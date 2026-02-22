Die Longevity-Illusion: Warum wir mit Pillen und Gadgets am Ziel vorbeilaufen

Ein kritischer Kommentar zur Vermessung der Unsterblichkeit von Dr. Josef Scheiber
Wir leben in einem goldenen Zeitalter des Narzissmus, getarnt als Gesundheitsvorsorge. Das Silicon Valley hat den Tod als »technisches Problem« definiert, das gelöst werden muss, vergleichbar mit einem Software-Bug. Milliardenschwere Start-ups versprechen die ewige Jugend durch Metformin, Stammzellentherapien und Nahrungsergänzungsmittel, die den Preis eines Kleinwagens haben. Die Biohacking-Szene feiert sich dafür, 50 Pillen zum Frühstück zu schlucken und jeden Herzschlag zu tracken. Doch wenn man hinter die glänzende Fassade der Longevity-Industrie blickt, offenbart sich ein fundamentales Missverständnis: Wir versuchen, ein biologisches Problem mit mechanistischem Denken zu lösen. Und genau deshalb springen die meisten aktuellen Ansätze zu kurz.
Der Körper ist kein Oldtimer
Das vorherrschende Narrativ behandelt den menschlichen Organismus immer noch wie einen Oldtimer. Die Logik lautet: Wenn ein Teil verschleißt, tauschen wir es aus. Wenn der Tank leer ist, füllen wir Super-Plus (oder NMN und Resveratrol) nach. Wenn der Motor stottert, gehen wir in die Werkstatt. Dieser Ansatz ignoriert die fundamentalste Eigenschaft des Lebens: Der Körper ist keine Maschine, die linear verschleißt. Er ist ein kybernetisches, antifragiles System, das auf Reize reagiert. Ein Auto repariert sich nicht selbst, wenn es einen Kratzer hat – der Mensch schon.
Indem wir uns auf die reine Zufuhr von externen Substanzen fokussieren, übersehen wir, dass Altern primär kein Mangel an Rohstoffen ist, sondern ein Informationsverlust. Die Zelle weiß nicht mehr, was sie tun soll, weil das epigenetische Signal verrauscht ist. Wer in dieses verrauschte System einfach nur teure Supplements kippt, betreibt kosmetische Korrekturen an einem Haus, dessen Fundament gerade wegbricht. Wir füttern ein System, das vergessen hat, wie man verdaut.
Die Komfort-Falle der »Balance«
Ein weiterer fataler Irrtum ist das moderne Streben nach statischer »Balance«. Wellness-Gurus predigen Entspannung und Ausgleich. Doch biologisch gesehen ist eine konstante Balance – die Nulllinie – der Tod. Leben ist Oszillation. Die moderne Welt hat uns in eine »komfortable Stagnation« manövriert: Wir leben bei konstanten 21 Grad, unter konstantem Kunstlicht, mit konstantem Zugang zu Nahrung. Die aktuellen Longevity-Trends verstärken dies oft noch, indem sie versuchen, jeden Stress zu vermeiden. Dabei ist das Gegenteil notwendig: Wir brauchen die Extreme. Wir brauchen den Wechsel zwischen kataboler Zerstörung (Aktivierung) und anaboler Heilung (Regeneration). Wer versucht, sich gesund zu »schonen«, rostet ein. Wahre Langlebigkeit entsteht nicht im Spa, sondern durch Hormesis – durch Kälte, Hitze und Hunger, die unsere Wartungstrupps erst wecken.
Das Heimat-Paradox: Warum wir den Kontext vergessen
Vielleicht am offensichtlichsten wird das Scheitern beim Thema Ernährung. Wir blicken neidisch auf die »Blue Zones« dieser Welt und importieren deren Inhalte, aber ignorieren den Kontext. Wir fliegen Goji-Beeren aus China ein und Avocados aus Mexiko, in der Hoffnung, die Gesundheit von Okinawa zu kaufen.
Das ist naive »Inhalts-Logik«. Biologie ist Exo-Biologie – ein Spiegel der Umgebung. Eine Pflanze entwickelt ihre Schutzstoffe (Polyphenole) als Antwort auf ihre spezifische Umwelt – gegen die dortige Sonne, die dortigen Insekten, das dortige Klima. Hier liegt das, was man das Heimat-Paradox nennen könnte: Die robusteste Gesundheit finden wir nicht in der Ferne, sondern in der biologischen Resonanz mit unserem eigenen Lebensraum.
Ein Wildkraut, eine alte Apfelsorte oder eine Beere, die in derselben rauen Luft, unter demselben Licht und auf demselben Boden gewachsen ist wie wir, besitzt für unseren Körper eine viel höhere Informationsdichte als ein verhätscheltes Treibhaus-Produkt vom anderen Ende der Welt. Durch das Prinzip der Xenohormesis nutzen wir die Widerstandskraft der Pflanze für uns selbst. Wenn wir Langlebigkeit wollen, müssen wir aufhören, exotischen Superfoods hinterherzujagen, und anfangen, die Kraft unserer eigenen Wurzeln wiederzuentdecken. Das stärkste Signal wächst meistens nicht in einer Plastikverpackung, sondern in der Erde vor unserer Stadt.
