Deutsche Autobauer besonders innovativ

Im Ländervergleich schneiden deutsche Automobilkonzerne in Sachen Innovationen sehr gut ab. Das zeigt das Ranking des Center of Automotive Management (CAM), auf dem Volkswagen, Daimler und BMW die ersten drei Plätze belegen – gefolgt vom US-Autobauer Tesla [1]. Für das Ranking wird die Innovationsstärke anhand der der Innovationen und Weltneuheiten berechnet. Hier sind die deutschen Konzerne mit einer großen Innovationsbreite auf vielen Technologiefeldern in der weltweiten Automobilindustrie führend.

Laut CAM müssen die deutschen Konzerne allerdings aufpassen, in den Bereichen Elektromobilität, Vernetzung und autonomes Fahren nicht den Anschluss zu verlieren. Hier gäbe es Defizite, welche die Innovationsführerschaft mittelfristig gefährden könnten. So hätte der US-Autobauer Tesla etwa im Bereich Elektromobilität einen technologischen Vorsprung von ungefähr drei Jahren. Im Bereich Vernetzung müssten deutsche Autobauer große Anstrengungen unternehmen, um ein konkurrenzfähiges Produkt zu Android Automotive zu erschaffen. Android Automotive ist eine Variante von Googles Betriebssystem Android, welches für die Anwendung in Instrumententafeln von Fahrzeugen zugeschnitten ist. Neben Infotainment-Aufgaben wie Mobilkommunikation, Navigation und der Wiedergabe von Musik, zielt das Betriebssystem darauf ab, fahrzeugspezifische Funktionen wie beispielsweise die Regelung der Klimaanlage zu beherrschen. Matthias Janson

[1] https://auto-institut.de

https://de.statista.com/infografik/22268/innovationsstaerke-von-automobilherstellern-nach-laendern

