Bis 2030 entstehen durch KI weltweit mehr Stellen, als wegfallen – so die Gartner-Prognose. Die eigentliche Herausforderung für Unternehmen liegt jedoch woanders: Über 435 Millionen Beschäftigte müssen verändern, was sie tun und wie sie es tun. Wer KI nur als Sparprogramm versteht, verschenkt Potenzial.

Management Summary

Netto-Plus: 10,6 Mio. neue Stellen stehen 8,9 Mio. wegfallenden gegenüber – unterm Strich +1,7 Mio. bis 2030.

10,6 Mio. neue Stellen stehen 8,9 Mio. wegfallenden gegenüber – unterm Strich +1,7 Mio. bis 2030. Größter Hebel Wandel: Über 20 % der Beschäftigten (435,5 Mio.) müssen ihre Arbeit anpassen – »Job Chaos« statt Job-Apokalypse.

Über 20 % der Beschäftigten (435,5 Mio.) müssen ihre Arbeit anpassen – »Job Chaos« statt Job-Apokalypse. Begrenzte Direktverluste: Nur 0,4 bis 1,8 % der Beschäftigten verlieren ihren Job unmittelbar durch KI.

Nur 0,4 bis 1,8 % der Beschäftigten verlieren ihren Job unmittelbar durch KI. Aufgeschobene Einstellungen: Rund 5 Mio. Menschen sind bis 2030 von verzögerten Neueinstellungen betroffen – besonders Berufseinsteiger.

Rund 5 Mio. Menschen sind bis 2030 von verzögerten Neueinstellungen betroffen – besonders Berufseinsteiger. Branchen unterscheiden sich: Technologie gewinnt (+1,5 Mio.), der öffentliche Sektor verliert (−0,5 Mio.) – Erfahrungen lassen sich nicht pauschal übertragen.

KI verändert die Arbeit stärker, als sie Arbeitsplätze vernichtet

Die Verbreitung künstlicher Intelligenz wird nach Einschätzung von Gartner bis 2030 keine globale »Job-Apokalypse« auslösen. Zwar werden durch Automatisierung Stellen wegfallen, gleichzeitig entstehen jedoch neue Aufgabenfelder, Berufe und Beschäftigungsmöglichkeiten. Die entscheidende Herausforderung liegt deshalb nicht in einem massenhaften Verschwinden menschlicher Arbeit, sondern in einer tiefgreifenden Neuordnung von Tätigkeiten, Rollen und Verantwortlichkeiten.

Gartner prognostiziert, dass KI bis 2030 weltweit etwa 10,6 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen und rund 8,9 Millionen Stellen verdrängen wird. Unter dem Strich ergäbe sich damit ein Beschäftigungsplus von ungefähr 1,7 Millionen Stellen. Die Zahlen widersprechen der verbreiteten Vorstellung, KI werde vor allem menschliche Arbeitskräfte ersetzen. Unternehmen, die beim Einsatz der Technologie bereits weit fortgeschritten sind, betrachten KI laut Gartner vielmehr als Instrument, um Abläufe neu zu gestalten und das Verhältnis zwischen Personal, Technologie und betrieblichen Fähigkeiten auszubalancieren.

Der größere Umbruch betrifft bestehende Stellen

Der reine Saldo aus neu entstehenden und wegfallenden Arbeitsplätzen beschreibt jedoch nur einen kleinen Teil der erwarteten Veränderungen. Gartner geht davon aus, dass bis 2030 etwas mehr als 20 Prozent der Beschäftigten weltweit ihre bisherige Arbeit anpassen müssen. Das entspricht rund 435,5 Millionen Menschen.

Bei diesen Beschäftigten verändern sich nicht zwangsläufig die Berufsbezeichnungen. Betroffen sind vielmehr die einzelnen Aufgaben, die Arbeitsweise und die Grenzen der jeweiligen Verantwortung. Bestimmte Tätigkeiten werden automatisiert, andere durch KI unterstützt, während neue Kontroll-, Koordinations- und Entscheidungsaufgaben entstehen. Gartner bezeichnet diese umfassende Reorganisation als »Job Chaos«: Arbeitsplätze verschwinden nicht einfach, sondern werden aufgeteilt, neu zusammengesetzt oder mit anderen Rollen verschmolzen.