Daten-Religion und der Verlust des Gefühls
Schließlich hat die Technologisierung der Gesundheit eine neue Krankheit erschaffen: Die Orthorexia nervosa des Biohackers. Menschen, die Panik bekommen, wenn ihr Schlaf-Ring eine schlechte Nacht anzeigt (Nocebo-Effekt), oder die soziale Events meiden, weil das Essen dort nicht »clean« genug ist. Wenn die Optimierung selbst zum Stressfaktor wird, tötet sie schneller als jedes Stück Pizza. Ein System, das permanent unter Alarmbereitschaft steht, kann nicht regenerieren. Wir starren auf Dashboards und verlernen dabei die Interozeption – das intuitive Gefühl für uns selbst.
Fazit: Sinn statt Technik
Der größte Fehler aktueller Ansätze ist jedoch die Leere dahinter. Wir optimieren die Hardware (Mitochondrien, Telomere), aber wir vergessen die Software (Sinn/Purpose). Ein biologisches System, das keine Aufgabe mehr hat, schaltet sich ab – die Evolution verschwendet keine Energie an nutzlose Organismen. Ohne ein »Wozu« – sei es Gemeinschaft, Familie oder eine Aufgabe – ist jede Telomer-Verlängerung sinnlos.
Die Zukunft gehört nicht denen, die die meisten Pillen schlucken. Sie gehört dem Homo Regenerativus: Jenem Menschen, der versteht, dass er Teil eines Rhythmus ist. Der Licht, Kälte und heimische Nahrung als Informationen nutzt, um seinen Code neu zu schreiben. Der aufhört, den Tod zu bekämpfen, und anfängt, das Leben zu meistern. Echte Longevity gibt es nicht im Labor. Sie findet statt, wenn wir aufhören, Passagiere zu sein, und wieder Piloten unseres eigenen Systems werden.
* Dr. Josef Scheiber ist Wissenschaftler, Unternehmer und leidenschaftlicher Netzwerker. Nach Stationen bei Roche und Novartis in den USA und der Schweiz brachte er sein internationales Know-how zurück in die Oberpfalz. Mit über 50 wissenschaftlichen Publikationen und zahlreichen Auszeichnungen zählt er zu den prägenden Stimmen für digitale Gesundheitsinnovationen. Als Absolvent des Global Healthcare Leaders Program der Harvard Medical School verbindet er modernste Forschung und biomedizinische Daten mit einer klaren Vision: personalisierte Medizin, Epigenetik, Biohacking und Longevity – also ein langes, gesundes Leben – für alle Menschen zugänglich zu machen.
318 Artikel zu „Alter Krankheit“
News | Trends 2026 | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Effizienz | New Work
Wie viel Geld geht der Wirtschaft durch Krankheit verloren?
Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Krankheit ausfallen, sinkt die wirtschaftliche Leistung, weil weniger Güter und Dienstleistungen produziert werden. Die höchsten Ausfälle an Bruttowertschöpfung verursachten im Jahr 2024 Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes mit 44,2 Milliarden Euro. Das zeigt die Statista-Grafik mit Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (PDF-Download) [1]. Dahinter folgten Krankheiten des…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Effizienz | New Work | Services
Branchen verlieren massiv Geld durch Krankheiten
Wenn Beschäftigte krankheitsbedingt fehlen, geht die Wirtschaftsleistung zurück, weil weniger Waren hergestellt und weniger Dienstleistungen erbracht werden. Besonders stark ist hiervon der Industriesektor betroffen, wie die Statista-Grafik auf Basis einer Schätzung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (PDF-Download) zeigt [1]. Der Wertschöpfungsausfall beläuft sich 2024 demnach auf über 70 Milliarden Euro. Der Sektor der öffentlichen…
News | Business | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Trends 2023 | New Work
Arbeitsunfähigkeit: Das kostet Krankheit die Wirtschaft
Wenn Arbeitnehmer durch Krankheit ausfallen, sinkt die wirtschaftliche Leistung, weil weniger Güter und Dienstleistungen produziert werden. Die höchsten Ausfälle an Bruttowertschöpfung verursachten im Jahr 2023 Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes mit 42,6 Milliarden Euro. Das zeigt die Statista-Grafik mit Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (PDF-Download) [1]. Dahinter folgten Krankheiten des Atmungssystems mit…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT
Chronisch krank: Welche Krankheiten sind in Deutschland am weitesten verbreitet?
