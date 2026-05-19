Warum sichere Konnektivität zum strategischen Erfolgsfaktor wird

Management Summary
- Sichere Konnektivität entwickelt sich vom Infrastrukturthema zum strategischen Faktor für Resilienz, Compliance und Wettbewerbsfähigkeit in verteilten IT-Umgebungen.
- Pfadbewusste Netzwerkarchitekturen können wirtschaftliche Vorteile bieten, insbesondere in WAN- und MPLS-nahen Szenarien, sofern Verfügbarkeits- und Sicherheitsziele mit flexibleren Strukturen erreicht werden.
- Zu den wesentlichen technischen Stärken zählen höhere Pfadkontrolle, geringere Abhängigkeit von einzelnen Providern sowie bessere Voraussetzungen für Souveränität, Failover und Risikoreduzierung.
- Der wirtschaftliche Nutzen ist nicht pauschal gegeben, sondern hängt von Ausgangsnetz, Sicherheitsanforderungen, regulatorischem Umfeld, Migrationsaufwand und Betriebsmodell ab.
- Für die Einführung empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen mit klar abgegrenzten Pilotanwendungen, einer belastbaren Wirtschaftlichkeitsanalyse und einer engen Verzahnung von Netzwerk-, Sicherheits- und Governance-Anforderungen.
Pfadbewusste Netzwerkarchitekturen können die Resilienz, Transparenz und Steuerbarkeit verteilter IT-Umgebungen erhöhen. Der Beitrag zeigt, in welchen Einsatzszenarien solche Ansätze wirtschaftlich tragfähig sind, worin ihre technischen Stärken liegen und welche Anforderungen bei Einführung und Betrieb zu beachten sind.
Im Fokus stehen Architekturen, die Pfadkontrolle, Mehranbieterfähigkeit und eine klarere Trennung von Vertrauensdomänen ermöglichen. In der Fachliteratur gelten diese Merkmale als kennzeichnend für pfadbewusste Netzwerkansätze.
Für die Praxis ist dabei vor allem entscheidend, unter welchen Bedingungen solche Architekturen gegenüber klassischen Konnektivitätsmodellen wirtschaftliche Vorteile entfalten können.
Strategische Anforderungen an moderne Netzwerkinfrastrukturen
Digitale Geschäftsmodelle, verteilte IT-Landschaften, Cloud-Nutzung und verschärfte regulatorische Anforderungen erhöhen den Druck auf Organisationen, ihre Netzwerkinfrastruktur nicht nur leistungsfähig, sondern auch belastbar, steuerbar und nachvollziehbar auszurichten. Konnektivität ist damit kein rein technisches Thema mehr, sondern ein strategischer Faktor für Resilienz, Compliance und Wettbewerbsfähigkeit. Grenzen zeigen sich insbesondere dort, wo Ausfallsicherheit, Pfadtransparenz, Souveränität und der Schutz vor Routing-Risiken hohe Priorität haben.
Vor diesem Hintergrund gewinnen pfadbewusste Inter-Domain-Architekturen an Relevanz. Ihr Grundprinzip besteht darin, Endpunkten mehr Kontrolle über genutzte Übertragungspfade zu geben, Ausfälle stärker zu isolieren und Vertrauensinformationen expliziter in die Kommunikation einzubetten. Fachliche Übersichten ordnen solche Architekturen als Ansatz ein, Sicherheit und Verfügbarkeit nicht nur ergänzend, sondern strukturell im Netzdesign zu verankern. Für eine betriebliche Einführung ist jedoch entscheidend, ob sich diese technischen Vorteile in belastbare wirtschaftliche Effekte übersetzen lassen.
Wie sich der Nutzen bewerten lässt
Eine neutrale Bewertung solcher Ansätze stützt sich typischerweise auf Szenarioanalysen in Unternehmensnetzwerken. Dabei werden unterschiedliche Konnektivitätsmodelle für zentrale Einsatzfelder wie Weitverkehrsverbindungen zwischen Standorten, die Anbindung größerer Partnerökosysteme und der sichere Fernzugriff auf besonders schützenswerte Systeme gegenübergestellt. Relevante Kennzahlen sind Betriebskosten, Investitionsbedarf, Amortisationsdauer, Anforderungen an Integration und Betrieb sowie der Beitrag zur Risikoreduzierung.
