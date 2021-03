Die Zukunft der Cookie-Verwaltung in Zeiten von Super-Cookies: Cookies oder Krümel?

Sie werden zweifellos bemerkt haben, dass es heutzutage so gut wie unmöglich ist, eine Website zu besuchen, ohne von Warnhinweisen, Bannern, Walls und Pop-ups zu Cookies bombardiert zu werden. Das war nicht immer so. Was hat sich geändert und warum? Wie lassen sich Cookies am besten verwalten? Dazu sollte man sich die Zusammenhänge etwas genauer anschauen.

Anzeige

Mitte 2018 ist die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Sie konzentriert sich zu großen Teilen auf das Recht des Einzelnen auf Privatsphäre und ein sehr genaues Wissen darüber, was mit seinen Daten passiert. Die Verordnung hat neben vielen anderen Prinzipien auch die Praxis der Einwilligung hervorgebracht, entwickelt und verbessert. Von Opt-Ins und wie man in etwas einwilligt bis hin zu dem, was passiert, wenn man seine Zustimmung verweigert.

Wenn wir uns den Begriff der Einwilligung etwas genauer ansehen, erkennen wir, dass er aus mehreren Teilen besteht. In Erwägungsgrund 32 finden wir folgende Definition: »Die Einwilligung sollte durch eine eindeutige bestätigende Handlung erfolgen, mit der freiwillig, für den konkreten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich bekundet wird, dass die betroffene Person mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist, etwa in Form einer schriftlichen Erklärung, die auch elektronisch erfolgen kann, oder einer mündlichen Erklärung.« Denkt man einen Moment darüber nach, wird einem sehr schnell klar, dass Websites rechtswidrig handeln, wenn sie dem Benutzer nicht die Möglichkeit geben, der Verwendung von Cookies zuzustimmen beziehungsweise sie abzulehnen.

Anzeige

Dies lässt sich nämlich nicht als »freiwillig bekundet« bezeichnen. Das European Data Protection Board (EDPB) hat das inzwischen klargestellt und Leitlinien herausgegeben – auch der Europäische Gerichtshof und der Bundesgerichtshof haben in diese Richtung entschieden.

In Deutschland hat beispielsweise die Verbraucherzentrale darauf hingewiesen: »Unsere Seite nutzt Cookies, um Ihnen ein optimales Surferlebnis zu bieten« – mit diesen oder vergleichbaren Worten weisen viele Internetseiten auf den Einsatz von sogenannten »Cookies« hin. Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Az. C-673/17) und einer im Anschluss hieran ergangenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Az. I ZR 7/16) reicht so eine bloße Information in vielen Fällen nicht aus. Denn in den meisten Fällen möchte der Seitenbetreiber zusätzliche Cookies setzen, die für den Aufruf der Internetseite nicht zwingend notwendig sind, wie etwa Werbe- oder Tracking-Cookies. Dazu bedarf es der ausdrücklichen Einwilligung der Nutzer einer Internetseite. Werden die Cookies verweigert, dürfen auch keine gesetzt werden.« Dennoch herrschen vielfach illegale Praktiken vor, was sich dringend ändern muss.

Letztendlich dürfen Betreiber nur die, für die Funktion der Website wesentlichen Cookies setzen, ohne die vorherige, zusätzlich eingeholte Einwilligung der Benutzer. Für Website-Entwickler ist es ein Leichtes, die Cookie-Lebensdauer in der Konfiguration einzustellen. Das gilt sogar für die unbedingt notwendigen, wesentlichen Cookies. Auch die lassen sich so konfigurieren, dass sie nach jeder beendeten Internet-Sitzung automatisch gelöscht werden. Natürlich fehlen dem Marketing-Team dann wertvolle Informationen und Rückschlüsse zum Surfverhalten und den genutzten Seiten. Aus diesem Grund herrscht hier, wenig überraschend, eine gewisse Zurückhaltung.

Reicht die Cookie-Verwaltung mit der Zeit wirklich noch aus? Scheinbar nicht … Und wer bisher in dem (guten) Glauben war, dies sei die Waffe der Wahl, der wird enttäuscht sein. Denn Browser sind nur in der Lage, gute alte Text-Cookies abzulehnen und zu verwalten.