https://de.statista.com/infografik/33272/umfrage-zu-physischen-einschraenkungen-und-chronischen-erkrankungen-in-deutschland/ Weniger als ein Drittel der für die Statista Consumer Insights befragten Menschen geben an, mit keinerlei physischen Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen zu leben. Daraus lässt sich im Umkehrschluss folgern, dass die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands von der einen oder anderen Einschränkung betroffen ist. Am weitesten verbreitet sind psychische Erkrankungen wie Burnout oder Depressionen…
News | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | Lösungen | Strategien
Per Anhalter durch das Quantencomputing
Im Jahr 1979 erzählte der unsterbliche Douglas Adams in seinem Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (deutsch: Per Anhalter durch die Galaxis), wie der Supercomputer Deep Thought die Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest berechnet – die Antwort (»42«) hat jeder schon einmal gehört. Damals war der Begriff…
News | Trends Services | Kommunikation | Trends 2022
Viele Deutsche recherchieren ihre Krankheitssymptome im Internet
Ob vor oder nach einem Arztbesuch: 6 von 10 schauen online nach. In der Regel ergänzt die Internetrecherche den Praxistermin. 43 Prozent haben aber auch schon mal auf den Arztbesuch verzichtet. Ein Zwicken hier, ein Zipperlein da: Wenn es darum geht, eigene Beschwerden und Krankheits-Symptome zu recherchieren, informieren sich die Deutschen zunehmend im Netz.…
News | Digitalisierung | IT-Security | Online-Artikel | Strategien | Tipps
Digitale Krankheitserreger & Prävention – Impfen Sie sich gegen Cyberbedrohungen
Die digitale Transformation erfasst das Gesundheitswesen und ermöglicht neue Geschäftsmodelle, bessere Prävention vor Krankheiten, schnellere Anamnese sowie effizientere Betreuung von Patienten. Durch den zunehmenden Technologieeinsatz steigt allerdings auch das Risiko Opfer von Datendieben und Saboteuren zu werden. Professionelle Vorsorge und bewusster Umgang mit kritischen Daten und IT-Systemen schützt Sie vor diesen Risiken. Wir befinden…
News | Business | Strategien | Tipps
Betriebliche Altersversorgung verhindert keine Altersarmut
Wie ab 01.07.2016 die Abfindung betriebliche Altersversorgung (bAV) gefördert wird? Ab 01.07.2016 wird die Abfindung von Versorgungszusagen auf bAV von den Spitzenorganisationen der Sozialversicherung als Versorgungsbezug eingestuft, § 229 SGB V. Damit fallen weder Beiträge für Arbeitslosenversicherung noch solche für Rentenversicherung an. Das Haftungsrisiko der sogenannten Einstandspflicht motiviert zunehmend auch Arbeitgeber zur Abfindung der Mitarbeiter.…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Services | Trends 2018 | Lösungen | Services
Risiko Sitzkrankheit: Arbeitgeber müssen Gesundheit am Arbeitsplatz fördern
Studie zeigt: 81 % der deutschen Arbeitnehmer sitzen mindestens 6 Stunden am Tag und 75 % legen Pausen wegen belastender Symptome durch die sitzende Tätigkeit ein. Arbeitgeber sind zu mehr Achtsamkeit bei Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter und bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes aufgerufen. Denn die Ergebnisse einer Umfrage im Auftrag des internationalen Technikmöbel-Herstellers Ergotron…
News | Digitalisierung | Kommunikation | Lösungen | Services | Tipps
Krankheiten: Jeder Siebte sucht im Netz Rat bei Leidensgenossen
Foren und Blogs zu Gesundheitsthemen sind beliebt. Jeder zweite Nutzer fühlt sich dank des Austauschs besser verstanden. »Was tun gegen Hustenreiz?«, »Sind meine Werte im Normalbereich?« oder »Helfen Kapseln mit dem Extrakt von grünen Kaffeebohnen?«: In Internetforen oder Blogs findet man so gut wie jede Frage zur Gesundheit, die man sich vorstellen kann – samt…
Lösungen | Ausgabe 3-4-2016
Gesundheits-Apps und Fitness-Tracker: Prävention von Krankheiten
Oft führen zu spät erkannte Erkrankungen zu vermeidbaren, chronischen Folgeerkrankungen und Folgekosten. Wer rechtzeitig auf seine Gesundheit achtet und bereit ist dafür seine Vitalwerte zu messen, spart sich und anderen viele Unannehmlichkeiten.
