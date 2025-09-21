Welche Werte sind den Menschen wichtig?

Auf ihrer Werte-Skala sind den Deutschen Gesundheit und Familienleben am wichtigsten. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Statista Consumer Insights. Hierfür wurden rund 4.000 Menschen zwischen 18 und 64 Jahren befragt. Auf den Plätzen drei und vier folgen nahezu gleichauf die Themen Geld verdienen und Freundschaft/Partnerschaft. Persönliche Entwicklung, Gemeinschaft, Authentizität und Nachhaltigkeit folgen auf den weiteren Plätzen.

Die Statista Consumer Insights sind ein Marktforschungs- und Analyse-Tool, das detaillierte Informationen über Konsumverhalten, Einstellungen und Zielgruppen bereitstellt. Es basiert auf groß angelegten, repräsentativen Online-Befragungen, die Statista regelmäßig in vielen Ländern durchführt. Mit den Ergebnissen dieser Befragungen lassen sich Zielgruppen-, Wettbewerbs- und Trendanalysen erstellen. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/35082/befragte-denen-die-folgenden-werte-am-wichtigsten-sind/?lid=ydnh783rf6x6

Gesundheit und Familienleben bewusst pflegen

Absolut – wenn Gesundheit und Familienleben ganz oben auf der persönlichen Werte-Skala stehen, lohnt es sich, diese beiden Bereiche bewusst zu pflegen. Hier ein paar praxisnahe Tipps, die sich gut in den Alltag integrieren lassen:

Gesundheit stärken

Bewegung fest einplanen – schon 30 Minuten zügiges Gehen, Radfahren oder Schwimmen pro Tag wirken sich positiv auf Herz, Kreislauf und Stimmung aus.

Ausgewogene Ernährung – viel frisches Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und ausreichend Wasser; Zucker und stark verarbeitete Lebensmittel reduzieren.

Regelmäßige Vorsorge – Check-ups beim Hausarzt, Zahnkontrollen und Impfauffrischungen nicht vergessen.

Stress abbauen – Atemübungen, Yoga oder kurze Pausen im Alltag helfen, das Nervensystem zu entlasten.

Schlafqualität verbessern – feste Schlafenszeiten, kühles Schlafzimmer und digitale Auszeiten vor dem Zubettgehen.

Familienleben bereichern

Gemeinsame Rituale – feste Essenszeiten, Spieleabende oder Spaziergänge schaffen Verbindlichkeit und Nähe.

Offene Kommunikation – regelmäßig über Wünsche, Sorgen und Pläne sprechen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Qualitätszeit statt Quantität – lieber bewusst 30 Minuten ohne Ablenkung miteinander verbringen, als stundenlang »nebenher«.

Gesunde Familienaktivitäten – zusammen kochen, Rad fahren, wandern oder gärtnern verbindet und fördert gleichzeitig die Fitness.

Füreinander da sein – kleine Gesten wie Hilfe im Alltag oder ein aufmerksames Zuhören stärken das Wir-Gefühl.

Extra-Tipp:

Gesundheit und Familienleben lassen sich wunderbar kombinieren – etwa durch gemeinsame Sportarten, Kochabende mit gesunden Rezepten oder Wochenendausflüge in die Natur.

Wochenplan für Gesundheit und Familienleben

Hier ist ein einfacher, aber wirksamer Ansatz, um einen Wochenplan zu erstellen, der sowohl Gesundheit als auch Familienleben stärkt – und sich flexibel an deinen Alltag anpassen lässt.

Grundstruktur festlegen

Wochentage als Spalten (Montag–Sonntag)

Zeilen für Kategorien wie: Bewegung & Sport Ernährung & Mahlzeiten Familienzeit & Aktivitäten Erholung & Selbstfürsorge Termine & To-dos



Tipp: Nutze eine Tabelle auf Papier, Whiteboard oder digital (Excel, Google Sheets, Familienplaner-App)2.

Gesundheit einplanen

Bewegung: 3–5 feste Sporteinheiten pro Woche (z. B. Montag Yoga, Mittwoch Radfahren, Samstag Wandern)

Ernährung: Wöchentlicher Essensplan mit gesunden Rezepten – z. B. 1× Fisch, 2× vegetarisch, viel Gemüse

Regeneration: Mindestens 1 Abend pro Woche bewusst frei halten (kein Bildschirm, nur Entspannung)

Vorsorge: Arzttermine, Check-ups oder Physiotherapie eintragen

Familienzeit verankern

Fixe Rituale: z. B. gemeinsames Sonntagsfrühstück, Spieleabend am Freitag

Aktive Unternehmungen: Spaziergänge, Fahrradtouren, Schwimmbadbesuch

Kleine Alltagsmomente: 15 Minuten ungestörtes Gespräch oder Vorlesen vor dem Schlafengehen

Aufgabenverteilung: Haushalts- oder Gartenarbeiten gemeinsam erledigen

Realistisch bleiben

Nicht jeden Tag vollpacken – Pufferzeiten einplanen

Lieber wenige, feste Punkte, die wirklich umgesetzt werden

Flexibel bleiben, wenn etwas dazwischenkommt

Beispiel-Wochenplan (Kurzversion)

Tag Bewegung Ernährung Familienzeit Erholung Montag 30 min Joggen Gemüsepfanne Abendspaziergang Lesen Dienstag Yoga Linsensuppe Brettspielrunde – Mittwoch Radfahren Fischgericht Hausaufgabenhilfe Musik Donnerstag Krafttraining Salat + Vollkorn Gemeinsames Kochen – Freitag Spaziergang Pizza selbstgemacht Spieleabend – Samstag Wandern Grillabend Ausflug – Sonntag Dehnen/Stretch Brunch Familienfilm Badewanne

Extra-Tipp: Druck dir den Plan aus und hänge ihn sichtbar auf – so sehen alle, was ansteht, und es wird leichter, dranzubleiben.

Genki Albert Absmeier

3441 Artikel zu „Gesundheit“