Ergebnisse typischer Einsatzszenarien
In Szenarien mit klassischen Mietleitungsmodellen für Unternehmens-WANs zeigen pfadbewusste Architekturen ein hohes Einsparpotenzial, sofern vergleichbare Verfügbarkeits- und Sicherheitsziele mit flexibleren Mehranbieterstrukturen erreicht werden. Einzelne Modellrechnungen weisen kurze Amortisationszeiten und deutliche Wirtschaftlichkeitsvorteile aus.
Ähnliches gilt für den Vergleich mit MPLS-basierten Unternehmensnetzwerken: Wo hohe laufende Kosten, geringe Flexibilität oder eingeschränkte Pfadsteuerung ins Gewicht fallen, können alternative Architekturen wirtschaftliche Vorteile bieten, sofern Migration, Betriebsmodell und Sicherheitsanforderungen realistisch berücksichtigt werden.
In großflächigen Ökosystemen mit zahlreichen angeschlossenen Partnern oder Standorten fällt das Einsparpotenzial tendenziell geringer aus. Zusätzliche Resilienzgewinne, bessere Steuerbarkeit und die Möglichkeit gezielter Pfadwahl können den Ansatz dennoch betriebswirtschaftlich relevant machen.
Auch für den sicheren Fernzugriff auf kritische Systeme kann ein ergänzender Einsatz pfadbewusster Konnektivität sinnvoll sein, insbesondere wenn sich dadurch Hardwareaufwand, Komplexität im Perimeterschutz oder operative Belastungen in Sicherheits- und Netzwerkteams verringern lassen.
Technische Stärken und wirtschaftliche Grenzen
Aus technischer Sicht sprechen vor allem drei Aspekte für pfadbewusste Netzwerkarchitekturen: Erstens lässt sich die Angriffsfläche reduzieren, weil Kommunikationspfade bewusster ausgewählt und kontrolliert werden. Zweitens sinkt die Abhängigkeit von einzelnen Providern oder Transitwegen, was die Robustheit gegenüber Ausfällen, Fehlkonfigurationen und Drittparteirisiken erhöhen kann. Drittens eröffnen sich zusätzliche Möglichkeiten für Souveränität und Policy-Durchsetzung, da Anforderungen an Routing, Vertrauensanker und Erreichbarkeit feingranularer abgebildet werden können.
Fachliche Übersichten verweisen zudem auf Vorteile bei Mehrpfadkommunikation, Failover-Verhalten und Verfügbarkeit in verteilten Netzen. Gleichzeitig gilt: Wirtschaftliche Effekte hängen stark vom Ausgangsnetz, vom regulatorischen Umfeld, von den Sicherheitszielen und von der Migrationskomplexität ab. Pauschale Aussagen sind deshalb nur eingeschränkt belastbar; tragfähige Entscheidungen erfordern eine szenariobasierte Bewertung von Kosten, Risiken und organisatorischen Auswirkungen.
Einordnung für Praxis und Regulierung
Für die Praxis bedeutet dies, dass sichere Konnektivität nicht isoliert als Beschaffungsthema betrachtet werden sollte. Entscheidend ist vielmehr, in welchen Netzsegmenten zusätzliche Pfadkontrolle, Mehranbieterfähigkeit und explizite Vertrauensmodelle einen messbaren Mehrwert schaffen. Besonders relevant ist dies in Umgebungen mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen, sensiblen Datenflüssen, kritischen Lieferketten oder strengen Governance-Vorgaben.
Aus regulatorischer Sicht gewinnt der Nachweis technischer und organisatorischer Kontrollmaßnahmen an Bedeutung. Netzwerkarchitekturen, die Resilienz, Nachvollziehbarkeit und geringere Konzentrationsrisiken unterstützen, können hierzu einen Beitrag leisten. Entscheidend bleibt jedoch, technische Architekturentscheidungen mit Risikoanalyse, Compliance-Anforderungen und Betriebsmodellen abzustimmen.
Insgesamt deutet die fachliche Bewertung darauf hin, dass pfadbewusste Architekturen für ausgewählte Unternehmens- und Infrastrukturszenarien eine relevante Option sein können. Ihr Nutzen liegt nicht allein in möglichen Kosteneffekten, sondern vor allem in der Kombination aus höherer Steuerbarkeit, Resilienz und strategischer Unabhängigkeit. Ob sich ein Einsatz lohnt, sollte organisationsspezifisch anhand konkreter Netzanforderungen, Bedrohungslagen und Transformationskosten bewertet werden.
Damit verschiebt sich die Diskussion über sichere Konnektivität von der reinen Transportleistung hin zu der Frage, wie viel Kontrolle, Transparenz und Resilienz Netzwerke in kritischen und regulierten Umgebungen leisten müssen.