News | Business
Gesundheitsmanagement: Gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter trotz Corona-Krise
Um sie bestmöglich vor dem Corona-Virus zu schützen, haben deutsche Unternehmen ihre Angestellten zu großen Teilen ins Homeoffice beordert. Eine ebenso plausible wie umsichtige Maßnahme. Doch auch hier lauern gesundheitliche Gefahren, die sich zunächst nur schleichend bemerkbar machen, Wirtschaft und Staat aber langfristig umso teurer zu stehen kommen können. Mediziner warnen derzeit eindringlich vor umfassenden…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Lebensbereiche, die mit Technologie besser funktionieren
Von künstlicher Intelligenz über Robotik bis hin zu Quantencomputing – an neue Technologien knüpfen sich große Erwartungen. Zu Recht, denn der digitale Fortschritt bringt spürbare Verbesserungen für den Menschen. Das reicht von der medizinischen Versorgung über lebenswertere Städte bis hin zu einer inklusiveren Bildung. Dell Technologies zeigt, wie und wo die IT dabei hilft. …
News | Business | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
KI als Vorbereitung auf echte Forschung und warum Verantwortung dabei zentral ist
Künstliche Intelligenz ersetzt keine Forschung. Aber ohne KI ist gute Forschung heute deutlich schwieriger. Nicht, weil Menschen nicht denken können. Sondern weil Forschung an Grenzen stößt, wenn Perspektiven fehlen, Annahmen unbewusst bleiben oder Erfahrungswelten nur aus der eigenen Sicht interpretiert werden. Genau hier verstehe ich KI nicht als Werkzeug, sondern als dritte, eigenständige Denkrolle…
2189 Artikel zu „Alter gesund“
News | Trends 2026 | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | New Work | Strategien
Wir schrumpfen und altern stärker als bisher vermutet
Die Bevölkerung in Deutschland dürfte bis zum Jahr 2070 um rund zehn Prozent zurückgehen – bislang wurde ein Rückgang von einem Prozent erwartet. Dies ist das Ergebnis einer ifo-Analyse aktueller Bevölkerungsrechnungen des Statistischen Bundesamtes. »Der verstärkte Rückgang und die Alterung der Bevölkerung müssen schon heute bei politischen Entscheidungen mit Langzeitwirkung, beispielsweise bei Gesundheit und…
News | Trends 2026 | Trends Security | Effizienz | IT-Security
2026 Schalter umlegen: Von der Reaktion zur Prävention
Neue Technologien, neues Tempo: Die Kompetenzen der Cyberkriminellen entwickeln sich schneller denn je. 2026 werden Unternehmen deshalb einen grundlegenden Wandel vollziehen: weg von einer reaktiven Defensive hin zu proaktiver und präventiver Gefahrenabwehr. Zwingender Auslöser dieses Umschaltens sind Cyberkriminelle, die zunehmend Schwachstellen in Edge-Netzwerken ausnutzen sowie Living-off-the-Land-Techniken (LOTL) verwenden. Letztere zielen darauf ab, eine herkömmliche Abwehr…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Services
Europa gewinnt digitales Profil – Outlook-Alternative setzt auf Datenschutz und Effizienz
Mit dem Support-Ende für Microsoft Exchange müssen Unternehmen ihre Kommunikationssysteme überdenken. Die tschechische Plattform IceWarp bietet eine kosteneffiziente, kompatible und datenschutzkonforme Lösung – und zeigt, dass Europa auch technologisch konkurrenzfähig ist. Am 14. Oktober endete der Support für Microsoft Exchange Server 2016 und 2019. Für viele Unternehmen ist das mehr als eine technische Formalie.…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Mobile | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Gesundheitswesen: Wenn der Chatbot zum medizinischen Ratgeber wird
45 Prozent der Deutschen fragen KI-Chatbots zu Symptomen und Gesundheitsthemen. Das Vertrauen ist hoch, doch der Einsatz von KI in der Medizin macht einigen auch Angst. Drei Viertel halten sich mit Gesundheits-Apps auf dem Smartphone fit. 8 von 10 fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Künstliche Intelligenz hält in Praxen und Kliniken…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Healthcare IT
Gesundheit: 20 Prozent der Kinder weltweit sind übergewichtig
Eine Weltkarte mit dem Anteil der übergewichtigen Kinder zeigt, welche Erdteile am stärksten betroffen sind [1]. Neben dem amerikanischen Kontinent sind besonders viele Kinder im Nahen Osten, Nordafrika und im Pazifik übergewichtig. Ein Forschungsbericht aus der Fachzeitschrift »The Lancet« identifiziert für Länder aus diesen und anderen Regionen eine Infrastruktur, die passive Fortbewegung und Freizeitgestaltung fördert.…
News | Business | Trends 2025 | Trends Services | Lösungen | New Work | Tipps
Mentale (Un)Gesundheit: Stress, Depressionen und Ängste sind ein Massenphänomen
32 Prozent der für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten vor der Umfrage psychische Probleme hatten. Darunter versteht die Erhebung ein breites Spektrum von Symptomen wie Stress, Depressionen und Ängste. Über die tatsächliche Verbreitung sagen die Ergebnisse indes nur bedingt etwas aus. Dass der…
News | Business | Digitale Transformation | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Strategien | Tipps
CIO-CEO-Alignment: Gemeinsam zum Erfolg im KI-Zeitalter
CEOs verlangen messbaren Geschäftswert aus KI bei gleichzeitigem Druck auf Kosten und Risiko. CIOs müssen die CEO-Prioritäten verstehen, sechs entscheidende Gesprächsfelder beherrschen und konkrete Governance- und Kommunikationsmuster etablieren, um Modernisierung und Innovation zu ermöglichen. Ausgangslage und Kernprobleme Abstimmungsdefizite: Viele CIOs sind unsicher, welche Prioritäten der CEO tatsächlich setzt, und fühlen sich in strategischen Entscheidungen…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Kommunikation | New Work | Strategien | Tipps
Mentale Gesundheit: Wie viele leiden unter Stress, Depressionen und Ängste?
