Produktivität der deutschen Wirtschaft steigt nicht mehr

Die Arbeitsproduktivität ist ein Maß für die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft, ihre Entwicklung bestimmt wesentlich den materiellen Wohlstand. Zur Messung der Arbeitsproduktivität setzen Experten das reale Bruttoinlandsprodukt in Verhältnis zur Zahl der Erwerbstätigen einerseits und zu den geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen. Anschließend wird daraus jeweils ein Index gebildet. Wie die Statista-Grafik mit Daten der Deutschen Bundesbank zeigt, sind beide Indizes seit 2023 leicht rückläufig [1].

Außerdem ist erkennbar, dass beide Indizes ab 1960 längere Zeit parallel zueinander liefen und sich seit Ende der 1980er Jahre immer weiter angenähert haben. Grund dafür ist die Veränderung der Erwerbsformen in Deutschland. So hat laut Statistischem Bundesamt (Destatis) die Relevanz der marginalen Beschäftigung sowie der Teilzeitbeschäftigung in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Dadurch sei die durchschnittliche Arbeitszeit je Erwerbstätigen im Zeitablauf wesentlich zurückgegangen.

Als ein wichtiger Grund für die gebremste Produktivitätsentwicklung in Deutschland wird – neben dem rein rechnerischen Faktor einer seit 2023 leicht rückläufigen Wirtschaftsleistung – laut Destatis der Strukturwandel der Wirtschaft hin zu den Dienstleistungsbereichen genannt. Vermutet würde, dass die meisten Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich tendenziell weniger Potenzial für Produktivitätswachstum bieten, als dies im Produzierenden Gewerbe der Fall sei. Oftmals dürften Produktionsprozesse im Dienstleistungsbereich eher arbeitsintensiv und in geringerem Umfang mit Technik zu ersetzen sein.

Neue digitale Technologien wie KI, Industrie 4.0., Big Data oder Internet der Dinge lassen zwar ein großes Potenzial für Produktivitätssteigerungen vermuten. Destatis konstatiert allerdings, dass mit der Digitalisierung der Wirtschaft offenbar keine signifikanten Produktivitätsfortschritte einhergehen. Diese Beobachtung wird häufig als »Produktivitätsparadoxon« bezeichnet.

Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/33692/reales-bip-je-erwerbstaetigem-und-je-erwerbstaetigenstunde-in-deutschland/?lid=w2723sf5cezp

[1] https://www.bundesbank.de/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken

Deutschland liegt bei einem EU-Vergleich der Arbeitszeit auf dem dritten Platz. Unter Berücksichtigung von Urlaub und Krankheit kommen Bundesbürger im statistischen Durchschnitt auf 33,2 Wochenarbeitsstunden. Weiter vorne im Ranking liegen nur Dänemark und die Niederlande. Im Spitzenfeld der langen Arbeitszeiten sind viele Länder aus Ost- und Südeuropa zu finden. In Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Polen, Lettland und Litauen etwa liegt die Wochenarbeitszeit im Schnitt bei 38 Stunden und darüber. In die Daten des Europäischen Statistikamtes Eurostat sind hierbei die tatsächlichen Arbeitsstunden aller Beschäftigten ab 15 Jahren eingeflossen, die entweder in Teilzeit oder in Vollzeit gearbeitet haben [1]. Bei einem Vergleich der Vollzeitbeschäftigten liegt Deutschland mit 38,8 Stunden im EU-Mittelfeld. Spitzenreiter ist Griechenland mit 41,1 Wochenstunden, Schlusslicht ist Finnland mit 37,2 Wochenstunden.

Sind die Deutschen im Vergleich zu Erwerbstätigen aus anderen europäischen Ländern also unterm Strich arbeitsunwilliger oder weniger motiviert? Diesen Schluss lassen die gezeigten Daten nicht zu. Sie basieren zwar auf dem EU Labour Force Survey (EU-LFS), einer harmonisierten Umfrage mit standardisierten Definitionen und Fragebögen für alle teilnehmenden Ländern. Hierdurch soll Vergleichbarkeit gewährleistet werden. Gleichwohl kann ein hoher Anteil an Dienstleistungsjobs, Teilzeitarbeitenden oder Mini-Jobs in einem Land zu niedrigeren Durchschnittswerten führen – unabhängig von der individuellen Belastung einzelner Beschäftigter. Zudem sind speziell in Deutschland Pausen- und Ruhezeiten gesetzlich streng geregelt, was die Arbeitszeiten verringert.

In Teilen lassen sich die unterschiedlichen Wochenarbeitszeiten Studien zufolge auch auf unterschiedliche Einstellungen zur Arbeit zurückführen. Demnach sind in Skandinavien oder den Niederlanden kurze, effiziente Arbeitszeiten mit viel Freizeit normal und gesellschaftlich geschätzt. In Dänemark und den Niederlanden etwa wurde das Konzept der »Flexicurity« entwickelt, das Flexibilität für Arbeitgeber mit sozialer Sicherheit für Arbeitnehmer kombiniert und flexible Arbeitszeiten ermöglicht.

In Deutschland legen Berufseinsteiger ebenfalls viel Wert auf eine ausgewogene Balance zwischen Arbeit und Freizeit, wie Umfragen ergeben haben [2]. Zugleich ist hier die in Teilzeit geleistete Arbeitszeit in der letzten Zeit merklich gestiegen, während Vollzeit-Arbeitsstunden leicht zurückgegangen sind – unterm Strich ist die Summe aller Arbeitsstunden trotzdem fast gleichgeblieben. Außerdem wird hierzulande das Arbeitsmodell einer 4-Tage-Woche breit diskutiert. In den Tarifrunden im vergangenen Herbst forderten gleich mehrere Gewerkschaften eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich.

Matthias Janson