Die Einführung erfordert neben technischer Integration auch organisatorische Voraussetzungen: klare Zuständigkeiten für Netzwerk- und Sicherheitsgovernance, ein realistisches Migrationsdesign, geeignete Betriebsprozesse sowie eine belastbare Erfolgsmessung anhand von Verfügbarkeit, Wiederanlaufzeiten, Sicherheitsereignissen und Gesamtkosten.
Für Organisationen, die ihre Konnektivität modernisieren wollen, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen: klar umrissene Pilotanwendungen auswählen, Sicherheits- und Compliance-Vorteile bewerten, den Ansatz mit bestehenden WAN-, MPLS-, SD-WAN- oder Fernzugriffsmodellen vergleichen und die Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus analysieren.
Albert Absmeier & KI
SCION-Technologie ermöglicht es Unternehmen, jährlich bis zu 1,4 Mio. Euro einzusparen und gleichzeitig die Cybersicherheit zu erhöhen
- Eine neue Anwendungsfallanalyse in Zusammenarbeit mit SIX, Eraneos und Anapaya untersuchte vier typische Netzwerkanwendungen in Unternehmensnetzwerken.
- Der Einsatz von SCION anstelle herkömmlicher Konnektivitätslösungen verbessert die Cyber-Resilienz, die Anbietervielfalt und die Flexibilität bei gleichzeitiger Reduzierung von Risiken durch Dritte.
- Zudem sind für Unternehmen erhebliche Senkungen der Betriebskosten um bis zu 1,4 Millionen Euro in verschiedenen Netzwerkszenarien möglich.
KI, Cyberangriffe, Cloud-Abhängigkeiten, Quantencomputing, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften – Themen, die einst auf IT-Teams beschränkt waren – sind mittlerweile als Führungsthemen auf oberster Ebene etabliert. Von Führungskräften wird heute erwartet, dass sie die IT nicht als funktionalen Bereich, sondern als strategische Kompetenz betrachten, die direkte Auswirkungen auf Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und Risikoprofile hat. Im Zentrum dieses Wandels steht die Konnektivität. Das Internet bildet die Grundlage für globale Ökosysteme in Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Energie, aber auch im öffentlichen Sektor. Dennoch weisen die meisten heutigen Lösungen Mängel in Bezug auf Sicherheit, Souveränität und Zuverlässigkeit auf.
SCION wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Strategischer Wert muss jedoch durch wirtschaftliche Substanz untermauert werden. Der richtige Maßstab sind nicht die aktuellen Ausgaben, sondern die Kosten, die entstehen, wenn man dieselben Ergebnisse mit herkömmlichen Lösungen erzielen oder Cyberbedrohungen unberücksichtigt lassen würde. Eine neue Analyse stellt dies auf die Probe. In zwei Szenarien für Unternehmensnetzwerke – von der WAN-Konnektivität bis zum Fernzugriff auf kritische Systeme – erzielt SCION im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen jährliche Kosteneinsparungen von bis zu 1,4 Millionen Euro und bietet gleichzeitig eine stärkere Cybersicherheitslage.
Die Analyse wurde von der SCION Association durchgeführt und veröffentlicht, der gemeinnützigen Organisation, die für die Pflege und Förderung der SCION-Technologie zuständig ist – gemeinsam mit SIX, einem Initiator der ersten SCION-Anwendung auf Industriestandard (SSFN), Eraneos, einem Beratungsunternehmen mit Fachwissen zu SCION, sowie Anapaya, einem kommerziellen Anbieter von SCION-Technologie. Für zwei Kernnetzwerkanwendungen wurden potenzielle Unterschiede bei den Betriebskosten, der Kapitalrendite (ROI) und den Amortisationszeiten berechnet.
Die Ergebnisse zeigen erhebliche potenzielle Kosteneinsparungen mit der SCION-Technologie:
Der Ersatz von Mietleitungen durch SCION für Unternehmens-WANs kann zu einer Kostensenkung von 91 % und einem ROI von 2389 % führen. Die Amortisationszeit würde weniger als einen Monat betragen.
Der Ersatz von Multiprotocol Label Switching (MPLS) durch SCION für Unternehmensnetzwerke kann die Kosten um 81 % senken, bei einem ROI von 1110 %. Die Amortisationszeit würde ebenfalls weniger als einen Monat betragen.
Der Einsatz von SCION anstelle eines Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) für ein großes Ökosystem kann die Kosten um 33 % senken, bei einem ROI von 228 %. Die Amortisationszeit würde unter vier Monaten liegen.
