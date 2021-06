Jetzt handeln, denn dezentrales Arbeiten bleibt!

Die Microsoft 365 und Teams-Experten der URANO-Gruppe begleiten mittelständische Unternehmen in die digitale Zukunft.

Keine Furcht bitte: Ein moderner Arbeitsplatz sticht nicht

Noch immer gibt es zahlreiche Unternehmen, die sich mit dem Thema Home Office schwertun, Corona hin oder her. Die Gründe für die zögerliche Haltung sind so vielfältig wie der Mittelstand selbst: Angst vor der Veränderung bekannter Strukturen oder die Sorge, unpassende Lösungen aufgeschwatzt zu bekommen, die die Situation nicht verbessern. Ein Mittelständler, der Jahre lang sein Geschäft mit traditionellen Methoden erfolgreich gestaltet hat, soll nun Prozesse digitalisieren und dezentrale Arbeitsplätze einrichten? Das erfordert ein hohes Maß an Überzeugungsarbeit! Dazu kommt: Vielen Unternehmen mangelt es an Erfahrung und Know-how. Auch die Befürchtungen, dass ein fortwährendes Arbeiten im Home Office negative Auswirkungen auf die Produktivität und den Geschäftserfolg haben könnte, bremsen zusätzlich.

Damit die Unternehmen nicht den Anschluss zu Kunden, Partnern, Dienstleistern und nicht zuletzt zu den Mitarbeitern verlieren, ist es in Zeiten der Pandemie und auch danach erforderlich, moderne Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Eine passende Kommunikations-Plattform wie Microsoft Teams ist dafür die unabdingbare Grundlage.

Mit Weitblick zum modernen Arbeitsplatz

Zu Beginn der Covid-19-Pandemie waren schnelle Maßnahmen notwendig und der Wechsel auf dezentrales oder hybrides Arbeiten erfolgte vielerorts ziemlich überstürzt. Doch jetzt geht es darum, den strategischen Weitblick wiederzugewinnen. Gerade kleine und mittelgroße Unternehmen stehen vor der Herausforderung, dass ihre heterogenen On-Premises-Lösungen weder zeitgemäß noch wirtschaftlich sind. Viele haben zwar die Notwendigkeit zur Digitalisierung erkannt, zögern aber noch. Nicht selten fehlt es an zeitlichen und personellen Ressourcen, die digitale Transformation anzugehen, dezentrale Arbeitsplätze in die richtige Spur zu bringen und tragfähige Säulen zu errichten.

Ein erfahrener und kenntnisreicher Partner wie URANO kann dabei hilfreich zur Seite stehen. Der IT-Lösungspartner und Microsoft-365-Spezialist mit Hauptsitz in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) begleitet KMUs auf ihrem Weg in eine digitale Zukunft. »Wir sind Experten für den modernen Arbeitsplatz mit Microsoft-Lösungen«, so URANO-Geschäftsführer und COO Sebastian Schmalenbach.

Die Vorzüge dezentraler Arbeit erkennen

Richtig strukturiert, zeichnen sich dezentral organisierte Unternehmen durch eine hohe Produktivität und Effektivität aus. Da die meisten Menschen gerne selbstbestimmt arbeiten, führt dies zu einer erhöhten Mitarbeiterzufriedenheit. Deshalb verlassen auch weniger Angestellte das Unternehmen frühzeitig wieder. Das wiederum ermöglicht feste Strukturen und eingespielte Teams. »Das gilt nicht nur für die großen Konzerne, sondern gerade auch für den Mittelstand«, stellt Sebastian Schmalenbach fest.

Der Erfolg mit dezentralen Arbeitsplätzen steht und fällt mit den Kommunikationswegen. Die Corona-Pandemie wird eines Tages verschwinden. Remote Work bleibt. »Im Zeitalter der Globalisierung ist es Herausforderung und Chance zugleich, dezentrale Arbeitsplätze für eine optimale Zusammenarbeit auszurüsten«, betont Schmalenbach. Dazu gehört die Einführung von Videokonferenz-Tools, die flexibel und skalierbar sind, um sich den sich stetig wandelnden Geschäftsanforderungen anzupassen. Deshalb ist Microsoft Teams eine zukunftssichere Entscheidung, machen die URANO-Experten deutlich. Details zum Portfolio der Microsoft 365 Spezialisten und ein informatives E-Book finden sich hier.

30 Jahre Expertise für den Mittelstand

Seit mehr als 30 Jahren berät und betreut URANO als IT-Dienstleister bundesweit Konzerne, mittelständische Betriebe und öffentliche Auftraggeber wie Schulen und Behörden. Der Anspruch lautet bei jedem Projekt, die passgenaue IT-Lösung zu liefern. Dabei bieten die URANO-Experten Services und Leistungen aus einer Hand: von der individuellen Beratung und Konzeptionierung über die Umsetzung bis hin zur Betreuung und Wartung von IT-Umgebungen. Mehr unter www.m365-experts.de.

