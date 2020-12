Wo Unternehmen IT-Outsourcing begrüßen

Anzeige

Oft besitzen kleine und mittelständische Unternehmen nicht über ausreichende Kapazitäten und Know-how um eine verlässliche und sichere IT-Infrastruktur zu gewährleisten und setzen somit auf Hilfe von IT-Dienstleistern. Laut einer Studie von Eset unter 522 Unternehmen in Deutschland spielt das Thema IT-Outsourcing zwar für rund 46 Prozent keine Rolle, alle anderen begrüßen jedoch die Unterstützung von Experten in unterschiedlichen IT-Bereichen. Wie die Statista-Grafik zeigt, Sind mit 25 Prozent die meisten Befragten bereit die Sicherung der digitalen Sicherheit ihres Unternehmens an einen Dienstleister abzugeben. Die Ausgliederung ihrer IT im Bereich Netzwerkumfeld begrüßen etwa 20 Prozent der Unternehmen. Etwa jede sechste bis siebte Firma wünscht sich Outsourcing im Bereich Infrastruktur und Collaboration Tools. In Sachen Business Continuity nimmt etwa jedes zehnte befragte Unternehmen Hilfe von Außerhalb in Anspruch. René Bocksch

https://de.statista.com/infografik/23777/anteil-der-befragten-die-sich-it-outsourcing-in-folgenden-bereichen-wuenschen

106 Artikel zu „IT-Outsourcing“

NEWS | BUSINESS Sourcing-Studie 2018: Deutschland beliebteste IT-Outsourcing-Region In Deutschland ansässige Unternehmen setzen bei der Vergabe von IT-Projekten weiterhin überwiegend auf Onshore-Services: Dies hat eine jährliche Umfrage unter IT-Entscheidern ergeben [1]. Demnach ziehen knapp 80 Prozent der Studienteilnehmer Deutschland als Outsourcing-Region in Betracht. Auf Rang zwei folgt Westeuropa mit 36,8 Prozent. Besonders häufig ausgelagert werden IT-Infrastrukturprojekte (84,4 Prozent), gefolgt von Application Management… Weiterlesen →

CLOUD COMPUTING | OUTSOURCING | TOP-THEMA | AUSGABE 7-8-2014 IT-Outsourcing: Wachstumstreiber statt Kostenfalle IT-Outsourcing ist einer der wichtigsten IT-Trends des Jahres 2014 und bei großen Unternehmen ist es längst gang und gäbe. Auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stellt das Auslagern der IT eine interessante Möglichkeit dar, professionelle Dienstleistungen und neueste IT-Technologien vor allem über Cloud-Lösungen einzukaufen. Damit das Projekt aber nicht zur Kostenfalle wird und die IT-Infrastruktur flexibel und anpassungsfähig bleibt, gilt es bei der Auswahl der Dienstleister und bei den auszulagernden Komponenten genau hinzuschauen. Weiterlesen →

NEWS | TIPPS Mitarbeiterführung gegen »Grinch-Stimmung« im Weihnachtsgeschäft 2020 Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – 7 Punkte, die Verantwortliche für Personal und Saisonmitarbeiter beachten sollten. Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Branchen die umsatzstärkste Saison des Jahres. Einzelhandel, Online-Plattformen, Versand-Services, aber auch die Dienstleistungsbranche stellen für den Ansturm von Dezember bis zum Jahreswechsel häufig zusätzliche Mitarbeiter ein. Sowohl die Saisonmitarbeiter als auch das reguläre Personal… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG | VERANSTALTUNGEN Zammakemma« – virtuell halt Vom 19. September bis 4. Oktober 2020 findet die DigiWiesn (https://digiwiesn.bayern ) statt. Die digitale Veranstaltung soll geschäftliche Treffen auf dem abgesagten Münchner Oktoberfest zumindest teilweise ersetzen. Schirmherrin Staatsministerin Dorothee Bär und Networking-Experte Werner Theiner vom German Mittelstand e. V. laden zu einer Reihe virtueller Veranstaltungen. noris network AG ist Hauptsponsor der DigiWiesn und in… Weiterlesen →

NEWS | KOMMENTAR | STRATEGIEN Warum die Uhr für Microsofts Programmiersprache C# tickt Sollten Entwickler einen Umstieg von C# auf Java zu erwägen? Mit C# brachte Microsoft vor fast 20 Jahren eine eigene Programmiersprache als Konkurrenz zu Java auf den Markt. Seitdem ist die Frage C# oder Java bei vielen Entwicklern zur Glaubensfrage geworden, bei der die Diskussion sehr schnell emotional werden kann. Die Fakten sprechen aber… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 Python ist die populärste Programmiersprache Die Code-Sprache Python ist die beliebteste aller Programmiersprachen – das besagt der PopularitY of Programming Language Index [1]. Auf Basis von Google-Suchanfragen zu Tutorials zur jeweiligen Programmiersprache und Daten von Google Trends misst der Index die Popularität dieser. Wie die Grafik zeigt waren Python-Tutorials zuletzt Gegenstand von rund 32 Prozent aller Suchanfragen. Die Code-Sprache mit… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Persönliche Betreuung für IT und Compliance von Banken noris network, Betreiber von Hochsicherheitsrechenzentren in Deutschland, bietet seinen Kunden aus dem Finanzsektor jetzt eine besonders intensive Form der Betreuung: Als IT-Service-Manager stehen spezielle noris network Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Finanzinstituten nicht nur als zentrale Ansprechpartner für alle von noris network bezogenen IT-Services, sondern zugleich als Fachleute mit Praxiswissen zu Compliance zur Seite. Die IT-Service-Manager übersetzen… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Sicher aus der Ferne: Privileged Access für Remote-Administratoren Sechs Best Practices für Fernzugriff auf kritische Infrastrukturen. Viele Unternehmen verfügen über Richtlinien und Lösungen für die Telearbeit, doch diese sind meist auf Mitarbeiter zugeschnitten, die vollständig remote agieren oder normalerweise im Büro arbeiten, aber Flexibilität für ungewöhnliche Situationen benötigen. Die derzeitige Lage, mit der die meisten Unternehmen konfrontiert sind, kann die Fähigkeiten ihrer Remote-Arbeitsplätze… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG | RECHENZENTRUM Corona-Krise: noris network baut Kapazitäten in Rechenzentren aus noris network, IT-Dienstleister und Betreiber von Hochsicherheitsrechenzentren meldet: Der Betrieb der Rechenzentren und die Erbringung von IT-Dienstleistungen laufen uneingeschränkt weiter. Seit Mitte März arbeitet der Großteil der mehr als 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei vom Home Office aus. Als weitere Reaktion auf die Corona-Krise und die rasch steigende Nachfrage von Kunden wurden die Rechenzentrums- und… Weiterlesen →

NEWS | DIGITALISIERUNG | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Künstliche Intelligenz ist wichtiges Thema im Gesundheitswesen Die Bedeutung von Technologie im Gesundheitswesen ist aktuell allgegenwärtiger denn je. Egal ob Telemedizin, die schnelle Auswertung von Befunden oder schlichtweg das Datenmanagement – moderne Informations- und Datentechnik spielt im Gesundheitswesen eine zentrale Rolle. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen nimmt ebenfalls rasch zu, wie Pure Storage berichtet. KI wird bereits zur Verbesserung der… Weiterlesen →