Schon wieder die nächste VC?

Virtuelle Events müssen echte Erlebnisse sein, sonst möchte niemand gern teilnehmen. Gerade in der beruflichen Fortbildung, dem interaktiven Zusammensein, dem lebendigen Austausch braucht es neue Ideen, um die inzwischen aufgekommene Langeweile im Distanzarbeiten zu überwinden. Dafür muss man das Rad nicht neu erfinden! Wie spannende interne und externe Veranstaltungen und Events über Microsoft Teams möglich sind, erklärt eine besondere Event-Agentur, die von Beginn an so digital aufgestellt war, dass ihr Corona nichts anhaben konnte. Im Gegenteil.

»Digitale Events wurden 2020 zu essenziellen Pipelines für Wissen, Teambuilding, Fortbildung aber auch Zwischenmenschlichkeit und Spaß«, erklären Sandra Kiel und Engin Eser, die Anfang 2020 die gemeinsame Firma EventPunks gegründet haben. Ein neuer, vor allem virtueller Arbeitsraum verlangt neue Austausch- und Arbeitsformen. Die Interaktion drumherum soll trotz Homeoffice und vor allem digitaler Arbeit kein Hinderungsgrund für persönliche Kontakte und Zusammenkünfte darstellen. Durch hohe didaktische Fähigkeiten und philosophisch-pädagogische Konzepte, die virtuell umgesetzt werden oder aber durch die Ausbildung Interessierter zum »Digital Event Champion« zeichnet sich das Angebot der EventPunks aus.

Mit Know-how zur Event-Powerplattform

Die selbstgesteckte Aufgabe der EventPunks ist es, in Unternehmen bereits etablierte Formate und Tools, wie Microsoft Teams, auch für die Eventgestaltung zu nutzen. Sandra Kiel sieht in Microsoft Teams eine wahre Powerplattform für Interaktion in unterschiedlichen Eventformaten und nachhaltigen Wissensaufbau. Teams verspricht dank seiner kollaborativen Ausrichtung und der Integration vieler verschiedener weiterer Tools ein interaktives Event, das bei höchsten Sicherheitsansprüchen nachhaltigen Wissensaufbau in Zusammenarbeit ermöglicht. Und dieses im Event entstandene Wissen steht in Teams auch lange nach dem Event noch allen zur Verfügung.

Mit individuellem Touch zu kreativer Interaktion

Ganz nach dem Leitmotto »New Work«, integrieren die Team Evens alle Teilnehmenden, z.B. durch den Zusammen-Modus oder durch andere Features wie individuelle Hintergründe, die Möglichkeit der persönlichen Interaktion in Breakout-Räumen oder die Nutzung verschiedener nahtlos integrierter Interaktionstools wie Miro, Mural, Whiteboards oder VR Räume. Der richtige Einsatz von MS Teams sei laut Engin Eser und Sandra Kiel gleichzeitig das Programm der EventPunks sowie der Schlüssel zu erfolgreichen, kollaborativen Events.

Eine solche Live-Konferenz fuße auf einem virtuellen Konferenzzentrum, in dem sich die jeweiligen Besucher*innen bewegen können – praktisch eine Nachempfindung ‚richtiger‘ Events. »Die Interaktion zwischen Veranstalter und Publikum findet dabei live per Video- und Textchat statt. So können auch individuelle Fragen der Event- und KonferenzteilnehmerInnen beantwortet werden und so für jeden Interaktion mit handfesten Ergebnissen entstehen«, erklärt Engin Eser. »Echter Austausch und Gewinn für jeden einzelnen Teilnehmer. Dialog statt Druckbetankung«, bekräftigt Jörg Schilberger, Projektkoordinator Digitalisierung und Arbeiten 4.0 beim Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft.

Krisenresistente Qualität

Neben den begeisterten Stimmen stellt die 10. Konferenz für Mobilitätsmanagement der DECOMM, die aufgrund der Pandemie nicht live stattfinden konnte, ein Beispiel für die hohe Qualität und Geschwindigkeit der EventPunks-Veranstaltungen dar. Nachdem Absagen keine Option war, musste eine schnelle, flexible virtuelle Lösung gefunden werden. Engin Eser beschreibt die Herausforderung: »Rund 200 Teilnehmende sollten die ganze Zeit bei mehreren parallelen Live-Sessions stabil dabei sein können. Der Zugang für alle Interessierte musste möglichst einfach sein, aber zugleich hohen Datenschutzansprüchen gerecht werden.« Durch ein professionelles Setup, eingespieltes Team und technisches Knowhow gelang der virtuelle, interaktive Auftritt der DECOMM. Nachdem die spezielle Landingpage als zentrale Stelle für alle Informationen zur Konferenz und als Knotenpunkt des Live-Supports erstellt war, entwickelten die beiden in Kombination mit einer geeigneten Member Area eine geeignete MS Teams Umgebung. Diese Voraussetzungen ermöglichten den TeilnehmerInnen der digitalen DECOMM Konferenz eine einfache und sichere Anmeldung mittels einer personifizierten Token-Generierung. Die Konferenz selbst gestalteten die EventPunks in weit über 15 parallellaufenden Sessions verschiedener ReferentInnen – mit stetiger Unterstützung in Form eines erstklassigen Live-Supports.

Auch Tobias Fruh, Pressesprecher der Volkswagen Immobilien kann bestätigen: »Am 2. Mai 2020 hat das erste DACHTVBarcamp stattgefunden. Aufgrund der Corona-Thematik nicht wie geplant in München, sondern digital via Microsoft Teams. 150 angemeldete Teilgeber haben in 24 Sessions Wissen, Tipps, Best Cases, Übungen und Erfahrungen ausgetauscht, diskutiert oder bearbeitet. Eine spannende Erfahrung mit besonderen Persönlichkeiten und ExpertInnen.«

Adé dröge Business-Veranstaltungen im Frontal-Modus

In jeder einzelnen Veranstaltung machen die EventPunks ihrem Namen Ehre, denn Ziel der Innovatoren ist es, Events zu veranstalten, die einfach jeden der Teilnehmenden schlicht vom Hocker reißen! Engin Eser leidenschaftlich: »Monotonen, einschläfernden Digitalevents bereiten wir für immer den Garaus, wir stehen dafür, Unternehmenskonferenzen nachhaltiger, interaktiver, erlebnis- und ergebnisorientierter zu gestalten.« Sandra Kiel ergänzt: »Mit MS Teams Funktionen lassen sich interaktive Team Events und Escape Games gestalten, ebenso wie beispielsweise virtuelle Schatzsuchen. Damit stehen die Möglichkeiten für viele kollaborative Use Cases offen, angefangen bei Kommunikationstrainings, Problemlösungsworkshops bis hin zu interaktiven Design Sprints.«

Man beweise tagtäglich, dass Microsoft Teams alles andere ist als nur eine beliebige Businessplattform. Man müsse eben nur wissen, wie man es richtig einsetzt, um von den Vorzügen zu profitieren. Stolz sind die EventPunks auf ihren jüngsten Coup, Teams in AltspaceVR zu integrieren und als Hybrid zwischen Digital Events und virtuellen 3D Events sowie als Kommunikationsplattform für Live-Events mit Minecraft als Serious Game zu nutzen. Das macht nicht nur Sinn fürs Business, sondern den Teilnehmenden auch richtig viel Spaß.