Willkommen beim Super-Cookie [1]

Browser könnten gegen den neuen Super-Keks tendenziell machtlos sein, oder? Jedenfalls bis jetzt.

Super-Cookies nutzten den lokalen Speicher. Also physische Medien auf dem betreffenden Gerät und nicht nur den Browser-Cache. In der Vergangenheit haben Browser Caches weitergegeben, so dass, wenn Sie etwa auf ein und dasselbe Bild auf zwei verschiedenen Websites stoßen, das zweite aus dem lokalen Speicher-Cache geladen wird, um schneller zugreifen zu können. Website-Administratoren erkennen problemlos, ob Sie eine lokal gespeicherte Cache-Komponente verwenden und können sich so schnell ein Bild der von Ihnen besuchten Websites machen. Also das Surf-Verhalten tracken und zwar so, als hätten sie quasi einen Spiegel des Nutzerbildschirms vor sich. Würde diese Verwendungsweise wirklich offen und transparent kommuniziert werden, wie es Artikel 5(1)(a) vorschreibt, würden Nutzer das niemals zulassen.

Die Browser-Hersteller wehren sich nun aktiv gegen Tracking-Sünder. Sie aktualisieren ihre Software-Applikationen dahingehend, auch diese neuen Cookie-Typen zu handhaben. Sowohl der Technologieriese Google als auch die Mozilla-Gruppe haben bereits angekündigt, sich mit den neuesten Versionen ihrer Browser gegen diesen Cookie-Typ zur Wehr zu setzen.

Was heißt das alles nun für unsere Privatsphäre?

Die Funktionsweise von Super-Cookies impliziert, dass der Benutzer in diese Art von Tracking nicht aktiv einwilligen kann. Selbst dann nicht, wenn er es wollte. Und genau das entspricht nicht den Anforderungen an eine freiwillig bekundete Einwilligung (oder einer bestätigenden Handlung etc.).

Da man Super-Cookies kaum als für die Funktion wesentlich betrachten kann, ist die Einwilligung der einzige Mechanismus, der übrig bleibt. Die Nutzer einer Website zu bitten, sich damit einverstanden zu erklären, über viele verschiedene Websites hinweg nachverfolgt zu werden, wird sich schwer vermitteln lassen (auch, wenn es sehr zur Freude der Website-Vermarkter wäre [2]).

Auch wenn sich die übrigen Browser-Anbieter noch nicht öffentlich geäußert haben, dürfte deren Entwicklung in eine ähnliche Richtung gehen wie jetzt bei Google und Mozilla. Was aber definitiv fehlt, ist ein entsprechendes Bewusstsein in einer breiten Öffentlichkeit. Der durchschnittliche Internetnutzer hat vermutlich noch nie von Super-Cookies gehört und im besten Falle die Funktionsweise traditioneller Cookies verstanden. Hier gibt es noch einiges an Aufklärungsbedarf.

Die allermeisten Nutzer sind von dem zuvor schon erwähnten Cookie-Bombardement frustriert. Und klicken dennoch bei der Einwilligung auf »Akzeptieren«. Weil es die Lieblings-Website ist, weil es schnell gehen soll oder warum auch immer. Das gibt Website-Administratoren wenig bis gar keinen Anreiz, ihr Verhalten zu ändern. Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt werden zudem von Datenschutzanliegen überschwemmt. Das verzögert die Durchsetzung mehr als es wünschenswert ist.

Letztendlich lassen sich nur die, für die Funktion einer Seite wesentlichen Cookies ohne Benutzerinteraktion setzen. Wenn Sie auf eine Website stoßen, die sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben hält, melden Sie diese. Das unterstützt die Bestrebungen derjenigen Tech-Unternehmen, die sich mit diesem Problem vorausschauend auseinandergesetzt haben. Benutzer sollten ihre Browser auf dem neuesten Stand halten, um von den Anstrengungen der Hersteller tatsächlich zu profitieren. Sollte der Browser Ihrer Wahl keine entsprechenden Updates liefern, dann scheuen Sie sich nicht, den Anbieter zu wechseln.

