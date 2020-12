Auftreten als Führungskraft – Das ist wichtig

Anzeige

In diesen Zeiten werden in der IT immer neue Führungskräfte gesucht. Wer dazu in der Lage ist, neben den fachlichen Qualifikationen auch die notwendigen Führungseigenschaften mitzubringen, dem steht ein höchst interessantes berufliches Feld offen. Doch worauf kommt es beim Kampf um die freien Posten wirklich an? Das wollen wir uns hier in diesem Artikel genauer ansehen.

Leadership ausstrahlen

Ein Stichwort, das in diesem Rahmen immer wieder fällt ist Leadership. Allein dieses Merkmal hat viele verschiedene Facetten, sodass wir in diesem Artikel nur auf ein paar ausgewählte eingehen können. Entscheidend ist zum einen die Storytelling Leadership, das zeigt sich in diesen Zeiten besonders deutlich. Eine erschwerte Kommunikation innerhalb der Belegschaft, zum Beispiel infolge der Arbeit im Home Office, ist ein Hindernis für den Austausch im Unternehmen, das Führungskräfte beheben müssen.

Weiterhin spielt die Mindful Leadership eine zentrale Rolle. Neben der Weitsicht, die aus der Sicht des Unternehmers gefragt ist, geht es in diesen Tagen mehr denn je um persönliche Qualitäten. Wie groß ist die Empathie, die der Belegschaft entgegengebracht werden kann? Und wie steht es um die emotionale Intelligenz? Aktuell sind diese Qualitäten besonders gefragt, wenn es um die Auswahl neuer Führungskräfte in der Welt der IT geht.

Das passende Auftreten

Bei all diesen Punkten ist es wichtig, die eigene Kompetenz durch das passende Auftreten untermauern zu können. In den letzten Jahrzehnten etablierte sich ein bestimmter Habitus, der gute Führungskräfte bis heute auszeichnet. Dazu zählen einerseits scheinbar beiläufige Dinge, wie zum Beispiel eine hochwertige Armbanduhr. Die Rolex Submariner Uhr gilt zum Beispiel als ein echter Klassiker in der Riege der Führungskräfte und wird besonders gerne getragen.

Darüber hinaus mag die Kleidung als normaler Angestellter in einem IT-Unternehmen von sekundärer Bedeutung sein. Viele Firmen stellen es ihren Mitarbeitern in einem gewissen Rahmen frei, wie genau sie zur Arbeit kommen möchten. Im Home Office spielt der Dresscode ohnehin gar keine Rolle mehr. Anders gestaltet sich die Lage bei Führungskräften, die Autorität und Kompetenz verkörpern sollen. Für sie ist es so wichtig wie eh und je, mit einem gut sitzenden Anzug und den entsprechenden Accessoires in Erscheinung zu treten. Dies signalisiert ganz klar nach außen, dass die Verantwortung, die der Posten mit sich bringt, ernst genommen wird.

Entscheiden und führen

Es gibt Dinge im Leben einer Führungskraft, die sich im Vorfeld nicht vorbereiten oder erlernen lassen. Dazu zählt die Maßgabe, plötzlich eigene Entscheidungen treffen und durchsetzen zu müssen. Selbst auf der Ebene der Abteilungsleiter ist es plötzlich notwendig, sich ganz klar zu positionieren und keine Semi-Positionen nach außen zu tragen. Dies signalisiert die notwendige Geschlossenheit und Entscheidungskompetenz, welche für diese Posten in der IT und in anderen Branchen zentral ist.

Das Fingerspitzengefühl, das zum Führen der Mitarbeiter notwendig ist, stellt sich erst im Laufe der Zeit ein. Kleinere Fehler, die in den ersten Wochen und Monaten begangen werden, sind aus diesem Grund nichts Ungewöhnliches. Wichtig ist, weiterhin den Blick für die notwendigen Verbesserungen zu bewahren und damit Schritt für Schritt an der Situation zu arbeiten.

