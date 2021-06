Checkmarx ist Leader im Gartner Magic Quadrant für Application Security Testing 2021

Checkmarx, Anbieter entwicklerzentrierter Application-Security-Testing-Lösungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant for Application Security Testing 2021 im vierten Jahr in Folge als »Leader« eingestuft wurde. Im Report würdigt Gartner Checkmarx für die ganzheitliche Vision und die hohe Umsetzungskompetenz im Markt für das Application Security Testing (AST).

Laut den Autoren des Reports »hat sich die Natur des Marktes verändert. Wir haben den Markt bislang stets mit Augenmerk auf die statischen, dynamischen und interaktiven AST-Tools betrachtet. Aber auch wenn diese Werkzeuge nach wie vor das Rückgrat von AppSec-Initiativen bilden, ist eine ganze Reihe anderer Tools hinzugekommen – darunter Software-Composition-Analysis (SCA), Mobile Testing, Testing für geschäftskritische Anwendungen wie SAP und Salesforce, API-Testing, Container-Scans und Scans von Infrastructure-as-Code (IaC). Die Grenzen zwischen Application- und Cloud-Security verschwimmen. [1]«

Anzeige

»Moderne Software ist unglaublich komplex und umfasst heute eigenentwickelten und Open-Source-basierten Code, APIs, Container und viele weitere Komponenten, die im Hintergrund ineinandergreifen. Dies ermöglicht wesentlich dynamischere Anwendungen, führt aber auch zu größeren Angriffsflächen, die Angreifer ins Visier nehmen«, erklärt Emmanuel Benzaquen, CEO von Checkmarx. »Die Lösungen von Checkmarx sind so konzipiert, dass Entwickler damit schnell und einfach alle Aspekte des Software-Risikos adressieren – und das über alle Phasen der Entwicklung und alle Entwicklungsumgebungen hinweg. Die abermals hohe Einstufung durch Gartner bestärkt uns in unserem AST-Ansatz und in unserem Bestreben, uns kontinuierlich an die dynamischen Anforderungen unserer Kunden anzupassen.«

Checkmarx ist eine der führenden Lösungen, wenn es gilt, Unternehmen dabei zu helfen, automatisiertes Security-Scanning und -Testing im gesamten DevOps-Prozess zu verankern. Auf diese Weise können sie die Sicherheit und die Qualität ihrer Software verbessern, ohne die Entwicklung zu verlangsamen. Das AST-Portfolio von Checkmarx führt CxSAST, CxSCA, CxIAST, CxCodebashing und KICS, ein kürzlich auf den Markt gebrachtes Open-Source-Projekt für die statische Analyse von IaC, in einer vollumfänglichen Lösung zusammen. Dies ermöglicht es Entwicklern, alle Komponenten moderner Software – einschließlich proprietärem Code, Open Source und IaC – über eine einzige Oberfläche zu analysieren und zu schützen.

Anzeige

Mehr als 1.500 Kunden weltweit vertrauen derzeit auf Checkmarx, um sichere Software zu entwickeln und bereitzustellen. Zum 1. Juni 2021 enthielten die Reviews der Checkmarx Kunden auf Gartner Peer Insights folgende Aussagen:

»Insgesamt war die Nutzung von Checkmarx eine großartige Erfahrung. Das Tool und die Entwicklungsgeschwindigkeit konnten mit der hohen Taktzahl der modernen Software-Entwicklung Schritt halten« – Application Security Lead, Einzelhandel [zum vollständigen Review (EN)]

»Ich nutze Checkmarx SAST seit einem Jahr und kann sagen: Im Vergleich zu anderen ist es die beste Lösung für Code-Reviews im Markt.« Manager, Finanzbranche [zum vollständigen Review (EN)] [2]

»Das Checkmarx Team war großartig und hat uns mit allem unterstützt, was nötig war, um schnell einsatzbereit zu sein.« Senior Application Security Engineer, Finanzbranche [zum vollständigen Review (EN)]

Interessierte Leser können sich den Report »Gartner Magic Quadrant for Application Security Testing 2021« hier herunterladen.

[1] Gartner, 2021 Magic Quadrant for Application Security Testing, Dale Gardner, Mark Horvath, Dionisio Zumerle, 27. Mai 2021

[2] Das Review wurde aufgrund von Fehlern und für die Lesbarkeit bearbeitet.