Richard Hancock, Data Protection Officer, GlobalSign

[1] Ein Super-Cookie wird als eine Art Tracking-Cookie vom Internet Service Provider in den HTTP-Header eingefügt, um Daten über den Browserverlauf und das Surfverhalten des Anwenders zu sammeln. Der auch als Unique Identifier Handler bezeichnete Super-Cookie ist technisch gesehen kein traditioneller HTTP-Cookie, sondern Informationen, die in Paketen vom Endanwendergerät an den verbundenen Dienst senden. Wenn der ISP (Internet Service Provider) den HTTP-Verkehr des Nutzers erkennt, fügt er einen zusätzlichen HTTP-Header in die Pakete ein, nachdem diese den Rechner des Nutzers verlassen haben. Quelle: https://www.computerweekly.com/de/definition/Super-Cookie

[2] Und mit Super-Cookies lassen sich eine ganze Reihe von Daten sammeln, von den genutzten Websites, über die Verweildauer, aber auch Informationen aus dem traditionellen Tracking wie etwa Login-Informationen, Bilder oder Dateien aus dem Cache oder auch Plug-in-Daten. Informationen, die auch nach dem Löschen des herkömmlichen Cookies gespeichert werden.

122 Artikel zu „Cookie“

NEWS | E-COMMERCE | MARKETING | WHITEPAPER Fünf Prioritäten für das Retail-Marketing Fünf Jahre Entwicklung in nur einem Jahr. Vor dieser Herausforderung standen Einzelhändler im Jahr 2020 und waren gezwungen, sich schnell anzupassen, um die Pandemie zu überstehen. Der Wandel ist schon da, jetzt bedarf es einer eindeutigen Strategie für 2021. Die »unPredictions« von Emarsys setzen klare Prioritäten und liefern gezielte Handlungsempfehlungen, die der Retail jetzt… Weiterlesen →

NEWS | E-COMMERCE | LÖSUNGEN | STRATEGIEN Customer Experience: Vom Direktvertrieb zur zukunftssicheren E-Commerce-Strategie Customer Experience als wichtiger Baustein der digitalen Reife. Ein Direktvertriebsunternehmen für Werkstattbedarf, Montage und Befestigung digitalisiert sich und richtet dafür sowohl die Unternehmensziele als auch seine Strategie und Technologie neu aus. Ein Schwerpunkt liegt auf einer zukunftsfähigen E-Commerce-Lösung, um die gestiegenen Anforderungen seiner Kunden bedienen und neue Vertriebspotenziale erschließen zu können. Der gewählte Multi-Channel-Ansatz liefert… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY Schrems II: Das Dilemma der KMU Vor 40 Jahren wurde die europäische Datenschutzkonvention unterzeichnet. Jährlich wird deshalb am 28. Januar der Europäische Datenschutztag begangen. Der Datenschutz stellt Unternehmen weiterhin vor große Herausforderungen: Mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshof in Sachen Schrems II wächst der Druck auf kleine und mittlere Unternehmen, ihre Prozesse und Abläufe neu evaluieren und den Regularien der EU-DSGVO… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | KOMMENTAR Extrahierte Daten kosten doppelt Unzureichender IT-Schutz führt zu Datenverlust und DSGVO-Verstoß. IT-Security-Maßnahmen konzentrieren sich zu sehr auf den Schutz der Unternehmensdaten, im Fokus steht die Abwehr von Angriffen durch Malware oder Viren. Die Überwachung des ausgehenden Datenverkehrs und der Schutz persönlicher Daten werden vernachlässigt, was Unternehmen doppelt teuer zu stehen kommen könnte. Dabei sind gerade Arbeitende im Home Office… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS Covid-19: Bringt die neue Arbeitskultur mehr Frauen in die IT? Der Mangel an Frauen in der IT ist nach wie vor eine große Herausforderung für die gesamte Branche. Können die jüngsten Veränderungen in der Arbeitskultur Unternehmen helfen, den Fachkräftemangel zu überwinden – und mehr Frauen in die IT-Branche bringen? Der Mangel an Fachkräften im IT-Bereich ist seit Jahren ein ernstes Problem. Insbesondere kleinere Unternehmen… Weiterlesen →