32 Prozent der für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten vor der Umfrage psychische Probleme hatten. Darunter versteht die Erhebung ein breites Spektrum von Symptomen wie Stress, Depressionen und Ängste. Über die tatsächliche Verbreitung sagen die Ergebnisse indes nur bedingt etwas aus. Dass der…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien | Tipps
Cyberresilienz als Schlüssel zur Zukunftssicherung: Schutz, Wiederherstellung und Anpassungsfähigkeit im digitalen Zeitalter
Ransomware-Angriffe gehören mittlerweile zum Standardrepertoire von Cyberkriminellen. So weit – so bekannt. Weniger bekannt ist die Erkenntnis, dass 90 Prozent der erfolgreichen Angriffe von nicht-verwalteten Geräten ausgehen [1]. Mithin Geräte, für die die Eigentümer voll verantwortlich sind, einschließlich aller Betriebssystemupdates, Sicherheitspatches und Softwareprodukte. Und damit stellen sie eine Sicherheitsgefahr für Unternehmen dar. Organisationen sollten daher…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Konsumwandel mit X-Faktor: Die Gen X gibt mehr aus als jede andere Altersgruppe
Eine neue globale NIQ-Studie zum Konsumverhalten der Generation X, die zwischen 1965 und 1980 geboren wurde, unterstreicht ihre bisher unterschätze Kaufkraft und Bedeutung. Denn typische Gen-X-Vertreter entscheiden beim Einkauf nicht nur für sich selbst, sondern häufig auch für ihre Eltern und noch im Haushalt lebende Kinder. In Zahlen bedeutet das: Die weltweite Kaufkraft wird sich…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz
Wie ist der Stand der GenAI-Nutzung im Gesundheitswesen?
Eine Untersuchung von NTT DATA, einem Anbieter von digitalen Business- und Technologie-Services, zeigt, dass mehr als 80 % der befragten Gesundheitsorganisationen über eine klar definierte GenAI-Strategie verfügen. Allerdings erklären nur 40 %, dass ihre GenAI-Strategie auch stark auf ihre Geschäftsstrategie ausgerichtet ist. Zudem stufen lediglich 54 % der Befragten ihre GenAI-Fähigkeiten als leistungsstark ein. GenAI…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security | Kommentar
Cybersecurity: Sind Schulungen im Zeitalter von KI noch sinnvoll?
Ein Kommentar von Richard Werner, Security Advisor bei Trend Micro Wir müssen aufhören, die Schuld abzuschieben. Auch wenn es unpopulär ist: der Schutz des Unternehmens bleibt Aufgabe der IT-Sicherheitsabteilung. Andere Mitarbeitende können lediglich eine unterstützende Funktion einnehmen, indem sie gefährliche Mails rechtzeitig erkennen. Das ist nicht selbstverständlich und wird in Zukunft immer seltener passieren –…
News | Business | Geschäftsprozesse | Strategien
Die Evolution des CFO: Vom Finanzverwalter zum strategischen Visionär
Die Zeiten, in denen CFOs lediglich Bilanzen verwalteten und für die Einhaltung von Budgets sorgten, sind vorbei. Der CFO von heute ist ein dynamischer Stratege im Zentrum der Unternehmensausrichtung und des Wachstums. Über die reine Budgetkontrolle hinaus sind sie Architekten finanzieller Resilienz: Sie sichern Ressourcen für die Gewinnung von Talenten, technologische Fortschritte, Stabilität in der…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz
KI-Einsatz trotz veralteter IT-Systeme hemmt die Modernisierung des Gesundheitswesens
97 Prozent der IT-Entscheidungsträger in Deutschland berichten von Legacy-Technologien in ihren Organisationen. Die Nutzung zukunftsweisender Technologien, allen voran künstlicher Intelligenz (KI), ist im Gesundheitswesen weltweit auf dem Vormarsch. Doch wie der aktuelle Healthcare-Report »Digitale Zwickmühle im Gesundheitswesen: Zwischen Innovationsdruck und Systemrisiken« von SOTI zeigt, haben 96 Prozent der IT-Führungskräfte in Deutschland (weltweit 97 Prozent)…
News | Trends 2025 | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Datensilos bremsen den Einsatz von KI im Gesundheitswesen aus
Trotz des enormen Potenzials von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen befinden sich viele Einrichtungen noch in der Anfangsphase der Umsetzung. Eine aktuelle internationale Studie von SS&C Blue Prism zeigt [1]: 94 Prozent der befragten Organisationen betrachten AI zwar als strategisch wichtig – doch mangelnde Datenqualität und fragmentierte Dateninfrastrukturen behindern den effektiven Einsatz. Strukturelle Defizite trotz…
News | Trends 2025 | Trends Security | Healthcare IT | IT-Security
Zunehmende Risiken für Gesundheitsorganisationen – Cybersicherheitsresilienz rückt in den Fokus
Nur 29 % der Führungskräfte im Gesundheitswesen glauben auf KI-gestützte Bedrohungen vorbereitet zu sein. LevelBlue, ein Anbieter von Managed Security Services, strategischer Beratung und Threat Intelligence, hat seinen 2025 Spotlight Report: Cyber Resilience and Business Impact in Healthcare veröffentlicht [1]. Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Gesundheitsbranche gegen zunehmend zahlreichere und ausgefeiltere Angriffe schützt. …
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Gesundes Misstrauen: Überprüfen Sie KI-Ergebnisse?