Die Ergänzung der bestehenden Cybersicherheitslösungen einer beispielhaften Bank mit 800 Mitarbeitern durch SCION GATE von Anapaya für den Fernzugriff führte zu einem ROI von 72 % bei erheblichen Einsparungen bei Hardware und Personal. Für diese Anwendung würde die Amortisationszeit neun Monate betragen.
Wie die Analyse zeigt, erweist sich SCION für Unternehmens-WANs und Anwendungsfälle des sicheren Fernzugriffs in den untersuchten Szenarien als kosteneffizienteres Konnektivitätsmodell als herkömmliche Netzwerkarchitekturen. Über die finanziellen Vorteile hinaus wird SCION zu einer strategischen Wahl in drei entscheidenden Dimensionen. Erstens reduziert SCION die Angriffsfläche drastisch – eine entscheidende Verteidigungsmaßnahme in einer Zeit, in der KI-beschleunigte Zero-Day-Exploits die Patch-Zeiten von Monaten auf Tage verkürzen. Zweitens eliminiert es Risiken durch Dritte dank der Nutzung mehrerer Anbieter und der vollständigen Kontrolle über die Datenpfade auf der Netzwerkebene. Drittens bietet SCION echte Wahlfreiheit, da es den Nutzern die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Pfade und Anbieter zu wählen, was souveräne Anwendungsfälle ermöglicht. Zusammen bedeuten diese Fähigkeiten, dass Unternehmen ihre privaten Netzwerke mit der Flexibilität des modernen Internets sichern und gleichzeitig messbare Verbesserungen bei der Cyber-Resilienz und der Anbietervielfalt erzielen können. Technische Details, Kostenberechnungen und Aufschlüsselungen für alle bewerteten Anwendungsszenarien finden Sie in diesem Whitepaper ( [1] PDF).
Nicola Rustignoli, Co-CEO der SCION Association:
«SCION bietet eine einzigartige Kombination aus Pfaderkennung, Multi-Provider-Konnektivität und Governance-Fähigkeiten, die in herkömmlichen Unternehmensnetzwerkmodellen ungewöhnlich ist. Es bietet überlegene Funktionen, die den heutigen Anforderungen an Cyber-Resilienz, Datenschutz und Wahlfreiheit gerecht werden. Gleichzeitig konnten wir erstmals nachweisen, dass es erhebliche Kosteneinsparungen beim Ersatz traditioneller Lösungen und hohe Kapitalrenditen bei der Ergänzung bestehender perimeterbasierter Lösungen bietet.»
Adrian Anderegg, Partner, Eraneos:
«Unternehmen, die sich mit NIS2 und DORA auseinandersetzen, stehen unter zunehmendem Druck, konkrete technische Kontrollmaßnahmen für die Cyberresilienz in kritischen Infrastrukturen nachzuweisen. Unsere Analyse zeigt, dass SCION die Einhaltung der Vorschriften durch höhere Resilienz ermöglicht und gleichzeitig im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerkarchitekturen erhebliche Kosteneinsparungen bietet, was es zu einem soliden Business Case macht.»
Martin Bosshardt, CEO von Anapaya – The SCION Company:
«KI-gesteuerte Angriffe nutzen Zero-Day-Schwachstellen mittlerweile innerhalb von Minuten aus, wodurch selbst fortschrittliche Filter unzureichend werden. Eine vollständige logische Isolierung vom Internet ist die wirksamste Verteidigung – und genau das bietet SCION. Auf bestehender Infrastruktur aufbauend ist SCION zudem kostengünstiger als MPLS oder private Netzwerke und ergänzt verschlüsselungsbasierte Tools wie SD-WAN und VPN, um Resilienz, Einsparungen und Sicherheit zu gewährleisten.»
