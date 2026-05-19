Warum sichere Konnektivität zum strategischen Erfolgsfaktor wird

Management Summary

Sichere Konnektivität entwickelt sich vom Infrastrukturthema zum strategischen Faktor für Resilienz, Compliance und Wettbewerbsfähigkeit in verteilten IT-Umgebungen.

Pfadbewusste Netzwerkarchitekturen können wirtschaftliche Vorteile bieten, insbesondere in WAN- und MPLS-nahen Szenarien, sofern Verfügbarkeits- und Sicherheitsziele mit flexibleren Strukturen erreicht werden.

Zu den wesentlichen technischen Stärken zählen höhere Pfadkontrolle, geringere Abhängigkeit von einzelnen Providern sowie bessere Voraussetzungen für Souveränität, Failover und Risikoreduzierung.

Der wirtschaftliche Nutzen ist nicht pauschal gegeben, sondern hängt von Ausgangsnetz, Sicherheitsanforderungen, regulatorischem Umfeld, Migrationsaufwand und Betriebsmodell ab.

Für die Einführung empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen mit klar abgegrenzten Pilotanwendungen, einer belastbaren Wirtschaftlichkeitsanalyse und einer engen Verzahnung von Netzwerk-, Sicherheits- und Governance-Anforderungen.

Pfadbewusste Netzwerkarchitekturen können die Resilienz, Transparenz und Steuerbarkeit verteilter IT-Umgebungen erhöhen. Der Beitrag zeigt, in welchen Einsatzszenarien solche Ansätze wirtschaftlich tragfähig sind, worin ihre technischen Stärken liegen und welche Anforderungen bei Einführung und Betrieb zu beachten sind.

Im Fokus stehen Architekturen, die Pfadkontrolle, Mehranbieterfähigkeit und eine klarere Trennung von Vertrauensdomänen ermöglichen. In der Fachliteratur gelten diese Merkmale als kennzeichnend für pfadbewusste Netzwerkansätze.

Für die Praxis ist dabei vor allem entscheidend, unter welchen Bedingungen solche Architekturen gegenüber klassischen Konnektivitätsmodellen wirtschaftliche Vorteile entfalten können.

Strategische Anforderungen an moderne Netzwerkinfrastrukturen

Digitale Geschäftsmodelle, verteilte IT-Landschaften, Cloud-Nutzung und verschärfte regulatorische Anforderungen erhöhen den Druck auf Organisationen, ihre Netzwerkinfrastruktur nicht nur leistungsfähig, sondern auch belastbar, steuerbar und nachvollziehbar auszurichten. Konnektivität ist damit kein rein technisches Thema mehr, sondern ein strategischer Faktor für Resilienz, Compliance und Wettbewerbsfähigkeit. Grenzen zeigen sich insbesondere dort, wo Ausfallsicherheit, Pfadtransparenz, Souveränität und der Schutz vor Routing-Risiken hohe Priorität haben.

Vor diesem Hintergrund gewinnen pfadbewusste Inter-Domain-Architekturen an Relevanz. Ihr Grundprinzip besteht darin, Endpunkten mehr Kontrolle über genutzte Übertragungspfade zu geben, Ausfälle stärker zu isolieren und Vertrauensinformationen expliziter in die Kommunikation einzubetten. Fachliche Übersichten ordnen solche Architekturen als Ansatz ein, Sicherheit und Verfügbarkeit nicht nur ergänzend, sondern strukturell im Netzdesign zu verankern. Für eine betriebliche Einführung ist jedoch entscheidend, ob sich diese technischen Vorteile in belastbare wirtschaftliche Effekte übersetzen lassen.

Wie sich der Nutzen bewerten lässt

Eine neutrale Bewertung solcher Ansätze stützt sich typischerweise auf Szenarioanalysen in Unternehmensnetzwerken. Dabei werden unterschiedliche Konnektivitätsmodelle für zentrale Einsatzfelder wie Weitverkehrsverbindungen zwischen Standorten, die Anbindung größerer Partnerökosysteme und der sichere Fernzugriff auf besonders schützenswerte Systeme gegenübergestellt. Relevante Kennzahlen sind Betriebskosten, Investitionsbedarf, Amortisationsdauer, Anforderungen an Integration und Betrieb sowie der Beitrag zur Risikoreduzierung.

