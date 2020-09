Bluetooth im Auto: Viel mehr als nur ein Schlüssel

Bluetooth ermöglicht umfassende Vernetzung im Auto – vom Infotainment bis zur nächsten Generation digitaler Autoschlüssel.

Die Entwicklergemeinschaft der Bluetooth Special Interest Group (SIG) treibt die digitale Vernetzung des Autos voran. 87 Prozent aller neu zugelassenen Autos haben schon heute Bluetooth an Bord und für viele Menschen ist die Technologie zur Musikwiedergabe, Telefonie und Navigation selbstverständlicher Bestandteil des Innenraums. Zunehmend wird die Technologie Teil der Vernetzung von Fahrzeugen mit ihrer Außenwelt, beispielsweise durch Positionierungssysteme, passive Ent- und Verriegelung, passiven Start sowie Car-Sharing-Dienste.

Aktuelle Prognosen des Marktforschungsinstituts ABI Research gehen davon aus, dass bis 2024 zwei Drittel aller zugelassenen Fahrzeuge (Pkw, SUV und Nutzfahrzeuge) mit Bluetooth-Technologie ausgestattet sein werden. Die neuen externen Anwendungen, wie passiver schlüsselloser Zugang, Reifendrucküberwachung und Zustandswarnungen führen zu voraussichtlich vier bis sechs Bluetooth-fähigen Sensoren in jedem zukünftigen Auto. Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten in den Anwendungen bieten Autofahrern zudem ein hohes Maß an Flexibilität.

Vernetzung im Auto über das Infotainment hinaus

Die Bluetooth-Anbindung im Auto ist für viele Autofahrer zum Telefonieren und Musikhören bereits selbstverständlich. Darüber hinaus haben spezialisierte Wearables insbesondere für Berufskraftfahrer das Potenzial, verschiedene sicherheitsrelevante Aufgaben zu übernehmen, wie etwa das Erkennen erster Ermüdungserscheinungen, Ablenkungen beim Fahren und sonstige mögliche Beeinträchtigungen des Fahrers. Im Notfall können per gekoppeltem Smartphone zudem Notrufe abgesetzt werden.

Schlüsselloser Zugang mit Bluetooth

Digitale Autoschlüssel ermöglichen das automatische Entriegeln des Fahrzeugs, wenn sich der Fahrer nähert. So können nur bestimmte Türen (Autotüren/Kofferraum) entriegelt und geöffnet werden, während andere geschlossen bleiben. Dies bietet insbesondere im gewerblichen Bereich große Vorteile. »Bauarbeiter zum Beispiel kommen beim be- oder entladen in kurzer Zeit häufig an ihr Fahrzeug. Um die Sicherheit ihrer Ausrüstung zu gewährleisten, können sie ihr Smartphone mithilfe digitaler Schlüssel so programmieren, dass das Fahrzeug automatisch ver- und entriegelt wird«, erklärt Chuck Sabin, Senior Director of Market Development and Business Strategy der Bluetooth SIG. »Zudem lässt sich damit auch anderen Nutzern ein temporärer Zugang zum Fahrzeug ermöglichen.«

Netzwerkanbindung und Autonomes Fahren

Auto-interne Sensornetzwerke treiben neue Anwendungsfälle im Automobilbereich voran. Die Bluetooth SIG arbeitet bei der Entwicklung von Sensornetzwerken im Auto eng mit der Automobilindustrie zusammen. Zusätzlich zu den Bluetooth-basierten Infotainment-Systemen übertragen diese drahtlosen Sensornetzwerke Bluetooth-Diagnoseinformationen und Warnmeldungen in Echtzeit, einschließlich Reifendruck- und Zustandswarnungen bei wichtigen Systemen. Diese Sensornetzwerke erleichtern nicht nur die Fahrzeugwartung, sondern bieten auch die Möglichkeit, den Kraftstoffverbrauch zu senken, indem die Systeme optimal betrieben und Gewicht eingespart wird. Der Nutzen dieser Einsparungen ist nicht zu unterschätzen.