[1] https://www.scion.org/wp-content/uploads/2026/05/12052026_SCION_ROI_Whitepaper.pdf
6895 Artikel zu „Netzwerk Unternehmen“
News | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur
30 % der Unternehmen werden bis 2026 mehr als die Hälfte ihrer Netzwerkaktivitäten automatisieren
Automatisierung ist der Schlüssel zu Wertsteigerung, mehr Effizienz und Agilität für I&O. Laut Gartner werden bis 2026 30 Prozent der Unternehmen mehr als die Hälfte ihrer Netzwerkaktivitäten automatisieren – das entspricht einem Anstieg von unter 10 Prozent seit Mitte 2023. »Führungskräfte im Bereich Infrastruktur und Betrieb (I&O) setzen zunehmend auf KI-basierte Analysen und erweiterte…
News | Infrastruktur | IT-Security | Whitepaper
Whitepaper: Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Netzwerkangriffen
Die digitale Transformation hat die Anforderungen an die Cybersicherheit in Unternehmen grundlegend verändert. Die Zahl der angeschlossenen Geräte nimmt weiter zu, Grenzen zwischen den Netzwerken verschwinden, und die alten Methoden der Netzwerksicherheit können nicht mehr mithalten. Viele Jahre lang boten moderne Technologien keinerlei Sicherheit. Täglich wurde von neuen Gefahren für die IT-Sicherheit berichtet. Sie gingen…
News | IT-Security | Ausgabe 9-10-2023 | Security Spezial 9-10-2023
Neue EU-Richtlinie für mehr Sicherheit in KRITIS-Unternehmen – NIS 2 soll europäisches Cybersicherheitsnetzwerk verstärken
Das Thema Cybersicherheit ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, denn immer mehr alltägliche Prozesse werden digitalisiert. Genau aus diesem Grund ist es besonders wichtig, die Cyberinfrastruktur zu schützen – vor allem in KRITIS-Unternehmen. Denn werden beispielsweise Stromanbieter Opfer von Hackerangriffen, wären die Folgen fatal. Die neu eingeführte Network and Information Security Directive 2 (NIS-2-Richtlinie) soll dafür sorgen, dass Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, die solche Cyberangriffe verhindern.
News | IT-Security
Betriebsunterstützungssysteme und ihre Bedeutung für den effizienten Schutz von Unternehmensnetzwerken
Das Risiko, Opfer von Cyberattacken zu werden, ist für Unternehmen eine große Herausforderung. Markus Cserna, CTO beim Lösungsanbieter cyan Digital Security, erklärt im Interview, wie intelligente Cybersicherheitslösungen die Netzwerksicherheit optimieren, welche Anforderungen sie erfüllen müssen und warum auch die Sensibilisierung der Mitarbeitenden ein wichtiger Faktor ist.
News | Infrastruktur
Stabile Netzwerke sind für Unternehmen eine lösbare Herausforderung
Netzwerkausfälle ziehen gerade in systemrelevanten Umgebungen wie der Lebensmittelbranche ernsthafte Konsequenzen nach sich – selbst bei einer temporären Störung. Wie können Unternehmen ihre Netzwerke stabil und sicher halten sowie die dafür nötigen Maßnahmen ergreifen. Die Güterknappheit in den Hochzeiten der Pandemie hat gezeigt, welche ernsthaften Folgen ein Produktionsausfall haben kann. In kritischen Infrastrukturen avancieren…
News | Trends Kommunikation | Trends Services | Infrastruktur | Trends 2022
Deutsche Unternehmen beziehen Netzwerkdienste zunehmend als Managed Service
Neue ISG-Studie: Externe Anbieter lösen immer häufiger alte Do-it-yourself-Lösungen ab. Noch betreiben die meisten deutschen Unternehmen ihre Netzwerke entweder in Eigenregie oder arbeitsteilig zusammen mit dafür spezialisierten Serviceanbietern. Doch werden Netzwerk-Dienstleistungen schon bald überwiegend in Form kompletter Managed Services erbracht werden. Dies meldet die neue Vergleichsstudie »ISG Provider Lens Network – Software-Defined Solutions &…
News | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Trends 2021
Home Office führt zu neuen Schwachstellen in Unternehmensnetzwerken
