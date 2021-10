So kauft IT den richtigen Passwortmanager: Hybride Arbeitswelt – aber sicher

Neben anderen Turbulenzen brachten die vergangenen Monate auch neue Herausforderungen für IT-Manager: Hybride Arbeitsmodelle und »Work-from-Anywhere« sind das neue Normal und in diesem Kontext muss eine neue Qualität von Sicherheit für die Organisation und die Mitarbeiter geschaffen werden.

Ein paar Zahlen belegen die Sicherheitsproblematik eindrucksvoll, wenn man in einschlägige Studien blickt:

Bei 85 % der Datenschutzverletzungen spielt der Faktor Mensch eine Rolle (etwa durch Phishing, gestohlene Zugangsdaten oder Nutzerfehler).

66 % der Benutzer nutzen überall ein und dasselbe Passwort. Da ist die Frage weniger, ob solche Zugangsdaten gestohlen werden, sondern eher, wann.

Gut die Hälfte der in kleinen (52 %) und großen (64 %) Unternehmen gestohlenen Daten sind Zugangsdaten.

Im Dark Web zirkulieren 15 Milliarden gestohlene Zugangsdaten. Die Absicherung von Mitarbeiterzugangsdaten ist daher eine dringliche Aufgabe für IT-Verantwortliche.

Es besteht also dringender Handlungsbedarf – anders kann man es nicht sagen.

Ein cleverer Passwortmanager ist die Lösung. Zweifellos: Hier ist ein Passwortmanager eine gute Lösung. Er automatisiert das Anlegen, Verwalten, Eingeben, Zuweisen, Freigeben und Aufheben von Passwörtern. So müssen sich Mitarbeiter um das Merken und Erstellen von Passwörtern keine Gedanken mehr machen. Die IT-Abteilung wiederum muss weniger Passwörter zurücksetzen und gewinnt Zeit für wertschöpfende Arbeit.

Anzeige

Einkaufen in Sachen Sicherheit – Wie geht man vor? Was also tun, wenn Sie zu dem Schluss gekommen sind, dass Ihr Unternehmen von einem Passwortmanager profitieren würde?Werden Sie sich zunächst über die Bedürfnisse Ihres Unternehmens klar und formulieren Sie Ihre Erwartungen an einen Passwortmanager. So wird es Ihnen leichter fallen, die richtige Lösung zu finden.

Einige Fragen, die Sie sich stellen sollten:

Ein reibungsloses Nutzungserlebnis: Wie benutzerfreundlich ist die Lösung? Erleichtert sie den Mitarbeitern den Umgang mit Passwörtern?

Fokus auf die Sicherheit: Ist der Passwortmanager sicher und zuverlässig und hilft er Ihnen, Ihre Sicherheitsziele zu erreichen?

Eine zentralisierte Verwaltung: Was erfordert die Implementierung von Ihnen und wie vereinfacht die Lösung das Management laufender Aufgaben?

Anpassbare, präzise und aktionsorientierte Steuerungsmöglichkeiten: Bietet der Passwortmanager Ihren Administratoren das richtige Maß an Kontrolle und Transparenz? Wie einfach können sie Maßnahmen zum Schließen von Sicherheitslücken ergreifen?

Ein Konto für den Schutz aller Daten: Privat- und Berufsleben verschmelzen immer stärker. Können Mitarbeiter mit dem Passwortmanager alle ihre digitalen Lebensbereiche absichern?

Umfassende Kriterien für den Kauf eines Passwortmanagers. In ihrem neuen Buyer‘s Guide beschreiben die Sicherheitsexperten von LastPass ausführlich, wie Sie beim Kauf eines Passwortmanagers vorgehen sollten und was die wichtigsten Kriterien bei der Wahl eines Passwortmanagers sind – bis hin zur Implementierung.

Kernkomponenten effektiver Passwortmanager.

wichtige Probleme, die ein Passwortmanager im Griff haben sollte.

Kriterien für die Evaluierung verschiedener Angebote.

Best Practices für die Implementierung eines Passwortmanagers.

Anzeige

1284 Artikel zu „Passwort „

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS So werden Unternehmen das Passwort los Die Anmeldung mit Benutzername und Passwort ist noch immer Standard. Doch dieses Verfahren hat viele Nachteile und Unternehmen suchen nach Alternativen. Spezialisten geben Tipps für die Einführung einer passwortlosen Anmeldung und erläutern, worauf Organisationen dabei achten sollten. Obwohl über 80 Prozent aller Sicherheitsvorfälle in Zusammenhang mit gestohlenen, ausgespähten oder zu schwachen Passwörtern stehen, setzen… Weiterlesen →

NEWS | EFFIZIENZ | IT-SECURITY | TIPPS Per Passwortrichtlinie zu mehr Datenschutz Es ist lange her, dass ausschließlich Großkonzerne Opfer von Cyberkriminellen wurden. Heute haben sie es auf alle und jeden abgesehen, denn nahezu jedes Unternehmen geht mit Daten um. »Daten sind das Gold unserer Zeit. Das macht eine Passwortrichtlinie umso wichtiger, in der festgehalten wird, wie ein sicheres Passwort überhaupt aussieht. Dazu gehört die Festlegung… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN | TIPPS Fünf Passwort-Alternativen der Zukunft Der Welt-Passwort-Tag findet jedes Jahr am ersten Donnerstag im Mai statt. Er ruft dazu auf, starke Passwörter, im besten Fall eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, zu verwenden und verantwortungsvoll mit Zugangsdaten umzugehen. Die Cybersecurity-Experten von BullGuard nehmen das zum Anlass um zu zeigen, welche Alternativen es in Zukunft zu Passwörtern geben wird: Biometrische Authentifizierung, »Zero Login« basierend auf… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS 3 Tipps zum Welt-Passwort-Tag Wie jedes Jahr soll der Welt-Passwort-Tag Verbraucher und Unternehmen über das Thema »Passwort-Sicherheit« aufklären. (Nicht nur) Am 02. Mai heißt es also: wie schütze ich meine Passwörter? Passwort-Schutz ist eines der wichtigsten Themen, wenn es um die Sicherheit der eigenen Daten im Netz geht. Dennoch vernachlässigen es viele, die eigenen Passwörter angemessen zu pflegen und… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY Passwortschutz 4.0: Passwörter auf Schmuck und Haushaltsgegenstände gravieren lassen Absolute Weltneuheit – Gravieren Sie sich Ihre Passwörter auf edlen Schmuck oder andere Produkte des täglichen Lebens und Sie müssen sich nie wieder merkwürdige Buchstabenrätsel merken. Gravado.de veröffentlicht exklusive »Password Collection«. Ihnen ist es doch sicher auch schon so ergangen: Egal ob Sie unterwegs oder vergesslich sind – in einen dringend benötigten Account einloggen, ohne… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | SERVICES | TIPPS Guter Vorsatz: Bessere Passwörter nutzen ■ Jeder Dritte nutzt nur ein Passwort für mehrere Dienste. ■ Bitkom gibt Hinweise zum besseren Schutz gegen Cyberkriminelle. »hallo«, »passwort« oder »123456« – bei der Wahl ihrer Passwörter vertrauen viele Menschen auf einfache Kombinationen. Jeder dritte Internetnutzer (32 Prozent) in Deutschland gibt außerdem an, dass er für mehrere Online-Dienste das gleiche Passwort nutzt.… Weiterlesen →