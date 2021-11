Spitzenplätze für InfoZoom im BARC BI & Analytics Survey 22

InfoZoom vereinfacht den täglichen Umgang mit Daten, das Datenqualitätsmanagement und die Self-Service-Analyse. In der BARC-Studie »The BI & Analytics Survey 22« bekommt die Analysesoftware von Anwendern Bestnoten in vier Key Performance Indicators (KPI).

Spontane Fragestellungen, die mit Reports aus dem BI-, CRM- oder ERP-System nicht zu beantworten sind, wird es immer wieder geben. Und bei Datenmengen bis in den 3-stelligen Millionenbereich hilft auch Excel nicht weiter. Dazu kommt, dass unter Zeitdruck die Datenqualität oft vernachlässigt wird, was dann auch die Aussagekraft von Analysen und Reports mindert.

Hier greift die Analysesoftware InfoZoom. Mit der Lösung erstellen Anwender Datenanalysen mit wenigen Klicks und decken Schwachstellen in ihren Daten sofort auf.

Datenanalysen, Data Profiling & DQM

Anwender bestätigen das im aktuellen BARC BI & Analytics Survey. In der weltweit größten Umfrage unter Business-Intelligence-Anwendern erzielt InfoZoom insgesamt 20 Top Rankings sowie 34 führende Positionen in seinen drei Vergleichsgruppen. »In der Gesamtbetrachtung liegt InfoZoom in allen Key Performance Indicators über dem Durchschnitt«, schreiben die für die Studie verantwortlichen IT-Analysten von BARC.

InfoZoom ist das bestplatzierte Produkt in den Kategorien Projekterfolg, Data Preparation, Ad-Hoc-Abfragen und Analysen. Diese Top-Rankings und die Höchstwertung 10/10 in diesen KPIs erzielte die Lösung in den Vergleichsgruppen Business Software Generalists, Self-Service Analytics-focused Products und Midsize/Departmental Implementations.

100 % Kundenzufriedenheit

Die guten Werte spiegeln sich auch in der Kundenzufriedenheit. Für die Zufriedenheit mit dem Produkt erhält InfoZoom in der Bewertung die vollen 100 Prozent. Ebenfalls 100 Prozent der befragten Anwender würden InfoZoom weiterempfehlen (KPI Recommendation). Auch die Projektimplementierung bewerten die Studienteilnehmer mit Bestnoten und wählen InfoZoom damit auf dem Spitzenplatz in der Kategorie Projekterfolg.

Top in der Ad-hoc-Datenanalyse

Die Datenaufbereitung (Data Preparation) umfasst das Bereinigen, Strukturieren und Anreichern von Daten für die Verwendung in der Analytik. InfoZoom ist hier das bestplatzierte Produkt im ganzen Survey. Ad-hoc-Abfragen und Analysen sind eng miteinander verbunden und werden häufig im selben Workflow nach Datenabruf und Aufbereitung verwendet. In beiden Kategorien liegt InfoZoom auf dem Spitzenplatz.

Datenqualität durch einzigartige Visualisierung

Auch in Bezug auf seinen Beitrag zur Verbesserung der Datenqualität wählten die Anwender InfoZoom zum besten Produkt. Die Lösung bietet eine einzigartige Möglichkeit zur Visualisierung und Analyse von Daten. Die Darstellungsvariante InfoScape nutzen Anwender, um in Daten hinein- und herauszuzoomen. So erkennen sie Zusammenhänge zwischen verschiedenen Attributen sowie mögliche Qualitätsprobleme und können diese gezielt bereinigen.

Die ideale Ergänzung von ERP-, CRM- und BI-Lösungen

Stefan Dornseifer, Geschäftsführer der humanIT Software GmbH, kommentiert die Ergebnisse der BARC-Studie und erklärt das InfoZoom Analyseprinzip:

»Die guten Bewertungen zeigen, dass sich die Kunden in unseren Lösungen wiederfinden. Mit InfoZoom bekommen Projektteams eine praxistaugliche Lösung für die tägliche Datenarbeit. Zentraler Erfolgsfaktor ist die einzigartige Visualisierung, die alle Rohdaten aus jeglichen Vorsystemen im fachlich orientierten Überblick darstellt. So sehen die Fachbereiche direkt, wo Fehler, Lücken, inhaltliche Korrelationen oder Potenziale ihrer Daten liegen.

Die Ergebnisse bestätigen, dass wir unseren Anwendern damit auch beim Aufdecken von Datenqualitätsproblemen einen enormen Mehrwert liefern. Sie unterstreichen damit auch unsere Aussagen, dass InfoZoom im Bereich Datenqualität eine ideale Ergänzung für bereits vorhandene CRM-, BI- und ERP-Lösungen in Unternehmen ist.«

