Leben wir im Topos der Hoffnung jenseits aller Rationalität? – Tugend

Sicher stellen Sie sich jetzt die Frage, was mich dazu veranlasst, eine Kolumne mit dem durchaus antiquiert anmutenden Titel »Tugend« zu schreiben.

Ist es nicht so, dass wir uns in festem Glauben an die eigenen Ideale und Überzeugungen durch diese Welt hangeln und ebenso in Interaktion mit unseren Mitmenschen gehen, überzeugt davon mithilfe unzähliger Prinzipien unserem Leben einen tieferen Sinn zu geben? Ideal wäre es schon, wenn die Gesellschaft lernen würde, einen freundlichen und ehrlichen Umgang miteinander zu pflegen. Nun, genau hier aber beginnen die Probleme ja schon. Denn gerade die schlichte Eleganz, die Einfachheit des Seins selbst zu praktizieren, fällt vielen Menschen schwer. Das moderne MEGA unserer Zeit, das uns ein unklares Ideal im Außen anpreist und uns dazu einlädt, uns auf das Natürliche zurückzubesinnen, hört spätestens beim Verzicht auf »5-Sterne Superior« Annehmlichkeiten der modernen Welt auf.

Von Statuen und Vorbildern. Wir leben heute in Zeiten eines rasanten Wandels, in der ganze Gesellschaften zu zerbrechen drohen. Den Charakter einer Gesellschaft spiegeln die Charaktere jedes Einzelnen innerhalb der jeweiligen Gesellschaft wider. Die Vervollkommnung gesellschaftlicher Werte nähren nicht nur Glück, Wohlstand und Zufriedenheit, vielmehr würde diese Welt eine friedlichere Welt werden, die Gesellschaft ein wenig gerechter, zwischenmenschliche Beziehungen könnten auf tieferen Ebenen ausgelebt werden. Würden nicht einzelne Akteure auf Massenveranstaltungen unreflektiert auf ganz verschiedenen Märkten, wie Statuen schon zu Lebzeiten, ihre Verehrung finden.

Das Ideal einer Gesellschaft kann nur erreicht werden, wenn sich Persönlichkeiten etablieren, die selbst über ein Ideal verfügen und eine Vorbildfunktion einnehmen. Die sowohl das kulturelle Gut einer Gesellschaft spiegeln, als auch politische, wirtschaftliche, spirituelle und soziale Sichtweisen aus der Liebe zum Menschen heraus betrachten. Jene Persönlichkeiten würden aus der Kraft ihres eigenen Wesens heraus agieren und es verstehen, eine harmonische Komposition aus Sittlichkeit, Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe mit dem richtigen Maß zur Treue sich selbst gegenüber und der Güte für andere zu finden.

Doch die Realität scheint heute eine ganz andere, stellt man die zwei lautstarken Lager gegenüber: die einen streben nach absoluter Vollkommenheit durch eine höhere Macht ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass die Existenz einer höheren Macht das Postulat der praktischen Vernunft, von Erfahrungen und Erkenntnissen ist, die für das Handeln des Einzelnen notwendig sind. Andere streben nach Macht und seinen Missbrauch durch Reichtum und stählernes Auftreten.

Haltung bewahren. Ein Konflikt, dem aus meiner Sicht mit der Bereitschaft des lebenslangen Lernens, dem Aufbau eines großen Wissens- und Erfahrungsschatzes sowie der täglichen Übung zur Selbstreflexion begegnet werden kann. Nur so konnte es mir gelingen, eine von Werten geprägte innere Haltung einzunehmen. Lernen alleine reicht natürlich nicht aus. Man muss das Wissen selbstverständlich auch anwenden können und ganz besonders den Mut dazu haben, zu seinen eigenen Werten zu stehen. Denn das bedeutet im Umgang mit anderen Menschen tiefe Einblicke in sein Innerstes zu gewähren und sich damit ein Stückchen weit angreifbar zu machen. Allzu oft erhalten wir Kritik statt Anerkennung. Besonders beim Bestreben danach, unsere Überzeugungen weiterzugeben. Die Kunst besteht nun darin, Standing zu beweisen und seinen Idealen treu zu bleiben. Das unterscheidet gesellschaftliche Charaktere. Allzu oft ernten wir neben Kritik, Abwertungen, Spott und Hohn für unsere Haltung, nicht aber für das, was wir tun. In solchen Momenten kommt es auf die Fähigkeit an, zwischen berechtigtem Einwand und Argumenten der Missachtung richtig zu unterscheiden.

Anerzogene Verweigerungshaltung. Unser heutiger Lebenswandel findet kaum gebührende Achtung dessen, worum sich einzelne Personen und ganze Gesellschaften Zeit ihres Lebens, tagein tagaus bemühen. Uns alle prägen Aussagen unserer Vorfahren, etwa »diese Welt wird immer schlimmer« oder »die Guten sterben alle aus«, »nichts Gescheites rückt mehr nach«, »wer soll es nur richten«, »pass auf, dass nicht schlecht über dich gesprochen wird« und ähnliche induktive Schlussfolgerungen negativer Gedankenströme.