668 Artikel zu „Application Security“

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN Innenverteidigung: Cybersecurity mit Blick nach innen Organisationen verstärken aufgrund der Gefahrenlage ihre Abwehr gegen Cyberangriffe von außen. Dabei vergessen sie oft jedoch den Blick nach innen. Neue Technologien helfen dabei, Angreifer zu stoppen, die sich bereits im Netzwerk befinden. Für Cyberkriminelle bedeutet die Corona-Krise und ihre Folgen eine Goldgräberstimmung – noch nie waren viele Unternehmen so verwundbar wie heute. Die… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY E-Health-Apps schon jetzt ohne Security-Risiken und -Nebenwirkungen Derzeit erleben wir einen Boom von E-Health-Apps. Manche Apps begleiten Patienten bei bestimmten Krankheiten, informieren und bieten Unterstützung, andere Apps helfen beim Abnehmen, beim Training oder dienen als Kommunikationsmittel zwischen Krankenkassen und Kunden. Demnächst wird es auch das E-Rezept und die elektronische Patientenakte geben. Was all diese Apps gemeinsam haben, ist die Notwendigkeit eines Höchstmaßes… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY »Boundless Security« Die durch die Pandemie ausgelöste Digitalisierungswelle und der vermehrte Home-Office-Einsatz der Mitarbeiter benötigen bestmögliche Absicherung durch ineinandergreifende IT-Security-Lösungen, denn durch die steigende Vernetzung gibt es immer mehr Einfallstore ins Netzwerk, die geschützt werden müssen. »Boundless Security« bietet einen grenzenlosen Sicherheitsansatz mit dem SonicWall ihre Kunden über alle wichtigen Angriffsvektoren hinweg schützen will, inklusive zentralem Management… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN Vertraue niemandem: Das Zero-Trust-Security-Modell Mit der steigenden Bedrohungslandschaft und erhöhten Anforderungen an die Datensicherheit hat das Zero-Trust-Security-Modell bei Unternehmen deutlich an Popularität gewonnen. Die meisten traditionellen Ansätze der Netzwerksicherheit konzentrieren sich auf starke Schutzmaßnahmen gegen unerlaubten Zugang. Deren tendenzielle Schwäche ist jedoch das Vertrauen, welches User und Entitäten automatisch genießen, sobald sie sich im Netzwerk befinden. Denn gelingt es… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN 5G benötigt Security-by-Design-Ansatz Die 5G-Technologie wird viele bahnbrechende Anwendungsszenarien ermöglichen. Durch die zunehmende Vernetzung steigen aber auch die Sicherheitsgefahren. NTT hält einen Security-by-Design-Ansatz für unerlässlich, die Sicherheit muss also von Anfang integraler Bestandteil von 5G-Infrastrukturen sein. Der neue Netzwerkstandard 5G bietet viele Vorteile, wie niedrige Latenzen, hohe Bandbreiten und Datenübertragungsraten oder zuverlässige Kommunikationsverbindungen. Allerdings bringt die Einführung… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Security-Awareness-Maßnahmen: Fünf Mythen von simulierten Phishing-Nachrichten Warum fingierte Phishing-Kampagnen die Sensibilisierung von Sicherheitsthemen und die IT-Sicherheit von Unternehmen erhöhen. Der Nutzen von Cybersecurity-Awareness, insbesondere von Phishing-Simulationen, wird aktuell breit diskutiert. Theoretische Untersuchungen sollen herausgefunden haben, dass simulierte Phishing-Kampagnen einen negativen Einfluss auf das Betriebsklima, die Vertrauens- und Fehlerkultur haben sollen. Auch soll sich dadurch das Vertrauensverhältnis zur Unternehmensführung verschlechtert haben. Das… Weiterlesen →

TRENDS 2020 | NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY Software-Security-Trends 2020 Im Zuge von Digitalisierung und IoT wird Software-Security über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg immer wichtiger. Unternehmen von KMU bis Konzern benötigen leistungsfähige Software-Analyse-Lösungen, um ihre Anwendungen über den gesamten Software Development Lifecycle zuverlässig abzusichern. Dr. Christopher Brennan, Regional Director DACH bei Checkmarx, gibt einen Ausblick auf die Themen, die den Software-Security-Markt 2020 prägen werden.… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS SECURITY | TRENDS 2019 | IT-SECURITY IT-Profis unterschätzen Endpoint Security häufig Kritische Geräte wie PCs und Drucker sind weiterhin eine Sicherheitslücke. Nur bei einem von drei Unternehmen ist Endpoint Security ein zentraler Bestandteil der eigenen Cyber-Security-Strategie. Gerade einmal 28 Prozent der Unternehmen decken Sicherheit in ihren Anforderungskatalogen ab. Bei fast der Hälfte aller Unternehmen sind Drucker nicht Teil der Endpoint Security – für 62 Prozent bieten… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS SECURITY | TRENDS 2019 | IT-SECURITY Cyber-Security-Risiken werden größer Studie von Deloitte und dem Institut für Demoskopie Allensbach beleuchtet zum neunten Mal die Cyber-Risiken in Deutschland. Nach Einschätzung von Top-Entscheidern aus Politik und Wirtschaft haben die Gefahren erneut zugenommen: Erstmals wird die Manipulation der öffentlichen Meinung durch Fake News als höchstes Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung eingestuft. Cyber-Risiken für Unternehmen steigen: 28 Prozent werden täglich… Weiterlesen →