Network Security Report 2021: Heimnetzwerke stellen IT-Security vor Herausforderungen. Im vergangenen Jahr waren viele Unternehmen dazu gezwungen, ihre Mitarbeiter aus dem Home Office arbeiten zu lassen. Dies hatte auch Auswirkungen auf die IT-Security: Da private Umgebungen in der Regel nicht so sicher sind wie Firmennetzwerke, ist die Anzahl an Cyberangriffen im Jahr 2020 deutlich angestiegen.…
News | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Kommunikation | Whitepaper
Unternehmen erhöhen Netzwerkzuverlässigkeit durch NetOps-Automatisierung
Viele Unternehmen leiden unter Netzwerkausfällen. Automatisierung kann helfen, diese Probleme schnell in den Griff zu bekommen. Neun von zehn Unternehmen haben laut einer aktuellen Umfrage auf diese Weise die Zuverlässigkeit ihres Netzwerks verbessert. Geht es darum, Netzwerkausfälle zu beheben, ist für Unternehmen die größte Herausforderung, Techniker schnell an den Ort des Geschehens zu bekommen.…
4922 Artikel zu „Netzwerk Cyber“
News | Effizienz | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Tipps
Mit Netzwerkerkennung Cybersecurity-Risiken bewerten und minimieren
60 % der Cybersicherheitsvorfälle betreffen Netzwerkgeräte, die nicht von der IT-Abteilung bemerkt wurden. Solche unsichtbaren Bestandteile von Netzwerkinfrastrukturen sind daher die größte Schwachstelle – schließlich kann man nichts schützen, von dem man nicht weiß, dass es überhaupt existiert. Netzwerkerkennung – auch Network Discovery – sollte daher der Grundstein für die Sicherheit von Netzwerken sein, um…
News | Effizienz | IT-Security | Ausgabe 1-2-2024 | Security Spezial 1-2-2024
Die beste Technologie zur Verwaltung der Netzwerkinfrastruktur – Cyberrisiken effizient eindämmen
Unternehmen jeder Größe sehen sich einer wachsenden IT-Bedrohungslandschaft gegenüber. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Netzwerkinfrastruktur. Bei vielen Unternehmen steht zudem die Migration in die Cloud an. Welche Herausforderungen kommen daher auf Unternehmen zu und wie kann man Effizienz mit Sicherheit verbinden? Darüber haben wir mit Professor Avishai Wool, Mitgründer und CTO von AlgoSec, gesprochen.
News | IT-Security | Ausgabe 9-10-2023 | Security Spezial 9-10-2023
Neue EU-Richtlinie für mehr Sicherheit in KRITIS-Unternehmen – NIS 2 soll europäisches Cybersicherheitsnetzwerk verstärken
Das Thema Cybersicherheit ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, denn immer mehr alltägliche Prozesse werden digitalisiert. Genau aus diesem Grund ist es besonders wichtig, die Cyberinfrastruktur zu schützen – vor allem in KRITIS-Unternehmen. Denn werden beispielsweise Stromanbieter Opfer von Hackerangriffen, wären die Folgen fatal. Die neu eingeführte Network and Information Security Directive 2 (NIS-2-Richtlinie) soll dafür sorgen, dass Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, die solche Cyberangriffe verhindern.
News | IT-Security | Ausgabe 11-12-2021 | Security Spezial 11-12-2021
Cybersicherheit: Was XDR können muss und worauf es bei der Auswahl einer XDR-Lösung ankommt – Cyberunkraut im Netzwerk eliminieren
EDR, SIEM, DLP – Der Urwald der Cybersecurity-Abkürzungen wird immer dichter. Mit jeder neuen Angriffsart sprießt gefühlt ein weiteres »Lösungspflänzchen« aus dem digitalen Boden, das besonders gut gegen neue Malware-Varianten helfen soll. Aber die vielen neuen Lösungen und Ansätze erfordern nicht nur immer mehr Expertenwissen bei Security-Verantwortlichen, sie müssen sich auch optimal in bestehende Systeme integrieren. Fortschrittliche XDR-Lösungen lichten den Security-Dschungel und erleichtern Unternehmen die Absicherung ihrer gesamten IT-Infrastruktur durch einen hohen Automatisierungsgrad bei der Bedrohungsbekämpfung.