Die Nutzung künstlicher Intelligenz ist in Deutschland mittlerweile weit verbreitet. Aber wie groß ist eigentlich das Vertrauen in die Ergebnisse von KI-Tools wie ChatGPT, Perplexity oder dem Microsoft Copilot? In Deutschland offenbar ziemlich groß, wie der kürzlich von EY veröffentlichte AI Sentiment Index zeigt. Demnach liegt der Anteil der Befragten, die KI-Ergebnisse überprüfen, um ihre…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | New Work
Mit diesen Gehältern gehören Beschäftigte zu den Spitzenverdienenden
Analyse von über 1 Millionen Gehaltsdaten zeigt die Spitzengehälter in Deutschland. 80.000 Euro Jahreseinkommen reichen für die Top 10 % – große regionale Unterschiede.. Bestverdienende vor allem in Hamburg, Hessen und Süddeutschland Spitzengehälter nicht nur für Führungskräfte – hochqualifizierte Beschäftigte erzielen hohe Gehälter. Das Gehalt ist bei der Jobentscheidung oftmals der wichtigste Faktor. Mit…
News | Healthcare IT | Kommunikation | Ausgabe 3-4-2025
Integrierte Kommunikation notwendig – Sicherer Dokumentenaustausch im Gesundheitswesen
Auch im Jahr 2025 wird das Gesundheitswesen in Deutschland erheblich von der Digitalisierung bestimmt, wobei technologische Fortschritte sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringen. In diesem Kontext sind insbesondere künstliche Intelligenz (KI) und elektronische Patientenakten (ePA) zentrale Themen der Veränderung, die nicht alleinstehend betrachtet werden können. Der geschützte digitale Dokumentenaustausch zwischen den hoch vernetzten Akteuren im Gesundheitswesen steht dabei oft im Mittelpunkt der Digitalisierungsbestrebungen.
1820 Artikel zu „Gesundheit Fit“
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Services | Trends 2017 | Lösungen | Services | Strategien
Gesundheit: Fit im Job?!
Sind die Mitarbeiter gesund, freut sich der Arbeitgeber. Denn Krankheitstage gehen zu Lasten der Unternehmensproduktivität und drücken gleichzeitig auf das Betriebsklima. Allerdings machen nur vier von zehn Arbeitgebern den eigenen Mitarbeitern Angebote für Sport und Gesundheit. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie der Job-Seite Indeed in Zusammenarbeit mit den Marktforschern von respondi für die…
News | Digitalisierung | Trends Mobile | Infografiken | Internet der Dinge | Trends 2016
Internetnutzer setzen auf Gesundheits-Apps oder Fitness-Tracker
Ob beim Sport, Einkaufen oder auf dem Weg zur Arbeit: Laut einer GfK-Studie überwacht und/oder erfasst ein Drittel der Internetnutzer weltweit seine Gesundheit und Fitness mit App, Fitness-Tracker oder Smartwatch. Besonders aktiv sind in dieser Hinsicht die chinesischen Verbraucher: 45 Prozent der Befragten gaben an, aktuell entsprechende Geräte oder Apps zu diesem Zweck zu nutzen.…
Lösungen | Ausgabe 3-4-2016
Gesundheits-Apps und Fitness-Tracker: Prävention von Krankheiten
Oft führen zu spät erkannte Erkrankungen zu vermeidbaren, chronischen Folgeerkrankungen und Folgekosten. Wer rechtzeitig auf seine Gesundheit achtet und bereit ist dafür seine Vitalwerte zu messen, spart sich und anderen viele Unannehmlichkeiten.
