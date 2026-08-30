Wie entwickeln sich Umsatz und Gewinn von Nvidia?

Seit Nvidia Aufstieg zum wertvollsten Unternehmen der Welt sind die Quartalsergebnisse des Chipherstellers zum Lackmustest für die gesamte KI-Branche geworden. Solange die Zahlen des US-Chipherstellers steigen, ist der KI-Boom ungebrochen – so die etwas vereinfachte Lesart. Am Mittwoch nach Börsenschluss war es wieder so weit, und wie zuletzt eigentlich immer hat Nvidia geliefert und die Erwartungen übertroffen.
In den vergangenen drei Monaten wuchs der Umsatz des Unternehmens laut eigener Pressemitteilung um 106 Prozent auf über 96 Milliarden US-Dollar. Noch besser sieht es beim Gewinn aus, der um 126 Prozent auf fast 60 Milliarden US-Dollar zugelegt hat. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal deutet auf ungebrochene KI-Euphorie hin: Das Unternehmen rechnet mit etwa 91 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einer erneuten Beschleunigung des Wachstums auf 95 Prozent entsprechen würde.
»KI hat einen Wendepunkt erreicht. Sie leistet nützliche Arbeit. Ihre Token sind produktiv und profitabel. Rechenleistung ist nun Umsatz«, sagte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. Huangs Einschätzung nach erleben wir gegenwärtig ein goldenes KI-Zeitalter. Entsprechend geht Nvidia auch von einer weiter steigenden Nachfrage aus. Konkret rechnet das Unternehmen für das laufende Quartal mit 108 Milliarden US-Dollar Umsatz. Mathias Brandt
https://de.statista.com/infografik/35488/umsatz-und-gewinn-von-nvidia/?lid=wnp2f6j2sju3
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Seit Nvidias Aufstieg zum wertvollsten Unternehmen der Welt sind die Quartalsergebnisse des Chipherstellers zum Lackmustest für die gesamte KI-Branche geworden. Solange die Zahlen bei Nvidia steigen, ist der KI-Boom ungebrochen – so die etwas vereinfachte Lesart. Am Mittwoch nach Börsenschluss war es wieder so weit, und wie zuletzt eigentlich immer hat Nvidia geliefert und die…
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Automatisierung im Input Management der ING liegt bei rund 80 Prozent
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Photonische Prozessoren sollen KI, Simulationen und energieintensive Datenverarbeitung schneller und effizienter machen. Ein neues Testsystem am KIT zeigt, wie weit die Technologie auf dem Weg vom Labor in hybride Rechenzentren ist. Symbolbild: Photonische Prozessoren als lichtbasierte Beschleuniger in hybriden Rechenzentrumsarchitekturen. Management Summary Photonische Prozessoren könnten zu einem wichtigen Baustein für energieeffizientes Hochleistungsrechnen werden. Das…
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Warum KI in vielen Unternehmen nicht die erwartete Produktivitätswende bringt
KI entscheidet nicht automatisch über Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit oder Zukunftsfähigkeit. Der Unterschied entsteht dort, wo CEO und CIO die Technologie gemeinsam aus der Pilotphase in belastbare Betriebsmodelle, klare Datenverantwortung und messbare Geschäftsziele überführen. Wer jetzt nur experimentiert, riskiert neue Abhängigkeiten und verpasste Wertschöpfung; wer konsequent handelt, kann KI zum strategischen Produktivitätshebel machen. Management Summary KI entfaltet…
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StorMagic und Supermicro stellen integrierte, kompakte Edge-Systeme vor
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Von kontinuierlichen Lasten zu volatilen Spitzen: Zuverlässige Stromversorgung für moderne KI-Systeme
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Physische KI erreicht den industriellen Mainstream
Unternehmen sichern ihre Budgets für physische KI und treiben den unternehmensweiten Rollout konsequent voran. 77 Prozent der Befragten erwarten die größten Veränderungen in der Lagerhaltung, gefolgt von der Montage und der Fertigung (75 Prozent). 42 Prozent der Betriebe setzen die Technologie gezielt zur Entlastung und zum Schutz der Belegschaft in Gefahrenbereichen ein. Tata Consultancy…
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»Content in Context«: Mit inhaltsbasierter Kontextanalyse Relevanz schaffen
Digitale Inhalte entfalten ihre Wirkung nicht allein durch gute Formulierungen oder attraktive Gestaltung. Entscheidend ist, ob sie im richtigen Kontext erscheinen: passend zur Situation, zu den Interessen und zum Informationsbedarf der Zielgruppe. »Content in Context« zeigt, warum dieser Zusammenhang für moderne Kommunikation, Marketing und den verantwortungsvollen Einsatz von KI zentral ist – und wie Unternehmen…