Wie entwickeln sich Umsatz und Gewinn von Nvidia?

Seit Nvidia Aufstieg zum wertvollsten Unternehmen der Welt sind die Quartalsergebnisse des Chipherstellers zum Lackmustest für die gesamte KI-Branche geworden. Solange die Zahlen des US-Chipherstellers steigen, ist der KI-Boom ungebrochen – so die etwas vereinfachte Lesart. Am Mittwoch nach Börsenschluss war es wieder so weit, und wie zuletzt eigentlich immer hat Nvidia geliefert und die Erwartungen übertroffen.

In den vergangenen drei Monaten wuchs der Umsatz des Unternehmens laut eigener Pressemitteilung um 106 Prozent auf über 96 Milliarden US-Dollar. Noch besser sieht es beim Gewinn aus, der um 126 Prozent auf fast 60 Milliarden US-Dollar zugelegt hat. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal deutet auf ungebrochene KI-Euphorie hin: Das Unternehmen rechnet mit etwa 91 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einer erneuten Beschleunigung des Wachstums auf 95 Prozent entsprechen würde.

»KI hat einen Wendepunkt erreicht. Sie leistet nützliche Arbeit. Ihre Token sind produktiv und profitabel. Rechenleistung ist nun Umsatz«, sagte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. Huangs Einschätzung nach erleben wir gegenwärtig ein goldenes KI-Zeitalter. Entsprechend geht Nvidia auch von einer weiter steigenden Nachfrage aus. Konkret rechnet das Unternehmen für das laufende Quartal mit 108 Milliarden US-Dollar Umsatz. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/35488/umsatz-und-gewinn-von-nvidia/?lid=wnp2f6j2sju3

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