NEWS | TIPPS Spielend einfach Strom sparen 2020 – Mit mobilen Games! Strom ist teuer, das merken wir besonders in Zeiten, wenn wir oft zu Hause sind. Letzteres trifft für viele Menschen im Jahre 2020 zu. Ein Blick auf den Zeiger des Stromzählers lässt nichts Gutes erahnen. Die Angst vor der großen Abrechnung stellt sich ein und wahrscheinlich erhalten wir die Zustimmung aller Leser, wenn wir sagen,… Weiterlesen →

NEWS | E-COMMERCE | IT-SECURITY | TIPPS Warnung vor Magecart-Angriffen zur Weihnachtszeit E-Commerce und Einzelhändler sind in diesem Jahr einem erheblichen und erhöhten Risiko ausgesetzt. Der Übeltäter: Magecart-Angriffe, die rund um die Weihnachtszeit stattfinden. Anbieter von Website-Plugins sind der Ursprung einer umfangreichen, unkontrollierten und durchlässigen Lieferkette. Dies betrifft die meisten Websites von Online-Einzelhändlern. Die durchschnittliche Website eines Online-Einzelhändlers verfügt über 39 bis 40 externe Quellen für Javascript,… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Insider-Bedrohungen – Der Mythos des schwarzen Schwans Der Schaden infolge von Insider-Angriffen steigt kontinuierlich. Dennoch werden Insider-Bedrohungen immer noch als »Black Swan«-Vorfälle wahrgenommen: unübersehbar, aber extrem selten, abstrakt und zu schwer vorhersehbar, um eine akute Bedrohung darzustellen. Nichtsdestotrotz sollten Unternehmen auf gefährliche Grauzonen achten, wie Vectra AI erklärt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Erkennung von Cybersicherheitsvorfällen auf Basis künstlicher Intelligenz. … Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Künstliche Intelligenz für die Zukunft der Cybersicherheit 320.000 neue Schadprogramme täglich: Diese Zahl hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in seinem Lagebericht 2019 veröffentlicht. Neben der zunehmenden Zahl der Angriffe werden diese immer professioneller. Cyber-Defense-Lösungen, die zur Entdeckung und Bewertung von Cyberangriffen künstliche Intelligenz (KI) nutzen, liefern dabei wertvolle Informationen für Cyber-Defense-Teams und sind von grundlegender Bedeutung für die… Weiterlesen →

NEWS | KOMMUNIKATION Wer das Tor-Netzwerk nutzt sucht Anonymität – warum auch immer Die Berichterstattung zum Tor-Netzwerk konzentriert sich in Mainstream-Medien im Allgemeinen auf das Dark Web und die damit verbundenen kriminellen Aspekte wie beispielsweise den Ankauf von Drogen und Waffen. . Das Dark Web bietet aber auch denjenigen Privatsphäre und Anonymität, die aufgrund von Zensur ihre Meinung nicht frei äußern können. Fragen an Boris Cipot, Senior Sales… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | TRENDS WIRTSCHAFT | MARKETING Digitale Werbung auf dem Vormarsch Im Jahr 2020 wird digitale Werbung in Deutschland erstmals einen höheren Anteil am Gesamtumsatz der Werbebranche haben als traditionelle Werbung. Laut Statista Advertising & Media Outlook beträgt der Anteil in diesem Jahr 51 Prozent und wird in den folgenden Jahren kontinuierlich um schätzungsweise 3,8 Prozent steigen, wie die Statista-Grafik veranschaulicht. Der Wandel kommt nicht von… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Cybersicherheit: Insider-Bedrohungen in Zeiten der Pandemie Schlechte Zeiten und Krisen sind gute Zeiten für Cyberkriminelle, denn ihnen gelingt es in der Regel aus der Situation Kapital zu schlagen. Die Covid-19-Pandemie bildet da keine Ausnahme. Unternehmen sind umso mehr gefährdet, als dass die meisten von ihnen ausreichend damit zu tun haben, die Firma durch die Krise zu navigieren, parallel dazu agieren Cybersicherheits-Teams… Weiterlesen →