Investition ohne Integration – Die Illusion vom funktionierenden Digital Workplace

Unternehmen haben hohe Summen in moderne Arbeitsplatztechnologie investiert. Trotzdem verbringen Mitarbeitende einen Teil ihrer Arbeit damit, sich durch Tools zu navigieren, statt produktiv zu arbeiten. Das eigentliche Problem liegt nicht in fehlenden Lösungen, sondern in deren mangelnder Verzahnung. Für IT-Verantwortliche verschiebt sich damit die strategische Aufgabe.
Kollaborations-Plattformen, Meeting-Room-Technologien, Workplace-Apps und zuletzt KI-Assistenten – in den vergangenen fünf Jahren haben Unternehmen erhebliche Mittel in den digitalen Arbeitsplatz gelenkt. Jetzt wächst in vielen Unternehmen der Druck, den geschäftlichen Nutzen nachzuweisen. Wo schlägt sich der Aufwand in messbarer Leistung nieder?
Die Antwort fällt ernüchternd aus. Im aktuellen Arbeitsplatz-Trendreport 2026 von WORKTECH Academy und SPS, für den 679 Angestellte und Führungskräfte in acht Ländern befragt wurden, glaubt nur etwa die Hälfte der Beschäftigten, dass ihr Unternehmen in die richtigen Workplace-Lösungen investiert [1]. Jeder fünfte sieht im aktuellen Maßnahmenpaket aus Räumen, Technologie und Tools überhaupt keinen Nutzen. Und auf die Frage, was sie im Arbeitsalltag tatsächlich ausbremst, nennen Mitarbeitende quer durch Branchen und Regionen dieselben Punkte: Zeitverlust beim Suchen nach Ansprechpartnern und Ressourcen, Konzentrationsschwierigkeiten, fehlende Räume, zu wenig Flexibilität.
Das eigentliche Problem ist nicht die Technologie.
Diese Frustrationspunkte sind keine klassischen IT-Defizite. Die Tools sind da. Sie greifen nur nicht ineinander. Eine aktuelle Asana-Auswertung beziffert den Anteil der Arbeitszeit, der für »Arbeit rund um die Arbeit« draufgeht – also Koordination, Informationssuche, Tool-Wechsel – auf 58 Prozent. Gartner spricht von »digitalen Reibungsverlusten« als einem der größten versteckten Produktivitätskiller.
Räume, Technologie, Services, Kultur und Managementpraktiken agieren in vielen Organisationen unabhängig voneinander. Jede Disziplin optimiert dabei primär ihre eigenen Zielgrößen, niemand verantwortet das Zusammenspiel. Das Ergebnis ist jene fragmentierte Arbeitsumgebung, die Mitarbeitende täglich erleben und die in keinem klassischen KPI sichtbar wird.
Das Messproblem hinter dem Steuerungsproblem.
Was Mitarbeitende als produktivitätsentscheidend benennen, deckt sich auffällig wenig mit dem, was Unternehmen tatsächlich messen. Unternehmen messen Produktivität über Output und Effizienz, Mitarbeitende bewerten Leistung hingegen über ihre Arbeitserfahrung – etwa die Fähigkeit, ungestört konzentriert arbeiten zu können, oder den Zugang zu passenden Tools und Technologien.
In den KPI-Systemen der Unternehmen tauchen diese Größen nicht auf. 23 Prozent der befragten Führungskräfte räumen ein, dass es in ihrem Unternehmen keine formalen KPIs zur Messung der Arbeitsplatzproduktivität gibt oder dass sie diese nicht kennen. Wo doch gemessen wird, dominieren Output-Größen: Aufgabenerledigung, Umsatz pro Mitarbeitenden, Auslastung.
Aus Sicht der Belegschaft wären ohnehin andere Indikatoren aussagekräftiger: Als zuverlässigsten ROI-Beleg sehen Mitarbeitende erfolgreiche Talentgewinnung und höhere Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Marnix Mali, Leiter Immobilien bei Booking.com, bringt es im Report auf den Punkt: Auslastung lasse sich messen, aber was man wirklich verstehen wolle, sei, ob die Leute mit der gleichen oder mehr Energie gingen, als sie gekommen seien.
