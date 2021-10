So interpretieren Sie Kundenbewertungen richtig und finden die für Sie passende Unternehmenssoftware

Es ist nicht nur schön, in der Mittagspause ein paar nette Kundenbewertungen zu lesen, sondern es ist heutzutage für ein Hotel mit Wachstumszielen sogar unverzichtbar.

Die größten Tipps und Ratschläge bekommen Sie direkt von Ihren Kunden und mit einem speziell angefertigtem Hotel Tech Report werden Ihre Daten mit Präzision analysiert und ordentlich und überschaubar dargestellt.

Warum die Bewachung von Kundenbewertungen für Ihr Hotel wichtig ist

Laut einer Studie über Online-Bewertungen steigt das Vertrauen in Kundenbewertungen immer mehr. In Deutschland achten 39 % der Verbraucher auf die Bewertungen von vorherigen Gästen; in Italien, Spanien, Frankreich und in den Niederlanden sind es sogar noch deutlich mehr, über 50 %.

Die wohl wichtigsten Aspekte aller Kundenbewertungen sind die geschriebenen Kommentare, das Rating und auch die Anzahl und Aktualität.

Kundenbewertungen dienen als eine Art Absicherung für Ihre Kunden, bevor Sie sich für Ihr Hotel entscheiden.

Was bedeutet das für Ihr Hotel? Sie benötigen eine Hotel Software, die Ihnen eine Übersicht in Form eines aktuellen Berichts erteilen kann. Ein Hotel Tech Report zeigt Ihnen das alles nicht nur in einem Bereich an, was deutlich bequemer ist und viel Zeit erspart, sondern erlaubt Ihnen einen informierten Überblick zu behalten.

Durch das automatische Hinzufügen von wichtigen Daten, bekommen Sie einen wertvollen Einblick hinter die Kulissen, ohne dass Sie täglich selbst hunderte von Reviews durchgehen müssen.

Die richtige Business Software umfasst eine breite Anzahl von verschiedenen Daten, die Sie individuell für Ihr Unternehmen anpassen können.

Sie müssen lediglich zunächst eine Strategie entwickeln: welche Internetseiten, Kennworte und andere Ressourcen sind wichtig, um Ihnen einen umfangenden Einblick zu verschaffen?

Dann integrieren Sie diese Erkenntnisse in die Software, die für Ihr Hotelunternehmen geeignet ist. Haben Sie, z. B. ein ungewöhnliches Design oder bestimme Merkmale? Das alles können Sie in Ihre Software eingeben, um gezielt im Internet zu suchen.

Ist das alles in Betrieb, können Sie sich zurücklehnen, denn die Software erstellt Ihnen einen umfassenden Tech Report für Ihr Hotel, der Ihnen wichtige Informationen vermittelt.

Kleinere & persönlichere Hotels

Wenn Ihr Hotel ein relativ kleines Budget für die Verwaltung Ihrer Onlinepräsenz hat, ist das kein Problem, denn man kann auch mit wenigen Tools viel erreichen. Am wichtigsten ist die Automatisierung des Kontrollprozesses durch ein Integriertes Managementsystem. Das wird Ihrem Team viel Zeit und Arbeit ersparen, die es nutzen kann, um wertvollere Aufgaben zu erledigen.

Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Bewertungsdaten, damit Sie eine Strategie für die Zufriedenheit Ihrer Gäste aufstellen können.

Was Sie an erster Stelle von einer Software brauchen, ist, dass sie Sie automatisch und zuverlässig auf den neusten Stand ihrer Onlinebewertungen bringt. Sie können wichtige Keywords verfolgen und benachrichtigt werden, sobald eine neue Kundenbewertung über Ihr Hotel veröffentlicht wird.

Die Unternehmenssoftware erstellt Ihnen dann einen Bericht mit den wichtigsten Daten, die Ihnen wertvolle Informationen über die Zufriedenheit Ihrer Gäste schenkt.

Somit können Sie Korrelationen zwischen Ihrem Hotelbetrieb und Gästebewertungen entdecken und wichtige Schlussfolgerungen ziehen, die sie über den Hotel Tech Report leicht und überschaubar Ihren Mitarbeitern vermitteln können.