In der Folge leben ganze Generationen heute in dem Wissen, nicht gut genug zu sein und es demzufolge auch nicht richten zu können. Auf welchem Fundament kann also eine Gesellschaft eine Zukunft bauen, die auf den Idealen »nicht gut genug zu sein« fußt?

Wir alle befinden uns auf dem Weg ins 22. Jahrhundert im wahrsten Sinne im Strudel der Zeit. Diese Welt scheint außer Rand und Band zu sein, Beziehungsgeflechte aller Art brechen auseinander und finden kaum mehr Raum, um zu gedeihen. Störgebilde, wie Pandemien, Feuergefechte, Klimawandel und damit verbundene Problemfelder katapultieren uns beinahe in eine gefühlt Realität gewordene Science–Fiction-Welt. Plötzlich stehen wir vor Veränderungen, die im Grunde jedem klar sind und doch zu einer Verweigerungshaltung in der Akzeptanz dessen, was auf die Menschheit zurollt, mündet.

Die Eleganz des Zusammenlebens. Werte sind heute zwar in aller Munde. Doch kaum einer stellt sich die Frage, was sich eigentlich genau hinter den Werten verbirgt, in einer Gesellschaft, die sich in der modernen Egozentrik zu verlieren scheint. Die Suche nach den Idealen beginnt. Mal mehr, mal weniger laut. Aber verleiht dieses mysteriöse Ideal dem Leben seinen eigentlichen Sinn? Eines ist sicher, der Ehrenwerte handelt nach bestem Gewissen und folgt einem inneren Prinzip, welches wie ein Kompass auf ihn selbst wirkt und ihm den richtigen Weg weist. Was zeichnet einen ehrenwerten Menschen aus, gibt es ihn überhaupt? Wenn man sich die Missbrauchsfälle in christlichen Einrichtungen anschaut oder das Machtstreben zur Übernahme der Weltherrschaft einiger Diktatoren fällt es wahrlich schwer, sich dem Edlen hinzugeben. Kann es so etwas, wie eine ideale Gesellschaft überhaupt geben? Und wie könnte sie aussehen, eine Gesellschaft, die die Eleganz des Zusammenlebens beherrscht und die zu einem unbeschwerten Leben für alle führt?

Philosophie, Ethik und Moral. Liebe Leserinnen, liebe Leser, in unserer globalen Welt, die ein Leben in Wohlstand suggeriert, obschon es diese Wohlstandsgesellschaft schon längst nicht mehr gibt, sollten Philosophie, Ethik und Moral aus meiner Sicht, wieder stärker in den Mittelpunkt unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens rücken. Als Autorin würde ich mir natürlich wünschen, dass Sie den Grundgedanken der Philosophie in Ihrem Leben integrieren lernen. Dabei geht es nicht darum, dem nahenden 22. Jahrhundert ein politisches Korsett überzustülpen. Vielmehr ist es mein Anspruch, zu einem ethischen Handeln anzuregen und in unserer jeweiligen eigenen Realität adäquate Fragen nach taktvollem, ethischem Handeln zu stellen und im Sinne der Next Generation of this World nach Wegen zu suchen, die alles, was uns Menschen unter diesem Himmel geliehen ist, mit Verantwortung und Respekt zu verwenden.

Begeben wir uns gemeinsam auf einen neuen Weg des Miteinanders, des Lernens und des Wachsens. In einer Welt, die von Veränderungen und Unsicherheit geprägt ist, kann nur das Ideal einer harmonischen Welt angestrebt werden. So idealistisch das klingen mag, so sinnvoll ist es, mögliche Wege darin auszuloten.

Ungeachtet dessen, wie positiv oder kritisch man dem Weltgeschehen gegenüber steht, ist die Auseinandersetzung mit verschiedenen Betrachtungsweisen und Wirkmechanismen des eigenen Verhaltens ein essenzieller Zugang zu einer neuen, zu einer besseren Welt, in der Brücken für internationale zwischenmenschliche Beziehungen gebaut werden können. Nur so wird es uns gemeinsam gelingen, Konflikte zwischen den unterschiedlichen Nationen und vielfältigen Kulturen zu verringern.

Als eine Weltgemeinschaft sollte es uns gelingen, den wahren Reichtum der Menschheit in seiner leidenschaftlichen Schönheit zu ergründen.

(Auszug aus meinem Buch Tugend – Der Mensch im Strudel der Zeit)

Gabi Claudia Stratmann,

Business-Philosophin,

Gesellschaftstheoretikerin,

Autorin

Handle um des Friedens Willen und übe dich in Dankbarkeit – Nimm den Dingen die Wucht