Drei Viertel nutzen KI, ein Drittel ohne Regeln.
Beim Thema KI zeigt sich, wie wenig Steuerung viele Unternehmen über ihren digitalen Arbeitsplatz tatsächlich haben. 75 Prozent der Beschäftigten nutzen bereits KI-Tools – ein Sprung von 59 auf 75 Prozent binnen eines Jahres. Die Unternehmensrichtlinien hinken hinterher: 33 Prozent der Organisationen haben weiterhin keine Policy für den KI-Einsatz, fast unverändert gegenüber dem Vorjahr. 15 Prozent der Beschäftigten finanzieren ihre KI-Tools sogar privat, in der Versicherungs- und juristischen Branche noch häufiger. Ein Teil der KI-Nutzung läuft damit an Beschaffung, Datenschutz und Sicherheitsvorgaben vorbei.
Hinzu kommt ein Adoptionsgefälle innerhalb der Belegschaft. Führungskräfte sind mehr als doppelt so häufig wie Nachwuchskräfte überzeugt, dass ihre Fähigkeiten in zwei Jahren noch relevant sein werden. Besonders motivierte Mitarbeitende setzen KI dreimal häufiger ein als weniger motivierte Kollegen. Bei den Unmotivierten hat sich die Nutzung binnen eines Jahres von 25 auf 61 Prozent mehr als verdoppelt – getrieben weniger von Überzeugung als von Sorge: 56 Prozent von ihnen rechnen mit erheblichem Reskilling-Bedarf, bei den Motiviertesten nur 18 Prozent. Tool-Bereitstellung allein erzeugt also keine gleichmäßige Wertschöpfung.
Was strategisch zu tun ist.
Drei Konsequenzen ergeben sich daraus für IT- und Workplace-Verantwortliche. Erstens: Integration vor Beschaffung. Bevor neue Tools angeschafft werden, muss geklärt sein, wie sie sich in bestehende Workflows einfügen – technisch, prozessual und im täglichen Verhalten der Nutzer. Zweitens: Governance vor Geschwindigkeit. Das gilt besonders für KI. Klare Leitplanken zu Datennutzung, freigegebenen Tools und Verantwortlichkeiten sind keine Innovationsbremse, sondern die Voraussetzung dafür, dass Investitionen überhaupt skalieren. Drittens: Messbarkeit vor Marketing. Workplace-Investitionen brauchen Indikatoren, die den tatsächlichen Geschäftsbeitrag sichtbar machen und nicht nur Auslastungsstatistiken produzieren.
Die nächste Generation funktionierender Arbeitsplätze wird nicht über die Zahl der Tools entschieden, sondern darüber, wie sauber Räume, Technologie, Prozesse und Governance ineinandergreifen. Für IT-Organisationen liegt darin eine erweiterte Rolle: weg vom Tool-Betreiber, hin zum Architekten eines arbeitsfähigen Systems.
Dimitri Getsios ist CEO von SPS EWS Continental Europe und Mitglied der Konzernleitung von SPS. Er verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung im Outsourcing-Geschäft, Business Process Services und im Aufbau internationaler Serviceorganisationen. Von 2010 bis 2025 verantwortete er den Aufbau und die Expansion von SPS in Asien und etablierte das Unternehmen in zehn Ländern der Region.
