Exklusive Partnerschaft von ADN und Kemp ab 2021 nach Übernahme von Flowmon

Mit der Übernahme rüstet sich Kemp, Experte für Loadbalancing und Anwendungserfahrung, für die Zukunft der Netzwerkinfrastrukturen und Anwendungsbereitstellung. Durch die exklusive Partnerschaft von Kemp mit ADN profitiert auch der DACH-Markt vom neuen Standard für die hybride Cloud-Welt.

Seit der Stellungnahme von Kemp-CEO Ray Downes steht fest, dass die IT-Produkte von Kemp und Flowmon von nun an als gemeinsame Lösung bereitstehen werden. Kemp sind als Experten für Application Performance-Verbesserungen durch Application Delivery Controller und Loadbalancing in der DACH-IT-Landschaft mittlerweile ein feststehender Begriff. Das liegt nicht zuletzt an den mittlerweile 100.000 aktiven Installationen von Kemp-Lösungen zur Lastenverteilung und der Tatsache, dass diese in den letzten 15 Jahren bei einer großen Mehrheit der On-Premise Exchange-Installationen zum Einsatz kamen. Kemp hat sich als Standard für die Hochverfügbarkeit und Performance-Optimierung von Applikationen etabliert. Die serverseitige Optimierung der Application Experience bildet das Kerngeschäft mit den weltweit durch alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg vertretenen Kundenunternehmen. Erweitert wird das Portfolio nun durch das Network Performance Monitoring und die Diagnostik- und Security-Lösung vom Unternehmen Flowmon, das vor allem in Mittel- und Osteuropa sowie in Japan bereits mehr als 1200 Kunden betreut. Mit ihrer Verbindung konnten die Unternehmen ihre globale Kundenbasis vereinigen und ergänzen ihre professionellen Lösungen um die gegenseitigen Stärken. Ray Downes fasst die Partnerschaft der beiden Unternehmen folgendermaßen zusammen:

»Wir freuen uns, den Kunden in den Bereichen Infrastruktursicherheit, Netzwerkbeobachtung und automatische Reaktion auf Vorfälle einen Mehrwert bieten zu können, indem wir Flowmon in der Kemp-Familie willkommen heißen. Die Erweiterung des Portfolios von Kemp um die Lösungen von Flowmon wird den Kunden die ideale Kombination aus Netzwerkanalyse, präventiver Bedrohungserkennung und Workload-Bereitstellung für eine optimale, unterbrechungsfreie Benutzer- und Anwendungserfahrung bieten.«

Die bereits mehrere Jahre zurückreichende Partnerschaft zwischen Kemp und der ADN Group wurde im Januar 2020 durch die Ankündigung der ADN Group als exklusivem Schulungspartner von Kemp im DACH-Markt weiter vertieft. Nun erhält diese ab Januar 2021 auch die exklusiven Distributionsrechte für das wegweisende Portfolio von Kemp in Deutschland und Österreich. Während Flowmon die Lösungen von Kemp zum neuen Standard für Netzwerkausrüstung und Anwendungserfahrung im Cloud-Zeitalter vervollständigt, ergänzt das Value Added-Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen von ADN diese durch Professional Services, Zertifizierung von Partnern, Cross- und Upselling. ADN erweitert damit die Ressourcen von Kemp im DACH-Markt. Mit der alleinigen Vertretung im Channel kann der Partnerlandschaft zukünftig ein einheitlich hoher Standard an Betreuung und Beratung geboten werden.

»So sieht die moderne Cloud-Welt aus: Performante, sichere Netze und ein schneller, gleichförmiger und sicherer Datentransport ausgehend von den Servern, egal wo diese gehostet werden. Die Schaffung der netzwerkseitigen Grundlagen für weitere Digitalisierungsprozesse sowie die Möglichkeiten zur Automatisierung positionieren Kemp als Standardausstattung für hybride Cloud-Welten«, so Hermann Ramacher, Geschäftsführer der ADN.