Ergebnisse typischer Einsatzszenarien

In Szenarien mit klassischen Mietleitungsmodellen für Unternehmens-WANs zeigen pfadbewusste Architekturen ein hohes Einsparpotenzial, sofern vergleichbare Verfügbarkeits- und Sicherheitsziele mit flexibleren Mehranbieterstrukturen erreicht werden. Einzelne Modellrechnungen weisen kurze Amortisationszeiten und deutliche Wirtschaftlichkeitsvorteile aus.

Ähnliches gilt für den Vergleich mit MPLS-basierten Unternehmensnetzwerken: Wo hohe laufende Kosten, geringe Flexibilität oder eingeschränkte Pfadsteuerung ins Gewicht fallen, können alternative Architekturen wirtschaftliche Vorteile bieten, sofern Migration, Betriebsmodell und Sicherheitsanforderungen realistisch berücksichtigt werden.

In großflächigen Ökosystemen mit zahlreichen angeschlossenen Partnern oder Standorten fällt das Einsparpotenzial tendenziell geringer aus. Zusätzliche Resilienzgewinne, bessere Steuerbarkeit und die Möglichkeit gezielter Pfadwahl können den Ansatz dennoch betriebswirtschaftlich relevant machen.

Auch für den sicheren Fernzugriff auf kritische Systeme kann ein ergänzender Einsatz pfadbewusster Konnektivität sinnvoll sein, insbesondere wenn sich dadurch Hardwareaufwand, Komplexität im Perimeterschutz oder operative Belastungen in Sicherheits- und Netzwerkteams verringern lassen.

Technische Stärken und wirtschaftliche Grenzen

Aus technischer Sicht sprechen vor allem drei Aspekte für pfadbewusste Netzwerkarchitekturen: Erstens lässt sich die Angriffsfläche reduzieren, weil Kommunikationspfade bewusster ausgewählt und kontrolliert werden. Zweitens sinkt die Abhängigkeit von einzelnen Providern oder Transitwegen, was die Robustheit gegenüber Ausfällen, Fehlkonfigurationen und Drittparteirisiken erhöhen kann. Drittens eröffnen sich zusätzliche Möglichkeiten für Souveränität und Policy-Durchsetzung, da Anforderungen an Routing, Vertrauensanker und Erreichbarkeit feingranularer abgebildet werden können.

Fachliche Übersichten verweisen zudem auf Vorteile bei Mehrpfadkommunikation, Failover-Verhalten und Verfügbarkeit in verteilten Netzen. Gleichzeitig gilt: Wirtschaftliche Effekte hängen stark vom Ausgangsnetz, vom regulatorischen Umfeld, von den Sicherheitszielen und von der Migrationskomplexität ab. Pauschale Aussagen sind deshalb nur eingeschränkt belastbar; tragfähige Entscheidungen erfordern eine szenariobasierte Bewertung von Kosten, Risiken und organisatorischen Auswirkungen.

Einordnung für Praxis und Regulierung

Für die Praxis bedeutet dies, dass sichere Konnektivität nicht isoliert als Beschaffungsthema betrachtet werden sollte. Entscheidend ist vielmehr, in welchen Netzsegmenten zusätzliche Pfadkontrolle, Mehranbieterfähigkeit und explizite Vertrauensmodelle einen messbaren Mehrwert schaffen. Besonders relevant ist dies in Umgebungen mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen, sensiblen Datenflüssen, kritischen Lieferketten oder strengen Governance-Vorgaben.

Aus regulatorischer Sicht gewinnt der Nachweis technischer und organisatorischer Kontrollmaßnahmen an Bedeutung. Netzwerkarchitekturen, die Resilienz, Nachvollziehbarkeit und geringere Konzentrationsrisiken unterstützen, können hierzu einen Beitrag leisten. Entscheidend bleibt jedoch, technische Architekturentscheidungen mit Risikoanalyse, Compliance-Anforderungen und Betriebsmodellen abzustimmen.

Insgesamt deutet die fachliche Bewertung darauf hin, dass pfadbewusste Architekturen für ausgewählte Unternehmens- und Infrastrukturszenarien eine relevante Option sein können. Ihr Nutzen liegt nicht allein in möglichen Kosteneffekten, sondern vor allem in der Kombination aus höherer Steuerbarkeit, Resilienz und strategischer Unabhängigkeit. Ob sich ein Einsatz lohnt, sollte organisationsspezifisch anhand konkreter Netzanforderungen, Bedrohungslagen und Transformationskosten bewertet werden.

Damit verschiebt sich die Diskussion über sichere Konnektivität von der reinen Transportleistung hin zu der Frage, wie viel Kontrolle, Transparenz und Resilienz Netzwerke in kritischen und regulierten Umgebungen leisten müssen.