[1] https://www.spsglobal.com/de/insights/whitepaper/state-workplace-survey-2026
Illustration: © Nitisak1, GenAI | Dreamstime.com
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Dropbox bringt drei neue Apps in ChatGPT – für schnellere, kontextreiche Workflows
Zur weiteren Beschleunigung digitaler Arbeitsprozesse stellt Dropbox neue App‑Integrationen für ChatGPT vor: die Dropbox App, die Dropbox Dash App sowie die Reclaim AI Calendar App. Die Anwendungen ermöglichen einen direkten Zugriff auf Arbeitsinhalte, binden relevante Kontexte nahtlos in KI‑gestützte Dialoge ein und erlauben es, Aufgaben unmittelbar innerhalb von ChatGPT zu erledigen. Viele Teams nutzen…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Prozessbasierte Workflowsysteme und Agent-Orchestrierung
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Trends 2026 | News | Trends 2028 | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
Ergebnisorientierte Workflows verdrängen assistive KI
Die erste tiefgreifende Veränderung wird genehmigungsintensive, zeitkritische Workflows treffen und zwar dort, wo KI Entscheidungsverzögerungen reduziert und Entscheidungsbefugnisse an richtliniengebundene Agenten überträgt. Bis 2028 wird mehr als die Hälfte aller Unternehmen keine Ausgaben mehr für assistive Intelligenz (wie Copiloten und Smart Advisors) tätigen, sondern stattdessen Plattformen bevorzugen, die konsequent auf Workflow-Ergebnisse ausgerichtet sind. Zu…
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps
Wie sieht das Teamwork zwischen Mensch und Maschine in vier Jahren aus?
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News | ERP | Produktmeldung
Infor Partner Network Award: BE-terna ist »Partner of the Year« für EMEA und den Resell-Bereich
ERP-Projekte sind kein Pappenstiel. Entsprechend zentral ist die Unterstützung und Betreuung durch einen erfahrenen Implementierungspartner, der Produkt und Branche genauestens kennt. Im Rahmen der diesjährigen Infor Partner Network (IPN) Awards ist vor diesem Hintergrund der Business-Software-Spezialist BE-terna in den Kategorien »EMEA Partner of the Year (Overall)« sowie »Resell Partner of the Year« für die Regionen…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 1-2-2026
Neue digitale Kollegen machen die Industrie systematisch intelligent – Digital Worker
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News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Ausgabe 1-2-2026
O₂ Telefónica vertraut auf innovative Colocation-Infrastruktur von noris network – Mit Sicherheit in die digitale Zukunft
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News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
Server auf Tauchstation: Immersion Cooling für High-Density-Rechenzentren und KI-Workloads
Moderne Rechenzentren benötigen effiziente Lösungen, um die Abwärme von KI-Clustern sicher abzuführen. Heiko Ebermann von Vertiv erklärt im Gespräch, wie Immersion Cooling als Plattformansatz zur Skalierbarkeit der digitalen Infrastruktur beiträgt. Dabei wird deutlich, dass die technische Umsetzung weit über das bloße Eintauchen der Hardware hinausgeht. Heiko Ebermann, Global Offering Manager Liquid Cooling, Vertiv.…
News | Business | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Lösungen | New Work | Ausgabe 11-12-2025
Modern Work – Kulturwandel vor technischem Ansatz
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News | Business | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Der Digital Workplace der Zukunft ist human-centric
Der deutsche Softwarehersteller dataglobal und Vimata fusionieren zu einer neuen Gruppe. Unter einem Dach vereint das Unternehmen nun DMS und ECM, Ressourcenmanagement sowie eine vollständige HR-Suite inklusive einer Zeitwirtschaftslösung. Aus den bekannten Produkten dataglobal, windream, vysoft, perbit und GeCOSoft wird ein Digital Workplace der nächsten Generation entstehen – mit klarem Fokus auf HR. Auf dem…
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Connected Work: 6 Wege, wie KI intelligente Zusammenarbeit fördert
Liefertermine wackeln, Teams arbeiten unter Dauerlast, Know-how verschwindet in der Rente: In vielen Industrieunternehmen gehört der Ausnahmezustand zum Betriebsalltag. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit in Produktion, Qualitätskontrolle und Wartung immer schneller, präziser und vernetzter werden. Wie das KI-gestützt gelingen kann, zeigt der Softwarehersteller Augmentir an sechs konkreten Praxisbeispielen. Intelligente Kollaboration in der Industrie geht über…