Direkte, eindeutig auf KI zurückzuführende Arbeitsplatzverluste bleiben demgegenüber begrenzt. Bis 2030 könnten nach der Prognose zwischen 0,4 und 1,8 Prozent der weltweiten Beschäftigten ihren Arbeitsplatz unmittelbar aufgrund von KI verlieren. Das Risiko verteilt sich allerdings sehr unterschiedlich auf Länder, Branchen und Tätigkeitsprofile. Gartner warnt daher davor, Erfahrungen aus einem Wirtschaftszweig pauschal auf andere Branchen oder Berufsgruppen zu übertragen.

Aufgeschobene Einstellungen als unterschätzter Effekt

Neben Jobverlusten und neu geschaffenen Stellen berücksichtigt Gartner einen dritten Effekt: Unternehmen verzichten auf geplante Neueinstellungen, weil sie Produktivitätsgewinne durch KI erwarten. Allein 2026 sollen auf diese Weise rund 1,3 Millionen Positionen zunächst nicht besetzt oder gar nicht erst geschaffen worden sein. Bis 2030 könnten insgesamt etwa fünf Millionen Menschen von solchen verzögerten Einstellungen betroffen sein.

Diese nicht entstandenen Stellen dürfen laut Gartner nicht mit Arbeitsplatzverlusten gleichgesetzt werden. Sie verdeutlichen aber, wie KI den Arbeitsmarkt bereits verändert, bevor Automatisierungsprojekte vollständig umgesetzt sind. Für Bewerber und Berufseinsteiger kann dieser Effekt besonders relevant sein, weil weniger klassische Einstiegspositionen ausgeschrieben werden oder Unternehmen Tätigkeitsprofile grundlegend überarbeiten.

Unterschiedliche Folgen nach Branchen

In anlagen- und kapitalintensiven Wirtschaftszweigen erwartet Gartner bis 2030 rund 6,4 Millionen neue und sechs Millionen wegfallende Stellen. Der Beschäftigungseffekt wäre damit leicht positiv. Gleichzeitig sollen KI-bedingte Arbeitsplatzverluste in diesem Bereich lediglich etwa 0,4 Prozent der weltweiten Beschäftigten betreffen.

Im öffentlichen Sektor fällt die Bilanz ungünstiger aus. Hier stehen voraussichtlich rund 400.000 neu geschaffenen Stellen etwa 900.000 wegfallende Arbeitsplätze gegenüber. Gartner weist zugleich darauf hin, dass die KI-Investitionen des öffentlichen Sektors wahrscheinlich nicht ausreichen werden, um künftig auftretende, durch andere Faktoren verursachte Fachkräfteengpässe vollständig auszugleichen.

Besonders stark von KI betroffen ist die Technologiebranche. Fast 70 Prozent ihrer Beschäftigten weisen laut Gartner eine hohe KI-Exposition auf. Bis 2030 könnten in diesem Sektor ungefähr 1,9 Millionen Arbeitsplätze entstehen und 400.000 wegfallen. Trotz der stärkeren Automatisierbarkeit vieler technischer Tätigkeiten ergibt sich damit ein deutlich positiver Saldo von rund 1,5 Millionen Stellen.

Konsequenzen für Führung und Personalstrategie

Für Unternehmen lautet die zentrale Botschaft, KI nicht ausschließlich als Rationalisierungsinstrument zu betrachten. Wer den wirtschaftlichen Nutzen lediglich über eingesparte Arbeitskosten definiert, unterschätzt das Potenzial der Technologie. Erfolgreichere Organisationen nutzen KI vielmehr dazu, Prozesse neu zu gestalten, zusätzliche Leistungen zu entwickeln und menschliche Fähigkeiten gezielter einzusetzen.

Dafür müssen Geschäftsleitung, Personalverantwortliche und IT-Führung ein gemeinsames Bild der künftigen Aufgabenverteilung entwickeln. Notwendig sind eine frühzeitige Analyse gefährdeter oder stark veränderter Tätigkeiten, gezielte Weiterqualifizierung und neue Karrierepfade für Beschäftigte. Ebenso wichtig ist die Entscheidung, welche Aufgaben automatisiert, welche durch KI unterstützt und welche weiterhin überwiegend von Menschen übernommen werden sollen.