Die Einführung erfordert neben technischer Integration auch organisatorische Voraussetzungen: klare Zuständigkeiten für Netzwerk- und Sicherheitsgovernance, ein realistisches Migrationsdesign, geeignete Betriebsprozesse sowie eine belastbare Erfolgsmessung anhand von Verfügbarkeit, Wiederanlaufzeiten, Sicherheitsereignissen und Gesamtkosten.

Für Organisationen, die ihre Konnektivität modernisieren wollen, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen: klar umrissene Pilotanwendungen auswählen, Sicherheits- und Compliance-Vorteile bewerten, den Ansatz mit bestehenden WAN-, MPLS-, SD-WAN- oder Fernzugriffsmodellen vergleichen und die Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus analysieren.

Albert Absmeier & KI

SCION-Technologie ermöglicht es Unternehmen, jährlich bis zu 1,4 Mio. Euro einzusparen und gleichzeitig die Cybersicherheit zu erhöhen

Eine neue Anwendungsfallanalyse in Zusammenarbeit mit SIX, Eraneos und Anapaya untersuchte vier typische Netzwerkanwendungen in Unternehmensnetzwerken.

Der Einsatz von SCION anstelle herkömmlicher Konnektivitätslösungen verbessert die Cyber-Resilienz, die Anbietervielfalt und die Flexibilität bei gleichzeitiger Reduzierung von Risiken durch Dritte.

Zudem sind für Unternehmen erhebliche Senkungen der Betriebskosten um bis zu 1,4 Millionen Euro in verschiedenen Netzwerkszenarien möglich.

KI, Cyberangriffe, Cloud-Abhängigkeiten, Quantencomputing, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften – Themen, die einst auf IT-Teams beschränkt waren – sind mittlerweile als Führungsthemen auf oberster Ebene etabliert. Von Führungskräften wird heute erwartet, dass sie die IT nicht als funktionalen Bereich, sondern als strategische Kompetenz betrachten, die direkte Auswirkungen auf Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und Risikoprofile hat. Im Zentrum dieses Wandels steht die Konnektivität. Das Internet bildet die Grundlage für globale Ökosysteme in Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Energie, aber auch im öffentlichen Sektor. Dennoch weisen die meisten heutigen Lösungen Mängel in Bezug auf Sicherheit, Souveränität und Zuverlässigkeit auf.

SCION wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Strategischer Wert muss jedoch durch wirtschaftliche Substanz untermauert werden. Der richtige Maßstab sind nicht die aktuellen Ausgaben, sondern die Kosten, die entstehen, wenn man dieselben Ergebnisse mit herkömmlichen Lösungen erzielen oder Cyberbedrohungen unberücksichtigt lassen würde. Eine neue Analyse stellt dies auf die Probe. In zwei Szenarien für Unternehmensnetzwerke – von der WAN-Konnektivität bis zum Fernzugriff auf kritische Systeme – erzielt SCION im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen jährliche Kosteneinsparungen von bis zu 1,4 Millionen Euro und bietet gleichzeitig eine stärkere Cybersicherheitslage.

Die Analyse wurde von der SCION Association durchgeführt und veröffentlicht, der gemeinnützigen Organisation, die für die Pflege und Förderung der SCION-Technologie zuständig ist – gemeinsam mit SIX, einem Initiator der ersten SCION-Anwendung auf Industriestandard (SSFN), Eraneos, einem Beratungsunternehmen mit Fachwissen zu SCION, sowie Anapaya, einem kommerziellen Anbieter von SCION-Technologie. Für zwei Kernnetzwerkanwendungen wurden potenzielle Unterschiede bei den Betriebskosten, der Kapitalrendite (ROI) und den Amortisationszeiten berechnet.

Die Ergebnisse zeigen erhebliche potenzielle Kosteneinsparungen mit der SCION-Technologie:

Der Ersatz von Mietleitungen durch SCION für Unternehmens-WANs kann zu einer Kostensenkung von 91 % und einem ROI von 2389 % führen. Die Amortisationszeit würde weniger als einen Monat betragen.

Der Ersatz von Multiprotocol Label Switching (MPLS) durch SCION für Unternehmensnetzwerke kann die Kosten um 81 % senken, bei einem ROI von 1110 %. Die Amortisationszeit würde ebenfalls weniger als einen Monat betragen.