News | Business Process Management | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
Die Uhr tickt: IT-Systeme jetzt fit für KI machen
Die Telekommunikations-Branche sieht sich aktuell mit einigen Herausforderungen konfrontiert: Dazu zählen ein stark umkämpfter Wettbewerb und Preisdruck, hohe Betriebskosten, regulatorische Hürden sowie ein Wandel im Verhalten und der Erwartungen von Kunden. Um diese Themen erfolgreich anzugehen, ist die Einführung und Nutzung von KI unabdingbar. Doch genau hier liegt das Problem: Viele Unternehmen arbeiten noch mit…
News | Trends 2026 | Business | Effizienz | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Strategien
Führungskultur als zentraler Faktor für Gesundheit, Motivation und Wohlbefinden
Der hohe Krankenstand bei deutschen Arbeitnehmern führt derzeit zu einer lebhaften Diskussion. Neben den berechtigten Sorgen der Arbeitgeber, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Blick haben müssen, stellt sich auch die Frage, wie Arbeitsbedingungen das körperliche und mentale Wohlbefinden von Beschäftigten beeinflussen. Wer sich am Arbeitsplatz dauerhaft unter Druck fühlt, wenig Wertschätzung erlebt oder keine…
News | Trends 2025 | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz
Gesundheitswesen leidet unter Fachkräftemangel bei der Einführung von GenAI
Viele fahren Projekte zurück, einige geben KI vollständig auf. Neue Forschungsergebnisse zeigen große Herausforderungen bei der Einführung generativer KI (GenAI) bei Gesundheitsorganisationen. Fast ein Viertel (22 Prozent) hat den Einsatz von KI-Tools vollständig eingestellt. Fast ein Drittel (31 Prozent) fährt die Nutzung zurück. Alle Unternehmen, die an der Technologie festgehalten und die Implementierung…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Mobile | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Gesundheitswesen: Wenn der Chatbot zum medizinischen Ratgeber wird
45 Prozent der Deutschen fragen KI-Chatbots zu Symptomen und Gesundheitsthemen. Das Vertrauen ist hoch, doch der Einsatz von KI in der Medizin macht einigen auch Angst. Drei Viertel halten sich mit Gesundheits-Apps auf dem Smartphone fit. 8 von 10 fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Künstliche Intelligenz hält in Praxen und Kliniken…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Healthcare IT
Gesundheit: 20 Prozent der Kinder weltweit sind übergewichtig
Eine Weltkarte mit dem Anteil der übergewichtigen Kinder zeigt, welche Erdteile am stärksten betroffen sind [1]. Neben dem amerikanischen Kontinent sind besonders viele Kinder im Nahen Osten, Nordafrika und im Pazifik übergewichtig. Ein Forschungsbericht aus der Fachzeitschrift »The Lancet« identifiziert für Länder aus diesen und anderen Regionen eine Infrastruktur, die passive Fortbewegung und Freizeitgestaltung fördert.…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Souveräne KI – wer profitiert und warum?
Die Diskussion um künstliche Intelligenz konzentriert sich zunehmend auf Kontrolle und Compliance. Besonders in Europa spielt das Konzept der souveränen KI eine zentrale Rolle: Unternehmen und Behörden sollen leistungsstarke Modelle einsetzen können, ohne ihre Datenhoheit oder die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu gefährden. Die globale Digitalökonomie erlebt derzeit eine Phase tiefgreifender Neuorientierung. Handelsstreitigkeiten oder…
News | Business | Trends 2025 | Trends Services | Lösungen | New Work | Tipps
Mentale (Un)Gesundheit: Stress, Depressionen und Ängste sind ein Massenphänomen
32 Prozent der für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten vor der Umfrage psychische Probleme hatten. Darunter versteht die Erhebung ein breites Spektrum von Symptomen wie Stress, Depressionen und Ängste. Über die tatsächliche Verbreitung sagen die Ergebnisse indes nur bedingt etwas aus. Dass der…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Kommunikation | New Work | Strategien | Tipps
Mentale Gesundheit: Wie viele leiden unter Stress, Depressionen und Ängste?
32 Prozent der für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten vor der Umfrage psychische Probleme hatten. Darunter versteht die Erhebung ein breites Spektrum von Symptomen wie Stress, Depressionen und Ängste. Über die tatsächliche Verbreitung sagen die Ergebnisse indes nur bedingt etwas aus. Dass der…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Trends Services | Healthcare IT | Services
Auf der Suche nach vertrauenswürdigen Gesundheitsinformationen im Netz
Die meisten Menschen suchen inzwischen online nach Antworten auf gesundheitliche Fragen. Doch zugleich zweifeln viele von ihnen an der Seriosität und Qualität der Auskünfte, die Social-Media-Plattformen oder KI-Chatbots liefern. Mit der neuen internationalen Initiative »InfoCure« möchte die Bertelsmann Stiftung dazu beitragen, verlässliche Quellen zu fördern und das Vertrauen in digitale Gesundheitsinformationen zu stärken. Der…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services
Sind die Deutschen fit beim Thema Cybersicherheit?
