Interview mit Tuncay Sandikci, Director MX B2B bei Samsung – »Mobile Geräte sind eine strategische Entscheidung«

Management Summary

Smartphones werden zu geschäftskritischen Arbeitswerkzeugen: Unternehmen bewerten mobile Endgeräte nicht mehr nach Consumer‑Kriterien, sondern nach Sicherheit, Verwaltung, Update‑Zyklen und Investitionsschutz. Mobile Hardware ist heute ein strategischer Baustein der IT‑Infrastruktur. Galaxy Enterprise Edition als integriertes B2B‑Ökosystem: Samsung kombiniert robuste Hardware mit der Sicherheitsplattform Knox, zentralem Gerätemanagement und langfristigen Update‑Garantien. Das Ergebnis ist ein vollständig administrierbares, unternehmensweites Mobility‑Ökosystem. AI‑gestützte Produktivität und Privacy‑Features: Die Galaxy‑S26‑Generation bringt KI‑Funktionen für Informationsverarbeitung, Übersetzung und Organisation in den Arbeitsalltag. Das Ultra‑Modell bietet zudem ein integriertes Privacy‑Display für mobile Sicherheit unterwegs. Mobile Identities ersetzen physische Firmenausweise: Samsung und die Deutsche Telekom bringen hochsichere E‑IDs auf das Smartphone. Digitale Identitäten im Secure Element ermöglichen künftig den Ersatz klassischer Smartcards und Zugangskarten – besonders relevant für den Mittelstand. Sicherheit, Langlebigkeit und Compliance als Wachstumstreiber: Knox Vault, BSI‑Sicherheitskennzeichen, sieben Jahre Software‑Updates und robuste Ruggedized‑Modelle stärken Vertrauen in sicherheitskritischen Branchen. Das B2B‑Geschäft wächst, insbesondere durch steigende Nachfrage nach Enterprise‑ und XCover‑Geräten.

Smartphones und Tablets sind in vielen Unternehmen zentrale Arbeitswerkzeuge und Schnittstelle für Anwendungen, Daten und digitale Identitäten. Gleichzeitig wächst der Bedarf an sicheren Mobility-Lösungen. Samsung setzt dabei neben leistungsfähiger Hardware auf Security-Plattformen, Mobility Services und AI-gestütztes Device Management. Tuncay Sandikci, Director MX B2B bei Samsung, erklärt, welche Rolle Smartphones zukünftig im Enterprise-Umfeld spielen.



Wenn mobile Geräte heute geschäftskritische Arbeitswerkzeuge sind: Was unterscheidet die Geräteauswahl im Unternehmen noch vom privaten Smartphone-Kauf?

Die Auswahl mobiler Geräte ist für Unternehmen zu einer strategischen Entscheidung geworden. Neben klassischen Kriterien wie Leistung, Design und Budget – die auch beim privaten Smartphone-Kauf eine Rolle spielen – rücken für Unternehmen Aspekte wie Datensicherheit, effiziente Geräteverwaltung, verlässliche Updates sowie Investitionssicherheit und Kostenkontrolle in den Fokus. Samsung adressiert diese Anforderungen mit einem umfangreichen Portfolio und positioniert sich als verlässlicher strategischer Partner, auf den Unternehmen bauen können.

Tuncay Sandikci,

Director MX B2B bei Samsung



Welchen konkreten Mehrwert bringen Ihre B2B-Lösungen gegenüber herkömmlichen mobilen ­Gerätestrategien?

Unsere Antwort auf die speziellen Unternehmensanforderungen ist die Galaxy Enterprise Edition. Sie kombiniert ein breites Portfolio aus Smartphones, Tablets, Foldables und Ruggedized Devices mit integrierten Sicherheits- und Management-Funktionen – und das auf Basis der Sicherheitsplattform Samsung Knox. Damit erhalten Unternehmen ein mobiles Geräte-Ökosystem, das sie nicht nur sicher ausrollen und zentral verwalten, sondern auch nahtlos in ihre IT-Struktur integrieren können. Die Business-Geräte haben wir mit Blick auf Langlebigkeit und Gesamtbetriebskosten entwickelt und durch spezielle Serviceangebote ergänzt. Das freut nicht nur den Einkauf, sondern auch die IT-Abteilung und die Fachbereiche.



Wie entlasten die Samsung Smartphones konkret im Arbeitsalltag?

Bei der aktuellen Samsung Galaxy S26 Enterprise Edition spielen leistungsstarke Hardware, intelligente Software und Sicherheit nahtlos zusammen. Die dritte Generation der Samsung

AI-Smartphones bringt intuitive Galaxy AI in den Arbeitsalltag und beim Ultra-Modell das erste integrierte Privacy Display in einem Smartphone zum Schutz der Privatsphäre. Das Gerät ist damit vor allem für Anwenderinnen und Anwender geeignet, die viel unterwegs sind. Im Tagesgeschäft unterstützen die Galaxy AI-Funktionen dabei, Informationen schnell zu erfassen, Termine zu koordinieren oder Abstimmungen über Sprachgrenzen hinweg zu erleichtern.



Ein weiterer Trend neben AI sind digitale Identitäten. Gibt es hier mobile Lösungen?

