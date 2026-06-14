Onlinehandel für Werbeartikel: Welche Werbemittel gehören 2026 zu den meistbestellten Artikeln im B2B‑Bereich?

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Wer 2026 Werbemittel bestellt, bestellt nicht mehr einfach »etwas mit Logo«. Dafür ist der Druck auf Marketingbudgets zu groß, die Aufmerksamkeit der Zielgruppen zu knapp und der Rechtfertigungsbedarf im Einkauf zu hoch. Unternehmen fragen genauer: Wird das Produkt wirklich genutzt? Passt es zur Marke? Hält es länger als bis zum nächsten Messebesuch?
Welche Werbemittel 2026 besonders häufig im B2B-Warenkorb landen und warum viele Unternehmen ihre Auswahl neu gewichten, erklären Oriol Badia, Geschäftsführer, und Peter Schwerin, Marketing-Manager für Deutschland beim Werbeartikel-Shop Gift Campaign.
Welche Werbemittel tauchen 2026 auffällig oft im Warenkorb auf, obwohl sie in klassischen Trendlisten kaum vorkommen?
Oriol Badia: Wir sehen weniger »Gießkanne« und mehr Alltagstest. Viele Kunden fragen heute zuerst: Wird das Produkt wirklich benutzt oder landet es in der Schublade? Deshalb rutschen Rucksäcke, Laptop-Taschen, Softshell-Jacken oder Arbeitsschürzen nach oben. Das sind keine hippen Trendartikel, aber sie haben einen Vorteil: Sie verschwinden nicht nach einem Messetag. Ein bedruckter Rucksack mit Logo läuft im besten Fall monatelang durch Bahnhöfe, Büros und Innenstädte.
Herr Schwerin, wo bestellen Unternehmen jetzt mutiger als früher, und wo greifen sie aus Unsicherheit immer noch zu Standardartikeln?
Peter Schwerin: Mutiger werden Unternehmen dort, wo Nachhaltigkeit sichtbar und erklärbar ist. Ein Notizbuch aus Recyclingpapier überrascht niemanden mehr. Spannender sind Produkte aus recyceltem PET, langlebige Textilien oder Sets, bei denen Material, Verpackung und Nutzen zusammenpassen. Gleichzeitig merken wir: Reine Öko-Rhetorik zieht weniger. Kunden fragen häufiger nach Zertifikaten, Herkunft und Haltbarkeit. Auch deshalb ist es für uns wichtig, dass Gift Campaign von EcoVadis mit der Silbermedaille ausgezeichnet wurde. Diese Bewertung macht Nachhaltigkeit greifbarer, weil sie nicht nur einzelne Produkte betrachtet, sondern unter anderem Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung einbezieht. Genau solche Nachweise werden im B2B-Einkauf immer relevanter.
Bestellen Unternehmen bewusster als früher oder immer noch nach dem Motto »Hauptsache Logo drauf und schnell lieferbar«?
Oriol Badia: Der Anteil der bewussten Bestellungen steigt. Viele Unternehmen haben verstanden, dass ein Werbemittel eine Art Visitenkarte ist. Es bleibt lange im Alltag der Empfänger und prägt das Bild der Marke. Deshalb achten sie stärker auf Qualität, Material und Veredelung. Gleichzeitig gibt es weiterhin Situationen, in denen Geschwindigkeit alles schlägt, etwa bei kurzfristigen Events. Dann zählt schnelle Lieferbarkeit mehr als Individualisierung. Aber insgesamt ist der Trend klar: bewusster, zielgerichteter, strategischer.
Gibt es Entwicklungen bei den Bestellungen, die selbst Sie als Marktprofi überraschen, Herr Schwerin?
Peter Schwerin: Mich überrascht, wie stark Corporate Wear in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Corporate Wear funktioniert nur, wenn sie nicht nach Pflichtkleidung aussieht. Ein Hoodie, den Mitarbeitende auch privat tragen würden, ist ein starkes Signal. Ein schlecht sitzendes T-Shirt mit riesigem Brustlogo dagegen eher nicht. Wir sehen, dass Unternehmen zurückhaltender branden: kleinere Logos, bessere Stoffe, bessere Schnitte. Das Ziel ist nicht mehr »alle sehen gleich aus«, sondern: Die Marke soll im Alltag tragbar werden.
Herr Badia, wo kann ein kleiner Wechsel im Warenkorb deutlich mehr Wirkung bringen?
Oriol Badia: Der größte Hebel liegt oft nicht im Budget, sondern in der Auswahl. Statt 2.000 sehr günstigen Giveaways können 500 bessere Artikel mehr Wirkung erzeugen, wenn sie zur Situation passen. Ein Beispiel: Für Außendienst, Beratung oder IT-Teams ist eine Laptop-Tasche oft relevanter als ein weiterer Streuartikel. Für Gastronomie oder Handwerk kann eine hochwertige Schürze stärker wirken als ein Standard-Notizbuch. Der Wechsel ist klein, aber die Botschaft ist eine andere: Wir haben verstanden, wie ihr arbeitet.
Herr Schwerin, welche neuen Kategorien würden Sie einem B2B‑Unternehmen empfehlen, das 2026 besonders »fresh« auftreten möchte? Etwa, weil es ganz neu am Markt ist, ganz neue Produkte an die Kunden bringt oder frisch fusioniert hat?
Peter Schwerin: Wer frisch auftreten will, sollte nicht automatisch das schrillste Produkt wählen. Im B2B wirkt ein guter Bruch oft stärker: ein sehr hochwertiges Werkzeugset für eine Tech-Marke, ein mobiles Office-Set für ein Beratungsunternehmen, ein Pflanzset für eine Firma, die einen Neustart kommunizieren will. Entscheidend ist, dass der Artikel eine Geschichte trägt. Nach einer Fusion kann ein gemeinsames Starter-Set für Mitarbeitende mehr leisten als die nächste Tasse mit neuem Logo.
Wie verändert sich der Einsatz von Werbemitteln im B2B‑Marketing insgesamt?
Peter Schwerin: Im B2B werden Werbemittel stärker entlang der Customer Journey geplant. Vor dem Erstkontakt geht es um Sichtbarkeit, auf Messen um Gesprächsanlässe, nach dem Kauf um Bindung. Im After Sales kann ein gutes Set sogar eine zweite Kontaktaufnahme rechtfertigen: Zubehör, Pflegehinweise, ein hochwertiges Notizbuch oder ein kleines Tool, das zum Produkt passt. Dann ist der Werbeartikel ein Anlass, wieder ins Gespräch zu kommen.
Welche Rolle spielt der Preis 2026 angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit?
Oriol Badia: Der Preis ist 2026 nicht weniger wichtig, sondern sichtbarer. Viele Kunden vergleichen genauer und stellen unangenehmere Fragen: Brauchen wir wirklich diese Menge? Reicht eine einfachere Veredelung? Können wir früher bestellen, um bessere Staffelpreise zu bekommen? Gleichzeitig sehen wir, dass sehr billige Produkte kritischer betrachtet werden. Wenn ein Artikel billig aussieht, zahlt die Marke am Ende mit. Der eigentliche Trend ist deshalb nicht »teurer«, sondern »besser gerechnet«.
Vielen Dank für das Interview Herr Badia und Herr Schwerin!
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