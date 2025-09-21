Welche Werte sind den Menschen wichtig?

Auf ihrer Werte-Skala sind den Deutschen Gesundheit und Familienleben am wichtigsten. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Statista Consumer Insights. Hierfür wurden rund 4.000 Menschen zwischen 18 und 64 Jahren befragt. Auf den Plätzen drei und vier folgen nahezu gleichauf die Themen Geld verdienen und Freundschaft/Partnerschaft. Persönliche Entwicklung, Gemeinschaft, Authentizität und Nachhaltigkeit folgen auf den weiteren Plätzen.
Die Statista Consumer Insights sind ein Marktforschungs- und Analyse-Tool, das detaillierte Informationen über Konsumverhalten, Einstellungen und Zielgruppen bereitstellt. Es basiert auf groß angelegten, repräsentativen Online-Befragungen, die Statista regelmäßig in vielen Ländern durchführt. Mit den Ergebnissen dieser Befragungen lassen sich Zielgruppen-, Wettbewerbs- und Trendanalysen erstellen. Matthias Janson
Gesundheit und Familienleben bewusst pflegen
Absolut – wenn Gesundheit und Familienleben ganz oben auf der persönlichen Werte-Skala stehen, lohnt es sich, diese beiden Bereiche bewusst zu pflegen. Hier ein paar praxisnahe Tipps, die sich gut in den Alltag integrieren lassen:
Gesundheit stärken
- Bewegung fest einplanen – schon 30 Minuten zügiges Gehen, Radfahren oder Schwimmen pro Tag wirken sich positiv auf Herz, Kreislauf und Stimmung aus.
- Ausgewogene Ernährung – viel frisches Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und ausreichend Wasser; Zucker und stark verarbeitete Lebensmittel reduzieren.
- Regelmäßige Vorsorge – Check-ups beim Hausarzt, Zahnkontrollen und Impfauffrischungen nicht vergessen.
- Stress abbauen – Atemübungen, Yoga oder kurze Pausen im Alltag helfen, das Nervensystem zu entlasten.
- Schlafqualität verbessern – feste Schlafenszeiten, kühles Schlafzimmer und digitale Auszeiten vor dem Zubettgehen.
Familienleben bereichern
- Gemeinsame Rituale – feste Essenszeiten, Spieleabende oder Spaziergänge schaffen Verbindlichkeit und Nähe.
- Offene Kommunikation – regelmäßig über Wünsche, Sorgen und Pläne sprechen, um Missverständnisse zu vermeiden.
- Qualitätszeit statt Quantität – lieber bewusst 30 Minuten ohne Ablenkung miteinander verbringen, als stundenlang »nebenher«.
- Gesunde Familienaktivitäten – zusammen kochen, Rad fahren, wandern oder gärtnern verbindet und fördert gleichzeitig die Fitness.
- Füreinander da sein – kleine Gesten wie Hilfe im Alltag oder ein aufmerksames Zuhören stärken das Wir-Gefühl.
Extra-Tipp:
Gesundheit und Familienleben lassen sich wunderbar kombinieren – etwa durch gemeinsame Sportarten, Kochabende mit gesunden Rezepten oder Wochenendausflüge in die Natur.
Wochenplan für Gesundheit und Familienleben
Hier ist ein einfacher, aber wirksamer Ansatz, um einen Wochenplan zu erstellen, der sowohl Gesundheit als auch Familienleben stärkt – und sich flexibel an deinen Alltag anpassen lässt.
- Grundstruktur festlegen
- Wochentage als Spalten (Montag–Sonntag)
- Zeilen für Kategorien wie:
- Bewegung & Sport
- Ernährung & Mahlzeiten
- Familienzeit & Aktivitäten
- Erholung & Selbstfürsorge
- Termine & To-dos
Tipp: Nutze eine Tabelle auf Papier, Whiteboard oder digital (Excel, Google Sheets, Familienplaner-App)2.
- Gesundheit einplanen
- Bewegung: 3–5 feste Sporteinheiten pro Woche (z. B. Montag Yoga, Mittwoch Radfahren, Samstag Wandern)
- Ernährung: Wöchentlicher Essensplan mit gesunden Rezepten – z. B. 1× Fisch, 2× vegetarisch, viel Gemüse
- Regeneration: Mindestens 1 Abend pro Woche bewusst frei halten (kein Bildschirm, nur Entspannung)
- Vorsorge: Arzttermine, Check-ups oder Physiotherapie eintragen
- Familienzeit verankern
- Fixe Rituale: z. B. gemeinsames Sonntagsfrühstück, Spieleabend am Freitag
- Aktive Unternehmungen: Spaziergänge, Fahrradtouren, Schwimmbadbesuch
- Kleine Alltagsmomente: 15 Minuten ungestörtes Gespräch oder Vorlesen vor dem Schlafengehen
- Aufgabenverteilung: Haushalts- oder Gartenarbeiten gemeinsam erledigen
- Realistisch bleiben
- Nicht jeden Tag vollpacken – Pufferzeiten einplanen
- Lieber wenige, feste Punkte, die wirklich umgesetzt werden
- Flexibel bleiben, wenn etwas dazwischenkommt
Beispiel-Wochenplan (Kurzversion)
|
Tag
|
Bewegung
|
Ernährung
|
Familienzeit
|
Erholung
|
Montag
|
30 min Joggen
|
Gemüsepfanne
|
Abendspaziergang
|
Lesen
|
Dienstag
|
Yoga
|
Linsensuppe
|
Brettspielrunde
|
–
|
Mittwoch
|
Radfahren
|
Fischgericht
|
Hausaufgabenhilfe
|
Musik
|
Donnerstag
|
Krafttraining
|
Salat + Vollkorn
|
Gemeinsames Kochen
|
–
|
Freitag
|
Spaziergang
|
Pizza selbstgemacht
|
Spieleabend
|
–
|
Samstag
|
Wandern
|
Grillabend
|
Ausflug
|
–
|
Sonntag
|
Dehnen/Stretch
|
Brunch
|
Familienfilm
|
Badewanne
Extra-Tipp: Druck dir den Plan aus und hänge ihn sichtbar auf – so sehen alle, was ansteht, und es wird leichter, dranzubleiben.
Genki Albert Absmeier