News | Tipps
Cyber Distancing: Sicher aus dem Heimnetzwerk arbeiten
Die starke Home-Office-Zunahme hat für viele Mitarbeiter die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verwischt. Verwenden Unternehmen nicht eine Art Virtual-Desktop-Technologie, die die Heimumgebung der Mitarbeiter von der Arbeitsumgebung trennt, kann dies Daten gefährden. Bei einigen Unternehmen sind die Heimnetzwerke der Mitarbeiter mit Sicherheitsebenen wie industriellen Next-Generation-Firewalls, Zwei-Faktor-authentifizierten WLAN-Hotspots und anderen Security-Lösungen ausgestattet. In manchen Fällen…
News | Trends Security | Digitalisierung | Trends 2016 | IT-Security
Hacker-Netzwerk aus Nigeria – Cyberkriminelle »419« werden trickreicher, aktiver und vergrößern Schäden
Anti-Malware-Abteilung gibt in aktuellem Bericht detaillierten Einblick zu Akteuren, finanziellen Schäden der Opfer und eingesetzten Techniken der weltweit aktiven Hacker. Das Anti-Malware-Team von Palo Alto Networks, Unit 42, veröffentlicht den neuen Bericht über cyberkriminelle Aktivitäten, die von Nigeria aus erfolgen. Seit über zehn Jahren treibt hier ein Netz aus Kriminellen sein Handwerk – und das…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar
Cyberkriminalität: Europas KMU im Visier
Das Bundesinnenministerium hat in dieser Woche seinen aktuellen Bericht zur Cyberkriminalität in Deutschland vorgestellt und zeichnet darin ein deutliches Bild der Bedrohungslage. Besonders im Fokus stehen die zunehmenden Angriffe aus Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs, steigende Ransomware-Fälle, DDoS-Attacken sowie die wachsende Rolle von KI im Cybercrime-Kontext. Warum der Bericht vor allem ein strukturelles Problem für…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI‑Cyberangriffe nehmen zu, Governance und Know-how hinken hinterher
Begrenzte Transparenz bei KI‑Cyberangriffen: 35 % der europäischen Unternehmen können nicht beurteilen, ob sie bereits von KI‑gestützten Cyberangriffen betroffen waren – ein Zeichen für erhebliche Defizite in Erkennung und Monitoring. Steigende Bedrohung bei sinkender Erkennungsfähigkeit: KI‑gestützte Phishing‑ und Social‑Engineering‑Angriffe sind deutlich schwerer zu erkennen (71 %), das Vertrauen in klassische Sicherheitsmethoden nimmt ab. Größte wahrgenommene Risiken durch…
News | Business | Business Process Management | Infografiken | IT-Security | Services
Cyber-Security-Software – Schutz in Schichten denken
Mehrstufige Sicherheit als Unternehmensstrategie Die Infografik »Cyber Security Software« zeigt, dass IT‑Sicherheit heute aus einem mehrschichtigen System besteht. Kein einzelnes Tool kann alle Risiken abdecken – entscheidend ist das Zusammenspiel spezialisierter Lösungen entlang der gesamten IT‑Infrastruktur. Prävention und Zugriffsschutz Firewalls, Antivirensoftware und Endpoint‑Protection bilden die erste Verteidigungslinie. Sie verhindern, dass Schadsoftware oder unautorisierte Zugriffe überhaupt…
News | IT-Security | Services | Whitepaper
Cyberresilienz: Ausfallzeiten nach Sicherheitsverstoß minimieren
Ausfallzeiten sind der entscheidende Schadenstreiber – nicht nur der Angriff selbst, sondern die Dauer der Wiederherstellung bestimmt die Gesamtkosten. Prävention genügt nicht mehr – Unternehmen müssen gleichermaßen in Erkennung, Reaktion und Wiederherstellung investieren. NIST CSF 2.0 bietet ein klares Resilienz‑Framework – Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover strukturieren Risiken und Prioritäten. Detect, Respond und Recover…
Ausgabe 3-4-2026 | News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Digitale Souveränität zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Was die CPT 2026 über Europas Handlungsfähigkeit im Cyberzeitalter verrät
Die digitale Souveränität ist zur entscheidenden geopolitischen und wirtschaftlichen Machtfrage geworden – Europa gerät ohne eigene technologische Alternativen in kritische Abhängigkeiten. Er? macht deutlich, dass echte Souveränität weniger durch politische Bekenntnisse als durch konsequente Investitionsentscheidungen, europäische Anbieter und ein strategisches Verständnis von Cybersicherheit als Führungsaufgabe entsteht.
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security
Cybersicherheit in der Formel 1 – Wenn Hacker mitfahren
Ein Formel-1-Rennstall steht für innovative Technologie und eine große Öffentlichkeit. Er ist ein mittelständisches Hightech-Unternehmen mit entsprechendem Bedarf an IT-Sicherheit. Hacker sollten nicht das Tempo in Sachen Cyberrisiken bestimmen. Deshalb muss ein Partner für IT-Sicherheit spezifische Gefahren erkennen, analysieren und auf sie reagieren können. So kann ein Team wie Scuderia Ferrari HP Cyberangreifer ausbremsen und die eigene Abwehr beschleunigen.
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Services
Automatisierung und Managed Security Services in der Cybersecurity – Kostenoptimierung bedeutet nicht Verzicht
Noch nie war die Bedrohungslage durch Cyberangriffe so hoch. Trotzdem setzen viele Unternehmen weiter auf bereits überholte Security-Ansätze oder kürzen Budgets an den falschen Stellen. Wer IT-Sicherheit heute wirksam und gleichzeitig wirtschaftlich gestalten will, muss umdenken. Die Kombination aus KI-gestützter Automatisierung und der Auslagerung von Security-Prozessen ist dabei der Schlüssel, um budgetäre Effizienz und den Schutz der eigenen Systeme in Einklang zu bringen.
News | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommunikation | New Work | Produktmeldung | Services
Neue Island Enterprise Platform schützt und ermöglicht Arbeit über Enterprise und Consumer Browser, Desktop Apps sowie Netzwerke hinweg
Enterprise-Work-Experte Island vereint Netzwerk- und KI-, Datenschutz-, Identity- und Endpoint- sowie Produktivitäts-Services entlang eines einzigen User Interfaces. Island gilt als führender Anbieter im Bereich Enterprise-Work und stellt aktuell seine neue Island Enterprise Platform vor. Durch die einheitliche Unternehmensumgebung wird die Sicherheit, Produktivität und Benutzererfahrung des Island Enterprise Browsers erweitert. Zudem bringt die neue Plattform…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Strategien | Tipps
KI entdeckt jahrzehntealte Sicherheitslücken. Der Wendepunkt für Cybersecurity
Kommentar von Heather Ceylan, CISO at Box Mit Claude Mythos hat Anthropic ein KI-Modell vorgestellt, das in der Lage ist, tief in Codebasen einzutauchen und selbst hochkomplexe, bislang unentdeckte Schwachstellen aufzuspüren. Zwischen 16 und 27 Jahre alte Bugs und Schwachstellen, die in zentraler Infrastruktur existierten und weder durch menschliche Experten noch durch bestehende Tools…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Tipps | Whitepaper
Wie Unternehmen sich gegen die Industrialisierung moderner Cyberangriffe verteidigen können
Neue Analysen der SentinelLABS- und Wayfinder-Teams zeigen, wie Angreifer gezielt die Reibungsflächen zwischen IT-Sicherheit und operativem Betrieb ausnutzen. SentinelOne hat seinen aktuellen Annual Threat Report veröffentlicht [1]. Der Report zeigt eine zentrale Verschiebung im Cyberraum: Angreifer konzentrieren sich längst nicht mehr nur darauf, initialen Zugriff zu erlangen. Sie gehen einen Schritt weiter und nutzen…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | IT-Security
Cyber ist weltweit das Top-Risiko, während KI-Risiken auf Platz 2 springen
Cyber, insbesondere Ransomware-Angriffe, zum fünften Mal in Folge auf Platz 1 der Unternehmensrisiken (42 Prozent der Antworten weltweit). 32 Prozent der Befragten bewerten künstliche Intelligenz (KI) als branchenübergreifendes, hohes Risiko und sorgen für einen Sprung von Platz 10 auf 2. In Deutschland liegen Cyberattacken und Betriebsunterbrechungen weiterhin auf den Plätzen 1 und 2 – angesichts…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security
Cyberkriminelle haben bis zu 76 Tage im Jahr freien Zugang zu Unternehmens-PCs in aller Welt
Betriebssystem-Patches auf PCs mit Windows 10/11 kommen durchschnittlich 127 Tage zu spät. Cybervorfälle und KI-gestützte Angriffe verursachen jährlich Verluste in Höhe von 400 Milliarden US-Dollar durch Ausfallzeiten. Nicht mehr die Sicherheitsverletzung selbst ist die schwerwiegendste Folge eines Cybervorfalls, sondern die daraus resultierenden Betriebsstörungen. Das ist die Quintessenz des Resilience Risk Index 2026, den Absolute…
News | Infrastruktur | IT-Security | Services | Tipps
Auch bei Netzwerkausfällen gilt Murphys Gesetz
Murphys Gesetz besagt: Was schiefgehen kann, geht auch schief. Leider bewahrheitet sich diese universale Weisheit auch im Falle von Netzwerkausfällen viel zu oft. Sieben typische Fehler bei der Behebung von Downtimes und wie Unternehmen sie vermeiden. Wenn um 4 Uhr nachts das Telefon bei einem Netzwerkadministrator klingelt und ihn aus dem Schlaf reißt, dann…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services
DORA: Von formaler Compliance zu echter Cybersicherheit im Finanzsektor
Warum DORA auch eine Architekturfrage ist – und was das für Banken und Versicherungen bedeutet. Die Anforderungen an die digitale Widerstandsfähigkeit von Banken und Versicherungen steigen. Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) hat die Europäische Union einen verbindlichen Rahmen geschaffen, um IT-Risiken, Cyberangriffe und Abhängigkeiten von Drittdienstleistern zu adressieren. Doch regulatorische Konformität schafft…