Wenn alle wissen, was Ihren Kunden gefiel und nicht gefiel, kann man sich leicht danach orientieren und sich immer weiterentwickeln und verbessern.

Hotelketten

Hotelketten benötigen eine umfassendere Analyse ihrer Kundenbewertungen. Hier wird nicht nur der Einblick in ein einzelnes Hotel benötigt, sondern umfassende Einsichten bezüglich des Hotels, der gesamten Kette und der Einheitlichkeit der Hotelmarke.

An erster Stelle steht daher die Entwicklung einer Strategie, die mit den verschiedenen Standorten der Hotelkette übereinstimmt. Dazu gehören auch die individuellen Ziele der verschiedenen Geschäftsbereiche.

Was auch sehr wichtig ist, ist festzulegen, wem Zugang zu welchen Erkenntnissen gewährt wird, denn nur so kann sichergestellt werden, dass niemand unbefugt wichtige Daten einsieht.

Dann können Sie gezielte Einsichten ganz automatisch über die Software sammeln und mit der Umsetzung Ihrer Strategie beginnen. Sie können auch Daten mit Ihren Kollegen an anderen Hotelstandorten teilen, wodurch Sie sicherlich mehr Informationen zu Ihrer Leistung erhalten werden.

Durch den Bericht können Sie vergleichen, wie sich Ihr Hotel im Gegensatz zu den anderen in der Kette macht und auch im Vergleich zur Konkurrenz. Wie sauber sind Ihre Zimmer? Wie vergleichen Gäste die Qualität zwischen den verschiedenen Hotels? All das ist wichtig, um messbare Ziele für die Zukunft zu definieren.

Schlussfolgerung des Hotel Tech Reports

Kundenbewertungen verleihen Ihnen Einblicke über Ihr Hotel aus der wichtigsten Perspektive überhaupt: der Ihrer Gäste.

Von Booking.com und Expedia bis zu TripAdvisor und Facebook, alles wird berücksichtigt. Sogar Google-Suchergebnisse und Kundenbewertungen aus dem Ausland sind für einen umfassenden Bericht von Bedeutung.

Negative Bewertungen sind beispielsweise auch sehr wertvoll, denn durch sie können Sie feststellen worauf Sie in Ihren Bemühungen in Zukunft Acht geben sollten. Solche Bewertungen im Blick zu haben ist extrem wichtig, denn sie sollten immer auf sie eingehen und antworten. Wenn Kunden sehen, dass Sie sich Mühe geben, auf negative Bewertungen zu antworten und versuchen, besser zu werden, kann so ein negativer Kommentar durchaus eine positive Wirkung haben.

Sie erhalten effizient und mühelos Daten über Ihre tägliche Geschäftsführung und darüber, wie Sie die Qualität von Ihren Dienstleistungen und Produkten verbessern können. Messen sie die Performance Ihrer Mitarbeiter und gehen Sie auf in Ihrem Betrieb häufig auftretende Probleme ein.

Durch einen Bericht können Sie:

Alle Ihre Interaktionen mit Kunden optimal durchführen

Neue Kunden kennenlernen und bestehende Kundenbeziehungen pflegen

Erfahren, welche Dienstleistungen am beliebtesten sind

Effizient und mühelos Daten über Ihre tägliche Geschäftsführung sammeln

Die Performance Ihrer Mitarbeiter messen und ihren Service verbessern

Auf oft auftretende Probleme in Ihren Betriebsabläufen aufmerksam machen

Ohne Einsichten in die Kundenbewertungen Ihrer Gäste haben sie keine Möglichkeit zu wissen, welche Aspekte ihres Betriebs gut ankommen und welche noch verbessert werden könnten.

Mit einer automatisierten Software die Ihnen personalisierte Hotel Tech Reports bietet, sind Sie den Wünschen Ihrer Gäste stets einen Schritt voraus.

Die Erkenntnisse, die Sie sammeln können, werden Ihnen bei Ihren Wachstums- und Marketingstrategien einen deutlichen Wettbewerbsvorteil erschaffen.

