation und erfüllt die Planung mit Leben.