Gartners Prognose zeichnet somit weder ein uneingeschränkt optimistisches noch ein apokalyptisches Bild. KI wird voraussichtlich mehr Arbeitsplätze schaffen als vernichten. Der eigentliche Umbruch besteht jedoch darin, dass Hunderte Millionen Menschen anders arbeiten müssen. Für Unternehmen wird die Qualität dieser Transformation entscheidender sein als die bloße Zahl der eingesparten oder neu geschaffenen Stellen.

Tipps für Unternehmen und Beschäftigte

1 Aufgaben statt Stellen analysieren Prüfen Sie, welche Tätigkeiten automatisiert, KI-unterstützt oder weiterhin menschlich sind. 2 Weiterqualifizieren Investieren Sie früh in Schulungen und neue Karrierepfade für stark veränderte Rollen. 3 Nicht nur Kosten sparen Nutzen Sie KI, um Prozesse und Leistungen neu zu gestalten. 4 Einstiegsstellen bewusst gestalten Überarbeiten Sie Einstiegsprofile, statt Nachwuchsstellen pauschal aufzuschieben. 5 Branchenspezifisch planen Übertragen Sie Erkenntnisse nicht ungeprüft von anderen Branchen oder Rollen. 6 Gemeinsam steuern Bringen Sie Geschäftsleitung, Personal und IT an einen Tisch.

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die Praxisbeispiele sind illustrativ und beschreiben keine realen Unternehmen.

1. Aufgaben statt Stellen analysieren

Gartner betont, dass sich bei über 20 Prozent der Beschäftigten nicht die Berufsbezeichnung, sondern Aufgaben, Arbeitsweise und Verantwortungsgrenzen ändern [1]. Zerlegen Sie deshalb jede Rolle in Einzeltätigkeiten und ordnen Sie jede einer von drei Kategorien zu: automatisieren, mit KI unterstützen, weiterhin überwiegend menschlich. Starten Sie mit Workshops je Abteilung und priorisieren Sie nach Aufwand und Risiko.

Praxisbeispiel: Eine Sachbearbeiterin in der Rechnungsprüfung erfasst Rechnungen manuell, klärt Abweichungen und berät Fachabteilungen. Die Erfassung wird automatisiert, die Abweichungsklärung KI-unterstützt, die Beratung bleibt menschlich. Ihre Rolle verschiebt sich vom Erfassen zum Prüfen und Beraten.

2. Weiterqualifizieren

Wer nur 2030 im Blick hat, kommt zu spät: Qualifizierung muss mit dem Einsatz der Technologie beginnen. Definieren Sie je Rolle Zielkompetenzen, etwa Prompting, Qualitätskontrolle von KI-Ergebnissen, Datenverständnis und Steuerung von KI-Anwendungen. Verbinden Sie Lernzeit mit realen Aufgaben und schaffen Sie sichtbare Karrierepfade.

Praxisbeispiel: Ein Unternehmen gibt Beschäftigten pro Woche zwei feste Lernstunden. Kundenservice-Mitarbeitende lernen, KI-Antwortvorschläge zu prüfen und zu verbessern, und können anschließend in die Qualitätssicherung oder das Wissensmanagement wechseln.

3. Nicht nur Kosten sparen

Erfolgreichere Organisationen nutzen KI laut Gartner, um Abläufe neu zu gestalten und den wirtschaftlichen Nutzen über den Ersatz menschlicher Arbeit hinaus zu steigern [1]. Fragen Sie bei jedem KI-Projekt neben »Was sparen wir?« auch »Was können wir künftig anbieten, das vorher nicht möglich war?«.

Praxisbeispiel: Ein Handwerks-Großhändler nutzt KI nicht nur, um Angebote schneller zu schreiben. Die gewonnene Zeit fließt in proaktive Beratung zu Materialalternativen, was neue Aufträge und eine engere Kundenbindung bringt.

4. Einstiegsstellen bewusst gestalten

Besonders Berufseinsteiger sind von aufgeschobenen Stellen betroffen; Lovelock erwartet allerdings, dass viele davon nach 12 bis 24 Monaten besetzt werden, einige aber in Jobverlust übergehen [2]. Überarbeiten Sie Einstiegsprofile, statt sie zu streichen: Lernen am echten Projekt, Mentoring und Aufgaben mit KI-Unterstützung.

