Krisenresistente Persönlichkeitstypen haben in unsicheren Zeiten gute Chancen

Ist aktuell der richtige Zeitpunkt, den Job zu wechseln? Auf der einen Seite stehen Unternehmen, die massiv Stellen abbauen, was in vielen Bereichen wie dem Maschinenbau, der Automobilindustrie und der Chemiebranche zu beobachten ist. Auf der anderen Seite gibt es krisenresistente Branchen, wie Energie, Medizintechnik, Lebensmittel oder FinTech sowie die Funktionsbereiche Transformation Management, Sustainable Finance und Risikomanagement, die weiterhin stabile oder sogar wachsende Arbeitsmärkte bieten. Thomas Hartenfels, Senior Director South bei Robert Walters, teilt seine Einblicke und Empfehlungen für Arbeitnehmer, die vor der Entscheidung eines Jobwechsels stehen.

Der Arbeitsmarkt im Wandel

Der Stellenmarkt zeigte im ersten Quartal dieses Jahres eine deutlich rückläufige Tendenz. Viele Unternehmen mussten aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten und globalen Krisen ihre Belegschaft reduzieren. So hat beispielsweise Bayer 1.500 Stellen in Deutschland abgebaut, während Bosch und Continental weltweit über 7.000 Stellen gestrichen haben. Auch SAP hat 8.000 Stellen weltweit abgebaut und Miele 2.700 Stellen gestrichen. Doch schon im zweiten Quartal zeichnet sich eine Besserung ab. Branchen, die sich während dieser Krise als widerstandsfähig erwiesen haben, zeigen einen Aufwärtstrend.

»Im Laufe der Jahre haben sich ineffiziente Strukturen gebildet, die nun aufgebrochen werden. Dies schafft Raum für Innovation und neue Arbeitsplätze in zukunftsorientierten Sektoren«, erklärt Hartenfels.

Bewerber sollten technologische Disruptionen nutzen

Die zunehmende Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) führt zu einer weiteren Disruption für Bewerber, da immer mehr Aufgaben automatisiert und analytische Auswertungen von KI übernommen werden. Gleichzeitig kann dies jedoch in den aktuellen Krisenzeiten von Vorteil sein und neue Chancen eröffnen. Soft Skills wie Kommunikationsfähigkeit und der Aufbau eines starken Netzwerks gewinnen an Bedeutung. »Bewerber, die sich frühzeitig auf diese Veränderungen einstellen, die erforderlichen Fähigkeiten erwerben und ihre Soft Skills erweitern, können langfristig davon profitieren«, so Hartenfels.

Der derzeitige Mangel an Bewerbern verbessert die Chancen für diejenigen, die sich jetzt auf dem Arbeitsmarkt umsehen. Hartenfels betont: »Gestalten Sie Ihre Karriere wie einen Garten – pflegen Sie sie mit Weitsicht und Hingabe, und beginnen Sie damit so früh wie möglich. Wenn man unzufrieden in seinem aktuellen Job ist, erledigt sich dies nicht, indem man die Füße stillhält.«

Gute Aussichten für krisenfeste Persönlichkeiten

Besonders für krisenfeste Persönlichkeiten ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich zu beweisen und die eigene Karriere voranzutreiben. »In Transformationsprozessen sind Führungspersönlichkeiten gefragt, die anpassungsfähig und entscheidungsstark sind, gut kommunizieren können, Empathie zeigen und andere mit ihrer Art zu maximalen Leistungen inspirieren und motivieren«, beschreibt Hartenfels. »Das Positive an diesen herausfordernden Zeiten ist, dass sich Arbeitnehmer nun beweisen und die Früchte ihrer Arbeit in Zukunft ernten können«, fügt Hartenfels hinzu.

Nutzen Sie den Ansatz des Skill-Based-Career-Development

Viele kennen bereits den Ansatz des »Skill-Based-Hiring«, bei dem Unternehmen ihre Einstellungsentscheidungen auf Basis der Fähigkeiten von Bewerbern treffen, anstatt sich ausschließlich auf formale Qualifikationen wie Abschlüsse oder Berufserfahrung zu stützen. Hartenfels: »Das Gegenstück dazu und ein Ansatz, den wir empfehlen, ist das ›Skill-Based-Career-Development‹, bei dem Sie Ihre Karriere gezielt auf Grundlage Ihrer Fähigkeiten entwickeln und vorantreiben.«

Dieser Ansatz bedeutet, dass Sie Ihre Karriere insgesamt neu ausrichten und sich nicht an einen linearen Karriereweg halten. Die Flexibilität, verschiedene Branchen zu erkunden und Quereinstiege zu wagen, wird immer wichtiger und zur Normalität in der heutigen Arbeitswelt. Überlegen Sie, welche Fähigkeiten Ihnen besonders liegen und machen Sie sich Gedanken darüber, welche weiteren Skills in Zukunft gefragt sein werden.

So gehen Sie Skill-Based-Career-Development an

Selbstanalyse:

Identifizieren Sie Ihre herausragenden Soft Skills, wie beispielsweise Teamarbeit, Kommunikationsfähigkeit oder Problemlösungskompetenz. Überlegen Sie, wie Sie diese Fähigkeiten weiter ausbauen und durch zusätzliche Qualifikationen oder Zertifikate belegen können. Zukunftstrends erkennen:

Informieren Sie sich über die zukünftigen Anforderungen in Ihrer Branche oder in wachstumsstarken Sektoren wie Medizintechnik, FinTech oder nachhaltige Energien. Technologische Kompetenzen wie künstliche Intelligenz oder Datenanalyse gewinnen zunehmend an Bedeutung. Planen Sie, diese Fähigkeiten zu erwerben. Branchengrenzen überwinden:

Seien Sie offen für Möglichkeiten in verschiedenen Branchen. Quereinstiege werden zunehmend normal und bieten oft unerwartete Chancen. Diese Flexibilität kann Ihre beruflichen Möglichkeiten erheblich erweitern. Motivation klären:

Reflektieren Sie Ihre Beweggründe für einen Jobwechsel. Liegt Ihr Fokus auf einer Gehaltserhöhung, einem Karrieresprung oder einer besseren Work-Life-Balance? Eine klare Motivation hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, insbesondere wenn Sie zwischen mehreren Angeboten wählen müssen.

Beispiel: Karriereentwicklung in der Praxis

»Mal angenommen, Sie sind derzeit Projektmanager in der Maschinenbauindustrie, die von Unsicherheiten betroffen ist. Um Ihre Karriere voranzutreiben, entscheiden Sie sich, Ihre Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit und grüne Technologien zu erweitern. Sie absolvieren eine Weiterbildung im Bereich Sustainable Management und erwerben ein entsprechendes Zertifikat. Diese neuen Qualifikationen ermöglichen Ihnen den Wechsel in die wachsende Branche der erneuerbaren Energien, wo Ihre Projektmanagementfähigkeiten und Ihr Wissen über nachhaltige Technologien stark nachgefragt sind«, so Hartenfels.

Ein Jobwechsel erfordert Mut und Weitsicht, doch mit der richtigen Vorbereitung und einer klaren Strategie können Sie die unsicheren Zeiten zu Ihrem Vorteil nutzen und so Ihre berufliche Zukunft gestalten.