Unter dem Stichwort Mobile Identities können wir die Firmenidentität, die bisher meist über Smartcards genutzt wird, geschützt auf das Smartphone bringen. Wir arbeiten bereits daran, physische Zugangskarten oder Ausweise durch hochsichere E-IDs auf dem Smartphone zu ersetzen, die manipulationssicher im embedded Secure Element des Chips liegen. Jetzt bringen wir gemeinsam mit der Deutschen Telekom diese Lösung auch in den Mittelstand.



Wie gehen Sie mit kritischen Sicherheitslücken um?

Mit Samsung Knox setzen wir direkt an der Hardware an. Die Plattform schützt Galaxy Geräte bereits auf Chip-Ebene und sorgt dafür, dass sowohl Geräte als auch Anwendungen und sensible Daten zuverlässig abgesichert sind. Ein Baustein ist Knox Vault, das schützenswerte Informationen hardwareseitig isoliert. Zusätzlich hat eine Reihe unserer Endgeräte das IT-Sicherheitskennzeichen des BSI erhalten – darunter auch die aktuelle Galaxy S26-Serie – ein unabhängiger Nachweis dafür, dass unsere Geräte hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen [1]. Gerade für Unternehmen und Behörden mit hohen Compliance- und Governance-Vorgaben kann das ein entscheidender Faktor bei der Geräteauswahl sein.



Spielen hier nicht auch Update-Garantien für Unternehmen eine wichtige Rolle?

Gerade im B2B-Umfeld zählen vor allem langfristige Sicherheit und Planbarkeit. Mit drei Jahren Garantie, zwei Jahren Geräteverfügbarkeit und sieben Jahren Software-Updates bieten wir hier starke Argumente [2]. Hinzu kommt, dass die Knox Suite im ersten Jahr bereits inklusive ist und Unternehmen so direkt in ein zentrales Gerätemanagement einsteigen können. Während viele dieser Aspekte in Großunternehmen bereits Standard sind, stellen sie insbesondere für den Mittelstand einen klaren Anreiz dar.



Und das wirkt sich auch auf das B2B-Geschäft aus?

Wir wachsen, nicht zuletzt, weil sich mobile Geschäfts­telefone in Deutschland zunehmend als Standardausstattung am Arbeitsplatz etablieren. Im vergangenen Jahr konnten wir unseren B2B-Umsatz um acht Prozent steigern. Parallel zur starken Nachfrage nach der Samsung Enterprise-Serie beobachten wir zudem einen klaren Trend hin zu Ruggedized Devices. Dazu gehören auch unsere Samsung Galaxy XCover-Modelle, die wir erfolgreich weiterentwickeln. Sie sind insbesondere bei Einsatzkräften wie Polizei und Feuerwehr sowie in der Industrie gefragt, da sie robust sind und sich problemlos mit Handschuhen bedienen lassen.

3051 Artikel zu „Smartphone Sicherheit“

News | IT-Security | Tipps Smartphone gehackt? So erkennen und vermeiden Sie Sicherheitsprobleme Die Technologie moderner Smartphones bietet zwar großartige Möglichkeiten und Bequemlichkeit für den geschäftlichen und private Einsatz, doch sie kann auch ein Risiko für persönlichen Daten und den Datenbestand von Unternehmen darstellen. Smartphones sind ein lukratives Ziel für Angriffe, weil sie so viele wertvolle Informationen an einem einzigen Ort speichern oder Zugriff auf weitere Quellen ermögliche.… Weiterlesen →

News | IT-Security | Kommentar Warum KI das klassische Sicherheitsmodell aushebelt KI beschleunigt Angriffe schneller, als klassische Sicherheitsmodelle reagieren können. Warum Erkennung und Reaktion nicht mehr ausreichen – und weshalb Eindämmung zur entscheidenden Disziplin für Unternehmenssicherheit wird. Jahrelang war »assume a breach«, also »von einem Sicherheitsvorfall auszugehen« eine nützliche Denkweise in der Sicherheit, um eine bessere Erkennung und Reaktion zu fördern. Mit Initiativen wie Project… Weiterlesen →

236 Artikel zu „Samsung Mobil“

News | IT-Security | Kommunikation Transparente IT-Sicherheit für User:

Samsung Geräte jetzt mit IT-Sicherheitskennzeichen des BSI Samsung hat am 23. Juli vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) das IT-Sicherheitskennzeichen für Smartphones der aktuellen Galaxy A-Serienmodelle A26, A36 und A56 sowie für die Smart-TVs der Modellreihen des Jahres 2025 erhalten. In der Eschborner Deutschlandzentrale von Samsung übergab BSI-Präsidentin Claudia Plattner die Kennzeichen symbolisch an Man-Young Kim, Präsident Samsung Electronics in Deutschland. Samsung verpflichtet sich dazu, dass gekennzeichnete Produkte die geltenden Sicherheitsanforderungen des BSI erfüllen. Nutzer*innen profitieren von dieser Transparenz und erhalten Orientierung bei der Kaufentscheidung. Weiterlesen →

News | IT-Security | Kommunikation | Tipps 10 Wege, um Mobilgeräte zu sichern Damit Sie Ihr Smartphone oder Tablet so sicher wie möglich halten können, haben wir 10 unserer besten Tipps für die Sicherheit mobiler Geräte zusammengestellt. So sind Sie jederzeit geschützt, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Fast alle Technologien, auf die wir angewiesen sind, sind anfällig für Viren und Cyberangriffe, und unsere Smartphones,… Weiterlesen →