Der Einsatz von SCION anstelle eines Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) für ein großes Ökosystem kann die Kosten um 33 % senken, bei einem ROI von 228 %. Die Amortisationszeit würde unter vier Monaten liegen.

Die Ergänzung der bestehenden Cybersicherheitslösungen einer beispielhaften Bank mit 800 Mitarbeitern durch SCION GATE von Anapaya für den Fernzugriff führte zu einem ROI von 72 % bei erheblichen Einsparungen bei Hardware und Personal. Für diese Anwendung würde die Amortisationszeit neun Monate betragen.

Wie die Analyse zeigt, erweist sich SCION für Unternehmens-WANs und Anwendungsfälle des sicheren Fernzugriffs in den untersuchten Szenarien als kosteneffizienteres Konnektivitätsmodell als herkömmliche Netzwerkarchitekturen. Über die finanziellen Vorteile hinaus wird SCION zu einer strategischen Wahl in drei entscheidenden Dimensionen. Erstens reduziert SCION die Angriffsfläche drastisch – eine entscheidende Verteidigungsmaßnahme in einer Zeit, in der KI-beschleunigte Zero-Day-Exploits die Patch-Zeiten von Monaten auf Tage verkürzen. Zweitens eliminiert es Risiken durch Dritte dank der Nutzung mehrerer Anbieter und der vollständigen Kontrolle über die Datenpfade auf der Netzwerkebene. Drittens bietet SCION echte Wahlfreiheit, da es den Nutzern die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Pfade und Anbieter zu wählen, was souveräne Anwendungsfälle ermöglicht. Zusammen bedeuten diese Fähigkeiten, dass Unternehmen ihre privaten Netzwerke mit der Flexibilität des modernen Internets sichern und gleichzeitig messbare Verbesserungen bei der Cyber-Resilienz und der Anbietervielfalt erzielen können. Technische Details, Kostenberechnungen und Aufschlüsselungen für alle bewerteten Anwendungsszenarien finden Sie in diesem Whitepaper ( [1] PDF).

Nicola Rustignoli, Co-CEO der SCION Association:

«SCION bietet eine einzigartige Kombination aus Pfaderkennung, Multi-Provider-Konnektivität und Governance-Fähigkeiten, die in herkömmlichen Unternehmensnetzwerkmodellen ungewöhnlich ist. Es bietet überlegene Funktionen, die den heutigen Anforderungen an Cyber-Resilienz, Datenschutz und Wahlfreiheit gerecht werden. Gleichzeitig konnten wir erstmals nachweisen, dass es erhebliche Kosteneinsparungen beim Ersatz traditioneller Lösungen und hohe Kapitalrenditen bei der Ergänzung bestehender perimeterbasierter Lösungen bietet.»

Adrian Anderegg, Partner, Eraneos:

«Unternehmen, die sich mit NIS2 und DORA auseinandersetzen, stehen unter zunehmendem Druck, konkrete technische Kontrollmaßnahmen für die Cyberresilienz in kritischen Infrastrukturen nachzuweisen. Unsere Analyse zeigt, dass SCION die Einhaltung der Vorschriften durch höhere Resilienz ermöglicht und gleichzeitig im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerkarchitekturen erhebliche Kosteneinsparungen bietet, was es zu einem soliden Business Case macht.»

Martin Bosshardt, CEO von Anapaya – The SCION Company:

«KI-gesteuerte Angriffe nutzen Zero-Day-Schwachstellen mittlerweile innerhalb von Minuten aus, wodurch selbst fortschrittliche Filter unzureichend werden. Eine vollständige logische Isolierung vom Internet ist die wirksamste Verteidigung – und genau das bietet SCION. Auf bestehender Infrastruktur aufbauend ist SCION zudem kostengünstiger als MPLS oder private Netzwerke und ergänzt verschlüsselungsbasierte Tools wie SD-WAN und VPN, um Resilienz, Einsparungen und Sicherheit zu gewährleisten.»

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News | Infrastruktur | IT-Security | Whitepaper Whitepaper: Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Netzwerkangriffen Die digitale Transformation hat die Anforderungen an die Cybersicherheit in Unternehmen grundlegend verändert. Die Zahl der angeschlossenen Geräte nimmt weiter zu, Grenzen zwischen den Netzwerken verschwinden, und die alten Methoden der Netzwerksicherheit können nicht mehr mithalten. Viele Jahre lang boten moderne Technologien keinerlei Sicherheit. Täglich wurde von neuen Gefahren für die IT-Sicherheit berichtet. Sie gingen… Weiterlesen →