Praxisbeispiel: Eine Agentur ersetzt die Position »Junior-Texter« durch ein Einstiegsprofil »Content-Assistenz mit KI-Schwerpunkt«. Neue Kolleginnen und Kollegen prüfen KI-Entwürfe, recherchieren Quellen und werden von Seniors begleitet.

5. Branchenspezifisch planen

Gartner warnt davor, Lehren aus einer Branche auf eine andere zu übertragen [1]. Technologie, anlagenintensive Branchen und der öffentliche Sektor verlaufen laut Prognose sehr unterschiedlich [4]. Erstellen Sie ein eigenes Szenario für Ihre Branche, Ihre Region und Ihre Berufsgruppen und prüfen Sie es jährlich.

Praxisbeispiel: Eine Stadtverwaltung orientiert sich nicht an Beispielen aus der Softwarebranche. Sie plant stattdessen mit Blick auf Fachkräfteengpässe und setzt KI gezielt in Antragsbearbeitung und Bürgerservice ein, um frei werdende Stellen zu entlasten.

6. Gemeinsam steuern

Die Aufgabenverteilung zwischen Mensch und KI betrifft Strategie, Personal und Technik gleichermaßen. Richten Sie ein gemeinsames Gremium aus Geschäftsleitung, HR und IT ein, das Ziele, Kennzahlen und Verantwortlichkeiten festlegt und regelmäßig die Wirkung auf Stellenprofile prüft.

Praxisbeispiel: Ein Mittelständler etabliert ein monatliches »KI-Board«. Die IT meldet geplante Automatisierungen, HR prüft Auswirkungen auf Rollen und Schulungsbedarf, die Geschäftsleitung entscheidet über Prioritäten und Budget.

FAQ

Löst KI eine globale Job-Apokalypse aus?

Nein. Gartner erwartet bis 2030 keine Job-Apokalypse, sondern mehr geschaffene als verdrängte Stellen [1][3]. Wie viele Jobs entstehen und fallen weg?

Bis 2030 sollen 10,6 Millionen Stellen entstehen und 8,9 Millionen wegfallen – netto +1,7 Millionen. Die Zahlen gelten laut Computerworld ohne China und Indien [2]. Wie viele Beschäftigte sind vom Wandel betroffen?

Gut 20 Prozent, rund 435,5 Millionen Menschen, müssen ihre Arbeit anpassen [1][4]. Was sind aufgeschobene Stellen?

Stellen, die ohne KI geschaffen worden wären, bei denen Unternehmen aber Neueinstellungen zurückhalten. Gartner rechnet bis 2030 mit insgesamt fünf Millionen betroffenen Menschen; 2026 waren es 1,3 Millionen [2][4]. Sind aufgeschobene Stellen verlorene Jobs?

Nein. Laut John Lovelock werden sie schlicht nicht geschaffen. Viele werden nach 12 bis 24 Monaten besetzt, manche gehen aber in echten Jobverlust über [2][4]. Wie sieht die Bilanz für 2026 aus?

2026 gingen laut Gartner 2,2 Millionen Arbeitsplätze verloren, 1,6 Millionen kamen hinzu. Lovelock erwartet eine Umkehr, sobald KI das »Tal der Enttäuschung« durchschritten hat [2]. Welche Branche profitiert am meisten?

Die Technologiebranche: 1,9 Millionen neue und 0,4 Millionen wegfallende Stellen bis 2030 [2][4]. Wie steht der öffentliche Sektor da?

Er verzeichnet den größten Nettoverlust: 0,4 Millionen neuen Stellen stehen 0,9 Millionen wegfallende gegenüber [2][4]. Welche neuen Jobs entstehen?

Etwa im Bau und Betrieb von Rechenzentren sowie in der Überwachung und Steuerung von KI-Anwendungen; indirekte Effekte sind schwerer vorherzusagen [3]. Ist KI der Hauptgrund für aktuelle Stellenstreichungen?

Laut Helen Poitevin ist nur etwa ein Prozent des Jobabbaus direkt auf KI-Produktivitätsgewinne zurückzuführen; über 60 Prozent haben andere Gründe wie die Konjunktur [3].

Quellen

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

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