Ein Viertel der Befragten in Deutschland haben in einer Umfrage der Statista Consumer Insights angegeben, dass sie sich über das Thema Cybersecurity gut informiert fühlen [1]. Damit liegen die Bundesbürger gleichauf mit den Einwohnern der USA. In Österreich, Frankreich und Spanien liegt der Anteil knapp darunter, in Polen und der Schweiz knapp darüber. China ist…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | New Work
2025/2026: Arbeitsmarkt profitiert von Fiskalpaketen, wird aber durch den demografischen Wandel gebremst
Der Arbeitsmarkt wird weiter durch die schwache Konjunktur und die Transformationskrise beeinträchtigt. Eine wirtschaftliche Belebung, allen voran durch die beschlossenen Fiskalpakete, wird diese Entwicklung voraussichtlich verbessern, doch die Beschäftigungsentwicklung stößt an ihre Grenzen. So steigt die Zahl der Erwerbstätigen in diesem Jahr nur noch um 10.000 Personen, 2026 wird sie um 20.000 Personen sinken. Das…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Strategien | Tipps
Achtung, Anerkennung, Wertschätzung: Ein »Danke« verändert mehr als jedes Benefit-Programm
Montagmorgen, kurz vor acht und der Duft frischer Brötchen hängt in der Luft. Vor der Bäckertheke eine kleine Schlange, Kaffeebecher in der Hand und noch etwas verschlafen. Dann die Stimme eines Mannes im Maßanzug: »Drei Brötchen.« Kein Gruß, kein »Bitte« und kein Blickkontakt. Nur ein kurzer Befehlston, wie an einen Automaten gerichtet. »Kaum wahrnehmbar, aber…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Healthcare IT
Gesundheit: Milliardenmarkt Digital Health
Digitale Technologie trägt zunehmen dazu bei, unsere Gesundheit und die Gesundheitsversorgung insgesamt zu verbessern. Entsprechend steigen die Umsätze im so genannten »Digital Health«-Segment in Deutschland. Dazu zählen unter anderem Smartphones-Apps, Bio-Sensoren oder Online-Sprechstunden mit Ärzten, die über Webseiten oder Apps durchgeführt werden. Nach Schätzungen der Experten der Statista Market Insights werden die Umsätze im laufenden…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz
KI-Einsatz trotz veralteter IT-Systeme hemmt die Modernisierung des Gesundheitswesens
97 Prozent der IT-Entscheidungsträger in Deutschland berichten von Legacy-Technologien in ihren Organisationen. Die Nutzung zukunftsweisender Technologien, allen voran künstlicher Intelligenz (KI), ist im Gesundheitswesen weltweit auf dem Vormarsch. Doch wie der aktuelle Healthcare-Report »Digitale Zwickmühle im Gesundheitswesen: Zwischen Innovationsdruck und Systemrisiken« von SOTI zeigt, haben 96 Prozent der IT-Führungskräfte in Deutschland (weltweit 97 Prozent)…
News | Trends 2025 | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Datensilos bremsen den Einsatz von KI im Gesundheitswesen aus
Trotz des enormen Potenzials von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen befinden sich viele Einrichtungen noch in der Anfangsphase der Umsetzung. Eine aktuelle internationale Studie von SS&C Blue Prism zeigt [1]: 94 Prozent der befragten Organisationen betrachten AI zwar als strategisch wichtig – doch mangelnde Datenqualität und fragmentierte Dateninfrastrukturen behindern den effektiven Einsatz. Strukturelle Defizite trotz…
News | Trends 2025 | Trends Security | Healthcare IT | IT-Security
Zunehmende Risiken für Gesundheitsorganisationen – Cybersicherheitsresilienz rückt in den Fokus
Nur 29 % der Führungskräfte im Gesundheitswesen glauben auf KI-gestützte Bedrohungen vorbereitet zu sein. LevelBlue, ein Anbieter von Managed Security Services, strategischer Beratung und Threat Intelligence, hat seinen 2025 Spotlight Report: Cyber Resilience and Business Impact in Healthcare veröffentlicht [1]. Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Gesundheitsbranche gegen zunehmend zahlreichere und ausgefeiltere Angriffe schützt. …
News | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Strategien
Cybersicherheit im Gesundheitswesen: Zwischen regulatorischem Aufbruch und technischer Stagnation
Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen sind aufgrund sensibler Patientendaten, wertvoller Forschungsergebnisse und ihrer kritischen Dienstleistungen ein attraktives Ziel für Cyberkriminelle. Jüngste Analysen zur Cybersicherheitslage im Gesundheitswesen, etwa die Studie des Hasso-Plattner-Instituts »Alarmsignal Cybersicherheit«, zeichnen ein Bild einer sich zuspitzenden Bedrohungslage. Zwar befindet sich das Gesundheitswesen hinsichtlich seiner Gefährdungslage in »guter Gesellschaft« – man denke an die vielfach…